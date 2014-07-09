ТОП-10 (9 июля)

Россия придумала, как в оккупированном Крыму отбирать стратегические активы

Украина получила от Всемирного банка кредит на $300 млн

Украина выполнила условия МВФ и рассчитывает на второй транш - Яценюк

Кабмин оценил восстановление Донбасса в 8 млрд гривень

Продан анонсировал очередной раунд газовых переговоров на вторую половину июля

Яценюк об экспорте в Европу: двери открыты, но туда почти никто не идет

Минфин на внеплановом ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 2 млрд гривень

Германия выделит 2,5 млн евро украинским городам, пострадавшим от боевых действий

Для экономии газа температуру в батареях хотят снизить на два градуса

У Порошенко надеются на 11 млрд евро от стран-доноров

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Россия придумала, как в оккупированном Крыму отбирать стратегические активы

Нелегитимные депутаты непризнанного госсовета оккупированного Крыма 9 июля приняли во втором чтении закон "Об особенностях выкупа стратегических объектов в Республике Крым", передает "Крыминформ".

В документе говорится, что он определяет механизм принудительного выкупа объектов, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, расположенных на территории оккупированного полуострова и имеющих стратегическое значение.

"Выкуп объектов осуществляется путем возмещения их стоимости собственникам данных объектов. Размер возмещения устанавливается Советом министров Республики Крым на основании денежной оценки, проведенной сторонней организацией, имеющей аккредитацию /лицензию/ на территории Российской Федерации", - говорится в законе.

Согласно документу, объекты, подлежащие выкупу, также определяются непризнанным советом министров республики.

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Украина получила от Всемирного банка кредит на $300 млн

Украина привлекла новый кредит от Всемирного банка на 300 млн долл. на поддержку реформирования системы социальной защиты населения, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины. «Сегодня между Украиной и Международным банком реконструкции и развития подписано Соглашение о привлечении займа в размере 300 млн долл. США на реализацию проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». От Украины Соглашение подписал министр финансов Украины Александр Шлапак», - говорится в сообщении.

По данным министерства, заем привлечен на 18 лет с 5-летним льготным периодом. Процентная ставка по нему составит 1%. «Заем привлечен с целью расширения адресной программы социальной помощи для поддержки наиболее уязвимых и социально наименее защищенных групп населения», - отмечается в сообщении. Министерство также отмечает, что проект поможет расширить программу государственной социальной помощи для тех граждан, которые больше всего в ней нуждаются. Будут внедрены меры, направленные на повышение эффективности администрирования социальных выплат и услуг при поддержке национальной информационной системы управления. По информации Минфина, проект охватывает все местные отделы социальной защиты, которые подчиняются Министерству социальной политики Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце мая подписала кредитный договор со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов общей стоимостью 1,48 млрд долл. в рамках общего объема финпомощи Украине, которая в текущем году может составить 3,5 млрд долл.

В составе пакета кредит на 750 млн долл. на политику развития, кредит на 382 млн долл. по проекту повышения энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения и кредит на 350 млн долл. по проекту развития инфраструктуры. Также до конца июля правительство Украины планирует подписать со Всемирным банком договор по еще одному кредиту на 500 млн долл. для стабилизации банковского сектора.

Средства будут переданы Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С учетом новых инвестиций текущий кредитный портфель Всемирного банка достигнет 3,39 млрд долл. в рамках 11 проектов в стране. С момента присоединения Украины ко Всемирному банку в 1992 году обязательства банка в стране превысили 8,5 млрд долл. в рамках 43 проектов и программ.

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Украина выполнила условия МВФ и рассчитывает на второй транш - Яценюк

Украина рассчитывает получить второй транш кредита Международного валютного фонда в объеме 1,5 млрд долл. и продолжить программу реформ, прописанную в рамках программы сотрудничества с МВФ, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Речь идет о получении второго транша общей суммой 1,48 млрд долл. Надеюсь, переговоры будут успешными. По нашим оценкам, Украина выполнила критерии, которые были прописаны в программе сотрудничества с МВФ. Мы должны завершить дискуссию для того, чтобы получить второй транш и дальше продолжать сложные, но правильные реформы в Украине», - сказал глава правительства.

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Кабмин оценил восстановление Донбасса в 8 млрд гривень

Предварительный объем восстановительных работ, которые надо осуществить в Донецкой и Луганской областях, оценивается в 8,1 млрд грн, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сейчас мы будем думать, где нам взять деньги. Вероятно, будет обращаться к донорам», - сказал Яценюк.

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Продан анонсировал очередной раунд газовых переговоров на вторую половину июля

Очередной раунд переговоров относительно урегулирования газового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и российским монополистом «Газпромом» может состояться во второй половине июля, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан. «Когда проходила моя последняя встреча с Эттингером (еврокомиссаром по вопросам энергетики – УНИАН), речь шла о второй половине июля», – сказал Продан. При этом он не уточнил деталей встречи.

Как сообщал УНИАН, переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам.

16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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Яценюк об экспорте в Европу: двери открыты, но туда почти никто не идет

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил резкое недовольство тем, как украинские экспортеры используют возможности открытого европейского рынка.

«Я категорически не удовлетворен тем, как мы используем наши возможности по экспорту украинских товаров в страны-члены Евросоюза. Двери открыты, но туда почти никто не идет. Ну, мед начали поставлять. Это, конечно, важно. Только там есть и другие возможности, которые, увы, не использованы нашими субъектами», - заявил он в ходе заседания правительства 9 июля.

При этом премьер призвал Министерство экономического развития и торговли Украины активизировать работу в этом направлении.

«Я еще раз обращаюсь к профильному Минэкономразвития: для нас каждый заработанный доллар и евро – это существенная поддержка для украинской экономики, это созданное рабочее место и это завоевание рынков. Я посмотрел статистику – она пока очень и очень слабая», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме. Политическая часть соглашения была подписана сторонами 21 марта.

В то же время Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По оценкам Министерства экономического развития и торговли Украины, вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом позволит увеличить ежегодные объемы отечественного экспорта на треть.

Общий экономический эффект от торговых преференций ЕС для украинской экономики может составить 497 млн евро и будет включать в себя 340 млн евро от увеличения экспорта агропродукции.

Тем не менее, на данный момент право экспортировать свою продукцию в ЕС имеют 4 украинские птицефабрики, а также ряд производителей казеина, рыбы и меда, что обусловлено несоответствием украинского законодательства в сфере безопасности продуктов питания европейскому, а также отсутствием необходимой сертификации у украинских предприятий.

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Минфин на внеплановом ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 2 млрд гривень

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) сегодня, 9 июля, привлекло в госбюджет 2,001 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Напомним, что Минфин уже провел в июле четыре ОВГЗ-аукциона, в ходе которых привлек в госбюджет 1,375 млрд грн. Последний раз такие значительные привлечения в госбюджет через ОВГЗ проводились месяц назад, на аукционе 11 июня.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения 2-летних облигаций в национальной валюте по единственной поданной заявке. Ставка привлечения составила 16,75% годовых, в то время как ранее размещение ОВГЗ на такие сроки проводилось на 0,2 п.п. дороже - под 16,95% годовых.

Напомним, что Минфин провел последний аукцион 8 июля и планировал до конца месяца провести еще три аукциона - 15, 22 и 29 июля.

Справка УНИАН. По оперативным данным Госказначейства на 7 июля, с начала года в госбюджет поступило 106,646 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 48,958 млрд грн, на обслуживание госдолга – 21,342 млрд грн.

По состоянию на 9 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 301,643 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 187,811 млрд грн, в собственности банков - 83,159 млрд грн, нерезидентов - 16,250 млрд грн.

Госбюджет Украины устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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Германия выделит 2,5 млн евро украинским городам, пострадавшим от боевых действий

ФРГ предоставит Украине 2,5 млн евро неотложной помощи для нормализации жизни в освобожденных от террористов городах на востоке Украины, сообщает DW.

Помощь предназначена для Славянска, Краматорска и других городов восточной Украины.

Как сообщает DW со ссылкой на информагентство KNA, сегодня в Берлине министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмаер заявил, что помощь, в частности, предназначена для поддержки внутренних беженцев в Украине.

"Люди в восточной Украине нуждаются в четких сигналах того, что они нам небезразличны", - сказал Штайнмаер.

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Для экономии газа температуру в батареях хотят снизить на два градуса

Правительство поручило Министерству здравоохранения и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ на протяжении месяца изучить вопрос целесообразности снижения нормативной температуры воздуха в помещениях на 2 градуса на период отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак на брифинге после заседания правительства.

"Министерству здравоохранения и Министерству регионального развития поручено в месячный срок проработать вопрос целесообразности уменьшения нормативной температуры воздуха в помещениях на 2 градуса... Это рекомендация министерствам, а не решение относительно изменения температуры. Я это подчеркиваю. В нынешних условиях мы должны искать все возможные пути оптимизации использования природного газа", - отметил Семерак.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк после того, как 16 июня российский газовый монополист «Газпром» полностью прекратил подачу природного газа в Украину, дал поручение разработать законопроект о чрезвычайном положении в энергетическом секторе.

Вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман во время заседания кризисного энергетического штаба поручил Минэнергоугля и другим министерствам разработать план действий по обеспечению стабильного прохождения Украиной отопительного сезона без российского газа.

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У Порошенко надеются на 11 млрд евро от стран-доноров

Страны-доноры могут предоставить Украине 11 млрд евро на финансирование проектов.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый заявил по результатам своего визита в Брюссель 8 июля, где совместно с вице-премьер-министром Владимиром Гройсманом принял участие в первой встрече представителей стран-доноров по вопросам помощи Украине.

По его словам, сегодня со стороны европейского сообщества и стран-доноров есть поддержка всех мер президента Украины Петра Порошенко по стабилизации ситуации в Донбассе. Чалый заметил, что обсуждается возможность финансирования проектов со стороны стран-доноров в общем объеме 11 млрд евро.

В ходе встреч все доноры согласились с тем, что нужно привлекать также коммерческий сектор, но с предоставлением ему соответствующих гарантий. С учетом этого обсуждалась идея создания фонда страхования этих инвестиций.

«Мы имеем солидарную поддержку европейских партнеров по предоставлению прямой финансовой помощи. Сегодня мы говорим о 1,6 млрд. евро, по которым уже поступают в Украину транши», - подчеркнул Чалый.

«Дорожная карта, как нам двигаться в ближайшее время, сформирована. Мы постоянно работаем с нашими партнерами. Сегодня есть поддержка всего, что осуществляют Украина и президент для реализации мирного плана», - подчеркнул Чалый.

Как сообщал УНИАН, 8 июля в Брюсселе Группа высокого уровня по вопросам координации международной помощи Украине приняла заключение, в котором отмечается, что международные доноры помогут официальному Киеву подготовить программу экономического развития Украины до 2016 года.

„Доноры обсудили план проведения Конференции доноров и инвесторов, в том числе создание совместного подготовительного комитета. Доноры будут помогать Украине в подготовке повестки дня программы экономического подъема и роста на период 2014-2016 годов, включая потенциальные источники финансирования. В связи с этим украинское правительство будет предлагать донорам совместно оценить размеры сумм, необходимых для завершения реализации приоритетных задач”, - сказано в заключении.

УНИАН