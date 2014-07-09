Провал сборной Бразилии может обрушить экономику страны

Проигрыш сборной Бразилии в полуфинале чемпионата мира по футболу Германии со счетом 7:1 оказался столь сокрушительным, что может морально подавить население страны, помешанной на футболе, приводит Bloomberg мнение главы отдела стратегии на развивающихся рынках UBS AG, специализирующегося на Бразилии, Джеффри Денниса.

Как сообщает Прайм, ранее многие аналитики говорили, что финансовые рынки должны позитивно отреагировать на поражение сборной Бразилии, так как это уменьшит шансы на переизбрание нынешнего президента Дилмы Руссефф, при которой экономика впала в стагфляцию.

Однако Деннис уверен, что столь трагический исход может ухудшить уверенность инвесторов и потребителей, отметил аналитик. «Жители страны со стагнирующей экономикой лишились последнего утешения: хорошей футбольной команды», - сказал Деннис в телефонном интервью из Бостона.

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Основной фондовый индекс Ibovespa вырос на 19% с минимума от 14 марта на фоне ожиданий, что падающий рейтинг действующего президента приведет к приходу нового руководства, которое поможет оживить экономику.

После того, как Руссефф в 2011 году победила на выборах, экономический рост замедлился в среднем до 2% в год - таких низких темпов Бразилия не видела со времен президента Фернанду Колора ди Мелу, который подал в отставку в 1992 году на фоне коррупционного скандала. Из-за мер Руссефф по оживлению экономики инфляция превысила верхнюю границу ориентира властей в 6,5%