ТОП-10 (25 июля)

Падение ВВП Украины по итогам полугодия составило 3%, инфляция – 11,6%

Россия запретила ввоз молочной продукции из Украины

Украина может вновь запретить импорт свинины из Польши

«Украэрорух» может потерять до 80% доходов из-за закрытия неба над частью Украины

Япония вслед за ЕС расширит санкции против России

Доллар на межбанке взлетел до 11,95 грн

В Украине могут ввести «военный» налог в размере 1,5% зарплаты

Дефицит платежного баланса Украины за полгода составил $4,231 млрд

Минэкономразвития: рост ВВП Украины в 2015 году может составить 2%, инфляция - 9,8%

Беларусь сняла ограничения на ввоз пива и конфет из Украины - СМИ

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Падение ВВП Украины по итогам полугодия составило 3%, инфляция – 11,6%

Спад ВВП Украины в первом полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием Кабинета министров 25 июля сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта.

«В первом полугодии по нашим, подчеркну, расчетам падение ВВП составит порядка 3%. До конца года наш прогноз - снижение ВВП на 6%, инфляция – 19%», - сказал он.

При этом он отметил, что в январе-июне 2014 года инфляция составила 11,6%. Во многом на ситуацию повлияла девальвация гривни.

«11,6% - это высокий показатель. Гривня девальвировала более чем на 47%. Это очень серьезное влияние на рост цен», - сказал Максюта.

Минэкономразвития не ожидает резкого снижения курса гривны и рассчитывает, что очередной транш кредита МВФ стабилизирует ситуацию на валютном рынке.

«Что касается курса гривны, вообще это сфера Национального банка, и нам кажется, что девальвационные ожидания были сформированы предыдущей ситуацией на валютном рынке», - сказал чиновник.

«Курс серьезно снижаться не будет, останется на том же уровне. Мы надеемся, что все будет хорошо с МВФ, мы получим еще один транш, и это стабилизирует ситуацию», - добавил Максюта.

Он также отметил, что все виды экономической деятельности показывают негативные цифры и эта тенденция продолжится до конца года. В то же время, Минэкономразвития ожидает, что с 2015 года в стране начнется восстановление экономики.

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Россия запретила ввоз молочной продукции из Украины

Россия с 28 июля ограничивает ввоз молока и молочной продукции из Украины, сообщил РИА Новости помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

«Мы провели совещание по молоку и молочной продукции и приняли решение с 28 июля ограничить ввоз такой продукции в Россию из Украины», - сказал Алексеенко.

Он уточнил, что на протяжении уже нескольких лет Россельхознадзор выявляет при лабораторном контроле проб украинской продукции различные нарушения (микробное загрязнение, остатки антибиотиков). "Мы обращались в ветслужбу Украины с просьбой провести расследование, но ответа от них так и не получили", - добавил он.

Ранее Роспотребнадзор высказывал претензии к украинской молочной продукции, о чем в начале июля заявляла глава ведомства Анна Попова. За заявлением последовал ряд ограничений, в том числе в отношении таких производителей, как "Милкиленд-Украина" (входит в международную группу Milkiland) и "Лозовский молочный завод".

Между тем, с 28 июля также начинают действовать ограничения на ввоз РФ украинской растительной продукции в ручной клади, багаже и посылках.

В настоящее время под запретом также поставки в Россию свиней и продовольственного картофеля из Украины.

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Украина может вновь запретить импорт свинины из Польши

Украина может вновь ограничить поставки живых свиней и свинины из Польши в связи с повторной вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в пятницу сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

«У нас есть основания для закрытия Польши для ввоза свинины. Потому что после того ,как 18 июня был открыт польский рынок свинины, есть несколько подтвержденных случаев (заражения АЧС – УНИАН) уже не диких животных, а домашних животных в хозяйствах в другом повете Польши, которые дают сегодня основания для закрытия импорта в Украину польской свинины», - сказал Швайка.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшие часы.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну восприимчивых к вирусу африканской чумы свиней животных, продукции из них и репродуктивного материала из Польши в связи со вспышкой этого заболевания в стране.

В июне, после визита украинских ветеринаров в Польшу, запрет был снят для всех регионов страны кроме Подляского воеводства, в котором были зарегистрированы случаи заболевания животных АЧС.

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«Украэрорух» может потерять до 80% доходов из-за закрытия неба над частью Украины

Предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») в 2014 году может потерять 70-80% доходов по сравнению с 2013 годом из-за закрытия воздушного пространства для полетов гражданских воздушных судов в юго-восточном регионе Украины и над Крымским полуостровом.

Как сообщила УНИАН пресс-служба предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух»), только после крушения сбитого российскими террористами малайзийского Boeing-777 и закрытия неба для полетов гражданских воздушных судов в юго-восточном регионе Украины количество полетов через Украину снизилось вдвое.

По данным пресс-службы, транзитные полеты через авиационное пространство Украины упали в 3,4 раза. После крушения Boeing-777 "Украэрорух" обслуживает в среднем 720 полетов в сутки, из которых 85 - внутренние, 315 - международные, 320 - транзитные, в то время как до трагедии предприятие ежедневно обслуживало в среднем около 1500 полетов: 85 внутренних, 330 международных и 1085 транзитных.

В сообщении сказано, что выполнение транзитных полетов через воздушное пространство Украины пока приостановили такие международные авиакомпании: Air France (Франция), Lufthansa (Германия), Aeroflot-russian airlines (Россия), Singapore airlines LTD (Сингапур), Emirates (ОАЭ), Qatar airways (Катар), British airways plc (Великобритания).

Вместе с тем, такие авиакомпании как Transaero airlines (Россия), Turkish airlines (Турция), LOT Polish airlines (Польша), Belavia belarusian airlines (Белоруссия) сократили выполнения транзитных полетов.

В пресс-службе отметили, что часть потоков транзитного воздушного движения сместилась севернее Украины, через воздушное пространство Республики Беларусь и РФ, а часть - южнее, используя воздушное пространство Румынии, Болгарии и Турции.

Как сообщал УНИАН, отстраненный глава государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») Юрий Чередниченко в интервью УНИАН рассказал, что из-за аннексии Россией Крыма и запрета украинскими авиавластями полетов над полуостровом, Украина потеряла около 40% полетов в своем воздушном пространстве от общего их количества.

Государственная авиационная служба Украины («Госавиаслужба») закрыла авиационное пространство над востоком Украины после того, как 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

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Япония вслед за ЕС расширит санкции против России

Правительство Японии рассмотрит возможность расширить санкции против России в связи с крушением Boeing в Украине, сообщает Japan Times со сылкой на Kyodo News и его источник в правительстве.

Это было решено на заседании Совета национальной безопасности. Детали по санкциям и дата их введения будут определены после того, как Евросоюз объявит о введении новых санкций со своей стороны.

Источник Kyodo в МИД Японии ранее говорил, что новые санкции, вероятно, будут умеренными, чтобы не слишком повлиять на перспективы переговоров с Россией по спорным территориям. Но если будет доказано, что самолет сбили пророссийские силы с использованием российского вооружения, дополнительных санкций избежать не удастся, сказал этот источник агентства.

Как сообщают «Ведомости», Токио также собирается надавить на Париж по поводу продажи вертолетоносцев Mistral России. Министр обороны Ицунори Онодера, чтобы поддержать позицию США, собирается сообщить главе Минобороны Франции Жан-Иву Ле Дриану, что планы Франции по продаже России двух вертолетоносцев вызывают серьезные опасения в Токио. В Японии считают, что эта сделка не будет уместной в нынешней ситуации, сообщил собеседник агентства. Ле Дриан собирается посетить Японию на следующей неделе.

Напомним, 18 марта, после аннексии Крыма Россией, Япония ввела первые санкции против России. Тогда Токио решил приостановить консультации о смягчении визового режима, заморозить переговоры об инвестиционном сотрудничестве, о сотрудничестве в освоении космоса и о предотвращении опасной военной деятельности.

29 апреля Япония ввела визовые санкции против 23 граждан России, среди которых были чиновники правительства. Санкции были расширены в связи с тем, что, по мнению Токио, руководство России не принимало видимых усилий для деэскалации кризиса в Украине.

На данный момент последним санкционным решением в отношении России стало решение Оттавы. 24 июля премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил о введении новых санкций против широкого круга лиц, связанных с различными российскими секторами, говорится в его заявлении. Он пояснил, что санкции стали ответом «режиму Путина на незаконную оккупацию украинского Крыма и его постоянную провоцирующую военную деятельность, направленную на восточную Украину». По словам Харпера, крушение малайзийского MH17 на прошлой неделе показало, что продолжающаяся поддержка Россией сепаратистских сил сильно вредит международному миру и безопасности.

В дополнение к запрету на сделки с компаниями из российской оборонной промышленности новые меры ограничивают получение финансирования энергетическими и финансовыми организациями, пояснил премьер. Под санкции попали, в частности, лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а из компаний — «Алмаз-Антей», «Калашников», «Новатэк», Внешэкономбанк и другие.

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Доллар на межбанке взлетел до 11,95 грн

В пятницу, 25 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7500/11,8400, к 12:00 цены выросли до 11,8400/11,9000. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 11,9000/11,9500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,8190/15,9425, к 12:00 цены ушли вверх до 15,9190/16,0040. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 15,9985/16,0700.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3352/0,3378, к 12:00 цены поднялись до 0,3372/0,3393. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3372/0,3396.

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В Украине могут ввести «военный» налог в размере 1,5% зарплаты

Министерство финансов Украины допускает введение военного налога в размере 1,5% заработной платы наемного работника, о чем сообщил заместитель министра финансов Украины Владимир Матвийчук на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

Замминистра отметил, что у министерства есть ресурсы для финансирования дополнительных расходов на оборону и среди дополнительных источников средств рассматриваются сокращение расходов на содержание органов власти и введение специального «военного» налога.

«Мы согласились с предложениями народных депутатов о том, чтобы внедрить такой специальный, можно сказать, «военный» налог в размере 1,5% зарплаты до конца года», - сказал он.

По словам Матвийчука, такой шаг позволит аккумулировать 2,9 млрд грн, что станет одной из мер для обеспечения финансирования обороны, а платить налог будут все наемные работники. «И вы будете платить этот налог», - добавил он.

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Дефицит платежного баланса Украины за полгода составил $4,231 млрд

Сводный платежный баланс Украины в январе-июне 2014 года сведен с дефицитом 4,231 млрд долл. против профицита в 2,181 млрд долл. годом ранее, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оперативным данным НБУ, в июне 2014 года сальдо сводного платежного баланса снова стало отрицательным (после впервые с начала года положительного сальдо в 1 млрд долл. в мае) и составило 735 млн грн.

В июне дефицит текущего счета сократился до 424 млн долл. (с учетом цены импорта газа из России для «Нафтогаза» с апреля 2014 года на уровне фактической цены за I квартал в 268,5 долл. за тыс. кубометров) по сравнению с дефицитом в 773 млн долл. в июне 2013 года. Основной причиной сокращения показателя Нацбанк называет продолжительное сокращение неэнергетического импорта товаров (в июне на 27,8%) вследствие девальвации гривни и снижения внутреннего спроса.

В отличии от предыдущего месяца, в июне экспорт товаров сократился на 7,9% в годовом выражении, до 4,5 млрд долл. На сокращение экспорта повлияло сокращение экспорта зерновых на 23,3%, обусловленное низкими ценами на зерно в текущем году, сокращение экспорта машиностроения на 24,2%, химической продукции – 18,1%, по причине остановки производства на крупных предприятиях Донецкой и Луганской областей в связи с обострением ситуации в регионе. При этом экспорт металлургии вырос на 5,3% в годовом выражении из-за увеличения маржи для производителей вследствие девальвации.

Годовые темпы падения импорта товаров в июне ускорились до 17,5% с 4,7% в мае - до 4,9 млрд долл. Кроме девальвации, на сокращение импорта повлияла низкая экономическая активность, уменьшение негосударственного финансирования и ухудшение финансовых результатов предприятий на фоне низкой кредитной активности. Импорт продукции машиностроения сократился на 39,4%, химической продукции – на 21%, промышленных товаров – на 28,6%

Дефицит финансового счета в июне составил 660 млн долл. и был обусловлен погашением евробондов на 1 млрд долл., выпущенных в 2012 году. Профицит капитального счета составил 349 млн долл., благодаря полученной от ЕС макрофинансовой помощи на 340 млн долл.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в июне составил 214 млн долл. и был практически полностью направлен в реальный сектор.

В июне впервые с октября 2013 года наблюдалось сокращение наличной валюты вне банков на 207 млн долл., что обусловлено как сезонными факторами, так и возрождением доверия к национальной валюте.

В июне Украина провела очередные плановые погашения кредита МВФ на 193 млн долл. По состоянию на 1 июля объем международных резервов снизился до 17,1 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущих периодов на 2,5 месяца.

Как сообщал УНИАН, сводный платежный баланс Украины в январе-мае 2014 года сведен с дефицитом в 3,496 млрд долл. США против профицита в 3,262 млрд долл. США годом ранее, в мае 2014 года сальдо сводного платежного баланса, без учета показателей временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, впервые с начала года стало положительным и составило 1 млрд долл. благодаря внешнему финансированию правительства и низкому дефициту текущего счета.

Сводный платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как за 2012 год платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.

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Минэкономразвития: рост ВВП Украины в 2015 году может составить 2%, инфляция - 9,8%

Министерство экономического развития Украины рассматривает два сценария развития экономики Украины в 2015 году и прогнозирует незначительный рост экономики на уровне от 0,3% до 2%, а также инфляцию на уровне 8,7-9,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

«Есть два сценария, они предполагают восстановление положительной динамики роста ВВП в 2015 году. Мы рассматриваем два этапа – стабилизация ситуации с потерей экономического роста, а со следующего года мы предполагаем экономический рост, – сказал Максюта. – По обоим сценариям он небольшой. По одному сценарию это 0,3%, по другому – 2%. Разница – в глубине реформ, в ситуации на газовом рынке, в торговой сфере с Россией и ЕС. Предполагается ослабление инфляции до 8,7% и 9,8% по соответствующим сценариям».

В то же время Максюта отметил, что даже самые оптимистичные оценки не являются достаточными для преодоления кризисных явлений. «К сожалению, тот рост, который я назвал, для нас недостаточный и он не дает нам возможности быстро преодолеть те явления, которые мы переживаем. Мы ищем пути ускорения экономического роста. Мы видим их в том, чтобы создать условия для бизнеса и сокращения барьеров для бизнеса, и в поисках ресурсов для привлечения инвесторов и доноров в Украину», – подчеркнул Максюта.

Он также сообщил, что Минэкономразвития рассчитывает до конца года провести донорскую конференцию, на которой будет изложен план развития Украины до 2016 года. «Мы рассчитываем, что в текущем году мы сможем провести инвестиционно-донорскую конференцию, на которой мы хотели бы представить видение развития Украины на 2014 – 2016 годы», – сказал Максюта.

Ранее Максюта сообщил, что в первом полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года спад ВВП составил 3%, инфляция – 11,6%. До конца года снижение ВВП составит 6%, инфляция – 19%. Официальный курс гривни за указанный период девальвировал более чем на 47%.

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Беларусь сняла ограничения на ввоз пива и конфет из Украины - СМИ

Вчера правительство Беларуси решило снять ограничения по поставкам украинских кондитерских изделий и пива.

Такую информацию сегодня распространила пресс-служба МИД Беларуси, пишет TUT.BY.

"24 июля премьер-министром Республики Беларусь подписано постановление (№ 719), которое снимает имевшие место у наших партнеров по СНГ опасения относительно доступа их товаров на белорусский рынок", - заявил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, сообщает белорусское издание.

В МИД Беларуси ожидают, что в ответ "Украина обеспечит доступ белорусских товаров на свой рынок в режиме, установленном Договором о зоне свободной торговли, оперативно отменив соответствующие решения Межведомственной комиссии". "В том же случае, если украинские решения вступят в силу, мы вынуждены будем принимать меры адекватного реагирования. Хотя надеемся, что по негативному сценарию события развиваться не будут, поскольку это не соответствует духу и уровню взаимодействия между нашими братскими странами", - резюмировал Дмитрий Мирончик.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая Беларусь ввела лицензирование импорта пива из-за пределов Таможенного союза. Украинские производители пива назвали это дискриминационными мерами и сообщили, что в Беларуси от них потребовали повысить розничную цену на свою продукцию более чем в 2 раза, что автоматически делает украинское пиво неконкурентоспособным на белорусском рынке. Аналогичные меры Беларусь применила и к украинским кондитерам.

Украина в ответ на дискриминационные недружественные действия со стороны Республики Беларусь по отношению к украинским производителям напитков и продуктов питания ввела специальные пошлины на поставку электрических ламп накаливания, удобрений, холодильников и шин из Беларуси.

Основу импорта в Украину из Республики Беларусь составляют нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, металлопродукция, холодильники и морозильники, шины, полимеры этилена, минеральные и калийные удобрения, автомобили грузовые, тара пластмассовая, чулочно-носочные изделия, части и оборудование для автомобилей и тракторов, сельскохозяйственная техника, кордные материалы и синтетические волокна.

Беларусь также является одним из крупнейших импортеров молочной продукции на украинском рынке. По данным Государственной фискальной службы, в первом полугодии 2014 года Беларусь поставила в Украину молока и сливок на 1,3 млн долл., что составляет 46% от общего импорта этой продукции.

УНИАН