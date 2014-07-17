Перша приватна броварня обратилась в СБУ относительно проверки обвинений в финансировании сепаратистов

Об этом сообщила юрисконсульт компании Юлия Свистович. По ее словам, причиной такого шага стала заранее спланированная заказная кампания в Киеве и Львове, направленная на дискредитацию имиджа "Першої приватної броварні": в общественном транспорте и на улицах городов начали массово распространяться листовки с недостоверной информацией и соответствующими беспочвенными обвинениями.

Как отметила Свистович, обращение в Службу безопасности с заявлением о проверке деятельности, которая была инициирована самой компанией, – это цивилизованное и правовое решение, которое должно исключить любые домыслы и спекуляции по этому поводу в будущем. Компания также обратилась с соответствующими исками в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Львовской области о начале расследования уголовного преступления и привлечения виновных к административной и уголовной ответственности, сообщает 112.ua.

"Выявлена и задержана группа лиц, которые занимались распространением ложной информации, установлено, что за эти поступки они получили денежное вознаграждение. После соответствующего решения прокуратуры, будет открыто уголовное производство", – отмечает юрист" Первой частной пивоварни". Компания "Перша приватна броварня" была создана в 2004 году семьей Андрея Николаевича Мацолы и оставалась исключительно семейным предприятием до января 2012 года. В 2012 году произошло слияние компании с ПБК "Радомышль", который принадлежал международной группе OASIS CIS, специализирующейся на производстве пива и безалкогольных напитков в 6 странах. 30%‎ акций OASIS CIS принадлежат ‎Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР) и немецкому пивному концерну Oettinger. Контрольным пакетом OASIS CIS владеют 4 управляющих партнера компании – граждане США, Израиля, Великобритании и России. В результате слияния "Перша приватна броварня" сегодня осуществляет управление 2 пивзаводами – во Львове и в Радомышле суммарной мощностью 2 млн гл пива в год.

Крупнейшим акционером компании и ее СЕО остается украинец Андрей Мацола, второй по величине пакет принадлежит ЕБРР, оставшиеся акции распределены между концерном Oettinger и управляющими партнерами группы OASIS.