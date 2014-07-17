ТОП-10 (17 июля)

Дефицит госбюджета на сегодня составляет 14,5 млрд гривень - Яценюк

Обама утвердил новые санкции против России

ЕС расширяет действие второй фазы санкций

"Газпром" ставит антирекорды десятилетия из-за прекращения поставок в Украину

Нацбанк повысил ставку однодневного рефинансирования вслед за учетной

Яценюк обещает не продавать гособъекты за копейки

Минфин предлагает урезать бюджет на 40 млрд гривень

Кабмин ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции

Кабмин решил продать 164 гособъекта

В Украине ускорился спад промпроизводства

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Дефицит госбюджета на сегодня составляет 14,5 млрд гривень - Яценюк

Разрыв государственного бюджета на 2014 год на сегодняшний день составляет 14,5 млрд грн, и правительство сегодня рассмотрит проект изменений в госбюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием Кабинета министров в четверг заявил премьер-министр.

«Сегодня мы будем рассматривать проект закона о государственном бюджете на текущий год, а именно внесение изменений в него. Уже сегодня разрыв 14,5 млрд грн, который нужно покрывать. Нам опять нужно принимать очень сложные решения. Как глава правительства, готов брать персональную ответственность за такие сложные, но необходимые решения для страны. И я уверен, что все наше правительство понимает, что другого выбора нет»,- сказал Яценюк.

Также премьер добавил, что для сбалансирования бюджета необходимо будет сократить ряд социальных программ. «Да, страна в войне. Да, нужно финансировать армию. Нужно восстанавливать инфраструктуру. Нужно обеспечивать пострадавших. Нужно платить военнослужащим. Поэтому нам нужно будет урезать ряд социальных программ. И в парламенте я сообщу о том, что и как предлагает правительство сделать для того, чтобы до конца текущего года сбалансировать госбюджет»,- добавил он.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам января-мая 2014 года составил 12,224 млрд грн, что на 33,9% меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года.

Учитывая показатели выполнения доходной части госбюджета, эксперты прогнозируют, что дефицит госбюджета может превысить 30 млрд грн к концу года, и фискальный разрыв будет выше 6% ВВП.

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Обама утвердил новые санкции против России

Президент США Барак Обама утвердил новые санкции в отношении России из-за ситуации в Украине.

„Я утвердил новые санкции на некоторые российские компании и финансовые институты. Я четко повторял, что Россия должна остановить поток оружия и боевиков через границу в Украину, что Россия должна повлиять на сепаратистов, чтобы они освободили заложников, чтобы Россия поддержала прекращения огня и присоединилась к международным переговорам. Я сказал это четко господину Путину, наши европейские партнеры сказали это Путину”, - сказал Обама в своем заявлении, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Президент США подчеркнул, что все усилия прилагаются для того, чтобы решить эту проблему дипломатично.

„Но мы должны видеть конкретные действия, а не слова, что Россия привержена попытке положить конец этому конфликту на границе. По состоянию на сегодня Россия провалила любые шаги, которые я отметил. На самом деле, Россия продолжает поддерживать нарушения сепаратистами украинского суверенитета”, - подчеркнул он.

Барак Обама отметил, что, несмотря на разразившийся кризис, в Украине заметен очевидный прогресс: "Украинцам удалось провести демократические выборы и избрать нового президента, начать необходимые реформы и подписать Соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом", - сказал Обама.

"Украинцы имеют право выбирать свою судьбу, как и любой народ", - заключил лидер США.

По словам Обамы, США замораживают активы ряда российских компаний в сфере вооружения, блокирует несколько важных российских банков и энергетических компаний.

В санкционный список министерства финансов США вошли вице-спикер нижней палаты российского парламента Сергей Неверов, помощник президента России Игорь Щеголев и федеральный министр по делам Крыма Олег Савельев.

Кроме того, в списке оказались компании российского ОПК, в число которых попали корпорация "Алмаз-Антей" и концерн "Калашников", "Ижмаш", "Базальт", "Уралвагонзавод", концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) и "Созвездие", Конструкторское бюро приборостроения и НПО машиностроения, "Новатэк", "Роснефть", ВЭБ и "Газпромбанк".

"Газпромбанка" и ВЭБ санкции запрещают получать американские кредиты более чем на 90 дней.

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ЕС расширяет действие второй фазы санкций

ЕС расширит ограничительные меры на юридические лица, которые поддерживают действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность и независимость Украины.

Об этом идет речь в выводах Совета, принятых в среду в Брюсселе на внеочередном заседании, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

„Европейский Совет сожалеет, что не были осуществлены шаги, которые Совет отметил в заключении от 27 июня. В результате, Европейский Совет согласен расширить ограничительные меры, нацеленные на юридические лица, в том числе из Российской Федерации, которые материально или финансово поддерживают действия, которые подрывают или угрожают суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины”, - сказано в документе.

В этой связи Совету ЕС поручено принять необходимые правовые инструменты и быстро принять решение относительно первого списка организаций и лиц, в том числе из Российской Федерации, которые подпадут под эти расширенные критерии”.

Таким образом, ЕС расширит действие второй фазы санкций.

"Европейский Совет напоминает, что Комиссия, Европейская служба внешних связей и государства-члены провели подготовительную работу целенаправленных мер, как об этом говорилось в марте, так что дальнейшие шаги могут быть предприняты без промедления. Европейский Совет по-прежнему готов собраться в любое время, если того требуют события”, - отмечается в выводах.

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"Газпром" ставит антирекорды десятилетия из-за прекращения поставок в Украину

Из-за прекращения поставок в Украину «Газпром» был вынужден значительно снизить добычу газа. По оценкам экспертов, это обходится компании в $50–60 млн недополученной выручки в день, а по итогам за год выручка может снизиться на 5% (около $7,7 млрд). Также зафиксировано заметное снижение поставок российского газа в дальнее зарубежье, сообщает «Газета.Ru»

По данным ЦДУ ТЭК, 14 июля был зафиксирован минимальный за последние 10 лет объем добычи — 882,8 млн кубометров. Минимум в прошлом году составлял 1044,5 млн кубов, а предыдущий антирекорд был установлен в кризисном 2009 году — 891,7 млн кубометров.

Главной причиной снижения добычи стало прекращение поставок в Украину. «Газпром» 16 июня перевел «Нафтогаз Украины» на предоплатную схему поставок. С этого момента Украина российский газ не получала (через украинскую территорию идет только транзит в Европу). Таким образом, поставки «Газпрома» снизились примерно на 100 млн кубов в день.

«Экстраполировать результаты одного дня на годовой период нельзя, тем более что сейчас идет сезонное снижение спроса, — говорит портфельный управляющий ИК «Анкор Инвест» Сергей Вахрамеев. — Однако и по данным за первое полугодие 2014 года добыча «Газпрома» (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) упала примерно на 4,5%, с 240,2 млрд кубометров до 229,4 млрд кубов».

Эксперт напоминает, что 2009 год был кризисным и, чтобы добыча в 2014 году снизилась до его уровня, она должна упасть на 5,3% (с 487 млрд кубов в 2013-м до 461 млрд кубов, как было в 2009 году). Это может произойти в случае, если поставки в Украину не будут возобновлены.

«Снижение годовой добычи более чем на 5% явно негативно для компании, — отмечает Вахрамеев. — Это означает аналогичное снижение выручки (если исходить из того, что цены останутся на нынешнем уровне). Впрочем, инвесторы это, скорее всего, уже учли».

По итогам 2013 года выручка «Газпрома» составила 5,3 трлн руб. (+10% к 2012 году). Таким образом, падение выручки на 5% в денежном эквиваленте составит 265 млрд руб., или $7,7 млрд.

Также отмечается заметное снижение с июля поставок в дальнее зарубежье. За первые две недели месяца они снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. По прогнозам Агентства газовой информации, к концу месяца снижение может достигнуть 12–13%. Но общий показатель за семь месяцев может на доли процента превысить результаты января — июля 2013 года.

Полугодовые показатели превышают 2013 год. В начале июля глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что за первое полугодие текущего года поставки в дальнее зарубежье выросли на 2,8% (до 82,88 млрд кубометров) — даже с учетом того, что 2013 год был рекордным по уровню зарубежных поставок за всю историю компании (в прошлом году «Газпром» поставил в Европу и Турцию 162,7 млрд кубов, что на 16,3% выше показателей предыдущего года).

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Нацбанк повысил ставку однодневного рефинансирования вслед за учетной

Национальный банк Украины с 17 июля повысил ставку по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами на 3 п.п. - до 17,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Напомним, что правление Национального банка Украины приняло решение с 17 июля повысить учетную ставку на 3 п.п. – до 12,5%.

Как сообщал УНИАН, последний раз регулятор пересматривал уровень учетной ставки в апреле этого года, повысив ее уровень с 15 апреля на 3 п.п. – до 9,5%.

В 2013 году Нацбанк заявлял о намерениях постепенно снижать учетную ставку и в течение года проводил такое снижение дважды: до 6,5% с 13 августа и до 7% с 10 июня, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.

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Яценюк обещает не продавать гособъекты за копейки

Кабинет министров Украины начал подготовку к приватизации государственных объектов, сообщил премьер-министр Арсений Яценюк перед заседанием правительства в четверг. "Я официально заявляю, что за копейки государственные объекты правительство продавать не будет. Потому мы начинаем процедуру подготовки к приватизации. А конкретную дату приватизации мы определим тогда, когда мы сможем достигнуть наивысшего уровня цены за продажу этих объектов", - сказал Яценюк. Он отметил, что правительство намерено советоваться по вопросам приватизации с западными экспертами. "Будем советоваться с нашими западными консультантами. Непростые решения, но будем их принимать и выполнять", - отметил премьер.

Также он сообщил, что полученные средства от приватизации позволят дополнительно профинансировать армию и направить средства на восстановление инфраструктуры.

"Сегодня будет рассмотрен вопрос о перечне объектов приватизации в 2014 году. Фонд государственного имущества будет докладывать. Хочу отметить, что мы понимаем, что в сегодняшних условиях с одной стороны нужно закрывать "дыру" в госбюджете, продать государственное имущество и таким образом дополнительно профинансировать оборону и на восстановление инфраструктуры", - сказал он.

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Минфин предлагает урезать бюджет на 40 млрд гривень

Министерство финансов Украины подготовило проект секвестра государственного бюджета Украины. Согласно сопроводительным документам к секвестру, Минфинбудет просить Кабмин рассмотреть проект секвестра на его ближайшем заседании, то есть в четверг, 17 июля. Поручение пересмотреть доходную и расходную части бюджета, приведя их в соответствии с экономическими реалиями, в понедельник, 14 июля, Министерству финансов дал премьер-министр Арсений Яценюк. "По результатам заседания премьер-министром Украины было принято решение об обеспечении нового баланса бюджета на 2014 год, без увеличения его дефицита, за счет новых поступлений (4,5 млрд гривен) и сокращения расходов и предоставления кредитов государственного бюджета", - говорится в сопроводительных документах к проекту секвестра, который есть в распоряжении ZN.ua.

Согласно проекту, расходную часть бюджета предлагается уменьшить почти на 40 млрд гривен, по сравнению с текущей версией главного финансового плана страны. В новом проекте Минфин выходит из тезиса, что во втором квартале 2014 года его расходы будут не выше, чем за первые шесть месяцев текущего года, и уже это позволит сэкономить бюджету почти 30 млрд гривен за год. А если постараться, то, по прогнозам Минфина, в расходной части бюджета можно найти ресурс для экономии еще почти 9,7 млрд гривен.

Годовой план по расходам общего фонда в действующем бюджете-2014 – 378 млрд гривен. С января по июнь Кабмин профинансировал расходов на 174,4 млрд гривен (кассовые расходы). Это – 46% от годового объема. Согласно сопроводительным документам к проекту секвестра, Минфин говорит, что за следующие 6 месяцев он также может потратить не 54%, а 46% от плана (то есть еще 174,4 млрд гривен, а не "оставшиеся" 204,5 млрд гривен). При этом, экономия может составить даже больше - Минфин предлагает сократить расходы на второе полугодие еще сильнее, до 164.8 млрд гривен. Под нож предлагают пустить практически все статьи расходов – от финансирования деятельности администрации президента и ДУСи до капитальных расходов. Кроме того, ведомство Александра Шлапака предлагает сократить объемы кредитования из госбюджета. Наконец, отдельным пунктом стоит экономия на содержании аппарата госсектора в Украине.

Во-первых, Минфин предлагает серьезно (больше, чем в два раза) сократить расходы на органы, которые осуществляют государственный надзор. А чтобы контролеры не пошли "компенсировать" свои потери за счет поборов с бизнеса, тем же проектом закона Минфин предлагает запретить им проводить проверки кроме тех, что оговорены Кабмином. Во-вторых, в целом по госсектору, Минфин предлагает урезать его расходы на двухмесячный объем расходов. В том числе – за счет экономии на зарплате чиновников. Если проект закона будет принят парламентом, руководителям бюджетных ведомств будет предложено сокращать расходы за счет уменьшения штатной численности сотрудников, сокращения или отмены стимулирующих выплат, предоставления руководителям бюджетных учреждений отправлять сотрудников в отпуска за свой счет или переводить их на неполную рабочую неделю и т.д. Правда, норма о двухмесячной экономии не будет касаться тех органов, что обеспечивают правосудие и обороноспособность страны. Украина - в рецессии, а на восточных рубежах ее идет война. Обеспечить поступления бюджета в таких условиях - задача не из простых.

За полгода Минфин собрал в казну на 4,1 млрд гривен меньше налоговых поступлений, чем планировал (122,5 млрд гривен против плана в 126,6 млрд гривен). В том числе, на 3,8 млрд гривен меньше поступлений от НДС, чем планировал (63,5 против 67,3 млрд гривен в плане). Но даже там, где план выполнялся, сбор налогов был меньше, чем год назад. С января по май доходы от сбора налога на прибыль предприятий сократились на 4 млрд грн, акцизных сборов – на 2 млрд грн, собственных поступлений бюджетных организаций – больше, чем на 2 млрд грн.

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Кабмин ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции

Кабинет министров Украины намерен провести секвестр государственного бюджета на текущий год, в основе которого будет использован прогноз макропоказателей падения ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Александр Шлапак после заседания правительства.

«Макропоказатели будут изменены. ВВП мы ожидаем около 6-6,5%. Инфляция – около 19%. А дефицит бюджета будем стараться держать до последнего. Если придется, будем поднимать не более чем на полпроцента. Но пока не планируем», - сказал Шлапак. Вместе с тем, министр отметил, что на сегодняшнем заседании проект не был принят и правительство вернется к его рассмотрению завтра. «Ничего не принято, завтра будет принято», - сказал Шлапак и добавил, что это возможно на внеочередном заседании Кабмина. Также министр финансов заверил, что в проекте изменений в госбюджет не предусмотрено сокращение социальных расходов. «Статьи социальных расходов для людей не затрагиваем. Социальные программы мы не трогаем. Мы все оставляем. Если говорить про социальные фонды, там есть сокращение, это правда, - сказал Шлапак. - Будем сокращать программы по министерствам и ведомствам. Но социальные и силовые министерства мы не трогали, а что предложит завтра правительство, я не знаю».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, перед заседанием правительства премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что разрыв госбюджета на 2014 год на данный момент составляет 14,5 млрд грн и правительство намерено провести секвестр бюджета. Действующий бюджет на 2014 год предполагает снижение ВВП на 3% при инфляции 12-14%, дефицит в объеме 68,5 млрд грн и госдолг не выше 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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Кабмин решил продать 164 гособъекта

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании утвердил перечень из 164 объектов, запланированных к продаже в этом году. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Парфененко. По его информации, номинальная стоимость утвержденных к приватизации объектов составляет около 3 млрд грн, их рыночная стоимость — 15 млрд грн.

По словам Парфененко, в этом году на продажу планируется выставить контрольный пакет акций Одесского припортового завода, а также ряд госпакетов энергокомпаний. В частности, по информации Парфененко, на приватизацию планируется выставить 78,29% акций «Центрэнерго», по 25% акций «Днепрэнерго», «Западэнерго», «Донбассэнерго», «Киевэнерго» и «Донецкоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Сумыоблэнерго», а также 60,25% - «Запорожьеоблэнерго», 70% - «Николаевоблэнерго», 65% - «Харьковоблэнерго», 46% - «Черкассыоблэнерго» и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ. Кроме того, в этом году планируется выставить на продажу 100% акций «Президент-отеля», миноритарные пакеты «Укрбизнесбанка» и «Укрсоцбанка». Госпакет акций Одесского припортового завода планируется выставить на продажу в размере 99,5% уставного капитала. В то же время, отметил глава ФГИУ, в данный перечень так и не были включены контрольные пакеты акций «Укрнафты», «Сумыхимпрома», «Турбоатома» и Запорожского титано-магниевого комбината. По словам Парфененко, сегодня невозможно выставить на продажу пакет акций «Укрнафты» в связи с тем, что данное предприятие входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации. Только после исключения «Укрнафты» из этого списка можно будет поставить вопрос о дальнейшей приватизации находящихся в госсобственности акций компании. Парфененко также отметил, что в настоящее время «Сумыхимпром» находится в процедуре санации, а общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет более 1 млрд грн. «В таком виде «Сумыхимпром» выставляться не может», - сказал глава ФГИУ. Говоря о Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТМК), Парфененко отметил, что на базе данной компании создано совместное предприятие, и в случае выставления на продажу госпакета акций ЗТМК приоритетное право на его покупку будет иметь уже находящийся на данном предприятии инвестор.

По словам Парфененко, Фонд госимущества на сегодня не готов к проведению продажи госдоли в ЗТМК. Также глава фонда отметил, что перед принятием решения о продаже госпакета акций еще одного предприятия, которое не вошло в список приватизации, - «Турбоатома» необходимо всесторонне изучить конъюнктуру на рынке и проанализировать, какие последствия будет иметь данная продажа. Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, перед заседанием правительства премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Кабинет министров начал подготовку к приватизации государственных объектов. При этом он отметил, что полученные от приватизации средства позволят дополнительно профинансировать армию и направить деньги на восстановление инфраструктуры.

Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации в этом году планируется получить 19,4 млрд грн. Поступления от приватизации в январе-июне 2014 года составили 51,5 млн грн, или всего 0,3% от запланированных на этот год поступлений.

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В Украине ускорился спад промпроизводства

Спад промышленного производства в Украине в июне 2014 года по сравнению с июнем 2013 года ускорился более чем вдвое - до 5% с 2,1%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

По информации Госстата, по сравнению с маем 2014 года спад промпроизводства замедлился до 1,5% с 1,6%, зафиксированных в мае по сравнению с апрелем 2014 года.

С начала года, в январе-июне текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спад промпроизводства ускорился до 4,7% с 4,6%, зафиксированных в январе-мае.

Рост производства в июне 2014 года по сравнению с июнем 2013 года зафиксирован только в фармацевтике – на 14,8%, пищевой промышленности – на 7,1%, производстве мебели и другой продукции – на 3,6%.

Остальные отрасли за указанный период показали падение, причем наибольший спад зафиксирован в химической промышленности - на 21,7%, в машиностроении – на 20,8%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 11,3%, в добыче каменного и бурого угля – на 10,8%, текстильном производстве – на 6%, производстве изделий из дерева – на 6%, металлургии - на 5,6%, производстве кокса и продуктов нафтепереработки – на 5,3%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в мае 2014 года по сравнению с маем 2013 года, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, замедлился почти в 3 раза, до 2,1% с 6%, зафиксированных в апреле 2014 года по сравнению с апрелем 2013 года.

По сравнению с апрелем 2014 года в мае спад промпроизводства ускорился до 1,6% с 1%, зафиксированного в апреле по сравнению с мартом 2014 года.

В январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства замедлился до 4,6% с 5,3%, зафиксированных в январе-апреле.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

По оценкам отечественных экспертов, улучшение динамики промпроизводства в мае нельзя рассматривать как устойчивое явление, и в 2014 году ожидается спад промпроизводства на 5,5%.