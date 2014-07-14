ТОП-10 (14 июля)

Киев может остаться без горячей воды из-за долгов «Киевэнерго»

S&P прогнозирует падение экономики Украины в этом году на 7%

S&P ожидает, что дефицит госбюджета Украины достигнет 11% ВВП

Российские банки в Украине потеряли более 50% депозитов

Жители Донбасса выкупают практически все билеты на поезда

НБУ больше не будет отключать банки от валютного межбанка

Доходы Пенсионного фонда в 2014 году составят 233 млрд гривень

Ахметов и Новинский спустя 7 лет объединили свои горно-металлургические активы

Июльские пенсии в Донецкой и Луганской областях профинансированы наполовину

Украинская промышленность сможет выйти на рынки ЕС через 7-10 лет – эксперт

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Киев может остаться без горячей воды из-за долгов «Киевэнерго»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила поручение об отключении от газоснабжения «Киевэнерго» (кроме ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которым потребление ограничено до технологического минимума) и ряда других предприятий теплокоммунэнерго, которые продолжают накапливать задолженность за потребленное топливо, говорится в сообщении НАК. Согласно сообщению, общий долг 36 предприятий перед «Нафтогазом» составляет 5,673 млрд грн. Крупнейшими должниками являются: «Черновцытеплокоммунэнерго» – 65,5 млн грн; Харьковская «ТЭЦ-3» – 1,805 млрд грн; «Полтаваоблэнерго» - 602,622 млн грн; «Киевэнерго» - 1,787 млрд грн; «Житомиртеплокоммунэнерго» - 197,242 млн грн.

Кроме этого в «Нафтогазе» отмечают, что компании, имеющие задолженность из-за того, что органы государственной или местной власти не перечислили компенсацию разницы в тарифах, от поставок газа отключаться не будут. «В перечень также не вошли компании, которые расположены в зоне АТО», - подчеркивается в сообщении НАК. «Как ранее заявляли руководители «Нафтогаза», в условиях газового конфликта с Россией накопление задолженности за потребленный газ является недопустимым и приведет к отключению должника», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» с 10 июля по поручению Министерства энергетики и угольной промышленности ограничило газоснабжение двух теплоэлектроцентралей в Киеве и двух в Харькове для экономии топлива. Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 9 июля 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 19,748 млрд грн за природный газ, что на 2,7% меньше показателей прошлой недели. Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ г. Киев (1,854 млрд грн), Донецкой (3,283 млрд грн), Днепропетровской (2,669 млрд грн) , Харьковской (1,632 млрд грн), Луганской (0,939 млрд грн) и Одесской (0,847 млрд грн) областей.

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S&P прогнозирует падение экономики Украины в этом году на 7%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services пересмотрело в сторону ухудшения прогноз роста экономики Украины по итогам 2014 года, и прогнозирует падение ВВП Украины на 7% вместо прогнозируемого ранее роста на 1,3%.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном УНИАН. Агентство отмечает, что геополитические риски и риски, связанные с внешней безопасностью, представляют собой наиболее серьезную и непредсказуемую угрозу для успешного выполнения Украиной программы Международного валютного фонда.

«Напряжённые отношения между Россией и Украиной и конфликт на востоке Украины (несмотря на его повышающуюся степень локализации в Донецкой и Луганской областях) продолжают оказывать сильное давление на политическую и экономическую стабильность Украины. Мы не прогнозируем стабилизацию геополитической обстановки в ближайшее время. По нашим оценкам, в 2014 году показатель ВВП сократится на 7%; мы не ожидаем существенного восстановления до 2016 года», - говорится в сообщении. S&P прогнозирует нулевой рост ВВП в 2015 году и рост ВВП на 3% в 2016 году. Потребительская инфляция, согласно прогнозам рейтингового агентства, в 2014 года ожидается на уровне 15%, в 2015 году - 8%, в 2016 году – 7%. Дефицит текущего счета платежного баланса ожидается на уровне 2,8% ВВП в 2014 году, 4,6% в 2015 году, 5,8% в 2016 году. Дефицит госбюджета расширенного правительства ожидается на уровне 11% ВВП в 2014 году, 7,5% в 2015 году и 5% в 2016 году. Долг расширенного правительства, по прогнозам S&P, достигнет 60,1% ВВП в 2014 году, 62,7% в 2015 году и 62,9% в 2016 году.

Напомним, что Международный валютный фонд прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5%, но ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в 2015 году. Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 5%, и ожидает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 2,5%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% и ожидает признаки стагнации в экономике страны на 2015 год, при этом экономика выстоит. Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. В то же время, правительство может пересмотреть свой прогноз в связи с продолжающейся нестабильной ситуацией на юго-востоке страны. По данным Госстата, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

Как сообщал УНИАН, в феврале Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз роста экономики Украины по итогам 2014 года до 1,3% (с ранее прогнозируемого 1%) и повысила прогноз роста государственного долга до 43,7% ВВП против ранее прогнозируемых 38%. Напомним, что Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного», объясняя свои действия достаточностью средств от МВФ для покрытия потребностей Украины в финансировании в текущем году и ощутимым единством украинского правительства под руководством премьер-министра Арсением Яценюка.

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S&P ожидает, что дефицит госбюджета Украины достигнет 11% ВВП

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины в 2014 году до 11% ВВП, в то время как государственный долг Украины достигнет 60,1% ВВП. Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Агентство напоминает, что программа с Международным валютным фондом предусматривает ограниченную корректировку госбюджета Украины в 2014 году и более существенную – в 2015 году. «Мы ожидаем, что дефицит госбюджета в 2014 году достигнет 11% ВВП, включая дефицит НАК «Нафтогаз Украины», и будет финансироваться за счет следующих источников: средства МВФ (5,3% ВВП, из них 1,5% ВВП – прямая поддержка бюджета); еврооблигации объемом 1 млрд долл., которые будут выпущены под госгарантии США; другое доступное финансирование от международных финансовых организаций (более 6% ВВП), однако доступность этих средств зависит от проведения реформ», – говорится в сообщении. В то же время, агентство прогнозирует снижение дефицита госбюджета до 7,5% ВВП в 2015 году и до 5% в 2016 году. Финансовое положение «Нафтогаза», по мнению агентства, будет оказывать негативное влияние на показатели бюджета Украины. «Даже несмотря на повышение цен на газ на 40%, дефицит «Нафтогаза» может увеличиться с 2% ВВП в 2013 году до более 3% ВВП вследствие необходимости пополнения запасов газа в газовых хранилищах. Уровень дефицита компании зависит от разрешения продолжающегося газового спора с российским «Газпромом», – отмечается в сообщении. Госдолг Украины, по прогнозам S&P, в 2014 году достигнет 60,1% ВВП, в 2015 году – 62,7% ВВП, в 2016 году – 62,9% ВВП.

Агентство предполагает, что МВФ может внести небольшие корректировки в программу, но в случае существенных отклонений и отклонения потребностей в финансировании от запланированного уровня по программе МВФ для обеспечения финансовой стабильности может понадобиться изменение структуры госдолга Украины. «Россия может потребовать досрочного погашения двухлетних еврооблигаций Украины объёмом 3 млрд долл., выкупленных в декабре 2013 года, если доля долга Украины в ВВП страны превысит 60%», - отмечается в сообщении. Агентство ожидает, что финансирование бюджетного дефицита будет проводиться преимущественно за счет средств НБУ и контролируемых государством банков. «По оценкам правительства, финансирование бюджета в национальной валюте составляет до 2% ВВП. В конце июня 2014 год на долю НБУ приходилось 63% долга в национальной валюте, на долю украинских коммерческих банков – 29%. НБУ приобрел почти 80% государственных ценных бумаг в национальной валюте, выпущенных в первом полугодии 2014 года», – сообщает S&P и подчеркивает, что украинские банки испытывают сильное давление на ликвидность.

В то же время, агентство прогнозирует, что в 2014 году дефицит счета текущих операций платежного баланса сократится почти до 3% ВВП в результате влияния таких факторов, как скидка на российский газ в первом квартале текущего года, девальвация гривни почти на 50% и значительное сокращение импорта.

Как сообщал УНИАН, агентство Standard & Poor's пересмотрело в сторону ухудшения прогноз роста экономики Украины по итогам 2014 года и прогнозирует падение ВВП Украины на 7% вместо прогнозируемого ранее роста на 1,3%. Напомним, что Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного», объясняя свои действия достаточностью средств от МВФ для покрытия потребностей Украины в финансировании в текущем году и ощутимым единством украинского правительства под руководством премьер-министра Арсением Яценюка. Госбюджет Украины на 2014 год предполагает дефицит в объеме 68,5 млрд грн и предельный уровень госдолга в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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Российские банки в Украине потеряли более 50% депозитов

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services оценивает отток депозитов физических лиц из украинских банков в январе-мае 2014 года в 20%, при этом банки с российским капиталом потеряли более 50% депозитов. Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Агентство отмечает, что ситуация в финансовом секторе остается неустойчивой и вряд ли полностью стабилизируется, принимая во внимание политическую ситуацию в стране. «Темпы изъятия депозитов снизились в центральных и западных областях Украины, но возросли на востоке страны. На конец мая отток депозитов из банковской системы превысил 20% розничных депозитов. Российские банки потеряли более 50% депозитов», - сообщает агентство. Агентство напоминает, что Национальный банк предоставил некоторым банкам экстренную поддержку ликвидности, разрешив им использовать государственные ценные бумаги и кредиты частного сектора в качестве обеспечения. Также в рамках программы Международного валютного фонда проводится независимое стресс-тестирование 35 крупнейших банков. «Мы ожидаем, что участие государства в увеличении капитализации банков может оказаться более значительным, чем было запланировано (1% ВВП), если после проведения анализа устойчивости банков объем инвестиций частных акционеров будет меньше ожидаемого», - прогнозирует S&P.

Агентство называет курс гривни плавающим, хотя этот режим действует в течение очень короткого времени, и напоминает, что Нацбанк планирует перейти к таргетированию инфляции. «По нашему мнению, перспективы улучшения денежно-кредитной политики зависят от повышения устойчивости финансовой системы, механизм трансмиссии остается чрезвычайно слабым, а корреляция между ставкой рефинансирования и ставками на межбанковском рынке – ограниченной. Мы не ожидаем, что НБУ перейдет к таргетированию инфляции к 2015 году, как планировалось», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне депозиты физлиц в украинских банках вернулись к росту после непрерывного падения с начала года. Общий объем депозитов в банках в национальной валюте в июне вырос на 0,1% (с начала года - снизился на 10,5%) - до 377,9 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) объем депозитов в июне снизился на 4% (с начала года - на 24,5%) - до 23,3 млрд долл.

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Жители Донбасса выкупают практически все билеты на поезда

Жители Донбасса, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, выкупают практически все железнодорожные билеты с целью выезда из неспокойного восточного региона в другие города, сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги.

«Донецкая железная дорога понимает социальное значение пассажирских перевозок и прилагает максимум усилий, чтобы в полной мере удовлетворить потребности населения региона в перевозках...Востребованы все поезда формирования Донецкой железной дороги», - сказано в сообщении. Согласно сообщению, ДЖД перевезла в июне в дальнем сообщении 465 292 пассажиров в поездах своего формирования, а с 1 по 10 июля - 108 986 человек. В частности, на поезда в киевском направлении в июне Донецкая магистраль предложила 126 119 билетов, из которых пассажиры выкупили 115 528 проездных документов, что составляет 92%. В обратном направлении ДЖД предложила 113 734 билетов, из них было приобретено 78 639 (70%) билетов. На поезда в московском направлении в июне было предложено 50 748 билетов, из них выкуплено 46 811 проездных документов, что составляет 93%. В обратном направлении предложено 50 110 мест и выкуплено 28 647 (58%) билетов. На поезда в крымском направлении в июне было предложено 48 699 мест, из них выкуплено 48 335 проездных документов, что составляет 99%. В обратном направлении предложено 47 927 мест и выкуплено 28 809 (61%) билетов.

На поезд в направлении Львова в июне текущего года ДЖД предложила 24 655 билетов, из которых пассажиры приобрели 24 575 проездных документов, что составляет 100%. В обратном направлении было предложено 23 630 билетов и выкуплено 18 417 (78%) проездных документов. На поезд в направлении Одессы в июне было предложено 22 602 билетов, из них выкуплено 22 474 проездных документов, что составляет 99%. В обратном направлении предложено 22 818 мест и приобретено 17 962 (79%) билетов. Также сообщается, что с 1 по 10 июля включительно ДЖД в направлении столицы предложила 37 421 билет, из них пассажиры приобрели 3 252 проездных документов, в обратном направлении – 35 678 билетов, из которых было выкуплено 24 269. На поезда в московском направлении за 10 суток июля пассажирам было предложено 16 132 мест, из них выкуплено 14 401, в обратном направлении – 16 124, из них приобретено - 8 800. На поезда в крымском направлении было предложено 16 018 билетов, в обратном направлении – 16 034, из них пассажиры приобрели 16 011 и 13 232 билетов соответственно. На львовский поезд ДЖД предложила 8 904 мест, из них было выкуплено 8 864 билета, в обратном направлении – 8 904, из них было выкуплено 6 368 билетов. На поезд в направлении Одессы с 1 по 10 июля Донецкая магистраль предложила пассажирам 7 390 билетов, в обратном направлении – 7 494, из них пассажиры приобрели 7 387 и 6 402 проездных документов, соответственно.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей неоднократно назначала дополнительные поезда из восточного региона в киевском направлении, а также увеличивала количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка. Также ведомство продлило период курсирования дополнительного поезда №564/563 Луганск-Ясиноватая-Киев до 15 июля 2014 года. В киевском направлении ежесуточно курсируют три графиковых поезда из Луганска (№20, №126 и №134) и два из Донецка (№84, №37).

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

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НБУ больше не будет отключать банки от валютного межбанка

Национальный банк Украины отменил норму, согласно которой регулятор имел право ограничивать банки в работе на межбанковском валютном рынке и отключать их от системы подтверждения соглашений.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) со ссылкой на постановление регулятора №360, которым изменяются правила работы системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.

НАБУ сообщает, что еще в мае выступила с инициативой об отмене нормы, согласно которой НБУ мог отключить банк от валютного межбанка в случае обнаружения в его деятельности операций, приводящих к дестабилизации межбанковского валютного рынка, поскольку в нормативных документах НБУ нет четкого определения «дестабилизации межбанковского валютного рынка» и перечня критериев дестабилизирующих операций.

По мнению ассоциации, такая нормативная неопределенность может стать причиной субъективности принимаемых решений об ограничении работы банков в системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.

Национальный банк подтвердил сообщение НАБУ о доработке правил функционирования системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины. «Отменена норма, которая предусматривала ограничения работы банков, манипулирующих объемом торговли или курсом иностранной валюты в этой системе. Указанное решение принято с учетом того, что проведение монетарной политики в условиях перехода к инфляционному таргетированию предусматривает временное применение административных рычагов влияния на валютный рынок», - сообщил регулятор на официальном сайте и отметил, что такое решение будет способствовать созданию прозрачных условий работы межбанковского валютного рынка Украины.

Также Нацбанк сообщил об изменении порядка торговли иностранной валютой, в частности, о дополнении перечня документов, подтверждающих источники происхождения гривни для покупки валюты нерезидентами, что позволит гражданам, выезжающим на постоянное место жительства за рубеж, покупать валюту за счет средств со счетов, открытых до получения статуса нерезидента.

По информации НБУ, постановление №360 вступает в силу со дня его официального опубликования, которое ожидается 22 июля в издании «Официальный вестник Украины».

Напомним, в конце мая Нацбанк принял решение о проведении проверок 8 банков по валютному законодательству и на время проверки приостановил доступ этих банков к системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины, объясняя свои действия дестабилизирующим влиянием уровня обменных курсов гривни, применяемых этими банками, что формирует негативные ожидания о будущей курсовой динамике гривни.

До этого с начала года Нацбанк дважды отстранял ряд банков от системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, в частности, 8 банков в конце февраля и 14 банков в середине апреля.

Как сообщал УНИАН, в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций, но одновременно ужесточил меры к валютным спекулянтам.

По информации НБУ, данная мера призвана стабилизировать рыночные ожидания обменного курса гривни и способствовать принятию более взвешенных управленческих решений субъектами валютного рынка.

Напомним, что глава НБУ Валерия Гонтарева в одном из первых заявлений после назначения сообщила, что НБУ намерен провести постепенную либерализацию валютного рынка страны в ближайшей перспективе.

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Доходы Пенсионного фонда в 2014 году составят 233 млрд гривень

Пенсионный фонд Украины в 2014 году получит 233 млрд грн доходов, при этом расходы составят 249 млрд грн.

Соответствующие данные содержатся в постановлении Кабинета министров №202 о бюджете фонда, опубликованном на правительственном портале.

Согласно постановлению, Пенсионный фонд в 2014 году получит более 160 млрд грн через единый взнос, распределенный на общеобязательное государственное пенсионное страхование, 27,6 млрд грн – от банковских выплат за пользование временно свободными средствами Пенсионного фонда, почти 42 млрд грн – средства на выплату пенсий иностранным пенсионерам, проживающим на территории Украины.

Что касается расходов, в 2014 году Пенсионный фонд направит почти 185 млрд грн на пенсии по разным категориям, 2,8 млрд грн - на выплаты военнослужащим, 98,6 млн грн - иностранным пенсионерам.

Согласно документу, превышение расходов над доходами в 2014 году составит 18,1 млрд грн.

Также, по данным постановления, на начало года остаток средств в Пенсионном фонде составил 2,2 млрд грн, а на конец года должен составить 2,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в конце июня министр Кабмина Остап Семерак заявил, что правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины с дефицитом порядка 18 млрд грн.

Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год был утвержден с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что было на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

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Ахметов и Новинский спустя 7 лет объединили свои горно-металлургические активы

Крупнейшая холдинговая компания Украины - группа СКМ Рината Ахметова и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского 7 июля завершили начавшуюся в 2007 году сделку по объединению своих горно-металлургических активов в компании Metinvest B.V. (Нидерланды) – материнской компании группы «Метинвест», говорится в сообщении "Смарт-Холдинга".

Согласно сообщению, на последнем этапе сделки группа «Смарт» внесла в уставный капитал Metinvest B.V. 100% акций компании Trosilia Holdings Limited (Кипр), в опосредованном владении которой находится 46,15% акций Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК).

Завершение объединения горно-металлургических активов СКМ и "Смарт-Холдинга" было оформлено подписанием соглашения акционеров, которое регулирует внесение сторонами принадлежащих им активов в Metinvest B.V., а также устанавливает объем прав каждой из сторон по корпоративному управлению компанией.

В соответствии с данным соглашением, за внесение компании Trosilia Holdings Limited в уставный капитал Metinvest B.V. группа «Смарт» получила ряд дополнительных прав в области корпоративного управления группой «Метинвест». В частности, это право вето по ряду вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета и общего собрания акционеров Metinvest B.V. Из 10 членов наблюдательного совета Metinvest B.V. семь членов будут назначаться от СКМ и три – от «Смарт-Холдинга№.

Главный исполнительный директор Metinvest B.V. и группы «Метинвест» будет назначаться СКМ, а «Смарт-Холдинг» получит право назначать второго директора - члена правления Metinvest B.V.

Кроме того, в рамках завершения сделки в пользу группы «Смарт» была выпущена дополнительная акция компании Metinvest B.V. В результате, доля СКМ в Metinvest B.V. сократилась на 0,01% - до 71,24%, доля «Смарт-Холдинга» выросла на 0,01% - до 23,76%, доля Clarendale Limited (принадлежит бывшим собственникам Мариупольского металлургического комбината им. Ильича) осталась на прежнем уровне в 5%.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в 1-м квартале 2014 года сохранил производство товарной металлопродукции на уровне января-марта 2013 года, что составило 3 млн тонн, выплавка стали сократилась на 11% - до 2,755 млн, при этом производство чугуна увеличилось на 3% - до 2,8 млн тонн. Выпуск общего железорудного концентрата сократился на 5% - до 8,820 млн тонн, а добыча коксующегося угля снизилась на 12% - до 2,537 млн тонн.

Справка УНИАН. Компания «Систем Кэпитал Менеджмент» – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости. 100% акций «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

«Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора.

Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские: меткомбинат «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона группы входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Ингулецкий, Центральный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия: «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).

«Метинвест» в 2013 году сократил чистую прибыль на 12% по сравнению с 2012 годом - до 392 млн долл. с 445 млн долл.

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Июльские пенсии в Донецкой и Луганской областях профинансированы наполовину

Июльские пенсионные выплаты в Донецкой области профинансированы в объеме 1,4 млрд грн, а Луганский – на 637 млн грн, что составляет порядка 50% от месячной потребности регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента сводного бюджета Пенсионного фонда Украины Светлана Дяченко.

«Донецкая область обеспечена 50% выплат от месячной потребности, а Луганская – на 47%», - сказала Дяченко.

При этом она отметила, что, несмотря на возобновление финансирование Славянска, Краматорска и Славянского района после освобождения в ходе антитеррористической операции, все еще существуют проблемы с выплатами в некоторых восточных регионах.

«У нас есть определенные недофинансирование в определенных регионах Луганской и Донецкой области. Однако в случае обеспечения безопасных условий для обращения наличных средств, на территории этих районов будет обеспечена возможность пенсионерам получать пенсионные выплаты», - сказала Дяченко.

По ее словам, освобожденные города Славянск и Краматорск, а также Славянский район на 100% обеспечены пенсиями до конца месяца.

Также Дяченко сообщила, что к 14 июля в целом по Украине на выплату пенсий и денежной помощи направлено 10,9 млрд грн, что составляет 52% от месячной потребности в средствах. В январе-июне 2014 года общая сумма расходов на пенсии и другие запланированные траты составила почти 125 млрд грн, что на 400 млн грн больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в июле на финансирование пенсий планируется направить 20,9 млрд грн. В июне пенсии в Украине были профинансированы на сумму 20,5 млрд грн, а в мае - на 20,4 млрд грн. Выплата пенсий в июле будет осуществляться по графику - с 4 по 25 июля.

В связи с военной ситуацией на востоке Украины выплата пенсий не осуществляется в Снежном Донецкой области, в городе Красный Луч и в Станично-Луганском районе Луганской области.

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Украинская промышленность сможет выйти на рынки ЕС через 7-10 лет – эксперт

Украинские производители промышленной продукции смогут полноценно выйти на рынки стран ЕС через 7-10 лет в связи со сложностью перехода на новые технические стандарты.

Об этом в комментарии УНИАН заявил президент Киевской торгово-промышленной палаты Николай Засульский.

«Нужно 7-10 лет работы, чтобы вывести промышленность на европейский рынок, всю промышленность, а не только агрокомплекс, но нужно работать», - сказал Засульский.

По его словам, это время необходимо для внедрения многочисленных технологических стандартов ЕС, что включает в себя много составляющих компонентов.

«Выстраивание всей технологии по требованиям Европы – это колоссальная работа, но это нормальный процесс», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что 5 лет адаптации Украины к требованиям европейского рынка заложены в условия Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, ведь в течение этого периода Украина может сохранять импортные пошлины на промышленную продукцию Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме, которое предусматривает создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли и снижение тарифных барьеров между сторонами.

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Украина обязана постепенно снижать импортные пошлины в течение 5, а по некоторым товарам 10 лет, в то время как ЕС открыл свой рынок для Украины в режиме автономных торговых преференций еще до подписания соглашения.

УНИАН