ТОП-10 (11 июля)

Украинцы в июне продали валюты на $102,5 млн больше, чем купили

Нацбанк в июне не продавал и не покупал валюту на межбанке

Аннексированный Крым может стать самым дотационным для России регионом

«Нафтогаз» хочет вывести «Укргазвыдобування» на IPO

"Киевэнерго" погасило часть долга перед "Нафтогазом" – горячая вода пока будет

Минэкономразвития прогнозирует уровень безработицы на уровне 8%

Кабмин выставит на продажу 50% "Укрнафты" и 99% Одесского припортового завода - источник

Кабмин намерен сократить потребление газа для предприятий на 30%

На Донбассе банки продолжают обеспечивать выплаты населению

Террористы покинули управление Госказначейства в Луганске

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Украинцы в июне продали валюты на $102,5 млн больше, чем купили

Чистая продажа наличной валюты населением (превышение продажи валюты над ее покупкой) в июне составила 102,5 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем валюты, купленной банками у населения, - 437,7 млн долл… объем валюты, проданной населению, - 335,2 млн долл.», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, в июне объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 773 млн долл. (в эквиваленте).

Таким образом, объем покупки населением валюты остается практически на уровне прошлого месяца, когда объем операций с наличной валютой на межбанке составил 745 млн долл., а чистая продажа - 107,8 млн долл.

В то же время, по итогам января-июня чистая покупка валюты населением составила 1,329 млрд долл. (в эквиваленте), что в 8,4 раза выше показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (158,6 млн долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июне сократились на 772 млн долл. и по состоянию на 1 июля 2014 года составили 16,716 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в мае 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем сократилась в 2,4 раза и составила 107,8 млн долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 июля 2014 года составили 17,083 млрд долл., что на 4,6%, или на 815 млн долл., меньше показателя на 1 июня в 17,898 млрд долл.

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Нацбанк в июне не продавал и не покупал валюту на межбанке

Национальный банк Украины в июне не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, сообщается на сайте регулятора.

Напомним, что Нацбанк в мае впервые за три месяца продавал валюту на межбанке, но при этом сальдо валютных интервенций было отрицательным (продажа валюты превысила ее покупку) и составило 574,8 млн долл.

Таким образом, с начала текущего года сальдо интервенций остается отрицательным на неизменном уровне 3,986 млрд долл., что в 7,6 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2014 года Нацбанк потратил на поддержку гривни 3,637 млрд долл. золотовалютных резервов, а после перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале устранился от проведения интервенций.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 июля 2014 года составили 17,083 млрд долл., что на 4,6%, или на 815 млн долл., меньше показателя на 1 июня в 17,898 млрд долл.

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Аннексированный Крым может стать самым дотационным для России регионом

Аннексированные Крым и Севастополь будут получать из федерального бюджета России около 50 млрд руб. (1,468 млрд) дотаций на сбалансированность своих бюджетов ежегодно в течение 2015-2017 гг.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предварительные расчеты Минфина РФ.

В 2015 году, по данным газеты, объем дотаций составит 50,9 миллиарда рублей, в 2016-м — 52,7 миллиарда, в 2017-м — 54,7 миллиарда. Деньги, по словам источников в Минфине, пойдут на покрытие разницы между доходами и расходами новых регионов. При этом местные власти смогут тратить средства по своему усмотрению.

По размеру дотации на сбалансированность бюджета Крым и Севастополь станут одними из лидеров среди российских регионов, указывает аналитик Standard & Poor’s Карен Вартапетов. В 2014 г. самую большую дотацию получили республики Якутия (51,4 млрд руб.) и Дагестан (43,2 млрд), а также Камчатский край (31,7 млрд). Количество дотационных регионов растет: сейчас не получает дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности менее десятка из них, информирует Вартапетов.

Дотацией на сбалансированность затраты на содержание двух новых регионов не ограничатся. В утвержденных правительством на прошлой неделе бюджетных проектировках заложено еще примерно по 35-40 млрд руб. ежегодных неинвестиционных расходов на Крым.

Напомним, РФ в марте 2014 года, презрев все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, посылая туда вооруженных террористов.

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«Нафтогаз» хочет вывести «Укргазвыдобування» на IPO

В Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» рассматривают возможность размещения в ходе IPO на одной из украинских бирж 15% акций крупнейшей украинской газодобывающей компании «Укргазвыдобування». Об этом сообщил в интервью интернет-изданию «Лига» советник главы «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«На самом деле выгоднее всего продать «Укргазвыдобування» стратегическому инвестору. Если мы говорим о том, что хотим сохранить контроль над компанией, то это – западная биржа. Но наше предложение – разместить 15% акций компании на нашем фондовом рынке. Государство обязано развивать внутренний фондовый рынок», – отметил он.

При этом Витренко оценил общую стоимость «Укргазвыдобування» в 12 млрд долл.

«То есть если мы хотим продать 15% – это 1,8 млрд долл. Какую-то часть из этого мы бы хотели, чтобы купил, например, ЕБРР. Пускай на 500 млн. долл. Есть еще, например, пенсионный фонд Нацбанка, который не такой уж маленький», – отметил Витренко.

При этом, по его словам, появятся и другие инвесторы, если они увидят, что «Укргазвыдобування» – «компания, предназначенная не для какого-то дерибана, а это компания, которая пытается максимизировать ценность для своих акционеров и клиентов».

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

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"Киевэнерго" погасило часть долга перед "Нафтогазом" – горячая вода пока будет

НАК «Нафтогаз Украины» временно приостановил процедуру отключения «Киевэнерго» от газоснабжения после того, как столичная энергокомпания перечислила 766 млн грн от общего долга.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК.

«Сейчас задолженность «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» составляет 1,85 млрд грн. После получения предупреждения об отключении «Киевэнерго» перечислило «Нафтогазу» 766 млн грн. в счет погашения задолженности. Учитывая это, «Нафтогаз» временно приостановил процедуру отключения предприятий «Киевэнерго», - говорится в сообщении.

Кроме этого, «Нафтогаз» направил поручение об отключении от газоснабжения харьковскую ТЭЦ-5 до полного погашения задолженности за потребленный газ.

«Харьковская ТЭЦ-5 задолжала около 700 млн грн. Руководство «Нафтогаза» надеется, что после получения предупреждения харьковская компания также найдет возможность начать погашение задолженности», - отмечается в сообщении компании.

«Сегодня «Нафтогаз» дает четкий сигнал: кто не платит за газ, тот не будет его получать. Накопление долгов за потребленный газ является недопустимым», — цитирует пресс-служба слова главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Как ранее сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» с 10 июля по поручению Министерства энергетики и угольной промышленности ограничит газоснабжение двух теплоэлектроцентралей в Киеве и двух в Харькове для экономии топлива.

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 9 июля 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 19,748 млрд грн за природный газ, что на 2,7% меньше показателей прошлой недели.

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Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ г. Киев (1,854 млрд грн), Донецкой (3,283 млрд грн), Днепропетровской (2,669 млрд грн) , Харьковской (1,632 млрд грн), Луганской (0,939 млрд грн) и Одесской (0,847 млрд грн) областей.

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Минэкономразвития прогнозирует уровень безработицы на уровне 8%

Министерство экономического развития и торговли (Минэкономразвития) прогнозирует, что безработица по итогам 2014 года будет на уровне 8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил замминистра ведомства Анатолий Максюта. «Уровень безработицы по году мы ожидаем на уровне 8%. Возможно, больше. Ситуация зависит от многих факторов... Мы пытаемся сейчас проанализировать ситуацию, обеспечить поиск рабочих мест, обеспечить создание непосредственно здесь работу предприятий», - сказал Максюта. При этом по его словам, окончательный уровень безработицы по итогам года будет зависеть от ситуации на востоке страны, действий Российской Федерации и экономической ситуации в Украине в целом.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики уровень безработицы в Украине в мае на фоне аннексии Крыма сократился до 1,7% к общему количеству трудоспособного населения с 1,8% в апреле. При этом уровень безработицы в стране, определенный по методологии Международной организации труда, в 1-м квартале текущего года составил 8,8% от общего количества экономически активного населения.

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Кабмин выставит на продажу 50% "Укрнафты" и 99% Одесского припортового завода - источник

В соответствии с проектом правительственного постановления планируется утвердить перечень из целого ряда объектов, чьи акции или имущественные комплексы должны быть выставлены на приватизацию в 2014 году, в частности, в этот список включены 50% госпакет акций "Укрнафты" и 99% акций Одесского припортового завода, сообщил УНИАН источник в Кабинете министров Украины.

Как отметил источник, в данный список на приватизацию также включены 99% "Сумыхимпрома", 75% "Турбоатома", около полутора десятков блокирующих и контрольных пакетов акций энергетических компаний, около 40 пакетов акций газопоставляющих и газораспределяющих компаний (облгазов). В данный список также будут включены и другие объекты из целого ряда отраслей, в частности, из сельского хозяйства, научной сферы.

Источник также отметил, что данный проект постановления планируется рассмотреть на правительственном комитете в ближайшее время. После утверждения перечня на приватизацию по каждому из данных объектов правительство должно будет принять отдельное решение о его продаже.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации в этом году планируется получить 19,4 млрд грн. Поступления от приватизации в январе-июне 2014 года составили 51,5 млн грн, или всего 0,3% от запланированных на этот год поступлений от приватизации.

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Кабмин намерен сократить потребление газа для предприятий на 30%

Кабинет министров ставит задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

Об этом сообщается на сайте правительства с ссылкой на проект постановления, утвержденный Кабмином 9 июля 2014 года. Согласно сообщению, предлагается в период с августа 2014 по март 2015 установить следующие лимиты использования газа: для промышленности - 7,53 млрд куб. м, для бюджетных учреждений и организации - 0,63 млрд куб. м, для предприятий ТКЭ - 5,85 млрд куб. м. Кроме этого, Кабмин прогнозирует потребление природного газа населением в отопительный сезон в объеме 13,56 млрд куб. м, а производственно-технологические расходы и потери газодобывающих и газотранспортных предприятий - 2,66 млрд куб м. Общий объем потребления природного газа прогнозируется на уровне 30,23 млрд куб. м.

«В то же время, имеющиеся ресурсы природного газа за этот же период составят в целом - 23 млрд куб. м, из которых 9,5 млрд куб. м - товарные запасы природного газа в ПХГ и 13,5 млрд куб. м - собственная добыча», - говорится в сообщении. «Учитывая эти обстоятельства, для покрытия ресурсного дисбаланса в течение вышеупомянутого периода необходимо обеспечить импорт природного газа в объеме - 7,23 млрд куб. м», - отмечается в сообщении. В то же время в правительстве подчеркивают, что существующие на сегодня технические возможности импортных поставок газа из стран ЕС позволяют осуществлять ежесуточный импорт топлива в объеме 43 млн куб. м, что позволяет импортировать в период августа 2014 - марта 2015 до 10,5 млрд куб. м. «Таким образом, технические возможности обеспечения реверсных поставок природного газа, при условии экономного использования этого энергоносителя в течение отопительного сезона 2014-2015 гг., позволяют полностью обеспечить потребности отечественных потребителей в импорте природного газа без привлечения российских поставок», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Украина за апрель-июнь 2014 года импортировала 600 млн кубометров природного газа, и продолжает наращивать поставки топлива по реверсным маршрутам. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров. По итогам 2012 года Украина сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. В 2010 году Украина потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году - 51,9 млрд куб. м, в 2008 году - 66,3 млрд куб. м, в 2007 году - 69,9 млрд куб. м, в 2006 году - 73,9 млрд куб. м, в 2005 году - 76,4 млрд куб. м.

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На Донбассе банки продолжают обеспечивать выплаты населению

Национальный банк Украины и банки продолжают обеспечивать выплату заработных плат и других платежей населению в Луганской и Донецкой областях, сообщается на сайте НБУ. «Несмотря на крайне сложные условия функционирования банковской системы в Луганской и Донецкой областях, Национальный банк Украины и банки продолжают обеспечивать выплату заработных плат, пенсий, стипендий, пособий и т.п. В частности, возобновили свою деятельность банки в городах Славянск и Краматорск», - говорится в сообщении. По информации регулятора, банки совместно с Национальным банком принимают все доступные меры для обеспечения денежного обращения в регионе с учетом рисков и стремятся обеспечить стабильную работу банковской системы, своевременное проведение расчетов и социальных выплат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, террористы захватили помещение управления Государственной казначейской службы в Луганской области вместе с работниками ведомства. В понедельник 7 июля Государственная казначейская служба Украины временно приостановила процесс проведения расчетов по защищенным статьям бюджета в Донецке и Луганске из-за угрозы действий террористов, сконцентрировавших свои силы в этих городах.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

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Террористы покинули управление Госказначейства в Луганске

«Террористы покинули помещение Главного управления казначейства в Луганской области», - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 15.10 террористами, с применением оружия, было захвачено вместе с работниками помещение Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области.

Госказначейство предупредило о том, что захват зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, в соответствии со статьей 341 Уголовного кодекса Украины влечет уголовную ответственность.

Как сообщал УНИАН, в понедельник 7 июля Государственная казначейская служба Украины временно приостановила процесс проведения расчетов по защищенным статьям бюджета в Донецке и Луганске из-за угрозы действий террористов, сконцентрировавших свои силы в этих городах. С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.