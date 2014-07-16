ТОП-10 (16 июля)

Украина ввела спецпошлины на молоко, конфеты и пиво из Беларуси

Украина обложила пошлиной белорусские холодильники, удобрения и шины

S&P повысило прогноз по рейтингам четырех украинских городов

Украина в июне сократила потребление газа на 17%

Оборот розничной торговли в Украине за полгода вырос на 0,8%

Убытки инфраструктуры Донбасса от боевых действий достигли 1 млрд гривень

Яценюк о привлечении олигархов к восстановлению Донбасса: "все должны сброситься"

Нацбанк повысил учетную ставку до 12,5%

ЕС оставит Россию без кредитов и программ двустороннего сотрудничества

Эксперт рассказал, для чего России нужен конфликт на востоке Украины

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Украина ввела спецпошлины на молоко, конфеты и пиво из Беларуси

Украина в ответ на дискриминационные недружественные действия со стороны Республики Беларусь по отношению к украинским производителям напитков и продуктов питания ввела специальные пошлины на поставку белорусских молочных продуктов, кондитерских изделий и пива.

Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле, сообщает правительственное издание «Урядовый курьер».

В частности, на молоко, сливки, йогурты, кефиры, сливочное масло, а также на кондитерские изделия из сахара, шоколад и мучные сладости, импортируемые из Беларуси, вводится пошлина в размере 55,29% от таможенной стоимости этой продукции.

Для белорусского солодового пива Украина вводит пошлины в размере 60,05% от таможенной стоимости.

Специальные пошлины будут применяться к указанным товарам до 31 декабря 2016 года. Решение комиссии вступает в силу через 10 дней с момента его опубликования.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая Беларусь ввела лицензирование импорта пива из-за пределов Таможенного союза. Украинские производители пива назвали это дискриминационными мерами и сообщили, что в Беларуси от них потребовали повысить розничную цену на свою продукцию более, чем в 2 раза, что автоматически делает украинское пиво неконкурентоспособным на белорусском рынке. Аналогичные меры Беларусь применила и к украинским кондитерам.

Беларусь является одним из крупнейших импортеров молочной продукции на украинском рынке. По данным Государственной фискальной службы, в первом полугодии 2014 года Беларусь поставила в Украину молока и сливок на 1,3 млн долл., что составляет 46% от общего импорта этой продукции.

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Украина обложила пошлиной белорусские холодильники, удобрения и шины

Украина в ответ на дискриминационные недружественные действия со стороны Республики Беларусь по отношению к украинским производителям напитков и продуктов питания ввела специальные пошлины на поставку электрических ламп накаливания, удобрений, холодильников и шин из Беларуси.

Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле, сообщает правительственное издание «Урядовий кур’єр».

В частности, на электрические лампы накаливания, минеральные или химические удобрения с содержанием азота, фосфора и калия, импортируемые из Беларуси, вводится пошлина в размере 55,29% от таможенной стоимости этой продукции.

Для белорусских автомобильных, автобусных покрышек, а также шин для использования на сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средствах Украина вводит пошлины в размере 60,05% от таможенной стоимости.

Кроме того, на перечень холодильников и холодильного оборудования белорусского производства Украина вводит спецпошлины от 55,29% до 60,05% в зависимости от объема холодильных камер.

Специальные пошлины будут применяться к указанным товарам до 31 декабря 2016 года. Решение комиссии вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Украина также ввела спецпошлины на молочные продукты, кондитерские изделия и пиво из Беларуси.

Ранее с 1 мая Беларусь ввела лицензирование импорта пива из-за пределов Таможенного союза. Украинские производители пива назвали это дискриминационными мерами и сообщили, что в Беларуси от них потребовали повысить розничную цену на свою продукцию более чем в 2 раза, что автоматически делает украинское пиво неконкурентоспособным на белорусском рынке. Аналогичные меры Беларусь применила и к украинским кондитерам.

Основу украинского импорта из Республики Беларусь составляют нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, металлопродукция, холодильники и морозильники, шины, полимеры этилена, минеральные и калийные удобрения, автомобили грузовые, тара пластмассовая, чулочно-носочные изделия, части и оборудование для автомобилей и тракторов, сельскохозяйственная техника, кордные материалы и синтетические волокна.

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S&P повысило прогноз по рейтингам четырех украинских городов

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило кредитные рейтинги Киева, Львова, Днепропетровска и Ивано-Франковска на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного», сообщается на сайте агентства.

Напомним, что 12 июля Standard & Poor's подтвердил суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного».

В сообщении отмечается, что стабильный прогноз отражает положительные ожидания агентства в отношении рисков рефинансирования долгов и поддержки со стороны правительства в 2014 году.

Агентство сообщает, что может повысить рейтинг Киева и других городов при условии аналогичных действий в отношении суверенного рейтинга Украины.

В то же время, S&P может пересмотреть прогноз по рейтингу Киева и других городов при снижении их поддержки со стороны правительства в условиях ограниченных возможностей городов к погашению долгов.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного».

По мнению агентства, предоставление полного пакета финансовой помощи от Международного валютного фонда и сопутствующего многостороннего финансирования должны быть достаточными для удовлетворения потребностей Украины во внешнем финансировании в течение следующего года, а новое правительство, возглавляемое премьер-министром Арсением Яценюком, продемонстрировало стабильность и относительное единство.

Одновременно агентство подтвердило краткосрочный и долгосрочный рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ССС/С» и долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины по обязательствам в национальной валюте – «В-/В». Кроме того, подтвержден долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне «UAВВ+».

Напомним, что в феврале S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС».

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Украина в июне сократила потребление газа на 17%

Украина, которая на протяжении месяцаотключена «Газпромом» от поставок российского газа, в июне 2014 года сократила потребление голубого топлива по сравнению с предыдущим месяцем на 17,3% - до 1,476 млрд кубометров, сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, по сравнению с июнем 2013 года потребление газа сократилось на 18,4%.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.

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По итогам 2012 года Украина сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. В 2010 году Украина потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году - 51,9 млрд куб. м, в 2008 году - 66,3 млрд куб. м, в 2007 году - 69,9 млрд куб. м, в 2006 году - 73,9 млрд куб. м, в 2005 году - 76,4 млрд куб. м.

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Оборот розничной торговли в Украине за полгода вырос на 0,8%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2014 года вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 417,572 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Киевской области – на 7,6%, до 18,582 млрд грн, в Черкасской области – на 7%, до 10,704 млрд грн, в Житомирской области – на 5,7%, до 10,259 млрд грн, а также в Полтавской и Винницкой областях – на 5,6% и 5,4%, до 12,611 млрд грн и 12,329 млрд грн, соответственно.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе-июне 2014 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 4,6% – до 55,325 млрд грн. Помимо столицы, снижение розничного товарооборота в Украине в І полугодии наблюдалось лишь в Луганской (на 7,7%, до 18,042 млрд грн), Донецкой (на 2,5%, до 41,989 млрд грн) и Волынской (на 1,9%, до 8,924 млрд грн) областях.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2014 года вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 343,353 млрд грн.

В 2013 году розничный товарооборот в Украине вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом – до 884,2 млрд грн.

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Убытки инфраструктуры Донбасса от боевых действий достигли 1 млрд гривень

Сумма убытков, нанесенных инфраструктуре Украины в Донецкой и Луганской областях в результате боевых действий, предварительно оценивается в 1 млрд грн. Об этом сообщил корреспонденту УНИАН в Славянске министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.

“Сумма вместе с убытками по "Укрзализныце" - около 1 млрд грн. Это предварительны цифры и, к сожалению, они не будут уменьшаться”, - сказал министр. Во время боевых действий пострадали автомобильные дороги, мостовые переходы, железнодорожная инфраструктура, а также аэропорты Донецка и Луганска. Бурбак отметил, что убытки дорожного хозяйства, по предварительной информации, составляют 500 млн грн.

В то же время министр подчеркнул, что, по предварительной информации, в донецком и луганском аэропортах взлетно-посадочные полосы, которые являются самым дорогим инфраструктурным объектом в аэропорту, не пострадали.

“Предварительно была информация, что взлетно-посадочные полосы не пострадали, это дороже всего. Терминалы можно застеклить, но с точки зрения инфраструктуры, самый дорогой объект - это взлетно-посадочные полосы”, - сказал Бурбак.

Как сообщал УНИАН, вследствие боевых действий в Донецкой и Луганской областях частично или полностью разрушено множество объектов транспортной инфраструктуры. В частности, террористы многократно подрывали объекты железной дороги, осуществляли нападения на пограничные пункты пропуска, обстреливали аэропорты.

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Яценюк о привлечении олигархов к восстановлению Донбасса: "все должны сброситься"

В восстановлении поврежденной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей должны принять участие и так называемые олигархи. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время брифинга на горе Карачун в Славянске высказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Убежден, что в таких условиях все должны сброситься, все должны дать деньги для того, чтобы восстановить сети, восстановить инфраструктуру и восстановить жизнь на Донбассе», - сказал Яценюк, отвечая на вопрос о возможности и необходимости привлечения так называемых олигархов к процессу восстановления Донбасса.

По словам премьера, согласно предварительным оценкам, объем причиненного ущерба всем объектам Донецкой и Луганской областей составляет 8 млрд грн. При этом, отметил Яценюк, учитывая продолжение боевых действий, ущерб будет увеличиваться. «Предварительные оценки, которые у нас были, это на первый взгляд, 8 млрд грн. На Донецк и Луганск. Но так как военный конфликт идет дальше, я думаю, что 8 млрд грн хватит в лучшем случае на пару месяцев», - сказал Яценюк. Премьер заметил, что завтра, 17 июля, он представит проект изменений в госбюджет, где будут предусматриваться средства для финансирования восстановительных работ на Донбассе.

Кроме этого, по словам Яценюка, в сентябре будет проведена донорская конференция инвесторов из Европейского союза. «Мы ожидаем, что в сентябре будет проведена донорская конференция. Мы ожидаем помощи наших западных партнеров в восстановлении Донбасса, восстановлении инфраструктуры, и обеспечении рабочими местами», - сказал Яценюк. Он добавил, что из ЕС прибудет миссия, которая оценит степень разрушений. «После этого мы совместно согласуем те объемы финансирования и технической помощи, которые мы должны получить в сентябре», - подытожил Яценюк.

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Нацбанк повысил учетную ставку до 12,5%

Национальный банк Украины подтвердил информацию о повышении с 17 июля учетной ставки на 3 п.п. – до 12,5%. «Правление Национального банка Украины приняло постановление от 15 июля 2014 № 417 "О регулировании денежно-кредитного рынка", которым, в частности, предусмотрено установить с 17 июля 2014 учетную ставку в размере 12,5%», - сообщила пресс-служба регулятора. Согласно сообщению, решение принято на основе анализа динамики макроэкономических и монетарных показателей в январе-июне 2014 года. Нацбанк напомнил, что индекс потребительских цен в годовом измерении в июне увеличился до 12,0%, по сравнению с 0,5% в январе.

«Правление Национального банка Украины решительно настроено обеспечить выполнение законодательно определенного приоритета деятельности Национального банка Украины по достижению и поддержанию ценовой стабильности в среднесрочной перспективе. Учитывая вышесказанное, макроэкономический прогноз и текущие инфляционные риски, пока необходимо принятие дополнительных мер по увеличению внутренней стоимости гривни через применение процентных рычагов влияния», - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что стабилизационные меры Нацбанка и правительства Украины, поддерживаемые кредитными ресурсами международного сообщества, будут способствовать улучшению ресурсной базы банков, конъюнктуры денежно-кредитного рынка Украины и ожиданий его участников, что усилит основы для восстановления экономического роста и стабильного функционирования финансовой системы.

Как сообщал УНИАН, ранее источник в НБУ сообщил о решении регулятора повысить учетную ставку до 12,5%. Последний раз регулятор пересматривал уровень учетной ставки в апреле этого года, повысив ее уровень с 15 апреля на 3 п.п. – до 9,5%. В 2013 году Нацбанк заявлял о намерениях постепенно снижать учетную ставку и в течение года проводил такое снижение дважды: до 6,5% с 13 августа и до 7% с 10 июня, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ. Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.

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ЕС оставит Россию без кредитов и программ двустороннего сотрудничества

Европейский Совет будет просить Европейский Инвестиционный Банк приостановить финансирование новых проектов в России, а Европейскую Комиссию - переоценить отношения с Россией и продолжить расширять ограничительные меры. Финансирование России приостановит и Европейский банк реконструкции и развития.

Об этом говорится в проекте заключений Европейского Совета (заседание которого заланировано на сегодняшний вечер), которым располагает УНИАН. «Европейский Совет просит ЕИБ приостановить финансирование новых проектов государственного сектора в Российской Федерации. Кроме того, государства-члены ЕС будут координировать свои позиции в Европейском банке реконструкции и развития также с целью приостановить финансирование ЕБРР новых проектов в Российской Федерации», - говорится в проекте заключений. Европейский Совет также планирует поставить перед Советом ЕС (на уровне министров) задачу продолжить «расширение ограничительных мер с прицелом на юридические лица, которые материально или финансово поддерживают действия, подрывающие или угрожающие суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины». Кроме того, в проекте заключений предлагается, чтобы Европейская Комиссия по-новому оценила деятельность двустороннего сотрудничества Россия-ЕС с целью приостановки реализации программ двустороннего и регионального сотрудничества. «Однако проекты, которые занимаются исключительно с гражданским обществом, будут исключены», - отмечается в проекте. Последний пункт проекта заключений посвящен Крыму. «В соответствии с политикой непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя, Европейский Совет просит Европейскую комиссию и Европейскую службу внешних связей предоставить предложения относительно дополнительных мер, в частности, на ограничение инвестиций. Европейский Совет также ожидает, что международные финансовые институты воздержатся от финансирования любых проектов, которые прямо или опосредствовано признают незаконное присоединение Крыма и Севастополя», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится заседание Европейского Совета, на котором будет рассмотрен вопрос о ситуации в Украине. 3 июля агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что страны Евросоюза могут заморозить финансирование российских проектов Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на фоне возможного расширения списка санкций. Это необходимо для прекращения конфликта в Украине, подчеркивают источники. Россия является крупнейшим получателем проектного финансирования от ЕБРР - 1,8 млрд евро в 2013 году, тогда как в общей сложности инвестиции ЕБРР во всем мире составляют 9 млрд евро в год. Кредиты РФ от ЕИБ в 2013 году составили 1,4 млрд долларов. Акционерами ЕИБ является 28 европейских стран, ЕБРР - 64 страны мира. США принадлежит 10% ЕБРР, остальным странам группы G7 - по 8,5%.

Напомним, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине. Как сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко 16 июля, вооруженные силы РФ стягивают технику к границе с Украиной и обустраивают огневые позиции.

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Эксперт рассказал, для чего России нужен конфликт на востоке Украины

Россия использует конфликт на востоке Украины не только для решения своих геополитических задач, но и для улучшения позиций российских производителей и восстановления своей экономики, считает директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин. «Руководство Российской Федерации использует ситуацию по дестабилизации и развитию конфликта на Донбассе для того, чтобы улучшить позиции собственных производителей и восстановить экономику Российской Федерации, предотвратить вхождение ее в рецессию за счет войны на востоке Украины», - сказал эксперт на брифинге. По его словам, Россия пытается устранить сильного конкурента в лице Украины, уничтожая его промышленный и экспортный потенциал.

Баронин отметил, что в 2013 году Da Vinci AG делала детальный анализ перспектив развития российской экономики, и тогда прогнозировалось, что российская экономика в конце 2013 года и в 2014 году может войти в затяжную и глубокую рецессию. «Факт сегодняшних событий на Донбассе и их взаимосвязь с улучшением ситуации в некоторых отраслях российской экономики действительно говорит о существовании заинтересованности руководства Российской Федерации в использовании конфликта на Донбассе», - сказал он. По мнению эксперта, атаки террористов и в дальнейшем будут направлены на дестабилизацию работы в регионе украинских предприятий, которые могут составить экономическую конкуренцию российским. Также эксперт не исключает целенаправленного разрушения транспортной, водной и энергетической инфраструктуры региона для ослабления производителей. Баронин отметил, что самопровозглашенные руководители ДНР и ЛНР заявляют о построении собственной экономики и национализации находящихся в регионе предприятий, но факт нанесения ударов и разрушение данных объектов, вывод из строя систем коммуникации и систем электроснабжения свидетельствует о том, что бандформирования не намерены выстраивать экономику псевдогосударств и их действия обуславливаются кураторами на территории РФ. «Действия бандформирований по разрушению объектов инфраструктуры способствуют отпугиванию потенциальных инвесторов с территории Донецкой и Луганской областей. Таким образом, искусственно повышая расходную часть бюджета Украины, сокращая инвестиционные потоки, РФ закладывает основы для дальнейшей социальной дестабилизации ситуации в регионе, роста бедности и как результат - снижения стоимости рабочей силы, которая будет вынуждена искать трудоустройство в РФ», - сказал он. По его мнению, по данному сценарию Россия надеется снизить затраты на оплату труда в юго-западных регионах России, что также даст возможность повысить конкурентоспособность продукции, произведенной в данном регионе. Присутствующий на брифинге директор Da Vinci AG Андрей Колпаков отметил, что промышленное производство Украины за последние 5 месяцев упало на 4,6%, падение произошло за счет металлургии, химической отрасли, машиностроения. При этом промпроизводство в России за этот период выросло на 1,7% за счет роста химии, металлургии и машиностроения. Колпаков отметил, что 2013 год российские металлурги закончили с худшим результатом со времен кризисного 2009 года, и эксперты не прогнозировали возобновления роста в первом полугодии 2014 года. «Падение очень сильно ударило по российской экономике», - сказал он. Эксперт отметил, что украинские металлурги являются прямыми конкурентами российских, как на внутреннем российском рынке, так и на внешних рынках.

«Убрать конкурента с рынка - наиболее простой вариант. Убрать его с внутреннего рынка и с внешнего, «откусив» его долю на мировом рынке», - сказал он. По словам Колпакова, в результате таких действий российские металлургии нарастили экспорт плоского проката на 17,3% за 5 месяцев, при этом Украина сократила экспорт проката черных металлов на 12,5%. «Взаимосвязь очевидна. Для Украины это привело к потерям 400 млн долларов. Это по одной лишь позиции и за 5 месяцев 2014 года. Пользуясь украинским кризисом, российским компаниям удалось повысить продажи на 20-40%», - сказал он. Эксперт отметил, что такая ситуация прослеживается и в других отраслях экономики.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время на востоке Украины проходит активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против пророссийских террористических и бандитских группировок сепаратистов. Справка УНИАН. Da Vinci AG – аналитическая группа, основанная в 2002 году. Компания предоставляет услуги в сфере политического консалтинга и антикризисного управления.