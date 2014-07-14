КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров компаний и банков

Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний: 14 июля: - Производственное объединение Конти; 16 июля: - Общественный совет при Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; 17 июля: - Вернум банк; 18 июля: - Киевводоканал; - Смарт-холдинг; - СК Эталон; - Украинская аграрная биржа.

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