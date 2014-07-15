ТОП-10 (15 июля)

Большинство месторождений "Укргаздобычи" исчерпаны на 70-80%

Глава «Нафтогаза» обещает уволить своего заместителя Кацубу через две недели

Кабмин зарегистрировал законопроект необходимый для экспорта продукции животноводства в ЕС

В Украине за 5 месяцев экспорт товаров превысил импорт на $525 млн

Около 5 тысяч предприятий подверглись рейдерским захватам при Януковиче – эксперт

Киев хочет услышать, какие Москва видит риски от ассоциации Украина-ЕС

Киев затронет перед Москвой вопрос о рисках для Украины от создания ЕврАзЭС

Суд признал незаконными поставки электроэнергии «Укринтерэнерго» в Словакию

Убытки украинских металлургов выросли втрое и превысили 1 млрд долларов

Притоку масштабных инвестиций мешают военные действия на Донбассе - Госинвестпроект

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Большинство месторождений "Укргаздобычи" исчерпаны на 70-80%

Большинство месторождений, которые эксплуатирует "Укргаздобыча" исчерпаны на 70-80%.

Об этом сообщил председатель правления ПАО "Укргаздобыча" Сергей Костюк, передает пресс-служба компании. "Поскольку пластовое давление в месторождениях снижено, одним из способов работы на скважинах является строительство дожимных компрессорных станций, которые позволяют поднимать газ с низким давлением и впускать его в транспортную систему", - добавил Костюк. Он также отметил, что важной составляющей роста объемов добычи природного газа является инвестирование в геологоразведку и перспективное бурение. "Капиталовложения на эти нужды должны быть заложены в себестоимости газа и на сегодняшний день составлять не менее 738 гривен за тысячу кубометров без НДС", - уточнил Костюк.

"Доведение отпускной цены до этого уровня позволит нам разведывать новые месторождения, модернизировать технический парк и уже через несколько лет выйти на ежегодный показатель по добыче природного газа в размере порядка 18 млрд кубометров", - добавил он.

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Глава «Нафтогаза» обещает уволить своего заместителя Кацубу через две недели

Глава крупнейшего энергетического госхолдинга Украины «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев обещает через две недели уволить своего 27-летнего заместителя Александра Кацубу, который уже четвертый месяц официально находится на больничном, в то время как СМИ сообщают о его нахождении за границей и участии в шикарной свадьбе во Франции.

Об этом глава компании написал на своей страничке в соцсети Facebook. «С момента моего назначения в НАК Александр находится на больничном. Уже почти 4 месяца. Я умею пользоваться Инстаграммом, общаюсь с журналистами, поэтому неплохо представляю, как проходит его болезнь. Если коротко - то на амбулаторное лечение в "КЗОХ Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівського району Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м. Дергачі. Вул. 1 Травня, 25 м. Дергачі Харківської області 62300." это не очень похоже», - написал Коболев.

«Естественно, что юристы НАКа еще в апреле анализировали данную ситуацию и пришли к ожидаемому выводу: увольнение без получения письменных разъяснений сотрудника будет легко оспорено в суде и даст право на автоматическое восстановление в должности. Даже если по ТВ покажут, что он (Кацуба – УНИАН) полетел в космос. В случае затяжного больничного работодатель имеет право уволить сотрудника без его заявления только по истечению четырехмесячного срока. Этот срок в случае господина Кацубы истекает через две недели», - отметил глава «Нафтогаза».

«Теперь о свадьбе, фотоотчетах в Инстаграмме и т.п. Александр (кстати, кандидат юридических наук) банально нас (меня, журналистов, общественность) провоцирует. Он понимает, что сейчас не может вернуться работать в компанию. Но эта должность для него представляет "большую ценность". Поэтому он очень хочет быть уволенным без соблюдения процедуры. Это лучший свадебный подарок, который я мог бы сделать, так как это даст ему право через самый справедливый и гуманный в мире украинский суд восстановиться в должности в первый удобный момент», - подчеркивает Коболев в своем обращении.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что подобный прецедент в компании уже был, когда одного из топ-менеджеров не могли уволить на протяжении 8-ми лет. «8 лет он "висел" в замах, восстанавливался, выигрывал суды с денежной компенсацией», - пишет Коболев. «Давайте дождемся, когда пройдут эти две недели, и я подпишу все документы на его увольнение в присутствии журналистов. Более того, журналисты будут нужны, чтобы Александр не провернул хорошо известный трюк "вышел на работу на час, расстроился сильно и тут же заболел снова). Давайте будем умнее и начнем думать холодной головой. Хотя, кто знает, может Александр сдержит свое слово и напишет заявление сам», - резюмирует глава «Нафтогаза».

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Кабинет министров назначил на должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу, который на этой должности заменил ушедшего в депутаты своего брата Сергея. Братья Кацубы известны многочисленными публикациями в СМИ, посвященными скандально известным «вышкам Бойко» и коррупционным схемам одиозного бизнесмена Сергея Курченко.

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Кабмин зарегистрировал законопроект необходимый для экспорта продукции животноводства в ЕС

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О кормах» (№4280а), без принятия которого рынок животноводческой продукции Евросоюза останется закрытым для украинских производителей. Указанный законопроект, согласно пояснительной записке к нему, призван стимулировать производство безопасных и качественных кормов и животноводческой продукции, сохранить и повысить продуктивность сельхозживотных, обеспечить производство качественных и безопасных для здоровья скота кормов, защитить рынок кормов, кормовых добавок и премиксов от фальсификации.

Документ, в частности, предполагает введение административной ответственности за нарушение законодательства в области получения документов разрешительного характера или регистрации в сфере регулирования производства и оборота кормов.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба обращалась к Верховной Раде с просьбой как можно скорее принять пять законопроектов, без вступления в силу которых экспорт животноводческой продукции в Евросоюз будет невозможен. Среди них назывался и законопроект «О кормах». Из необходимых животноводам законопроектов парламент пока поддержал в первом чтении только один – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных».

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В Украине за 5 месяцев экспорт товаров превысил импорт на $525 млн

Позитивное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-мая 2014 года составило 524,5 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,372 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. По информации Госстата, за первые 5 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 5,1% - до 24,198 млрд долл., импорт - на 18%, до 23,673 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2014 года составил 1,02 (в январе-мае 2013 г. – 0,88). По итогам мая по сравнению с предыдущим месяцем количество стран - партнеров Украины по внешнеторговым операциям выросло на 3 страны, до 204 стран.

Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в Египет на 41,9%, Польшу - на 21,6%, Италию - на 10,9%, Германию - на 10,7%, Китай - на 9% и Венгрию - на 3%. Одновременно сократился экспорт в Россию на 23,9%, Индию - на 7,7% и Турцию - на 5,2%. На снижение экспорта в январе-мае на 1,308 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно повлияло снижение поставок вагонов железнодорожных или трамвайных на 82,8%, проката черных металлов на 12,5%, удобрений минеральных или химических, азотных на 45,5%, труб из литейного чугуна и черных металлов на 37,9%, кокса и полукокса из каменного угля на 41,7%. Импорт за указанный период снизился на 5,205 млрд долл. в результате снижения поставок легковых автомобилей на 51,8%, природного газа на 14,7%, проката черных металлов на 43,2%, каменного угля на 30,7%, тракторов на 45,9%, удобрений минеральных или химических, содержащих два или три питательных элемента на 43,5%.

Как сообщал УНИАН, позитивное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-апреля 2014 года составило 350,6 млн долл., в то время, как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,191 млрд долл. Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года в 15,848 млрд долл.

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Около 5 тысяч предприятий подверглись рейдерским захватам при Януковиче – эксперт

Общее количество предприятий, подвергшихся рейдерским захватам в течение пребывания на президенском посту Виктора Януковича, составило около 5 тысяч, сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель Антирейдерской ассоциации Украины Владимир Остапенко.

По его словам, рейдерским захватам при Януковиче подвергались целые отрасли экономики. По оценке Остапенко, ежегодная сумма сделок по незаконному перераспределению собственности составляла около 7 млрд долларов. По словам народного депутата Украины (фракция «Батькивщина»), главы парламентского комитета по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики Александры Кужель, на сегодня перед законодательной и исполнительной властью, правоохранительными органами стоит задание по наведению законности в данном вопросе.

По ее информации, на данное время в ее парламентский комитет поступило 78 запросов от предпринимателей, которые пострадали вследствие рейдерских захватов. По ее словам, решение данных вопросов требует постоянного контроля за расследованием случаев рейдерства правоохранительными органами. Одним из решений данного вопроса, по словам Кужель, может стать полноценная работа ранее созданной Межведомственной комиссии по противодействию рейдерству. Кужель также отметила, что ее комитетом разработаны предложения, в соответствии с которыми при данной комиссии планируется создать аналитическую группу, которая будет заниматься анализом фактов рейдерства, а также предоставлять о них свои заключения в правоохранительные органы.

Кужель также сообщила, что попытки рейдерских захватов продолжаются и после смены власти в Украине. Огромное количество случаев рейдерства, по ее информации, зафиксировано в Крыму, после оккупации этой украинской территории Россией. В частности, по ее словам, рейдерским атакам подвергаются средние и мелкие предприниматели, в первую очередь, собственники небольших объектов недвижимости, отелей. Кужель также сообщила, что на данное время начался процесс перераспределения собственности граждан Украины, которые бежали в Россию после смены власти. "Те, кто их принял, уже требуют поделиться своим бизнесом", - отметила она. По ее словам, в данном случае необходимо рассмотреть возможность ареста такой собственности, чтобы избежать возможности дальнейшего ее незаконного перераспределения.

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Киев хочет услышать, какие Москва видит риски от ассоциации Украина-ЕС

Украина ожидает оценки России относительно возможных рисков от имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до 30 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в.и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич на брифинге относительно актуальных вопросов внешней политики.

"Мы ожидаем, что до 30 июля российская сторона предоставит свои оценки по поводу реальных рисков, которые существуют от имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал он.

По словам Зварича, до 1 сентября эти аргументы и оценки будут отработаны на экспертном уровне и 12 сентября планируется следующий раунд трехсторонних консультаций между Украиной, ЕС и РФ.

Как сообщалось, Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, важнейшую часть которого составляет договор о создании между ними зоны свободной торговли, было окончательно подписано 27 июня в Брюсселе.

Россия настаивает на том, что до вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС должны быть урегулированы все проблемные вопросы, которые возникают в связи с этим в экономическом сотрудничестве Москвы и Киева.

В частности, как заявил председатель Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, "мы настаиваем на том, что до тех пор, пока эти рисковые зоны не будут прояснены, Соглашение об ассоциации Украины с ЕС не должно вступить в силу». «Мне кажется, что такой подход нашел понимание у украинской стороны", - сказал Улюкаев 11 июля после переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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Киев затронет перед Москвой вопрос о рисках для Украины от создания ЕврАзЭС

Украинская сторона намерена затронуть перед Российской Федерацией вопрос о возможных рисках от создания и начала функционирования 1 января 2015 года Евразийского экономического союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в.и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич по актуальным вопросам внешней политики.

"В ходе следующей министерской встречи (запланирована на 12 сентября) украинская сторона намерена, и это право было подтверждено Еврокомиссией в ходе встречи на прошлой неделе, также затронуть перед российской стороной вопрос о возможных рисках от создания и начала функционирования с 1 января 2015 года ЕврАзЭС и вхождения в него новых стран-членов, в частности Армении", - сообщил он.

Зварич уточнил, что Киев, в частности, будет ставить вопрос о том, "вынуждена ли будет Армения после вступления в этот союз, например, пересматривать таможенные тарифы в торговле с другими странами ВТО, в том числе и с Украиной, ведь мы знаем, что Армения тоже является членом ВТО".

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Суд признал незаконными поставки электроэнергии «Укринтерэнерго» в Словакию

Закарпатский окружной административный суд признал противоправным решение Министерства энергетики и угольной промышленности о согласовании с 1 мая 2014 года с государственной «Укринтерэнерго» поставки электроэнергии в Словакию.

Соответствующее решение суд принял 11 июня 2014 года.

Согласно постановлению суда, исковое заявление было подано энергоснабжающей компанией «Закарпатьеоблэнерго».

Также суд признал противоправными действия Минэнергоугля в отношении «Закарпатьеоблэнерго», отстранив компанию своим приказом от 25 апреля 2014 года от поставок электроэнергии по словацкому направлению.

Как ранее сообщал УНИАН, «Закарпатьеоблэнерго» в июне приобрела доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 10 МВт в направлении Словакии для экспорта электроэнергии в июле 2014 года.

«Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, государству принадлежат 25% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», 10,53% акций компании принадлежат VS Energy International N.V. (Нидерланды), 50% акций принадлежат компании «Энергетическая Украина ТВ».

«Укринтерэнерго» (Киев) является государственным оператором экспорта электроэнергии из Украины. Компания в разное время осуществляла поставки электроэнергии во все страны, граничащие с Украиной.

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Убытки украинских металлургов выросли втрое и превысили 1 млрд долларов

Металлургическая отрасль Украины по итогам января-мая 2014 года нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,8 раза или на 8,29 млрд грн - до 12,76 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

«Объём реализации продукции в натуральном выражении за указанный период снизился на 7%, а цены на прокат чёрных металлов в среднем выросли на 11% (в гривневом эквиваленте), что позволило получить прибыль от операционной деятельности в сумме 1,7 млрд грн. Вместе с тем, из-за потерь от курсовой разницы (при переоценке валютных заёмных средств и процентов по ним) получен отрицательный финансовый результат», - говорится в сообщении.

По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 5 месяцев т.г. вырос на 14,2% (на 0,4 млрд грн) и составил 67,3 млрд грн.

Рентабельность операционной деятельности за январь-март 2014 года составила 2,4% против «минус» 8,2% по итогам аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины по итогам 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2012 годом на 22,3% или на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн, отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 9,1% против 9,8% за 2012 год.

Кредиторская задолженность метпредприятий за прошлый год снизилась на 1,8 млрд грн и по состоянию на 1 января 2014 года составила 62,1 млрд грн. Дебиторская задолженность снизилась на 6,6 млрд грн и составила 49,6 млрд грн.

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Притоку масштабных инвестиций мешают военные действия на Донбассе - Госинвестпроект

Основным фактором, мешающим притоку масштабных иностранных инвестиций в Украину, являются военные действия на Донбассе.

Об этом в ходе пресс-конференции сказал председатель Государственного агентства инвестиций и управления национальными проектами Украины Сергей Евтушенко.

"Для того, чтобы сегодня приход инвестора в Украине не напоминал джек-пот или выигрыш в бинго, мы должны сделать три основные фундаментальные трансформации. Первое - потребность во внутренней политической стабильности, второе - достичь внутренней экономической стабильности, и третья фундаментальная задача - урегулирование конфликта на востоке, то есть современного типа необъявленной войны", - сказал он.

Он отметил, что ситуация с инвестициями сейчас сложная. По его словам, война в Донецкой и Луганской областях в настоящее время является стоп-фактором для притока масштабных инвестиций в Украину. Однако в случае урегулирования военного конфликта инвестиционная привлекательность страны многократно возрастет.

"Тем не менее, мы убеждены, что изменения не за горами, они состоятся. И я прогнозирую, что при условии выполнения этих трех "домашних заданий", при условии урегулирования конфликта на востоке, я прогнозирую быстрый рост инвестиционной привлекательности интереса к Украине как к площадке размещения инвестиций", - сказал Евтушенко.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 апреля 2014 года составил 52,179 млрд долл., что на 6,207 млрд долл., или на 10,63%, меньше показателя на начало текущего года.

УНИАН