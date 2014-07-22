ТОП-10 (22 июля)

«Киевэнерго» задолжало «Нафтогазу» почти 1,8 млрд гривень

Авдеевский коксохим из-за обстрела сокращает производство наполовину

Кременчугский стальзавод из-за России снова приостанавливает работу

Кипр опроверг информацию России о закупках крымского зерна

Глава МИД Австрии поддерживает введение эмбарго на поставки оружия в Россию

Нацбанк до конца года полностью изменит свою структуру

Фонд гарантирования нашел инвесторов для двух проблемных банков

В Украине могут полностью запретить продажу сельхозземель

Украина гармонизировала с нормами ЕС законы о качестве пищевых продуктов

Террористы взорвали еще один железнодорожный мост на Донбассе

***

«Киевэнерго» задолжало «Нафтогазу» почти 1,8 млрд гривень

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго», подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову, задолжала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» почти 1,8 млрд грн за потребленный газ, из них 0,77 млрд грн - задолженность за 2014 год, говорится в сообщении НАКа.

«Уровень оплаты компанией за газ, потребленный в 2014 году, составляет лишь 68%», - подчеркивается в сообщении «Нафтогаза».

Согласно сообщению, в начале июля, после получения предупреждения об отключении, «Киевэнерго» перечислила "Нафтогазу" 0,77 млрд грн., которые компания получила накануне от Госказначейства как покрытие разницы в тарифах.

«Однако накопление собственного долга «Киевэнерго» продолжается. Только с 9 по 18 июля задолженность компании за потребленный газ увеличилась почти на 40 млн грн», - говорится в сообщении.

Как отметили в «Нафтогазе», на данный момент «Киевэнерго» имеет непогашенную задолженность за три года: 2012 г. – 0,01 млрд грн; 2013 г. – 1,01 млрд грн; 2014 г. – 0,77 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» с 10 июля по поручению Министерства энергетики и угольной промышленности намеревалась ограничить газоснабжение двух теплоэлектроцентралей в Киеве и двух в Харькове для экономии топлива.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

«ДТЭК» создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова.

***

Авдеевский коксохим из-за обстрела сокращает производство наполовину

Один из крупнейших в Европе Авдеевский коксохимический завод, входящий в международную вертикально интегрированную горно-металлургическую группу «Метинвест», сокращает выпуск кокса наполовину до полного восстановления электроснабжения завода после пожара в ночь на 22 июля.

«Ожидается, что на ликвидацию последствий потребуется не менее двух суток. Главная задача – полностью восстановить электроснабжение завода. В течение этого времени выпуск кокса на АКХЗ будет сокращен наполовину», - говорится в сообщении пресс-службы «Метинвеста».

«Несколько снарядов попали в технологические цеха основного производства предприятия. Частично разрушено хранилище смолы, используемой для производства пека, повреждены линии электропередач, питающие завод», - подчеркивается в сообщении.

Как отметили в компании, в целом такая ситуация не повлияет существенным образом на работу ряда металлургических предприятий группы «Метинвест», использующих продукцию АКХЗ – Енакиевского метзавода и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Согласно сообщению, разработана схема замещения поставок кокса на эти заводы продукцией других коксохимических предприятий холдинга – Днепродзержинского, Енакиевского коксовых заводов и коксовых батарей комбината «Азовсталь».

Справка УНИАН. С апреля 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса группы "Метинвест".

***

Кременчугский стальзавод из-за России снова приостанавливает работу

С 23 июля Кременчугский сталелитейный завод (Полтавская обл.) снова приостанавливает свою работу, сообщил УНИАН представитель предприятия.

По его словам, завод останавливает работу, так как Россия отозвала ранее выданные сертификаты на производимую продукцию.

Возобновление работы предприятия планируется после возобновления действия сертификатов на изготавливаемую продукцию.

Однако на предприятии не уточняют, когда это может произойти.

Как сообщал УНИАН, с 24 февраля по 1 июля Кременчугский сталелитейный завод простаивал из-за трудностей со сбытом продукции в Россию.

Кременчугский стальзавод в январе-июне 2014 года уменьшил производство на 35%, или 6 833 тонн, по сравнению с тем же периодом прошлого года, - до 12 692 тонн литья. Почти вся продукции отправлена на склад.

Кременчугский стальзавод в 2013 году уменьшил производство на 48% - до 70 348 тонн.

ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

***

Кипр опроверг информацию России о закупках крымского зерна

Кипр опроверг появившиеся в СМИ сообщения об импорте 23 июня 4,6 тыс. тонн зерна из Крыма. "После проведенного компетентными органами расследования установлено, что зерно из Крыма не ввозилось в Республику Кипр", - говорится в пресс-релизе МИД республики, передает Прайм.

В документе министерства говорится: "Европейский совет 20-21 марта 2014 года единогласно осудил незаконное присоединение Автономной Республики Крым и города Севастополь к Российской Федерации и заявил, что не признает этого акта".

В нем подчеркивается, что "в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Совет ЕС принял 23 июня 2014 года решения, касающиеся ограничения на поступающие прямым или косвенным путем товары из Крыма и Севастополя, а также на финансирование или финансовое содействие, страхование и перестрахование импорта подобных товаров".

Подобные юридические акты являются частью европейской правовой системы и полностью обязательны для исполнения во всех странах-членах ЕС, отмечается в пресс-релизе.

В документе также сообщается, что "компетентные власти Республики Кипр надлежащим образом проинформированы о вышеупомянутых обязательных юридических актах ЕС и принимают все необходимые меры для их эффективного и немедленного исполнения".

Как сообщал УНИАН, ранее Россельхознадзор рапортовал об экспорте почти 30 тыс. тонн зерна из Крыма в Саудовскую Аравию и Кипр. Вместе с тем, украинские чиновники и эксперты заявили, что сделать это было невозможно, так как страны-импортеры признали Крым аннексированной территорией, поэтому не могли бы впустить в свои порты крымское зерно.

***

Глава МИД Австрии поддерживает введение эмбарго на поставки оружия в Россию

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц поддержал введение эмбарго на поставки оружия в Россию, сообщает австрийское издание Kurier.

Курц напомнил, что еще в феврале предлагал запретить поставки оружия в Россию, передает РИА «Новости».

«Тогда это предложение не нашло поддержки большинства. Сегодня у меня есть ощущение, что все больше и больше министров иностранных дел поддерживают это», - сказал Курц в Брюсселе, где во вторник проходит встреча глав МИД стран ЕС.

Он подчеркнул, что вопрос введения санкций против целых секторов экономики РФ должны обсуждать лидеры страны ЕС. Поэтому сегодня не стоит вопрос таких санкций, отметил Курц.

После того, как поддерживаемые Россией террористы сбили над Донецкой областью малайзийский самолет с 298 пассажирами, США и страны ЕС ведут переговоры об ужесточении санкций в отношении России.

Ранее на саммите ЕС крупнейшие страны союза — Франция и Германия — выступили против эмбарго в отношении российской оборонки, на необходимости которого настаивали Лондон и Варшава.

Великобритания намерена вновь озвучить требование о переходе к санкциям третьего уровня (против целых секторов экономики). Франция считает, что санкции должны оставаться на втором уровне (против лиц и отдельных компаний).

США уже ввели санкции в отношении целого ряда российских сырьевых и оборонных компаний.

***

Нацбанк до конца года полностью изменит свою структуру

До конца года в Национальном банке Украины будет проведена внутренняя реорганизация, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на главу НБУ Валерию Гонтареву.

«Канадские консультанты готовят новую структуру Нацбанка, аналогичную структуре ведущих центробанков мира. Так что нас ждет масштабная реструктуризация структуры НБУ и внутренних процессов в банке», - приводятся в сообщении слова Гонтаревой.

Согласно сообщению, произойдут изменения в количестве и составе членов правления и департаментов.

«Я думаю, что правление будет состоять только из моих заместителей, отвечающих за отдельные направления... Будет полностью изменена структура регулятора: откажемся от дублирующих и ненужных функций. Кроме того, мы идем по пути либерализации валютного рынка, поэтому необходимости в таком валютном контроле, как сейчас, уже не будет», - отметила Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, концепция развития банковской системы Украины до 2020 года, предполагающая развитие независимой монетарной и валютной политики Национального банка, устойчивую работу банковской системы и повышение эффективности банковского надзора, станет главным приоритетом нового руководства НБУ, о чем в своем первом заявлении сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

***

Фонд гарантирования нашел инвесторов для двух проблемных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц нашел потенциальных инвесторов для выведения с рынка двух проблемных банков, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, в фонд поступило предложение от нескольких инвесторов, которые выразили желание принять участие в выведении с рынка проблемного «Пивденкомбанка» и предложение от одного инвестора в отношении «Промэкономбанка». Инвесторы предложили решить вопрос проблемных финучреждений путем отчуждения всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и дальнейшей его ликвидации.

Фонд гарантирования вкладов на основании полученных заявок от потенциальных инвесторов «Пивденкомбанка» и потенциального инвестора «Промэкономбанка» утвердил предложенный способ выведения банков с рынка.

Согласно сообщению, инвесторы - участники конкурса в срок до 25 июля 2014 должны подать в Фонд конкурсное предложение. После получения конкурсного предложения Фондом будет проведен анализ предложенных условий отчуждения части активов и обязательств неплатежеспособного банка и утверждены результаты конкурса.

В случае передачи части активов и обязательств принимающем банка - инвестору, он примет на себя, как минимум, обязательства указанных банков перед кредиторами-физическими лицами в пределах гарантированной суммы возмещений.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 22 мая ввел временную администрацию в «Промэкономбанк» сроком на 3 месяца - до 21 августа 2014 года, с 26 мая ввел временную администрацию в «Пивденкомбанк» сроком на 3 месяца - до 25 августа 2014 года.

Справка УНИАН. «Пивденкомбанк» работает на рынке Украины с 1990 года. Основными акционерами банка был Руслан Циплаков (45,4568% акций в прямом владении и 54,4827% - опосредованно) и компания «Метал Юнион» (45,1208% и 9,3619%). По информации СМИ, владелец банка Циплаков является близким другом сына экс-президента Украины Александра Януковича. В начале марта правоохранительные структуры провели в банке обыски. Корреспондентский счет банка был заблокирован, а наличные средства арестованы.

В начале июля Циплаков вышел из состава акционеров финансового учреждения.

«Промэкономбанк» (г. Донецк) работает в Украине с января 1998 года. По информации на сайте банка его основным владельцем является компания «Суприм-К» (42,4971%).

***

В Украине могут полностью запретить продажу сельхозземель

Государственное агентство земельных ресурсов (Госземагентство) инициирует отказ от идеи открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения, перейдя к долгосрочной аренде сельхозугодий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил глава Госземагентства Сергей Рудык.

«Мы предлагаем отказаться от такого понятия как мораторий на продажу земель сельхозназначения, но не для того чтобы открыть рынок, а для того чтобы запретить продажу земли сельхозназначения вообще. Мы предлагаем внести понятие вещное право как право не на продажу земли, а право на долгосрочную аренду земли сельскохозяйственного назначения, определяя минимальный срок этой аренды в 14 лет», - сказал Рудык, отметив, что соответствующая инициатива изложена в разработанном ведомством законопроекте.

Глава Госземагентства также уточнил, что максимальный срок аренды сельхозземель, согласно проекту закона, должен составить 50 лет. Рудык подчеркнул, что отказ от рынка земель и переход к долгосрочной аренде позволит обеспечить интересы и собственников земель, и государства, и инвесторов.

«Инвестор, имея перспективу обработки земли до 50 лет, сможет таким образом рассчитывать на долгосрочные инвестиции, потому что он сможет прогнозировать, что с этим земучастком будет через 5, 10 или 25 лет», - сказал Рудык.

В то же время он пообещал, что данный проект закона, прежде чем поступить на рассмотрение парламента, пройдет общественные обсуждения.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Вместе с тем, министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка неоднократно заявлял, что оборот сельхозземель в Украине может существовать и без открытия рынка земель, а в форме аренды. По его словам, арендные отношения как для украинских, так и для зарубежных производителей являются достаточными.

***

Украина гармонизировала с нормами ЕС законы о качестве пищевых продуктов

Верховная Рада Украины гармонизировала украинское законодательство с нормами ЕС в сфере безопасности и качества пищевых продуктов, приняв закон №4179-А.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный документ проголосовали 230 народных депутатов.

Закон предусматривает уточнение терминологии, уточнение видов правонарушений и адекватности меры наказания, создание единого контролирующего органа в сфере безопасности пищевых продуктов, отмену разрешительных документов и процедур, которые отсутствуют в Европейском Союзе, внедрение европейских принципов регулирования ГМО, в частности, в части регистрации источников ГМО, а не продуктов, произведенных из них.

Закон совершенствует терминологию для обеспечения гармонизации с законодательством ЕС. Он вносит изменения в ряд других законов, в частности, в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Хозяйственный, в законы “О безопасности и качестве пищевых продуктов”, “О детском питании”, “О ветеринарной медицине”, “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”, “О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании ГМО», и в декрет Кабинета министров о стандартизации и сертификации.

***

Террористы взорвали еще один железнодорожный мост на Донбассе

Российские террористы взорвали еще один железнодорожный мост – на 61-м километре перегона Сентяновка - Шипилов Донецкой железной дороги, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Террористы продолжают разрушать экономику и транспортный потенциал Украины. Утром 22 июля 2014 года на Донецкой железной дороге взорван однопутный железнодорожный мост на 61 км перегона Сентяновка – Шипилов. В настоящее время объемы повреждений определяются», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 22 июля террористы повредили 13 мостов на Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорогах, из них на 6 мостах железнодорожники провели восстановительные работы на общую сумму 1,6 млн грн.

«Железнодорожники делают все от них зависящее, работают в условиях, опасных для жизни, чтобы сохранить движение поездов в зоне боевых действий», - подчеркивает «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины вследствие террористических актов по основным хозяйствам отрасли составляют 291,6 млн грн.

По состоянию на 18 июля специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 47 из 54 объектов инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

УНИАН