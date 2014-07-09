Шимкив уволился с должности гендиректора «Майкрософт Украина»

Генеральный директор одного из крупнейших украинских IT-разработчиков «Майкрософт Украина» Дмитрий Шимкив уволился со своей должности и покинул компанию.

Об этом сообщается в автоматическом письме-ответе с его корпоративного электронного адреса.

«С 9 июля 2014 года я покинул должность управляющего менеджера «Майкрософт Украина» и покинул компанию», - сказано в сообщении.

Вместе с тем, пресс-служба компании пока не комментирует увольнение Шимкива.

Ранее в СМИ со ссылкой на источник в Администрации Президента сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко намерен назначить Дмитрия Шимкива заместителем главы Администрации Президента по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ. Однако указ президента о его назначении пока не опубликован.

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Справка УНИАН. Корпорация Microsoft (США) является одним из мировых лидеров в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. В Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.