ТОП-10 (24 июля)

Террористы пытались взорвать мост через Днепр в Полтавской области

НБУ объяснил банкам особенности работы в условиях чрезвычайного режима

«Укрпочта» из-за боевых действий прекратила работу в Донецке и Луганске

В ЕС уверены, что европейские компании имеют право продавать российский газ Украине

Доллар на межбанке вырос до 11,78 грн

Нацбанк ввел чрезвычайный режим для банков на Донбассе и в Крыму

Рада провалила план Яценюка по наполнению бюджета

Депутаты не поддержали реформирование ГТС Украины

Шлапак: если не провести секвестр, бюджетная дыра составит 31 млрд гривень

Кабмин отказался от идеи упразднить налоговые льготы для аграриев

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Террористы пытались взорвать мост через Днепр в Полтавской области

Железнодорожники совместно с украинскими военными 23 июля сорвали попытку российских террористов взорвать стратегически важный железнодорожно-автомобильный Крюковский мост через реку Днепр, объединяющий промышленные центры Кременчуг и Крюков (Полтавская обл.), сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, наряд военизированной охраны Южной железной дороги совместно с кинологом в ходе визуального обследования водной акватории запрещенной зоны и опор моста выявил пенопластовый поплавок, прикрепленный к сумке, где находилось устройство для приведения в действие взрывчатки. В настоящее время на месте работают саперы.

В пресс-службе подчеркнули, что Крюковский мост находится далеко от зоны проведения АТО и относится к Южной железной дороге.

Кроме того, 23 июля в 20:50 террористы устроили взрыв на 1210 километре перегона Квашино - Успенская Донецкой железной дороги. Повреждены по две железобетонные шпалы и рельсы по четному и нечетному путях. «Перегон для движения закрыт», - отмечается в сообщении.

Также 24 июля в 4:40 возле станции Иловайск в ходе обстрела повреждена контактная сеть на перегоне Кутейниково – Иловайск, вследствие чего «Укрзализныця» прервала движение поездов по данному участку.

Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.

В мае-июле специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 43 из 56 объектов путевой инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

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НБУ объяснил банкам особенности работы в условиях чрезвычайного режима

Национальный банк Украины разработал инструкцию по организации работы банковской системы в чрезвычайном режиме для бесперебойного финансирования потребностей государства и жизнедеятельности населения.

Соответствующее постановление НБУ от 22 июля обнародовано на сайте регулятора (№435).

«Инструкция определяет порядок проведения банковских операций, описание изменений в технологиях их проведения, отдельные вопросы организации деятельности Национального банка, его структурных подразделений, банков Украины, а также действий работников Национального банка, связанных с выполнением таких операций в случае возникновения нештатного режима, что делает невозможным работу банковской системы в обычном порядке (далее - чрезвычайный режим работы)», - сказано в документе.

Согласно постановлению, чрезвычайный режим работы банковской системы Украины вводится постановлением Правления Национального банка Украины.

Во время чрезвычайного режима работы Правление Нацбанка может принять решение о приостановлении или полном запрете деятельности банков или проведении отдельных операций, а также требовать любую дополнительную информацию от банков.

НБУ в условиях чрезвычайного режима будет создавать комиссию, ответственную за обеспечение непрерывной работы и восстановление деятельности банковской системы, координацию работы банков с наличными, принятие решений по возникающим вопросам. Комиссия будет взаимодействовать с банками, Госказначейством, правоохранительными органами и организовывать необходимую помощь работникам НБУ.

Руководство НБУ и банков в случае введения чрезвычайного режима работы прежде всего должны принимать меры для обеспечения сохранности жизни и здоровья работников. С этой целью возможны усиление охраны и взаимодействие с МВД, эвакуация работников и материальных ценностей и другие меры.

Нацбанк разрешил принимать меры для предупреждения угрозы жизни и здоровью работников НБУ и сохранности имущества Украины без соблюдения требований нормативно-правовых актов, технологических инструкций, описаний операционных процессов и оплаты счетов.

Регулятор допускает в условиях чрезвычайного положения использование для передачи информации электронной почты, телефонной связи или других средств вместо специальных средств коммуникации с банками.

Также НБУ допускает проведение операций на основании копий документов и/или с оформлением первичных документов на бумажных носителях на основании телефонограмм.

Также установлено, что в случае введения чрезвычайного режима работы банки и Нацбанк должны при необходимости обеспечить проведение операций в праздничные, выходные дни и нерабочее время.

Помимо этого, банки смогут осуществлять операции по счетам, работа которых приостановлена в Системе электронных платежей, сверх остатка средств на счетах по принципу овердрафта по согласованию с НБУ размера такого овердрафта.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены пророссийскими боевиками в середине апреля. С 7 июля в этих городах возобновлена работа Госказначейства и банковской системы.

В то же время, часть боевиков из освобожденных городов прорвались в Донецк и Луганск, операция по освобождению городов на востоке Украины продолжается.

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«Укрпочта» из-за боевых действий прекратила работу в Донецке и Луганске

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» временно приостановило прием и доставку почтовых отправлений в ряд населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УГППС «Укрпочта».

«В связи с активным развертыванием боевых действий в зоне проведения АТО, невозможностью добраться до места назначения почты, беспокоясь о здоровье и жизни работников «Укрпочты», временно приостановлен прием почтовых отправлений в некоторые населенные пункты Донецкой и Луганской областей», - говорится речь в сообщении.

Так, в Донецкой области приостановлен прием и доставка почтовых отправлений в Амвросиевский, Старобешевский, Шахтерский, Ясиноватский районы, в города Донецк, Горловка, Дебальцево, Дзержинск, Енакиево, Кировское, Макеевка, Снежное, Торез, Харцизск.

В Луганской области - в Антрацитовский, Краснодонский, Лутугинский, Перевальский, Попаснянский, Свердловский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, в города Луганск, Алчевск, Брянка, Кировск, Красный Луч, Лисичанск, Первомайск, Ровеньки, Рубежное, Северодонецк, Стаханов.

В «Укрпочте» подчеркивают, что в течение последней недели также значительно участились случаи незаконных остановок, блокирования, осмотра и даже обстрела их машин вооруженными группировками.

«В настоящее время УГППС «Укрпочта», с учетом развития ситуации в восточном регионе, принимает необходимые меры для возобновления полноценного функционирования объектов почтовой связи на территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины», - отмечается в сообщении.

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В ЕС уверены, что европейские компании имеют право продавать российский газ Украине

Ничто не мешает европейским компаниям свободно использовать по своему усмотрению газ, полученный от «Газпрома», заявила в четверг в Брюсселе представитель вице-президента Европейской комиссии Гюнтера Эттингера Сабин Бергер, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Они могут продавать его покупателям как из ЕС, так и другим странам», - сказала Бергер.

Она также отметила, что европейская комиссия называет абсолютно неприемлемыми угрозы российского «Газпрома» европейским компаниям, которые поставляют газ Украине.

«Угрозы наказать компании - совершенно неприемлемые. Мы ожидаем, что «Газпром» будет надежным поставщиком и будет выполнять контрактные обязательства по отношению к европейским партнерам», - подчеркнула Бергер.

Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. Вместе с тем, Украина разрабатывает реверсивные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

В то же время в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины признали, что в течение последних двух недель объем реверса значительно снизился из-за «некоторых действий и заявлений «Газпрома». Вопрос возобновления прежних объемов поставок является предметом запланированных на 24 июля в Брюсселе переговоров украинской делегации и представителей Европейской комиссии.

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Доллар на межбанке вырос до 11,78 грн

В четверг, 24 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6400/11,7400, к 12:00 цены поднялись до 11,7500/11,7800. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,6800/11,7800, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,6545/15,7915, к 12:00 цены ушли вверх до 15,8405/15,8850. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 15,7415/15,8805.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3311/0,3340, к 12:00 цены повысились до 0,3352/0,3364. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3353/0,3371.

Как сообщал УНИАН, в среду, 23 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись на уровне 11,6800/11,7000 грн/долл. Рынок евро-гривня закрылся котировками 15,7285/15,7595. Рублевый рынок закрылся на уровне 0,3353/0,3369 грн/рубль.

Нацбанк в среду на рынок не выходил.

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Нацбанк ввел чрезвычайный режим для банков на Донбассе и в Крыму

Национальный банк Украины с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и Автономной республике Крым, о чем сообщается на сайте регулятора.

«Начиная с 24 июля 2014 года, Национальным банком Украины введен чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и Автономной республике Крым. Такое решение вызвано ситуацией, которая не позволяет банковской системе работать в обычном режиме, и нацелено обеспечить финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения», - говорится в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что обычно деятельность банков четко регламентирована, и проведение банковских операций предполагает соблюдение большого количества процедур.

«В условиях, связанных с возникновением ситуаций, требующих быстрого реагирования и принятия соответствующих решений, например, в условиях угрозы жизни и здоровью работников, банкам Украины и Национальному банку Украины предоставлена возможность по отдельным направлениям действовать по упрощенной процедуре», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, НБУ подчеркивает, что повышается уровень ответственности за принятие решений и определение механизмов контроля за их принятием.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк разработал инструкцию по организации работы банковской системы в чрезвычайном режиме для бесперебойного финансирования потребностей государства и жизнедеятельности населения, о чем говорится в постановлении от 22 июля №435.

Во время чрезвычайного режима работы правление Нацбанка может принять решение о приостановлении или полном запрете деятельности банков или проведении отдельных операций, а также требовать любую дополнительную информацию от банков.

Руководство НБУ и банков в случае введения чрезвычайного режима работы прежде всего должны принимать меры для обеспечения сохранности жизни и здоровья работников. С этой целью возможны усиление охраны и взаимодействие с МВД, эвакуация работников и материальных ценностей и другие меры.

Нацбанк разрешил принимать меры для предупреждения угрозы жизни и здоровью работников НБУ и сохранности имущества Украины без соблюдения требований нормативно-правовых актов, технологических инструкций, описаний операционных процессов и оплаты счетов.

Регулятор допускает в условиях чрезвычайного положения использование для передачи информации электронной почты, телефонной связи или других средств вместо специальных средств коммуникации с банками.

Также НБУ допускает проведение операций на основании копий документов и/или с оформлением первичных документов на бумажных носителях на основании телефонограмм.

Также установлено, что в случае введения чрезвычайного режима работы банки и Нацбанк должны при необходимости обеспечить проведение операций в праздничные, выходные дни и нерабочее время.

Помимо этого, банки смогут осуществлять операции по счетам, работа которых приостановлена в Системе электронных платежей, сверх остатка средств на счетах по принципу овердрафта по согласованию с НБУ размера такого овердрафта.

Действие положения распространяется на Национальный банк Украины, банки и Государственную казначейскую службу Украины.

Чрезвычайный режим работы банковской системы может быть введен на отдельных территориях, а также на определенный срок.

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Рада провалила план Яценюка по наполнению бюджета

Верховная Рада Украины провалила голосование за включение в повестку дня своего вечернего заседания изменений в Налоговый кодекс, предполагающих увеличение поступлений в государственный бюджет.

За принятие решения проголосовали только 206 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, что Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить поступления в госбюджет за счет увеличения налогов на пользование недрами и упразднения ряда льгот по НДС и налогу на прибыль, о чем говорится в законопроекте №4309а.

Как заявил после голосования председатель Верховной Рады Александр Турчинов, вносить в повестку дня законопроект об изменениях в государственный бюджет без принятия изменений в налоговое законодательство бессмысленно. «Не ставлю на голосование вопрос о бюджете, потому что его нет смысла ставить без пересмотра доходной части госбюджета», - сказал он.

Министр финансов Александр Шлапак в ходе выступления в парламенте сообщил, что правительству необходимо найти ресурсы для увеличения расходов госбюджета на 31 млрд грн, в том числе это 9 млрд грн финансирования для продолжения АТО, около 7 млрд грн - на восстановление освобожденных городов на востоке Украины, в то время как госбюджет на сегодня недополучает около 13 млрд грн.

«На 10 млрд возможно сокращение расходов госбюджета, на 21 млрд необходимо найти дополнительные доходы. В этих условиях мы не можем идти на увеличение фискальной нагрузки», - сказал Шлапак и отметил, что целесообразно повысить налоги за добычу полезных ископаемых, которые принадлежат, прежде всего, народу Украины, и упразднить льготы по НДС и налогу на прибыль. «С 1 августа платить военным будет нечем», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает парламенту внести изменения в госбюджет Украины на 2014 год, увеличив объем доходной и расходной части на 5,9 млрд грн с сохранением действующего уровня предельного бюджетного дефицита и повышением предельного объема госдолга до 814,280 млрд грн. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 21 июля (№4308а).

Расходы резервного фонда для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях будут увеличены на 16,9 млрд грн, и в случае введения военного положения требования по определению расходов госбюджета исключительно бюджетным законом и по согласованию правительством перераспределения расходов с бюджетным комитетом ВРУ будут приостановлены.

Предельный объем выпуска ОВГЗ для капитализации НАК «Нафтогаз Украины» предлагается увеличить втрое - до 103,927 млрд грн.

Правительство планирует частично компенсировать предприятиям проценты по займам на внутреннем рынке на общую сумму 432,4 млн грн и предоставлять госгарантии субъектам хозяйствования – резидентам Украины в пределах 25 млрд грн за год.

Проверки предприятий контролирующими органами, кроме налоговой службы, в августе-декабре будут проводиться только с разрешения правительства или по заявке самого предприятия.

По мнению экспертов, принятие поправок в госбюджет является ключевым условием для получения следующего транша кредита Международного валютного фонда в объеме 1,4 млрд долл.

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Депутаты не поддержали реформирование ГТС Украины

Верховная Рада не приняла закон о реформировании газотранспортной системы Украины, который позволит привлечь иностранных инвесторов к ее модернизации.

За соответствующий закон проголосовали 94 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, стоимость украинской газотранспортной системы колеблется в пределах 25-35 млрд долл.

В начале июня Кабинет министров принял решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль над этими компаниями остается за государством.

Законопроект о модернизации ГТС был разработан в кратчайшие сроки по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка и одобрен на заседании правительства в среду, 18 июня. После этого Верховная Рада приняла его в первом чтении.

Согласно документу, на базе украинской ГТС предлагается создать компанию-оператора, 49% акций которой будет принадлежать компаниям из ЕС и США, а контрольный пакет останется у государства.

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Шлапак: если не провести секвестр, бюджетная дыра составит 31 млрд гривень

Министерство финансов Украины прогнозирует разрыв государственного бюджета Украины на 2014 год в размере 31 млрд грн, в случае если Верховная Рада не утвердит предлагаемый правительством секвестр бюджета, заявил в ходе выступления в парламенте министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Стоит задача найти резервы для покрытия общего финансового разрыва в сумме 31 млрд», - сказал Шлапак.

Он пояснил, что из этих средств только недобор по доходной части бюджета составит порядка 13 млрд грн. «До конца года из-за событий на востоке мы недополучим в доходную часть бюджета порядка 13 млрд грн», - сказал Шлапак.

При этом он подчеркнул, что необходимо найти ресурсы для увеличения военных расходов. «В марте, когда выделялись средства из бюджета для резервного фонда для Минобороны и других силовиков, мы рассчитывали, что (антитеррористическая – УНИАН) операция продолжится до 1 июля. На продолжение операции нужны новые средства. Военные просят минимально выделить сумму более 9 млрд грн», - сказал Шлапак.

Он также обратил внимание, что правительство должно также найти ресурсы для восстановления освобожденных от террористов территорий. «У нас нет ресурсов предоставить условия проживания и работы тем, кто выехал из Крыма и других территорий. Правительство инициирует создание специального фонда для решения вопросов тех, кто переехал из Крыма и востока. Для этого необходимо более 7 млрд грн», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве заявляли, что дефицит госбюджета на 2014 год на данный момент составляет 14,5 млрд грн и Кабмин намерен провести секвестр бюджета. В частности, предложено сократить расходы на госаппарат и увеличить расходы резервного фонда на 16,9 млрд грн для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях. В основе нового бюджета будет использован более пессимистичный прогноз, в частности, падение ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%.

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Кабмин отказался от идеи упразднить налоговые льготы для аграриев

Кабинет министров Украины снимает с рассмотрения Верховной Рады предложение об упразднении режима льготного налогообложения аграрного комплекса.

Об этом, выступая в парламенте, заявил министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Налогообложение аграрного комплекса остается таким, каким оно есть на сегодняшний день. Продолжает действовать спецрежим НДС, остается фиксированный сельхозналог и освобождение от НДС операций по экспорту зерна. Все остается так, как есть на сегодняшний день», - сказал Шлапак.

При этом, по словам министра, правительство предлагает не взимать НДС при экспорте зерновых и технических культур до конца 2015 года, тогда как ранее Кабмин предлагал возобновить эту практику с 1 января следующего года.

«Если мы не готовы с 2015 года менять режим налогообложения аграрного комплекса, то до 31 декабря должно быть сохранено освобождение от возмещения НДС при экспорте зерна», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, накануне Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предполагает перевод с 1 января 2015 года крупных агропроизводителей (обрабатывающих более 1 тыс. га с ежегодным оборотом в 20 млн грн) на общую систему обложения налогом на добавленную стоимость (НДС), а также продление до 1 января следующего года режима освобождения от НДС операций по экспорту зерновых и технических культур.

Аграрии неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс относительно спецрежима налогообложения. Минагропрод в свою очередь обещал аграриям не менять систему налогообложения вплоть до января 2016 года.

Справка УНИАН. В Украине действует режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей, введенный в 1998 году. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.

УНИАН