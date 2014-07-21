ТОП-10 (21 июля)

ВВП Украины за полгода упал на 3%

S&P улучшило прогноз по рейтингам крупнейших агрокомпаний Украины

АТО на Донбассе обходится бюджету в 1,5 млрд гривень ежемесячно – Шлапак

Кабмин предлагает увеличить доходы и расходы бюджета на 5,9 млрд гривень

Доллар на межбанке упал до 11,69 грн

Правительство хочет расширить свои полномочия на случай военного положения

У Яценюка предлагают увеличить военные расходы на 16,9 млрд гривень

Минфин хочет пересмотреть бюджет по курсу 12 гривень/доллар

Объем выпуска облигаций для финансирования «Нафтогаза» увеличат втрое

Порошенко подписал закон о повышении пенсий семьям погибших военных

***

ВВП Украины за полгода упал на 3%

Спад ВВП Украины в первом полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 3%.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту Кабинета министров о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном на сайте парламента 21 июля (№4308).

«По данным Госстата, усилилось падение реального валового внутреннего продукта. Если реальный ВВП в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составлял 97,7%, то в январе-июне 2014 года - 97,0%. Существенное падение произошло в июне - 94,1% (май - 95,1%)», - говорится в пояснительной записке Кабмина.

При этом Госстат пока не опубликовал официальных данных по ВВП за первое полугодие.

Как сообщал УНИАН, действующий бюджет на 2014 год предполагает снижение ВВП на 3% при инфляции 12-14%, дефицит в объеме 68,5 млрд грн и госдолг не выше 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

Правительство ожидает в 2014 году падение ВВП на 6-6,5%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на уровне 6,5%.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 5% и ожидает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% и ожидает признаков стагнации в экономике страны в 2015 году, при этом экономика выстоит.

***

S&P улучшило прогноз по рейтингам крупнейших агрокомпаний Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services улучшило прогноз по рейтингам крупнейших агропроизводителей Украины «Мрия», «Креатив Групп», Ukrlandfarming, «Украинские аграрные инвестиции» и «Мироновский хлебопродукт» с «негативного» до «стабильного», сообщается на сайте агентства.

По информации агентства, улучшение прогноза последовало за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Украины. Рейтинги указанных компаний подтверждены на прежнем уровне - «ССС» в иностранной валюте и «В-» в национальной валюте.

«Рейтинги по обязательствам в иностранной валюте украинских сельскохозяйственных компаний ограничены уровнем нашей оценки риска перевода и конвертации валюты Украины, поскольку мы полагаем, что способность компаний обслуживать и погашать валютный долг будет сдерживаться возможным введением ограничений на конвертацию иностранной валюты и трансграничные переводы с иностранной валюты в случае суверенного дефолта», - сказано в сообщении S&P.

Вместе с тем, аналитики агентства отмечают, что кредитоспособность этих компаний, без учета возможного негативного вмешательства со стороны правительства, выше кредитоспособности правительства Украины.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного».

Вслед за суверенным агентство подтвердило кредитные рейтинги Киева, Львова, Днепропетровска и Ивано-Франковска на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного».

Напомним, что в феврале S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС».

***

АТО на Донбассе обходится бюджету в 1,5 млрд гривень ежемесячно – Шлапак

Министр финансов Александр Шлапак предложил Верховной Раде включить в повестку дня на этой пленарной неделе ряд законопроектов, цель которых - сбалансировать доходную и расходную части госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Согласительном совете парламента.

В частности, Шлапак попросил парламент включить в рассмотрение законопроекты № 4116а, 4117а. Они касаются поставок газа в Украину, а именно: системы управления ГТС и особого периода в топливно-энергетическом комплексе.

Также Шлапак призвал депутатов поддержать включение в повестку дня законопроектов № 4930, 4160, 2403.

Шлапак кроме того подчеркнул, что не нужно ставить на рассмотрение парламента вопросы, которые не имеют под собой ресурсной базы.

Также он призвал законодателей включить в повестку дня два законопроекта, касающиеся внесения изменений в госбюджет. Шлапак объяснил, что изменения в бюджет необходимо вносить, поскольку на сегодняшний день существенными являются расходы на проведение АТО.

Он отметил, что проведение АТО обходится бюджету в 1,5 млрд грн ежемесячно. А до конца года эта сумма составит 9,1 млрд грн.

Кроме того, министр отметил, что изменения в бюджет необходимо вносить еще и потому, что падение ВВП в текущем году оказалось большим, чем предусмотрено действующим законом о госбюджете. В частности, на 1 июля оно составило -5%, а до конца года прогнозируется -6,5%. Это влечет за собой невыполнение доходной части бюджета на 13 млрд грн на конец года, сказал Шлапак.

Также Шлапак добавил, что в связи с тем, что курс гривни оказался также выше, чем запланировано в действующем бюджете, это приводит к росту расходов на обслуживание государственного долга.

Он подчеркнул, что все эти факторы привели к бюджетному срыву в размере дополнительных расходов в сумме 31 млрд грн.

Шлапак отметил, что эту сумму необходимо компенсировать двумя путями — сокращением расходов и увеличением поступлений в госбюджет.

Что касается сокращения расходов, то Шлапак предложил депутатам сократить расходы на содержание государственного аппарата.

“Мы на 90% сокращаем двухмесячные расходы на органы государственной власти, то есть фактически два месяца органы государственной власти будут работать без финансирования, предлагаем сократить на 80% и расходы на контролирующие органы, оставив лишь тех работников, которые занимаются разрешительными операциями”, - сказал он.

Также правительство предлагает прекратить какие-либо проверки бизнеса до конца года.

Среди других предложений по сокращению расходов госбюджета - на 1 млрд грн сократить расходы на угольную отрасль, уменьшить дотации местным бюджетам и сократить ряд государственных программ.

По словам министра, эти и ряд других мероприятий позволят сэкономить 10 млрд грн.

Что касается еще 21 млрд грн, то правительство предлагает определенные компенсаторы, в частности, увеличить экологический налог, часть средств от ЕС направить в госбюджет, существенно увеличить плату за использование недр. Он уточнил, что речь идет о добыче нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета на 2014 год на данный момент составляет 14,5 млрд грн, и правительство намерено провести секвестр бюджета, о чем 17 июля заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

В основе нового бюджета будет использован более пессимистичный прогноз, в частности, падение ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%, о чем 17 июля сообщил министр финансов Александр Шлапак.

Действующий бюджет на 2014 год предполагает снижение ВВП на 3% при инфляции 12-14%, дефицит в объеме 68,5 млрд грн и госдолг не выше 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 5% и ожидает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% и ожидает признаки стагнации в экономике страны на 2015 год, при этом экономика выстоит.

***

Кабмин предлагает увеличить доходы и расходы бюджета на 5,9 млрд гривень

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде увеличить объем доходной части государственного бюджета на 2014 год на 5,935 млрд грн - до 378,865 млрд грн и расходной части - на 5,869 млрд грн, до 442,631 млрд грн.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 21 июля (№4308).

При этом уровень дефицита госбюджета остается неизменным.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, по доходной части правительство предлагает сократить плановые поступления по налогу на прибыль предприятий на 2,8 млрд грн, по НДС с товаров, произведенных в Украине, – на 5,7 млрд грн, по НДС с импортных товаров – на 4,5 млрд грн, увеличить поступления за счет доходов физлиц на 3,3 млрд грн, уменьшения бюджетного возмещения по НДС – на 1,8 млрд грн, увеличения платы за пользование недрами – на 9 млрд грн, а также за счет включения в доходную часть помощи от ЕС на сумму 4 млрд грн и экологического налога на сумму 2 млрд грн.

В расходной части бюджета правительство предлагает сократить на 90% двухмесячные расходы на содержание органов государственной власти, кроме органов, обеспечивающих обороноспособность страны.

Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-июнь 2014 года, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 175,8 млрд грн, что на 8,1%, или на 13,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада 27 марта приняла закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.

***

Доллар на межбанке упал до 11,69 грн

В понедельник, 21 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6400/11,7600, к 12:00 цены понизились до 11,6300/11,7000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,6300/11,6900, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,7475/15,9125, к 12:00 цены ушли вниз до 15,7265/15,8250. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 15,7230/15,8080.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3320/0,3355, к 12:00 цены снизились до 0,3311/0,3335. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,3316/0,3329.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,6700/11,7200. Ценовые показатели по евро/гривне составили 15,7863/15,8580. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3312/0,3336.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.

***

Правительство хочет расширить свои полномочия на случай военного положения

Кабинет министров Украины предлагает в случае введения военного положения в 2014 году исключить требование по определению расходов госбюджета исключительно бюджетным законом и отменить обязательное согласование перераспределения расходов и предоставления кредитов из госбюджета с бюджетным комитетом Верховной Рады.

Об этом говорится в правительственном законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 21 июля (№4308).

«Установить, что в 2014 году в случае введения военного положения не применяются нормы Бюджетного кодекса Украины… в части определения исключительно законом о государственном бюджете Украины расходов государственного бюджета… в части обязательности согласования с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета решения Кабинета министров Украины о перераспределении расходов бюджета и предоставления кредитов из бюджета», - говорится в документе.

Также предлагается в случае введения военного положения предоставить правительству право по согласованию с верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины принимать решения по сокращению расходов или кредитованию из госбюджета Украины для направления этих средств в резервный фонд и использования на нужды украинской армии.

Помимо этого, предлагается в условиях военного положения отменить действие Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» на закупки для нужд ВСУ и других военных формирований, правоохранительных и других государственных органов для выполнения задач по сопротивлению вооруженной агрессии, обеспечения неприкосновенности государственной границы и защиты государства.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены пророссийскими боевиками в середине апреля. В то же время, часть боевиков из освобожденных городов прорвались к Донецку и Луганску, и операция по освобождению городов на востоке Украины продолжается.

В начале июля правительство Украины обнародовало свои оценки предварительного объема восстановительных работ в Донецкой и Луганской областях, которые достигают 8 млрд грн.

Одновременно растут потребности в финансировании украинской армии. Минфин в конце мая сообщил, что на основании полученных запросов, потребности армии оцениваются в 12 млрд грн. По состоянию на 11 июля Минфин перечислил на нужды армии из резервного фонда госбюджета 7,616 млрд грн.

Также правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн для физических лиц, размещение которых продолжается.

Посильную помощь украинской армии оказывают предприятия, объединения граждан и благотворительные организации, собирая средства и покупая необходимое оснащение и продукты питания для военнослужащих сил АТО на востоке Украины.

Напомним, что Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и увеличить расходы резервного фонда на 16,9 млрд грн для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

***

У Яценюка предлагают увеличить военные расходы на 16,9 млрд гривень

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и увеличить расходы резервного фонда на 16,9 млрд грн для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном на сайте парламента 21 июля (№4308).

«Учитывая сложную текущую ситуацию в восточных областях страны, в проекте Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» предполагается увеличить расходы резервного фонда на 16,9 млрд гривень для укрепления обороноспособности нашего государства и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены пророссийскими боевиками в середине апреля. В то же время, часть боевиков из освобожденных городов прорвались к Донецку и Луганску, и операция по освобождению городов на востоке Украины продолжается.

В начале июля правительство Украины обнародовало свои оценки предварительного объема восстановительных работ в Донецкой и Луганской областях, которые достигают 8 млрд грн.

Одновременно растут потребности в финансировании украинской армии. Минфин в конце мая сообщил, что на основании полученных запросов, потребности армии оцениваются в 12 млрд грн. По состоянию на 11 июля Минфин перечислил на нужды армии из резервного фонда госбюджета 7,616 млрд грн.

Также правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн для физических лиц, размещение которых продолжается.

Посильную помощь украинской армии оказывают предприятия, объединения граждан и благотворительные организации, собирая средства и покупая необходимое оснащение и продукты питания для военнослужащих сил АТО на востоке Украины.

***

Минфин хочет пересмотреть бюджет по курсу 12 гривень/доллар

Министерство финансов Украины в пересмотренном государственном бюджете на 2014 год предлагает закрепить курс на уровне 12 гривень за 1 доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр финансов Александр Шлапак на Согласительном совете парламента.

"Когда мы планировали бюджет, мы исходили из цифры 10,8 грн за 1 доллар к концу года. Сейчас мы выходим с цифрой 12 грн за 1 доллар", - заявил министр.

Шлапак добавил, что в связи с тем, что курс гривни оказался выше, чем запланированный в действующем бюджете, это приводит к росту расходов на обслуживание государственного долга.

***

Объем выпуска облигаций для финансирования «Нафтогаза» увеличат втрое

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и увеличить предельный объем выпуска облигаций внутреннего госзайма для капитализации Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» до 103,927 млрд грн, что втрое превышает нынешний показатель.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 21 июля (№4308).

«Предоставить право Кабинету министров Украины осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в пределах объемов, установленных в приложении №2 к настоящему Закону, в сумме 103,927 тыс. грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии Публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», - говорится в законопроекте.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, докапитализация «Нафтогаза» обусловлена необходимостью сбалансирования дефицита компании, создания резерва для выполнения обязательств по еврооблигациям 2009 года, которые гарантированы государством, а также усиления позиций компании для погашения задолженности за газ и закупки новых объемов газа с помощью реверсных поставок для обеспечения отопительного сезона 2014-2015 годов.

Также в пояснительной записке указано, что «Нафтогаз» предоставил уточненный объем уплаты налога на добавленную стоимость в текущем году, который составит 9,9 млрд грн или на 2,9 млрд грн меньше показателя, учтенного в прогнозе на 2014 год при разработке действующего бюджета.

Помимо этого, автор законопроекта сообщает, что с начала года за государственной поддержкой обратились ряд украинских предприятий, как частного так и государственного сектора экономики, в том числе и «Нафтогаз» по вопросу рефинансирования долговых обязательств со сроком погашения в 2014 году.

Читайте такжеКабмин принял решение разделить «Нафтогаз» на две компании

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

16 июня российский «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между «Нафтогазом» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам.

***

Порошенко подписал закон о повышении пенсий семьям погибших военных

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменения в статью 37 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Законом повышается минимальный размер пенсии семьям военнослужащих в случае потери кормильца с одного до двух определенных законом размеров прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 20 июня.

В статью 37 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц» вносятся изменения, в соответствии с которыми пенсии в случае потери кормильца, которые назначаются членам семей военнослужащих, лицам, имеющим право на пенсию по данному закону, не могут быть ниже двух определенных законом размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Устанавливается также, что лица, которым раньше была назначена пенсия в случае потери кормильца в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц», имеют право на перерасчет пенсии с учетом положений данного закона.

Если в результате перерасчета размер пенсии или выплачиваемой ее части уменьшается, пенсия выплачивается в ранее установленном размере.

Кабинет министров должен в трехмесячный срок со дня вступления в силу законом обеспечить проведение перерасчета ранее назначенных пенсий.

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

УНИАН