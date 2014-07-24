Экономика Греции показала рост впервые за 6 лет

Впервые за шесть лет стагнации экономика Греции выйдет в этом году на 0,7% роста. В основном это стало возможным благодаря туризму и уменьшению бюджетных расходов.

Об этом информирует Фонд экономического и индустриального развития Греции (IOBE), сообщает Reuters.

Ценой такого роста стали крупные инвестиции, которые Греция получила от "тройки кредиторов" в размере 183 млрд евро.

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Однако уровень безработицы, по мнению экспертов, останется на той же отметке - 26,7%.