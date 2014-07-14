КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров компаний и банков
10:41, 14 июля 2014Разное
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Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:
14 июля:
- Производственное объединение Конти;
16 июля:
- Общественный совет при Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
17 июля:
- Вернум банк;
18 июля:
- Киевводоканал;
- Смарт-холдинг;
- СК Эталон;
- Украинская аграрная биржа.
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