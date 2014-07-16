Анонс на 17 июля

* Круглый стол на тему: "Добыча нефти и газа в "Особый период". О чем молчит Правительство и Министерство энергетики". Участники: Роберт Бенш, управляющий директор Pelicourt; представители Burisma Holdings; представители ПАО "Укргаздобыча", Зиновий Козицкий, председатель наблюдательного совета буровой компании "Горизонты". Модератор: Геннадий Кобаль, руководитель отдела маркетинговых исследований ООО "Ньюфолк".

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция «Ассоциации мукомолов Украины» на тему: «Роль Ассоциации в расширении рынков сбыта украинской мукомольно-крупяной продукции». На сегодняшний день Украина является лидером на мировом экспортном рынке и занимает первое место по объемам экспорта подсолнечного масла и второе место среди экспортеров зерна, и входит в тройку экспортеров муки в мире. 27 июня Украина подписала экономическую часть Ассоциации с ЕС, как это отразится на структуре экспорта сельскохозяйственной продукции в целом и мукомольно-крупяной продукции в страны ЕС, в частности? Сможет ли Украина защитить свои производителей того или иного вида продукции от импортных товаров?! Для сохранения баланса торговли аграрной продукцией необходимо увеличивать экспорт других видов товаров. В данных условиях ассоциации с ЕС мукомольно-крупяная продукция (мука, готовые мучные смеси, крупы, готовые завтраки быстрого питания) имеет все шансы для расширения географии сбыта продукции, как на рынки ЕС, так и рынки Юго-Восточной Азии. Как этого достичь?! Участники: Александр Лавринчук, сопредседатель правления общественной Ассоциации «Мукомолы Украины», Андрей Яковенко, директор Новопокровского КХП, сопредседатель правления общественной Ассоциации «Мукомолы Украины».

* Заседание Кабинета министров.

* Пресс-конференция на тему "Топ-5 проблем Киева" (проблема власти, незаконные застройки, транспорт, городская среда, инфраструктура). Участники: директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" А.Сергиенко, кандидат наук государственного управления, член Украинской академии архитектуры, экс-заместитель главного архитектора г.Киева В.Глеба, кандидат социологических наук, младший научный сотрудник Института социологии НАН Украины В.Буткалюк, сопредседатель Совета по урбанистике Г.Мельничук.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Экономическая блокада Крыма. Реалии и перспективы». Вопросы: перспективы прекращения морского и авиационного сообщения в/из аннексированного Крыма из-за нарушения украинского и международного законодательства, международные механизмы контроля и влияния на транспортные компании, действия украинского правительства в этой сфере и "черный список" транспортных компаний. Участники: представители "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко и Андрей Клименко. БФ "Майдан иностранных дел" предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональном интересе граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности. Создание благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 г.г.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврийского института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, глава "Комитета избирателей Украины.

* Встреча с руководством МАУ.

*14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Российская медиа-пропаганда в Украине: кто заинтересован в отключении украинских каналов в зоне АТО и распространении лжи о «распятом» военными мальчике из Славянска?». Информация о лживом сюжете российского «Первого канала», в котором, украинские военные в Славянске распяли мальчика, вызвала бурю возмущений среди украинцев. Буквально в следующие дни очевидцы из зоны АТО сообщили, что в Донецкой области полностью отключили все украинские каналы. Кто заинтересован в том, чтобы посредством российской медиа-пропаганды в Украине, вызвать ненависть жителей зоны АТО к украинским военным? Почему возможны отключения украинских каналов в Донецкой и других «проблемных» областях Украины? Кто стоит за этим «медиа-предательством» и как технически сделать невозможным манипуляции с трансляцией украинских каналов? Ответы на эти и другие вопросы дадут представители координационного совета Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ). Участники: директор департамента роботы с органами государственной власти Концерна РРТ Марина Помазанова, начальник профильного отдела Концерна РРТ Виктория Тимошина, пресс-секретарь Концерна РРТ Павел Билоножко, народный депутат Украины Сергей Каплин, юрисконсульт Концерна РРТ Михаил Славянин, заместитель председателя объединенного профсоюза Концерна РРТ Владимир Стащюк.

* Встреча министра финансов Александра Шлапака с представителями масс-медиа, в рамках которой министр расскажет об основных акцентах в работе Минфина в условиях сегодняшних реалий. Журналисты смогут получить ответы на вопросы по итогам работы министерства за I полугодие 2014 года, выполнения государственного бюджета в текущем году, а также о результатах визита миссии МВФ в Украине, проект межбюджетных отношений, изменения в налоговый и бюджетный кодексы (Минфин Украины, ул.Межигорская, 11).

*16-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Обращение общественных организаций Запорожской области к президенту Украины П.Порошенко относительно решения кадрового вопроса о назначении на должность руководителя Госземагентства в Запорожской области». Общественные организации аграрного сектора Украины Запорожской области обратятся к президенту Украины в связи с вопиющей невозможностью решения кадрового вопроса о назначении начальника Главного управления Госземагентства в области. В программе нового правительства было задекларировано, что назначение кандидатур на местах должно обязательно согласовываться с общественностью региона. В Запорожской области эта процедура была соблюдена как общественностью области, так и областной госадминистрацией. Однако предложение по кандидатуре Л.Спициной как высокопрофессионального и авторитетного специалиста не нашла поддержки ни в Государственном агентстве земельных ресурсов Украины, ни в Министерстве агрополитики и продовольствия Украины. Несмотря на массовые недовольства, протесты аграриев, пикетирование учреждения, продолжает занимать должность назначенный исполняющим обязанности начальника Главного управления Госземагентства Андрей Прядун. Фермеры продолжают жаловаться, что с его приходом в области ничего не изменилось, продолжают требовать взятки. Кроме того, во время пресс-конференции будет предоставлена подробная информация о событиях от 13 июня 2014 года, когда сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и следственного управления ГУМВД Украины в Запорожской области во время получения неправомерной выгоды на общую сумму почти 40 тысяч гривен были задержаны работники территориальных органов Госземагентства.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63