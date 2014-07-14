КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров компаний и банков

10:41, 14 июля 2014
Разное
0

Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:

14 июля:

- Производственное объединение Конти;

16 июля:

- Общественный совет при Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

17 июля:

- Вернум банк;

18 июля:

- Киевводоканал;

- Смарт-холдинг;

- СК Эталон;

- Украинская аграрная биржа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter