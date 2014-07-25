Роспотребнадзор запретит McDonald's в России продавать бургеры и мороженое

Как сообщила агентству «РИА Новости» пресс-секретарь Тверского суда Москвы Екатерина Коротова, такие требования заявил Роспотребнадзор по Новгородской области в суд. Так, под санкции суда могут попасть чизбургеры и роял чизбургеры, филе-о-фиш, чиккенбургеры, мороженое с ягодными наполнителями и молочные коктейли.

Читайте такжеПосле сыра России не понравилось украинское пиво, соки и консервыКак считает ведомство, продукция McDonald's по содержанию жиров, белков и углеводов, а также показателям энергетической ценности сильно отклоняется от технологических норм. «Реальное содержание питательных веществ в этих бургерах, напитках и мороженом также не соответствует и заявленным в информационных листах McDonald's для своих клиентов», — указывает Роспотребнадзор и просит суд обязать прекратить выпускать и реализовывать данную продукцию.

Поводом для иска послужила плановая проверка в мае этого года в двух ресторанах компании в Великом Новгороде, которая выявила существенные нарушения закона, передает агентство. Предварительные слушания по иску пройдут в августе.