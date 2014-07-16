Создана Ассоциация Интернет Предпринимателей Украины

Перед Ассоциацией, по его словам, стоят серьезные задачи: она призвана объединить всех игроков украинского IT-рынка, должна лоббировать законодательные инициативы членов-практиков, будет способствовать выходу украинского IT-рынка из «тени».

«Лишь совместная деятельность поможет вывести отечественный рынок IT на мировую арену, откроет новые возможности для ведения бизнеса, а также позволит повысить прибыльность бизнеса участников Ассоциации», - считает Дмитрий Чёрный.

Созданная общественная организация предлагает всем игрокам рынка информационных технологий стать членами Ассоциации. Статус участника Ассоциации Интернет Предпринимателей позволит вывести бизнес на качественно новый уровень, откроет доступ к ресурсам организации и позволит получать результат от синергии действий единомышленников.

Подробнее об Ассоциации, ее принципах и деятельности можно прочитать на официальном ресурсе.