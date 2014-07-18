ТОП-10 (18 июля)

Украина закрыла авиапространство над востоком страны

Яценюк: нужно готовиться к полному ограничению торговли с Россией

Лисичанский НПЗ загорелся после обстрела

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины

Яценюк готовит экономику к работе в условиях мобилизации

ЕС в субботу назовет новые критерии, которыми будут расширены санкции против России

Минфин отказался от размещения ОВГЗ на сегодняшнем аукционе

МВФ рассказал о новых обязательствах Украины перед фондом

Украинские банки в июне заработали 11,6 млрд гривень

Россия через своих лоббистов начала воевать с экспортом украинских труб в США - Яценюк

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Украина закрыла авиапространство над востоком страны

Украинские авиавласти закрыли авиационное пространство над востоком Украины после того, как пророссийские террористы сбили малазийский авиалайнер «Боинг-777». Об этом авиавласти уведомили Европейскую организацию по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).

"После крушения украинские власти проинформировали Евроконтроль о закрытии маршрутов от земли до неограниченной высоты над восточной Украиной (Днепропетровский район полетной информации). Все планы полетов с использованием этих маршрутов в настоящее время отклоняются Евроконтролем. Маршруты останутся закрытыми до дальнейшего оповещения", - сказано в сообщении организации, размещенном на специализированном авиационном интернет-портале flightworx.aero. Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины подтвердила, что Государственная авиационная служба Украины («Госавиаслужба») со вчерашнего дня, после подтверждения крушения «Боинга-777» в Донецкой области, полностью закрыла для полетов воздушное пространство над Донецкой, Луганской и частью Харьковской области. В пресс-службе также сообщили, что к расследованию крушения авиалайнера будут допущены представители авиационных властей Малайзии и Нидерландов. Европейская организация по безопасности аэронавигаци "Евроконтроль" также прекратила полеты над востоком Украины, пишет "Украинская правда".

"Следовательно Евроконтроль не принимает планы полетов, основанные на указанных маршрутах (на востоке Украины - ред.). Маршруты являются закрытыми к дальнейшему оповещению", - заявили в Евроконтроле. Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Диспетчеры потеряли контакт с самолетом в 50 км от российско-украинской границы, в районе поселка Снежное Донецкой области, контролируемого силами самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

По сведениям очевидцев, самолет взорвался в воздухе, тела погибших разбросало в радиусе 4 километров. Международная организация гражданской авиации (ICAO - International Civil Aviation Organization, ИКАО) и Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) помогут Украине расследовать причины падения самолета. Ранее Государственная авиационная служба Украины («Госавиаслужба») расширила территорию воздушного пространства с ограничениями на полеты ниже 7,9 тыс. метров от поверхности земли над зоной АТО для гражданских воздушных судов.

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Яценюк: нужно готовиться к полному ограничению торговли с Россией

Украинские производители должны быть готовы к полному ограничению торговли с Россией в двустороннем формате, вследствие чего отечественные производители могут получить убытки от уменьшения экспорта в объеме около 5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. "Мой прогноз: нужно готовиться к тому, что у нас будет практически полное ограничение торговли с Россией в двустороннем формате", - сказал он. Яценюк подчеркнул, что в ситуации, когда западные страны вводят санкции против России и ограничения в двусторонней торговле, неся убытки для своих стран, неправильно с украинской стороны "думать, что оно все и так пройдет".

"Я понимаю, что Россия - это не единственный рынок в мире, куда украинская продукция должна поставляться. Правительство готово сделать все, чтобы мы за короткий срок диверсифицировали рынок сбыта", - отметил премьер-министр. Яценюк также сообщил, что уже сейчас многие украинские компании успешно выходят на другие рынки сбыта, зарабатывают, не поставляя продукцию в Россию.

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Лисичанский НПЗ загорелся после обстрела

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод российского нефтяного гиганта компании «Роснефть» в 3.30 ночи 18 июля подвергся артиллерийскому обстрелу, после чего произошло масштабное воспламенение емкостей с остатками нефтепродуктов. Об этом свидетельствует видео, выложенное очевидцами в Youtube.

«С утра завод оказался на линии огня, так как боевики на протяжении недели «окапывались» возле предприятия, строя блокпосты и баррикады, а в последние три дня завод начали безжалостно грабить», - сообщил изданию «Нефтерынок» один из сотрудников завода.

«Также в результате обстрела был поврежден один из участков заводской ТЭЦ и возник пожар на установке полипропилена», - сообщил собеседник. Кроме того, в настоящее время горит хранилище мазутов, в котором уровень топлива составляет два метра. Персонал проводит тушение.

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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины

Международный валютный фонд ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с 5% прогнозируемых ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель миссии Международного валютного фонда Николай Георгиев. Как отметил руководитель миссии МВФ, конфликт на востоке Украины оказывает все большее давление на экономику страны, в связи с чем ряд макроэкономических показателей должен быть пересмотрен.

«Экономические перспективы ухудшились. В частности, в настоящее время ожидается сокращение ВВП на 6,5% в этом году, по сравнению с 5%, ожидаемых при принятии программы», - сказал он. Также Георгиев сообщил, что повышение расходов на безопасность и низкие показатели погашения задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины» способствуют росту бюджетного дефицита выше запрограммированной траектории. Это в комплексе с оттоком капитала повышает давление на международные резервы Украины. По оценкам фонда, приведенным в пресс-релизе по итогам пресс-конференции, дефицит госбюджета Украины составит 10,1% и 5,8% от ВВП в 2014 и 2015 годах, соответственно, т.е., фонд ухудшил свои ожидания по сравнению с 8,5% и 6,1%, соответственно, прогнозируемых ранее. Также в документе сообщается, что международные резервы Украины будут на 3,4 млрд долл. ниже, чем запланировано на конец 2015 года. Одновременно внешний долг по отношению к ВВП достигнет пикового значения и окажется на 7 п.п. выше, чем ожидалось на конец 2015 года, при этом постоянно снижаясь к концу программы.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета на 2014 год на данный момент составляет 14,5 млрд грн, и правительство намерено провести секвестр бюджета, о чем заявил перед заседанием правительства 17 июля премьер-министр Арсений Яценюк. В основе нового бюджета будет использован более пессимистичный прогноз, в частности, падение ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%, о чем вчера, 17 июля, сообщил министр финансов Александр Шлапак после заседания правительства.

Действующий бюджет на 2014 год предполагает снижение ВВП на 3% при инфляции 12-14%, дефицит в объеме 68,5 млрд грн и госдолг не выше 664 млрд грн, или 43,6% ВВП. Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 5%, и ожидает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 2,5%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% и ожидает признаки стагнации в экономике страны на 2015 год, при этом экономика выстоит. Напомним, что совет директоров Международного валютного фонда утвердит итоги работы оценочной миссии фонда, которая работала в Киеве с 24 июня, и примет решение о выделении Украине второго транша кредита на сумму 1,4 млрд долл. в течение нескольких недель.

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Яценюк готовит экономику к работе в условиях мобилизации

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня даст поручение профильным ведомствам подготовить экономику к работе в условиях мобилизации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на селекторном совещании с главами облгосадминистраций.

Яценюк отметил, что в ходе совещания основной задачей будут мероприятия по подготовке к мобилизации Украины и национальной экономики, а также к работе органов государственной власти в мобилизованном состоянии.

“Мы находимся фактически в состоянии войны, и в закрытом режиме мной будут даны соответствующие поручения для подготовки экономики к работе в условиях мобилизации, защиты людей в местах их скопления, поскольку нам известно о планах бандитов, которых поддерживает Россия, о дальнейшей дестабилизации ситуации и диверсии на территории Украины”, - сказал Яценюк.

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ЕС в субботу назовет новые критерии, которыми будут расширены санкции против России

В субботу, 19 июля, Европейский Союз обнародует новые критерии, которыми будет расширена вторая фаза санкций, которые будут применены к юридическим лицам РФ в связи с ситуацией в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказал высокопоставленный европейский дипломат.

«Я надеюсь, что мы примем это решение сегодня через письменную процедуру, и оно может быть опубликовано завтра», - сказал он.

Дипломат напомнил, что Европейский совет просил расширить легальную основу для введения санкций, чтобы применить их к юридическим лицам, которые материально или финансово поддержали действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины.

«Дальше мы будем продолжать с именами юридических лиц и отдельных персон на расширенной легальной основе. Для постоянных представителей стран ЕС нужно несколько дней, чтобы это согласовать, потому что с этим нужно вести себя очень осторожно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине.

16 июля Европейский совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение "черного списка" для России и Украины.

В тот же день президент США Барак Обама утвердил новые санкции против России в связи с ситуацией в Украине, в частности ограничения введены в отношении российских компаний, которые работают в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплексов.

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Минфин отказался от размещения ОВГЗ на сегодняшнем аукционе

Министерство финансов Украины не проводило размещение облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на внеплановом аукционе, проведение которого было анонсировано сегодня, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, инвесторы подали две заявки на приобретение облигаций сроком обращения 3 месяца и одну заявку на приобретение облигаций сроком обращения 9 месяцев, но Минфин оставил их без удовлетворения. Также Минфин планировал размещение облигаций сроком обращения 5 лет, но инвесторы не подали ни одной заявки на их приобретение.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле пять ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 3,376 млрд грн. До конца месяца Минфин намерен провести еще два аукциона - 22 и 29 июля.

По оперативным данным Госказначейства на 14 июля, с начала года в госбюджет поступило 108,776 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 51,183 млрд грн, на обслуживание госдолга – 21,845 млрд грн.

По состоянию на 14 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 302,924 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 189,801 млрд грн, в собственности банков - 83,661 млрд грн, нерезидентов - 16,223 млрд грн.

Госбюджет Украины устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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МВФ рассказал о новых обязательствах Украины перед фондом

Несмотря на хорошее выполнение ключевых требований программы Международного валютного фонда, украинские власти решили принять ряд компенсационных мер для ограничения негативного влияния конфликта на востоке страны в краткосрочной перспективе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель миссии Международного валютного фонда Николай Георгиев.

По его словам, в частности, украинское правительство решило провести корректировку доходов и расходов госбюджета в размере 1% от ВВП в 2014 году и компенсировать рост расходов на обеспечение безопасности за счет сокращения других расходов. «Правительство обязалось в 2015 году проводить повышение зарплат и пенсий не выше уровня инфляции, продолжая сокращение в государственном секторе, а также установить жесткий контроль ситуативных расходов», - сказал Георгиев.

В секторе энергетики, по словам руководителя миссии МВФ, правительство предпримет дополнительные меры по улучшению платежной дисциплины, в том числе прибегнет к принудительному взысканию и аресту активов, если погашение долгов не предвидится. «Также готовится реструктуризация «Нафтогаза» с целью повышения прозрачности его деятельности и снижения затрат», - добавил он.

В области денежно-кредитной политики, как отметил Георгиев, корректировки к программе МВФ позволят более существенно сократить объем международных резервов Украины для предупреждения дестабилизирующих колебаний обменного курса. «Но Национальный банк Украины будет ограничивать снижение резервов за счет покупки валюты на рынке, что было заявлено, позволяя гривне девальвировать, если это необходимо», - отметил он и добавил, что НБУ также будет продолжать совершенствование денежно-кредитной политики с акцентом на стабильность внутренних цен и переход к инфляционному таргетированию.

Глава миссии фонда также отметил, что операционная структура и финансовое положение украинского Фонда гарантирования вкладов усиливаются для поддержки уверенности в его способности выполнять свои обязательства.

Помимо этого, Георгиев сообщил, что украинские власти предпринимают шаги по улучшению государственного управления и делового климата. «Правительство планирует внедрить широкий спектр мер по борьбе с коррупцией, в том числе создание независимого антикоррупционного агентства с широкими следственными полномочиями и принятием законодательных поправок по поддержке усилий в борьбе с коррупцией», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, совет директоров Международного валютного фонда утвердит итоги работы оценочной миссии фонда, которая работала в Киеве с 24 июня, и примет решение о выделении Украине второго транша кредита на сумму 1,4 млрд долл. в течение нескольких недель.

Как заявил руководитель миссии фонда Николай Георгиев, Украина в целом выполняет все требования МВФ, необходимые для продолжения сотрудничества с фондом, и миссия МВФ достигла взаимопонимания с украинскими властями по вопросам первого пересмотра программы «стенд-бай».

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, получение второго транша от МВФ ожидается в течение нескольких недель или до середины августа.

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Украинские банки в июне заработали 11,6 млрд гривень

Банковская система Украины по итогам первого полугодия 2014 года получила 1,250 млрд грн прибыли, что на 5,8% превышает показатель прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в июне банки получили 11,6 млрд грн прибыли.

Доходы банков за первое полугодие 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 31,7% - до 103,4 млрд грн, расходы - на 32,1%, до 102,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-мая 2014 года получила 10,373 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 1,061 млрд грн.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.

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Россия через своих лоббистов начала воевать с экспортом украинских труб в США - Яценюк

Правительство Украины борется с попытками России помешать украинским производителям поставлять на рынок США товар отечественной трубной промышленности, заявил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании по вопросам диверсификации рынков сбыта в пятницу.

"В Соединенных Штатах Америки Россия через своих лоббистов начала воевать с украинским экспортом. Чтобы не поставляли украинские трубы в США, российские лоббистские компании начали воевать с Украиной и США", - заявил Яценюк.

Он также отметил, что Украина уже достигла позитивных результатов в решении данного вопроса.

"Благодаря нашему тесному сотрудничеству с американцами есть серьезные позитивные решения и подвижки, только ряд вопросов нужно пересмотреть и помочь компаниям в прохождении на рынок", - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк заявил, что украинские производители должны быть готовы к полному ограничению торговли с Россией в двустороннем формате, вследствие чего отечественные производители могут получить убытки от уменьшения экспорта в объеме около 5 млрд долл. Это связано с военной агрессией России на территории Украины.

В частности, в Донецкой и Луганской областях продолжаются ожесточенные бои между украинскими силовиками и пророссийски настроенными террористами. Террористы с целью дестабилизации политической и экономической жизни в Украине захватывают промышленные предприятия региона, уничтожают его инфраструктуру.

17 июня российские наемники сбили пассажирский самолет малазийских авиалиний, в результате чего погибло 298 граждан Нидерландов, Малайзии, США, Австралии и других стран.

УНИАН