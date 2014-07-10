«Укрпочта» возобновила денежные переводы в Славянске и Краматорске

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» возобновило предоставление услуги денежных переводов в освобожденных от террористов городах на востоке Украины, в частности в Славянске и Краматорске Донецкой области, сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, «Укрпочта» сохранила и уже отправила по электронным каналам связи все неполученные ранее денежные переводы, пересылаемые жителям данных городов во время боевых действий.

«Во избежание перебоев с электроснабжением для поддержки функционирования почтовых отделений Гендирекция «Укрпочты» в зону, освобожденную от АТО, доставила дизель-генераторы», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что начато возобновление работы социальных служб и милиции. Также в городах начала работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.

7 июля УГППС «Укрпочта» возобновила работу отделений почтовой связи в Славянске и Краматорске Донецкой области, а 9 июля возобновила выплату пенсий в этих городах.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 13 тыс. отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает более 91 тысячу сотрудников.