«Microsoft Украина» временно возглавит бывший топ-менеджер «Киевстара»

Обязанности генерального директора подразделения Microsoft в Украине временно будет исполнять Надежда Васильева, говорится в сообщении компании.

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Надежда Васильева начала работать в команде «Microsoft Украина» с 2012 года, до этого она занимала руководящие должности в украинском сотовом операторе «Киевстар».

Как сообщал УНИАН, генеральный директор одного из крупнейших украинских IT-разработчиков «Майкрософт Украина» Дмитрий Шимкив уволился со своей должности и покинул компанию.

«С 9 июля 2014 года я покинул должность управляющего менеджера «Майкрософт Украина» и покинул компанию», - сказано в сообщении. Вместе с тем, пресс-служба компании пока не комментирует увольнение Шимкива. Ранее в СМИ со ссылкой на источник в Администрации Президента сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко намерен назначить Дмитрия Шимкива заместителем главы Администрации Президента по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ. Однако указ президента о его назначении пока не опубликован.