ТОП-10 (23 июля)

Правительство создало комитет по введению санкций против России

Украина готовит секторальные санкции против России

После сыра России не понравилось украинское пиво, соки и консервы

Россия хочет ответить Украине, Грузии и Молдове санкциями за ассоциацию с ЕС

Медведев признал, что российская оборонка пострадает из-за конфликта с Украиной

Европа из-за угроз «Газпрома» значительно сократила поставки газа в Украину

Кабмин определил списки не подлежащих продаже госкомпаний

«Нафтогаз» рассчитывает встретиться с «Газпромом» в суде в ближайшие недели

Глава "Нафтогаза": украинская ГТС стоит $25-35 млрд

Украина хочет исключить любую возможность «Газпрома» контролировать ГТС

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Правительство создало комитет по введению санкций против России

Правительство Украины создало комитет по введению санкций против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание Кабинета министров.Читайте такжеЕврокомиссия готовит предложения по расширению санкций против РФ

"Правительством Украины создан комитет по введению санкций против Российской Федерации. В него войдут представители МИД, Министерства юстиции, экономический и финансовый блок, силовые и правоохранительные структуры", - сказал он.

«В продолжение анонсированной премьер-министром комиссии, которая будет заниматься подготовкой санкций (против России), в конце заседания правительства было принято постановление о создании такой комиссии. Ее, согласно нашему решению, возглавит министр иностранных дел, министр юстиции будет сопредседателем", - также добавил министр Кабинета министров Остап Семерак.

По его словам, в состав этой комиссии "вошел широкий круг должностных лиц, которые должны в семидневный срок подготовить и внести на рассмотрение правительства соответствующие проекты решений, которые будут касаться причастных к военной агрессии против Украины, оккупации Крыма и финансированию террористов".

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Украина готовит секторальные санкции против России

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Комитету по введению санкций против Российской Федерации на протяжении 10 дней предложить список лиц и санкций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

«Комитет берет в свое производство перечень всех компаний, которые являются резидентами РФ и которые прямо или косвенно финансируют терроризм и бандитизм на территории Украины, которые поддерживали аннексию Крыма как финансово, так и через административные рычаги влияния», - сказал он.

По словам Яценюка, речь идет как о физических лицах - чиновниках России, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины и финансированию терроризма, так и о перечне секторальных санкций, а именно – против конкретных компаний и субъектов публичного права, которые прямо или косвенно поддерживали бандитов и террористов.

«На протяжении 10 дней внести на рассмотрение правительства перечень персональных и секторальных санкций, против юридических и физических лиц РФ, которые поддерживают и финансируют терроризм в Украине и посягают на независимость и территориальную целостность Украинского государства», - заявил Яценюк.

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После сыра России не понравилось украинское пиво, соки и консервы

Роспотребнадзор готов расширить список запрещенных украинских продуктов, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы ведомства Анны Поповой.

По ее словам, многие поставляемые на территорию России продукты украинского производства не соответствуют российским требованиям.

«Пробы проводятся во всех субъектах Российской Федерации в различных самых лабораториях, но результаты идентичны. Широкий перечень продукции сегодня не соответствует требованиям. Мы снимаем с реализации, мы привлекаем к административной ответственности, мы через суд запрещаем реализацию той или иной партии. В различных субъектах Российский Федерации перечень этой продукции тоже расширяется», — пояснила она.

По ее словам, под запрет может попасть различная продукция, в том числе детские соки, пиво, овощные консервы и молочная продукция. Попова отметила, что значительная часть нарушений выявлена в сфере защиты прав потребителей. «Например, по рыбным консервам: последняя ситуация — когда массовая доля сухого вещества не соответствует требованиям, когда целая рыба, скажем, не имеющая признаков тушки, когда значительно по удельному весу количество заливки или соуса, нежели самой рыбы в консервах», — добавила она.

Напомним, Россельхознадзор с 30 июня 2014 года ужесточил требования к документации на ввоз в Россию украинской пищевой продукции животного происхождения.

С конца июля 2013 года в РФ действует запрет Роспотребнадзора на поставки в Россию кондитерской продукции компании Roshen.

Кроме того, с начала 2010 года Роспотребнадзор и Россельхознадзор запретили ввоз молочной продукции с 13 заводов Украины, в том числе в апреле 2014 года - группы "Милкиленд". Среди предприятий этого объединения под запрет тогда попали ЧП КФ "Прометей", филиал "Менский сыр" и ЧП "Рось", филиал "Ахтырский сырокомбинат".

В июле 2014 года Роспотребнадзор ограничил ввоз сыров с еще 7 заводов группы "Милкиленд", а также с Лозовского молочного завода.

Также Россельхознадзор с 16 июня 2014 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию продовольственного картофеля с Украины.

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Россия хочет ответить Украине, Грузии и Молдове санкциями за ассоциацию с ЕС

Россия планирует ввести санкции против Украины, Грузии и Молдовы в ответ на ратификацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Такие меры перечислены в рабочем документе Минэкономразвития РФ, на который ссылается РБК.

Как пишет издание, первый вариант известен: Россия может применить шестое приложение к договору о зоне свободной торговли в СНГ. Согласно ему, страны-участницы Таможенного союза (ТС) могут пересматривать нулевые ставки пошлин в страны СНГ, если они привели к существенному росту импорта иностранных товаров в одну из стран. В документе чиновники предлагают использовать этот вариант в случае с Молдовой, которая первой ратифицировала соглашение с ЕС.

У этого предложения есть риски: импортеры могут обойти требование об уплате ненулевых пошлин, перенаправив поставки через третьи страны. "Если Беларусь и Казахстан не осуществят аналогичных действий, возникнет вопрос дополнительного контроля поставок в рамках Таможенного союза, хотя это тоже решаемая задача", - цитирует издание председателя комитета Торгово-промышленной палаты по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ Владимира Саламатова.

Второй вариант - приостановление действия договора о зоне свободной торговли для стран, подписавших договор с ЕС. Сделать это можно, если удастся доказать, что страна нарушила договор или произошли изменения, коренным образом меняющие ситуацию, в которой договор был подписан.

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С точки зрения последствий для торговли оба сценарии равнозначны. Однако для прекращения действия договора требуется согласие всех членов зоны свободной торговли СНГ. Пока России не удается договориться о совместных действиях даже с партнерами по ТС. На совещании 23 июня вице-премьеры России, Белоруссии и Казахстана должны были согласовать совместные меры реагирования на ассоциацию Украины с ЕС, но по итогам встречи первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что решение о защите национального рынка будет приниматься на уровне правительства России.

Третий вариант, самый жесткий, предусматривает защитные меры по соображениям национальной безопасности. Фактически он означает полный запрет на торговлю определенными товарными группами. В российском правительстве уверены, что это можно сделать, руководствуясь 16-й статье Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) ВТО. Согласно этой статье страны-члены ВТО могут вводить ограничения на импорт, если он наносит ущерб национальной безопасности страны.

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Медведев признал, что российская оборонка пострадает из-за конфликта с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал появление «рисков» для российского оборонно-промышленного комплекса в связи с «ухудшением ситуации в Украине».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с торговыми представителями РФ в других странах.

«Нужно смотреть, кто именно владеет технологиями или контролирует те или иные рынки сбыта, анализировать риски, связанные с использованием иностранных поставщиков. Это понятно, часть таких рисков появилось и у нас, например, в оборонно-промышленном комплексе в связи с ухудшением ситуации в Украине», - сказал Медведев.

При этом выступил против дискриминации российских товаров на мировом рынке.

«Любые случаи дискриминации необходимо тщательно отслеживать, по возможности, прогнозировать отдельные действия и жестко отстаивать наши законные интересы, разъяснить смысл принимаемых нами ответных мер и причин их введения. Мы не можем допустить, что кто-то поддерживает свою экономику за наш счет или нам в ущерб», - сказал он.

По его словам, сегодня протекционистские меры маскируют в интересах совершенно определенных компаний под санкции.

«К тому же, делается это в противоречии со своими обязательствами. Обязательствами, которые каждая страна принимала на себя при вступлении в ВТО», - считает Медведев.

Он подчеркнул, что Россия должна использовать механизмы ВТО для защиты своих интересов.

«Этим правом мы должны научиться пользоваться в полном объеме, пока этим инструментом, надо признаться честно, мы не обладаем», - сказал Медведев.

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Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляют военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине.

16 июля Европейский совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение "черного списка" для России и Украины.

В тот же день президент США Барак Обама утвердил новые санкции против России из-за ситуации в Украине, в частности ограничения введены в отношении российских компаний, которые работают в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплексов.

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Европа из-за угроз «Газпрома» значительно сократила поставки газа в Украину

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан планирует 24 июля обсудить с европейским комиссаром по энергетическим вопросам Гюнтером Эттингером сокращение реверсных поставок природного газа в Украину.

«Да это правда, мы сокращаем объемы газа по реверсу. Это связано с некоторыми действиями «Газпрома». Вы слышали те заявления и угрозы, которые звучали в адрес европейских компаний. Завтра я буду встречаться с европейским комиссаром Эттингером и мы будем обсуждать эти поставки», - сказал журналистам министр энергетики Юрий Продан в Кабинете министров в среду, 23 июля.

При этом он уточнил, что сокращение поставок газа из Европы наблюдается уже в течение двух недель.

По словам Продана, Украина может получать до 18 млн кубометров газа в сутки из ЕС.

«Но сейчас мы получаем 6 млн кубометров», - добавил он.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

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Кабмин определил списки не подлежащих продаже госкомпаний

Кабинет министров Украины утвердил законопроект о внесении изменений в Закон «О перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр Кабинета министров Остап Семерак после завершения заседания правительства.

«Мы инновационно подошли к проекту данного закона... Мы его выделили и составили из четырех отдельных списков», - отметил он.

По его словам, в одном списке - перечень объектов, не подлежащих приватизации по географически-территориальному принципу, во втором списке - перечень акционерных обществ, государственный пакет акций которых не подлежит приватизации, в третьем списке - объекты права государственной собственности, в которых государственный пакет акций не может быть меньше 61%, в четвертый список вошли объекты государственной собственности, расположенные в Крыму.

Семерак отметил, что проект закона будет в ближайшее время передан в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, 17 июля премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров начал подготовку к приватизации государственных объектов. При этом он отметил, что полученные от приватизации средства позволят дополнительно профинансировать армию и направить деньги на восстановление инфраструктуры.

Справка УНИАН. От приватизации в этом году планируется получить 19,4 млрд грн. Поступления от приватизации в январе-июне 2014 составили 51,5 млн грн, или всего 0,3% от запланированных на этот год поступлений.

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«Нафтогаз» рассчитывает встретиться с «Газпромом» в суде в ближайшие недели

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитывает, что в ближайшие недели начнутся судебные слушания по сути с российским газовым монополистом «Газпромом» в Арбитражном суде Стокгольма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Сейчас происходят процедуры определения арбитров и урегулирования других формальностей, – сказал Коболев. – Мы надеемся, что эти процедуры закончатся в ближайшие недели и начнутся слушания по сути. Пока еще идут предварительные процедуры».

При этом Коболев не стал раскрывать каких-либо деталей процесса, сославшись на тайну и объективность следствия.

«Я очень ограничен в раскрытии какой-либо информации (о судебных процессах в Стокгольмском арбитраже с «Газпромом» – УНИАН). Я бы не хотел, чтобы «Газпром» обвинил нас в попытке давления на арбитраж», – добавил Коболев.

В то же время он уточнил, что все формальности могут занять определенное время, которое не может быть сокращено. «Нафтогаз» делает все возможное, чтобы эти процедуры шли максимально быстро. Но мы должны понимать: если вторая сторона («Газпром» - УНИАН) имеет право потратить на определенные процессы Х дней и она хочет их использовать, то нет пути ее в этом ограничивать», – отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, в середине июня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью в первую очередь установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также 16 июня «Газпром» подал встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.

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Глава "Нафтогаза": украинская ГТС стоит $25-35 млрд

Стоимость украинской газотранспортной системы, на базе которой планируется создать компанию-оператора с 49% долей у иностранного инвестора, колеблется в пределах 25-35 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве 23 июля заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Оценка украинской ГТС колеблется в пределах 25-35 млрд долл. Большое расхождение, поскольку в таких оценках есть вопрос, сколько этот актив зарабатывает», - сказал Коболев.

«Именно этот вопрос будет определять, к какому пределу – верхнему или нижнему, будет ближе окончательная цифра», - добавил он.

Также Коболев отметил, что стоимость другого актива «Нафтогаза» - крупнейшего газодобытчика Украины «Укргазвыдобування» при нынешнем уровне цен на газ составляет порядка 1 млрд долл.

«При текущей цене газа «Укргазвыдобування» хорошо если стоит 1 млрд долл., а если сделать коммерческую цену, то стоимость будет более 10 млрд долл.», - сказал глава «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, в начале июня Кабинет министров принял решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль над этими компаниями остается за государством.

Законопроект о модернизации ГТС был разработан в кратчайшие сроки по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка и одобрен на заседании правительства в среду, 18 июня. После этого Верховная Рада приняла его в первом чтении. Согласно документу, на базе украинской ГТС предлагается создать компанию-оператора, 49% акций которой будет принадлежать компаниям из ЕС и США, а контрольный пакет останется у государства.

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Украина хочет исключить любую возможность «Газпрома» контролировать ГТС

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» хочет закрепить за государством право расторжения договора на управление газотранспортной системой иностранным инвестором, в случае если «Газпром» получит над ним контроль в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве 23 июля заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«…мы планируем, что в самом договоре будет предусмотрен пункт, который является относительно стандартным для большинства подобных соглашений: если происходит смена конечного собственника (теоретически какую угодно компанию в мире может купить «Газпром»), то украинская сторона будет иметь право, если такой собственник для нее является неприемлемым, разорвать договор концессии, аренды или какой угодно другой договор», - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Кабинет министров принял решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль над этими компаниями остается за государством.

Законопроект о модернизации ГТС был разработан в кратчайшие сроки по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка и одобрен на заседании правительства 18 июня. После этого Верховная Рада приняла его в первом чтении. Согласно документу, на базе украинской ГТС предлагается создать компанию-оператора, 49% акций которой будет принадлежать компаниям из ЕС и США, а контрольный пакет останется у государства.

УНИАН