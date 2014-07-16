Создана Ассоциация Интернет Предпринимателей Украины
В Украине создана Ассоциация Интернет Предпринимателей. Об этом рассказал журналистам ее президент и инициатор создания Дмитрий Черный.
Перед Ассоциацией, по его словам, стоят серьезные задачи: она призвана объединить всех игроков украинского IT-рынка, должна лоббировать законодательные инициативы членов-практиков, будет способствовать выходу украинского IT-рынка из «тени».
«Лишь совместная деятельность поможет вывести отечественный рынок IT на мировую арену, откроет новые возможности для ведения бизнеса, а также позволит повысить прибыльность бизнеса участников Ассоциации», - считает Дмитрий Чёрный.
Созданная общественная организация предлагает всем игрокам рынка информационных технологий стать членами Ассоциации. Статус участника Ассоциации Интернет Предпринимателей позволит вывести бизнес на качественно новый уровень, откроет доступ к ресурсам организации и позволит получать результат от синергии действий единомышленников.
Подробнее об Ассоциации, ее принципах и деятельности можно прочитать на официальном ресурсе.