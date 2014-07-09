Жители Черниговской области протестуют против строительства утятника

Жители города Остер и сел Евминка, Полесское, Беремицкое, Крехаев, Леточки, Летки, Булахов и др. собирают подписи под обращением к Президенту Украины, Генеральному прокурору Украины и главе СБУ с требованием вмешаться и расследовать обстоятельства выдачи разрешений на строительство 10-ти миллионного утятника в зоне компактного проживания людей. Об этом передает 5-й канал.

По словам очевидцев строительство идет полным ходом, хотя местные общины не давали разрешение на строительство этого объекта. «Все люди против, местные против, дачники против. Кто дал разрешение? Народ объединился против этого строительства. Люди вносят свой вклад кто чем может: кто деньгами, кто палатку сделал, есть такие, которые готовы с топорами и арматурой идти защищать свои права», - заявляет местный активист Николай Чмель.

«Сейчас мы начали собирать подписи под обращением к Президенту и силовикам с требованием остановить строительство и наказать тех, кто причастен к нему. Уже появились тревожные сигналы. На жителей села Евминка, которые пытались перекрыть дорогу нескончаемым вереницам бетономешалок, с угрозами и огнестрельным оружием напали лица характерной внешности. По этому факту разбирается милиция », - подытожил Николай Чмель.