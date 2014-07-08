ТОП-10 (8 июля)

Австрийский суд арестовал имущество сына Азарова

Транзит российского газа через Украину сократился на 17%

Кабмин планирует сократить дефицит госбюджета до 1% ВВП в 2017 году

Новая глава НБУ обещает инфляцию на уровне 17%

В "Газпроме" заявляют, что долг Украины за газ достиг $5,3 млрд

Минфин выпустил НДС-облигации на 7 млрд гривень

Военный конфликт на Донбассе будет стоить Украине потери 3-4% ВВП – Шеремета

Доллар упал до 11,69 гривень

«Нафтогаз» ищет поставщиков газа для полной загрузки венгерского маршрута

Международные доноры помогут Киеву разработать план роста экономики

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Австрийский суд арестовал имущество сына Азарова

Австрийский суд в рамках расследования дела по отмыванию денег, а также в рамках введенных санкций против ряда чиновников предыдущей украинской власти во главе с экс-президентом Виктором Януковичем, заблокировал сделки с недвижимостью, принадлежащей компании L.A.D.A. Holding Anstalt, которая в свою очередь принадлежит сыну бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова – Алексею Азарову. Об этом говорится в сообщении австрийского информационного агентства АРА, текстом которого располагает УНИАН.

«После того, как в феврале прокуратура Вены начала расследование о возможной причастности украинского парламентария, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея Азарова к отмыванию денег, суд заблокировал любые сделки с недвижимым имуществом, которое может принадлежать Азарову через компанию L.A.D.A. Holding Anstalt (Лихтенштейн)», - говорится в сообщении. При этом в сообщении подчеркивается, что сам Азаров не раз отрицал причастность к указанной компании и опровергал наличие какой-либо недвижимости в Вене (Австрия).

В то же время, по сообщению ряда украинских СМИ, стоимость арестованного австрийским судом имущества может составлять до 5 млн евро. Алексей Азаров является народным депутатом Украины от Партии регионов. В марте 2014 года он вошел в двадцатку украинских чиновников, в отношении которых введены санкции ЕС.

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Транзит российского газа через Украину сократился на 17%

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в июне 2014 года сократился на 17,26% по сравнению с июнем 2013 года - до 5,879 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз». Согласно сообщению, транзит российского газа через территорию Украина в страны ЕС за первое полугодие 2014 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% - до 35,148 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-мае 2014 года сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 30,544 млрд куб. м. Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года. Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа, в противном случае, если российская компания не выполняет этого условия, вступает в силу положение «транзитируй или плати». «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают уже в течение последних четырех лет.

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Кабмин планирует сократить дефицит госбюджета до 1% ВВП в 2017 году

Правительство планирует сократить объем дефицита государственного бюджета с 3% ВВП в 2015 году до 1% ВВП в 2017 году, сообщается на сайте Министерства финансов Украины. «С целью уменьшения темпов роста общего объема государственного долга и гарантированного государством долга, дальнейшего роста долговой нагрузки на экономику в среднесрочной перспективе планируется сокращение дефицита государственного бюджета с 3% ВВП в 2015 году до около 2% ВВП в 2016 году и около 1% ВВП - в 2017 году»- говорится в сообщении. Минфин отмечает, что в среднесрочной перспективе правительства стран мира пытаются снизить свои дефициты до экономически безопасного уровня - 3% ВВП в соответствии с Маастрихтскими критериями. С этой целью большинство стран мира вынуждены проводить жесткую бюджетную политику по сокращению расходов бюджета, включая социальные, и повышению налоговой нагрузки на экономику.

Ссылаясь на оценки МВФ, Минфин сообщает, что в 2015-2017 годах бюджетные дефициты стран мира будут снижаться. В частности, в Японии - с 6,4% до 5,2% ВВП, в США - с 5,6% до 5,4% ВВП, в Европейском Союзе - с 2,2% до 1,0% ВВП. В том числе в странах ЕС: в Испании - с 4,8% до 2,9% ВВП, в Словении - с 4,1% до 3,6% ВВП, в Великобритании - с 4,1% до 1,5% ВВП, в Ирландии - с 3,0% до 1,7% ВВП, во Франции - с 3,0% до 1,3% ВВП, в Греции - с 1,9% до 0,7% ВВП.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует в 2015 году удерживать объем дефицита государственного бюджета в пределах 3% ВВП, объем государственного долга - не выше 55% ВВП, о чем говорится в проекте основных направлений бюджетной политики на 2015 год. По информации Минфина, дефицит госбюджета Украины по итогам января-мая 2014 года составил 12,224 млрд грн, что на 33,9% меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года. В то же время, учитывая показатели выполнения доходной части госбюджета, эксперты прогнозируют, что дефицит госбюджета может превысить 30 млрд грн к концу года, и фискальный разрыв будет выше 6% ВВП.

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Новая глава НБУ обещает инфляцию на уровне 17%

Инфляция в Украине в 2014 году составит около 17%, а в 2015 не превысит однозначного уровня, сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на главу НБУ Валерию Гонтареву.

«Глава Центробанка рассказала, что по оценкам регулятора, во втором полугодии ожидается существенное замедление инфляции, поскольку большинство инфляционных факторов уже сработали в первом полугодии. По ее словам, в 2014 году рост потребительских цен составит около 17%, а в 2015 году инфляция не превысит однозначного уровня», – говорится в сообщении. Среди факторов замедления инфляции во втором квартале текущего года Нацбанк выделяет запланированное повышение административно регулируемых цен и тарифов почти по всем категориям, произошедшее в первом квартале, о чем говорится в пояснениях главы НБУ, размещенных на сайте регулятора. «Поэтому во втором полугодии мы ожидаем существенного замедления инфляции, в том числе за счет высокого урожая зерновых. Ее рост составит около 5%», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне, без учета временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, по сравнению с маем 2014 года составила 1%, против июня 2013 года - 12%, против декабря 2013 года - 11,6%. В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%. Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%. Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.

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В "Газпроме" заявляют, что долг Украины за газ достиг $5,3 млрд

Общий долг Украины за импортируемый из России газ вырос до $5,3 миллиарда по состоянию на 16 июня, сказал глава российского Газпрома Алексей Миллер, слова которого приведены в сообщении концерна, пишет Reuters. "Срок оплаты за июнь вчера прошел, денег от "Нафтогаза Украины" мы опять не получили. В результате задолженность Украины за поставки Газпрома с 1 по 16 июня в объеме 1,7 миллиарда кубометров газа составила $838 миллионов. Общий долг достиг гигантской суммы — $5,296 миллиарда. Всего неоплаченными остаются 11,535 миллиарда кубометров российского газа", - сказал Миллер.

Миллер сказал сегодня, что перевод Украины на предоплату газа был "единственно верным решением". Как сообщал УНИАН, российский "Газпром", в понедельник, 16 июня, утром объявивший о переводе поставок газа Украине в режим предоплаты, начал ограничивать подачу топлива с 10.00 МСК.

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Минфин выпустил НДС-облигации на 7 млрд гривень

Министерство финансов Украины с целью погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость субъектам предпринимательства осуществило выпуск пятилетних облигаций внутреннего государственного займа в рамках установленного правительством предельного объема в 7 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на сайте Минфина.

При этом первый транш выпуска бумаг составил 3,5 млрд грн.

Как отмечается, облигации выпущены в пользу корпорации ИСД, «АрселлорМиттал Кривой Рог», Полтавского ГОКа, компании «Кернел-Трейд» и предприятия «Сантрейд».

Выпуск облигаций был осуществлен в соответствии с Реестром инвентаризации сумм налога на добавленную стоимость, задекларированных к возмещению до 1 января 2014 года, прошедших проверку, но так и не возмещенных на момент вступления в силу Закона Украины «О государственном бюджете на 2014 год».

«Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн, оплата дохода и амортизации осуществляется 6 января 2015 года, 7 июля 2015 года, 5 января 2016 года, 5 июля 2016 года, 3 января 2017 года, 4 июля 2017 года, 2 января 2018 года, 3 июля 2018 года, 1 января 2019 года и 2 июля 2019 года. Дата полного погашения облигаций – 2 июля 2019 года», - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, по оценкам МВФ, предельный объем выпуска НДС-облигаций может составить 16,7 млрд грн. По словам министра финансов Александра Шлапака, объем НДС-облигаций составит 16,4 млрд грн.

Впервые о возможности выпуска НДС-облигаций в марте текущего года заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах. Первый выпуск бумаг прогнозировался уже до конца апреля на условиях аналогичных выпусков 2004 и 2008 годов.

21 мая Кабмин принял решение выпустить НДС-облигации с номинальной стоимостью 1 тыс. грн и сроком обращения 5 лет. Ставка купона определяется на уровне учетной ставки Нацбанка.

По заявлению руководства Кабмина, НДС-облигации являются полноценными «инвестиционными бумагами», под которые каждый субъект предпринимательства может прозрачно получить средства в банковской системе Украины.

Одной из первых заявку на получение НДС-облигаций оформила швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты. Компания ожидает получить государственные облигации в счет долга по возмещению налога на добавленною стоимость на сумму 117 млн долл.

20 июня Кабинет министров Украины определил предельный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа для возмещения задолженности по возмещению НДС - 7 млрд грн.

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Военный конфликт на Донбассе будет стоить Украине потери 3-4% ВВП – Шеремета

Военный конфликт на Донбассе приведет к дополнительному снижению отечественного ВВП на 3-4% в 2014 году, заявил в ходе брифинга министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.

«В марте, когда мы открывали переговоры с МВФ, прогнозы были в районе минус 1-3%, и сейчас, вы знаете, один из пессимистических прогнозов - это 7%. Я думаю, что эти 3-4% - прогнозированный эффект от ситуации, которая развивается на Востоке», - сказал министр.

Он уточнил, что прогноз Европейского банка реконструкции и развития, предусматривающий снижение ВВП Украины на 7% по итогам текущего года, является самым пессимистичным. При этом Минэкономразвития ожидает меньшего снижения.

«Сейчас самый пессимистический прогноз - это ЕБРР, наш прогноз более оптимистичный», - отметил Шеремета.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим - IV кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад ВВП составил 2%.

В середине апреля пророссийские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Через границу из РФ поставляется военная техника, вооружение и пропускаются боевики.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

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Доллар упал до 11,69 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,6800/11,8000, к 12:00 цены снизились 11,6400/11,7000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,6200/11,6900.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3390/0,3425, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3391/0,3413. К закрытию торгов цены упали 0,3377/0,3404. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,2405 (-0.3170).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3590/1,3610. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 15,8765/16,0420, к 12:00 цены ушли вниз 15,8285/15,9140. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 15,7940/15,8935.

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«Нафтогаз» ищет поставщиков газа для полной загрузки венгерского маршрута

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявляет конкурс среди компаний, которые имеют возможность поставлять природный газ с венгерского направления на территорию Украины, говорится в сообщении компании.

«На украино-венгерской границе расположены свободные мощности (пункт поставки Beregdarоc) для поставок газа с территории Венгрии в Украину. Компания приглашает поставщиков природного газа к сотрудничеству при условии оплаты объемов природного газа в течение десяти дней после поставки», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, Украина в июне 2014 года увеличила импорт природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим месяцем в 5 раз – до 210,7 млн куб. м с 43,4 млн куб. м.

В то же время данный объем уже на протяжении двух месяцев не достигает максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

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Международные доноры помогут Киеву разработать план роста экономики

Международные доноры помогут официальному Киеву подготовить программу экономического развития Украины до 2016 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместных выводах Группы высокого уровня по вопросам координации международной помощи Украине, которые были приняты по результатам заседания, которое состоялось сегодня в Брюсселе.

„Доноры обсудили план проведения Конференции доноров и инвесторов, в том числе создания общего подготовительного комитета. Доноры будут помогать Украине в подготовке повестки дня программы экономического подъема и роста на период 2014-2016 годов, включая потенциальные источники финансирования. В связи с этим украинское правительство будет предлагать донорам совместно оценить размеры сумм, необходимых для завершения реализации приоритетных задач”, - сказано в выводах.

В документе отмечается, что доноры признали важную роль, которую может играть частный сектор в процессе экономической стабилизации и перехода к инклюзивному и постоянному экономическому росту Украины.

„Доноры будут приветствовать участие частных инвесторов, в том числе банков, так как это может расширить возможности Конференции доноров и инвесторов, которая состоится осенью 2014 г. на основе тщательной подготовки стратегии реформ в Украине”, - подчеркивают участники заседания.

В выводах констатируется, что международная координационная платформа для предоставления помощи Украине будет направлять усилия доноров как в Украине, так и в других столицах. „Группа поддержки Украины в Европейской комиссии будет играть важную роль в содействии стратегической координации между соответствующими штаб-квартирами в целях обеспечения максимальной согласованности и эффективности международных усилий”, - подчеркивается в документе.

В ходе заседания доноры предоставили сведения о будущей поддержке. „Они обсудили позитивную роль смешивания донорских грантов с получением займов от международных финансовых институтов, что может сыграть позитивную роль в стимулировании инвестиций”, - сказано в выводах.

Кроме того, украинская сторона и доноры согласились способствовать взаимной подотчетности и прозрачности.

В свою очередь украинская сторона представила собственный взгляд на ключевые секторы экономического роста, которые являются привлекательными для инвестиций, обращая особое внимание на АПК и программу развития энергетической безопасности, в том числе реализацию энергоэффективных технологий, модернизацию украинской газотранспортной системы и обеспечение реверсивных поставок газа.

Также Украина представила свои текущие потребности с точки зрения финансовой и технической помощи, в том числе безотлагательные мер по стабилизации ситуации на востоке. „Эти меры включают укрепление государственной границы, обеспечение удовлетворения первоочередных потребностей внутренне перемещенных лиц, разработку специальной программы реабилитации постконфликтного Донбасса; создание Фонда гарантирования”, - сказано в выводах.

Кроме того, участники приветствовали международную поддержку Украины и признали необходимость „сильной донорской координации для внешней финансовой и технической помощи”.

Стороны согласились начать с этого момента не только подготовку к конференции, но и согласованные усилия, чтобы ответить на угрозы, включая особые потребности в Донецком регионе.

„Координационное совещание высокого уровня позволило сообществу международных доноров продемонстрировать свою поддержку Украине во время важнейшего переходного периода после событий в феврале (в Киеве) и подтвердить свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Доноры и международные организации признали важность недавнего подписания Соглашения об ассоциации, в том числе о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая является новой основой для отношений Украина-ЕС”, - констатируется в выводах.

Кроме того, в документе сказано, что Европейский Союз подчеркнул тот факт, что Повестка дня ассоциации является ключевым инструментом для планов предоставления Украине помощи в соблюдении своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

УНИАН