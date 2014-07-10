ТОП-10 (10 июля)

Крупные агрохолдинги могут лишить льготного обложения НДС

Яценюк предложил государству лишиться монополии на производство спирта

«Нафтогаз» ради экономии ограничит газоснабжение некоторых ТЭЦ

Авиакомпании России должны Украине более 200 млн грн за полеты над Крымом

В украинские хранилища уже закачали 14,5 млрд кубов газа

Украина хочет купить у России 6-7 млрд кубов газа на зиму

Яценюк рассказал, как с помощью кукурузы можно договориться о газе

У Шереметы подготовили проект налоговой реформы

Налоговики за полгода собрали в бюджет 75,8 млрд гривень

Украинцы с начала года забрали из банков четверть валютных депозитов

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Крупные агрохолдинги могут лишить льготного обложения НДС

Кабинет министров Украины допускает возможность перевода крупных агрохолдингов на общую систему администрирования налога на добавленную стоимость и упразднения налоговых льгот для этой категории производителей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министра Украины Арсений Яценюк в ходе работы Третьего всеукраинского аграрного форума.

В частности, предлагая варианты реформы налогообложения в агросекторе, Яценюк сказал: «Первый вариант – оставить все как есть. Это неработающий вариант. Второй вариант – поделить: крупные компании перевести на общую систему администрирования НДС, фермеров и малые компании – оставить на действующей системе», - сказал Яценюк. Таким образом, по словам премьера, для 90% сельхозпроизводителей сохраниться льготный режим налогообложения. В то же время, Яценюк обратил внимание, что действующая система уплаты НДС является удобным способом «отмывания денег», поэтому ее сохранение «сильно лоббируется». «Некоторые кричат оставить старую систему по НДС. Конечно, давайте оставим. Потому что это миллиарды гривен, которые отмываются. А тем, кому эти деньги должны прийти, они не приходят», - подчеркнул Яценюк. Он предложил аграрным ассоциациям разработать свой вариант реформирования налогообложения агроотрасли, но подчеркнул, что это надо сделать в ближайшее время. «В 2014 году должно быть четкое видение реформирования налогообложения», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, перевод агропроизводителей на общую систему налогообложение является одним из требований ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда, совместно с которым правительство нашей страны реализует программу реформ. Согласно плану программы, вопрос реформирования налогообложения агроотрасли должен быть рассмотрен и утвержден правительством уже в сентябре текущего года. По оценкам фонда, упразднение льгот по уплате НДС для экспортеров зерна позволит аккумулировать в бюджет до 0,3% ВВП. В то же время, на текущий момент в Украине действует режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей, введенный в 1998 году.

Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний. Сами аграрии неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс относительно спецрежима налогообложения. Минагропрод в свою очередь обещал аграриям не менять систему налогообложения вплоть до января 2016 года.

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Яценюк предложил государству лишиться монополии на производство спирта

Кабинет министров Украины выступает за приватизацию государственного концерна «Укрспирт» в рамках общегосударственной масштабной программы приватизации государственных компаний, заявил в ходе работы Третьего всеукраинского аграрного форума премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Мы объявим самую масштабную приватизацию за все 23 года. Считаю, что компания «Укрспирт» должна быть приватизирована», - сказал Яценюк. При этом он подчеркнул, что на текущий момент большинство госкомпаний являются неэффективными и нацеленными на разворовывание государственных средств. «Я считаю, что какие-либо госкомпании, холдинги, и другая нечисть, которая была создана, являются неэффективными компаниями, которые нацелены только на разворовывание средств, полученных под государственные гарантии», - сказал Яценюк. Он подчеркнул, что основой бизнеса в Украине должен быть частный сектор.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн, от аренды до конца года планируется получить 794 млн грн. План поступлений от дивидендов на этот год не установлен. Поступления от приватизации в январе-июне 2014 года составили 51,5 млн грн или всего 0,3% от запланированных на этот год поступлений. Государственное предприятие «Укрспирт» имеет монополию на производство этилового спирта в Украине.

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«Нафтогаз» ради экономии ограничит газоснабжение некоторых ТЭЦ

НАК «Нафтогаз Украины» с 10 июля по поручению Министерства энергетики и угольной промышленности ограничит газоснабжение двух теплоэлектроцентралей в Киеве и двух в Харькове для экономии топлива. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно поручению министра энергетики Юрия Продана от 9 июля 2014 года, «Нафтогаз» ограничит газоснабжение ТЭЦ №5 и №6 энергокомпании «Киевэнерго», а также «Харьковская ТЭЦ-5» и КП «Харьковские тепловые сети» (ТЭЦ-3). Как отметили в министерстве, газоснабжение для киевской ТЭЦ №5 будет снижено до уровня 480 тыс. куб. м газа в сутки, ТЭЦ №6 – 48 тыс. куб. м в сутки. Для харьковских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 подача газа будет перекрыта полностью. Также в министерстве пока не владеют информацией о фактическом ограничении поставок газа к данным энергообъектам.

Как ранее сообщал УНИАН, предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 9 июля 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 19,748 млрд грн за природный газ, что на 2,7% меньше показателей прошлой недели. Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ г. Киев (1,854 млрд грн), Донецкой (3,283 млрд грн), Днепропетровской (2,669 млрд грн) , Харьковской (1,632 млрд грн), Луганской (0,939 млрд грн) и Одесской (0,847 млрд грн) областей.

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Авиакомпании России должны Украине более 200 млн грн за полеты над Крымом

Российские авиакомпании должны компенсировать Украине более 200 млн грн штрафа за незаконное нарушение воздушного пространства Украины над Крымским полуостровом, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко. «По состоянию на 7 июля 2014 года мы вместе с Госавиаслужбой уже зафиксировали около 3300 таких фактов, по которым, согласно украинскому законодательству, составляются постановления об административных штрафах. Эти штрафы начисляются ежедневно. Сейчас эта сумма превысила 200 млн гривень, которые российские авиакомпании должны компенсировать Украине», - рассказал Петренко в интервью газете «Урядовый курьер». По его словам, Украина указала факты нарушений в жалобе, которую намерена подать в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). «Если Россия не устранит эти нарушения и не компенсирует Украине указанные убытки, тогда мы поставим вопрос об исключении ее из ИКАО. Как следствие, эти компании не смогут летать на территории стран - участниц конвенции, а это фактически весь мир», - приводит слова министра «Урядовый курьер».

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе ИКАО официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством. Российская Федерация с 3 апреля предприняла попытки в одностороннем порядке взять на себя функции по обеспечению аэронавигационного обслуживания в части Симферопольского района. После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России. Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

Справка УНИАН. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности. Рекомендаций ИКАО придерживаются крупнейшие авиаперевозчики и аэропорты мира.

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В украинские хранилища уже закачали 14,5 млрд кубов газа

Запасы газа в украинских подземных хранилищах с 1 по 8 июля увеличились на 0,8% - до 14,486 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, на сегодняшний день суточная добыча природного газа в Украине составляет порядка 50 млн куб. м, при этом возможный дефицит углеводородов в отопительный сезон, без учета реверсных поставок, может составить около 7 млрд кубометров. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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Украина хочет купить у России 6-7 млрд кубов газа на зиму

Украина рассчитывает закупить у Российской Федерации порядка 6-7 млрд кубометров природного газа для того, чтобы провести отопительный сезон, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы нуждаемся в закупке 6-7 млрд кубометров газа. Мы рассчитываем на то, что Россия продаст нам этот объем. На сегодня я не вижу оснований, чтобы российская сторона не продала нам этот газ», - сказал Гройсман.

При этом он отметил, что уже создан оперативный штаб по разработке вариантов работы в отопительный сезон без российского газа.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в 10 часов утра российский газовый монополист «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Также Украина была переведена в режим предоплаты газа.

Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл. При этом в ценовом споре Россия придерживается установленного порога в 385 долл. за тысячу кубометров с учетом 100- долларовой скидки в виде обнуления пошлины при импорте топлива. Украина считает такую цену «политической» и настаивает на рыночной цене на топливо.

На текущий момент Украина импортирует только газ, поступающий по реверсным маршрутам. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

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Яценюк рассказал, как с помощью кукурузы можно договориться о газе

Украина способна в течение ближайших 10 лет утроить объем производства сельскохозяйственной продукции и совместно со стратегическими партнерами, в частности с США, взять под контроль до 65% мирового рынка кукурузы, заявил в ходе работы Третьего всеукраинского аграрного форума премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Основное задание, которое стоит перед Украиной – захватить лидерство на рынке продовольствия, - сказал премьер-министр. – В десятилетней перспективе страна может утроить объем производства сельхозпродукции. На рынке кукурузы Украина совместно с США может контролировать 65% мирового рынка. И когда ты контролируешь 65% мирового рынка намного проще обо всем договариваться. В том числе и о газе».

Он подчеркнул, что для реализации этих целей Украине необходимо привлечь масштабные инвестиции в агропромышленный сектор. И правительство уже ведет соответствующие переговоры с западными партнерами, в том числе с США о поставках техники и технологии в Украину.

Кроме того, премьер прокомментировал прогнозы на будущий урожай. В частности, говоря об урожае этого года, премьер сообщил, что он «будет больше, чем среднестатистический показатель за последние пять лет».

Как сообщал УНИАН, украинский гидрометеорологический центр прогнозирует в текущем году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине на уровне 63 млн тонн, что может стать одним из наибольших показателей за годы независимости Украины. По данным Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2013 году собрали 62,9 млн тонн зерновых, что на 36,3% превысило показатель 2012 года.

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У Шереметы подготовили проект налоговой реформы

Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках подготовки реформы налогового законодательства предложило правительству в качестве базовой концепции реформ сокращение количества налогов до восьми, а также снижение ставок ряда налогов, в том числе налога на добавленную стоимость – до 17%.

Об этом говорится в проекте концепции налоговой реформы, обнародованном на сайте Минэкономразвития.

Согласно предложенной концепции, в Украине следует оставить в качестве базовых такие налоги: на прибыль, на добавленную стоимость, акцизный налог, ресурсный налог, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, фиксированный сельскохозяйственный налог и единый налог, который платят предприниматели по упрощенной системе налогообложения.

Все остальные налоги, включая туристический сбор, экологический налог, плату за пользование землей и водой, специальные надбавки и сборы, государственные пошлины, предлагается упразднить как неэффективные.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает реформировать налог на добавленную стоимость, а именно – ввести дифференцированную ставку 7% и 17% вместо действующей сейчас единой ставки в 20%. Ставку НДС в 7% предлагается применять к субъектам предпринимательства, занятым в сфере производства, добычи полезных ископаемых и в оптовой торговле. Ставка в 17% предполагается для предприятий розничной торговли. Кроме того, Минэкономразвития предлагает ввести практику НДС-счетов для проведения расчетов с бюджетом.

Как отмечается, предложенные инициативы позволят сделать процесс бюджетных расчетов прозрачным, снизить цены в среднем на 2,5%, увеличить оборотные средства добывающих предприятий в среднем на 12% и дополнительно обеспечить порядка 70 млрд грн бюджетных поступлений за счет ликвидации теневых схем.

В части реформирования единого социального взноса (ЕВС) на общеобязательное социальное страхование предложено снизить ставку ЕСВ до 18%. Также Минэкономразвития предлагает организовать единый Фонд социальный защиты вместо существующих сегодня нескольких фондов.

«Реформа предполагает гармонизацию бухгалтерского и налогового учета, что, в свою очередь, ведет к подготовке отчетности на основе международных стандартов, определению объекта налога на прибыль на основе данных отчетности, использованию финансового мониторинга по европейскому образцу», - говорится в концепции.

Одновременно Минэкономразвития конкретизировало понимание партнерских отношений между бизнесом и налоговыми органами. Как отмечается в концепции налоговой реформы, речь идет о введении персональной ответственности чиновников, обеспечении права налогоплательщика на выбор порядка проверок – контролирующими органами или аудиторской компанией, а также о сокращении количества проверок и проведении налоговой амнистии.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил разработать новую редакцию Налогового кодекса и внедрить в Украине к 2016 году новую упрощенную систему налогообложения, которая в первую очередь будет предполагать сокращение базовых налогов до восьми. По словам главы правительства, выполнение этой задачи даст возможность упростить процедуру администрирования сбора налогов, искоренить коррупцию в налоговой сфере и дать возможность предпринимателям работать в прозрачных и понятных условиях.

Концепцию налоговой реформы также разрабатывает Министерство финансов Украины. Для этого в Минфине в апреле текущего года были созданы 9 рабочих групп, которые в дальнейшем должны внести свои предложения относительно новой редакции Налогового кодекса.

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Налоговики за полгода собрали в бюджет 75,8 млрд гривень

Государственная фискальная служба Украины, реорганизованная из Министерства доходов и сборов, за шесть месяцев 2014 года собрала в государственный бюджет 75,8 млрд грн налогов и сборов, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 1% и практически полностью соответствует поставленным Министерством финансов задачам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг заявил глава фискальной службы Игорь Билоус.

"Мы - Государственная фискальная служба. Несмотря на период без власти в налоговой службе, в марте - на потерю Крыма, дальше - действия террористов в Донецкой и Луганской областях, мы собрали 75,8 млрд грн, что составляет 101% по сравнению с 2013 годом. В целом мы выполнили задачи, поставленные Минфином на 99%", - сказал Билоус.

По словам главы ведомства, в июле фискальная служба обеспечила поступления в бюджет в объеме 22,3 млрд грн, что на 3,3% меньше, чем в июле 2013 года. В том числе, в июле НДС составило 6,2 млрд грн с произведенных товаров, что составляет 70% от запланированных на месяц показателей и 7,8 млрд грн - НДС с ввезенных товаров, что составляет 88% от запланированных показателей. Также, по его словам, в июле налог на прибыль составил 2,2 млрд грн, что на 12% меньше запланированного показателя, а акцизный налог составил 2,4 млрд грн, что больше запланированного показателя на 10%.

"Позитивно то, что на таможне собрали 8,7 млрд грн, это на 9,8% больше, чем в июне прошлого года", - отметил Билоус.

При этом он отметил, что в июле бюджет существенно потерял из-за военной ситуации на востоке Украины.

"Если в мае мы потеряли 420 млн грн, то в июне эта цифра составила 630 млн грн", - сказал Билоус.

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Украинцы с начала года забрали из банков четверть валютных депозитов

Общий объем депозитов в украинских банках в июне в национальной валюте вырос на 0,1%, до 377,9 млрд грн, в иностранной валюте - снизился на 4%, до 23,3 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Общий объем депозитов в национальной валюте в июне вырос на 0,1% (с начала года – снизился на 10,5%) - до 377,9 млрд грн… Объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в июне снизился на 4% (с начала года - на 24,5%) - до 23,3 млрд долл. США», - говорится в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что в июне зафиксирован рост вкладов физических лиц в национальной валюте впервые с начала года. В частности, объем депозитов физлиц в нацвалюте в июне вырос на 3,3% (с начала года – снизился на 12,6%) - до 221,6 млрд грн, в то время как гривневые депозиты юрлиц за месяц снизились на 4% (с начала года - на 7,4%) - до 156,3 млрд грн.

Объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) физлиц снизился на 4,6% (с начала года - на 26,2%) - до 17,0 млрд долл., юрлиц - на 2,1% (с начала года - на 19,4%) - до 6,3 млрд долл.

Средневзвешенная ставка по депозитам в национальной валюте в июне выросла до 12,96% годовых с 12,77% в мае, в иностранной - до 6,97% с 6,67%.

В течение июня остатки по кредитам в национальной валюте снизились на 2,6% (с начала года - на 7,4%) - до 552,7 млрд грн, в том числе юрлиц - на 2,8% (с начала года - на 7,9%) - до 437,4 млрд грн, физлиц - на 1,5% (с начала года - на 5,3%) - до 115,3 млрд грн.

Остатки по кредитам в иностранной валюте снизились в долларовом эквиваленте на 3,3% (с начала года - на 7,2%) - до 35,8 млрд долл. В том числе, физлиц - на 5,7% (с начала года - на 13,9%) - до 7,2 млрд долл., юрлиц - на 2,7% (с начала года - на 5,3%) - до 28,6 млрд долл.

Ставки по кредитам физическим и юридическим лицам в национальной валюте в июне снизились до 16,94% с 17,66%, в то время как в иностранной валюте - выросли до 8,71% с 8,53% в мае.

Напомним, что в начале июля глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила, что депозиты физлиц в украинских банках в июне вернулись к росту после непрерывного падения с начала года. По информации НБУ, рост остатков средств физлиц на счетах банков в пределах 2-5% зафиксирован в большинстве областей Украины. В Херсонской, Кировоградской, Закарпатской и Житомирской областях средства физлиц росли опережающими темпами - на 9,0%, 6,0%, 5,5% и 5,2%, соответственно. В то же время, в Автономной республике Крым и в восточных областях, где продолжаются боевые действия, наблюдался отток депозитов.

Как сообщал УНИАН, отток депозитов в украинских банках в мае ускорился. В частности, объем депозитов по сравнению с апрелем снизился на 0,7% - до 376,7 млрд грн в национальной валюте и на 5%, до 24,2 млрд долл., в иностранной валюте.

УНИАН