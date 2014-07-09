Украина, ЕС и Россия 11 июля поговорят о торговле в Брюсселе

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что министерская встреча по торговым вопросам в формате Украина – ЕС - Российская Федерация, которая состоится в Брюсселе 11 июля, заложит основы для регулярных консультаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, делегацию Украины на этой встрече возглавит министр иностранных дел Павел Климкин.

Во встрече также примут участие комиссар ЕС по вопросам торговли Карл де Гухт и министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

«Ожидается, что министерская встреча заложит основы для регулярного консультационного процесса по вопросам, связанным с функционированием зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и ее возможным влиянием на торговые отношения между Украиной и РФ, - сказал Перебыйнис.

Он также отметил, что консультации на экспертном уровне относительно имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС состоялись в Брюсселе 3 июля.

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Напомним, 27 июня Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме.

Политическая часть соглашения была подписана сторонами 21 марта.

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