США подали в суд на Amazon из-за доступа детей к покупкам

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала в суд на онлайн-ритейлера Amazon из-за открытого доступа детей к мобильному приложению, через который они делали несанкционированные покупки, говорит в сообщении ведомства, передает ИТАР-ТАСС.

Как говорится в иске, Amazon хотят обязать выплатить компенсации пользователям, чьи дети без их ведома совершали покупки внутри приложения с помощью телефона родителей. В ведомстве полагают, что настройки системы в магазине приложений позволяли детям тратить деньги со счетов родителей без какого-либо контроля.

FTC отмечает, что ущерб, нанесенный клиентам, оценивается в миллионы долларов.

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Amazon - крупнейший в мире онлайн-ритейлер. Amazon имеет филиалы за пределами США: в Бразилии, Канаде, Великобритании, Германии, Японии и т.д., а также поставляет товары в 61 страну мира. Капитализация компании на NASDAQ составляет $150,9 млрд.

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