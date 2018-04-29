Баланс недели: демарш Яценюка, проваленный секвестр и санкции против России

Наибольшей неожиданностью уходящей недели, безусловно, стало заявление премьер-министра страны Арсения Яценюка об уходе в отставку. Причиной такого решения главного правительственного камикадзе стал распад парламентской коалиции и блокирование законодательных инициатив Кабмина депутатами. В данном случае, говоря о провале голосования за законодательные инициативы, Яценюк, в первую очередь, имел ввиду предложенные правительством секвестр бюджета, изменения в Налоговый кодекс и реформирование газотранспортной системы. Поддерживать такие радикальные законопроекты, о которых чуть позже, депутаты, естественно, не стали, ведь у них на носу выборы и подмочивать репутацию «воинов света» сейчас совсем не время. Даже для предотвращения финансового коллапса страны.

«То, что сегодня не проголосованы законы и нечем платить солдату, милиционеру, врачу, учителю, не за что купить ружье, нечем заправить БТР, то, что сегодня не принято решение, чтобы заполнить украинские газохранилища, чтобы дать возможность перезимовать, чтобы наконец как-то освободиться от российской газовой зависимости, - это недопустимо», - едва ли не со слезами на глазах сказал Яценюк с парламентской трибуны и… ушел.

Учитывая то, что за отставку премьера Рада еще не проголосовала, хотя вопрос о снятии полномочий с Арсения Петровича должен был быть поставлен на голосование сразу же после его заявления, де-юре он остается главой правительства. Но так как де-факто Яценюк самоустранился от выполнения своих обязанностей, главой Кабмина временно назначен вице-премьер-министр, министр регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман.

Впрочем, судя по всему, отпускать обиженного Яценюка никто не собирается. Вскоре после демарша премьера с письмом к Верховной Раде обратился президент страны Петр Порошенко. Глава государства призвал депутатов определиться с вотумом доверия к Кабинету министров и таки поддержать предложенные правительством изменения в бюджет и Налоговый кодекс. Так что дальнейшая политическая судьба, пожалуй, лучшего украинского премьер-министра еще не ясна.

Фатальные инициативы

Законодательные инициативы правительства, ставшие яблоком раздора между ним и Верховной Радой, и впрямь имеют радикальный характер. В частности, Кабмин предлагал сократить расходы на госаппарат, отправив госслужащих, в том числе учителей и врачей, на два месяца в неоплачиваемый отпуск, лишить аграриев налоговых льгот, усилить фискальное давление на частные компании, добывающие природный газ. Конечно, проголосовав за такие изменения, депутаты одновременно бы нажали на кнопку самоуничтожения собственного рейтинга. И даже несмотря на то, что правительство также предлагало на 16,9 млрд грн увеличить расходы резервного фонда для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры на Донбассе, еще за день до голосования партии «Удар» и «Свобода» заявили, что не намерены поддерживать инициативу Кабмина.

Тем не менее, голосование за секвестр и налоговые изменения в четверг оттягивалось в Раде до последнего, давая время министрам договориться с депутатами о судьбе фатальных законопроектов. Когда вечером на трибуну парламента вышел министр финансов Александр Шлапак, казалось, что консенсус найден. Глава Минфина заявил о готовности правительства отказаться от своих наиболее одиозных предложений – двухмесячного отпуска бюджетников и упразднения льготного налогообложения для аграриев. Но уступки Кабмина депутаты не оценили. Заветные 226 голосов законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины» не получил. Учитывая то, что парламентарии не поддержали увеличение доходов госбюджета, то ставить на голосование законопроект, предусматривающий сокращение расходов, спикер Александр Турчинов не стал.

Однако так просто отделаться от непопулярных законопроектов депутатам, видимо, не удастся. По словам Шлапака, без проведения неудобного для нардепов секвестра общий разрыв госбюджета на 2014 год составит 31 млрд грн. При этом недобор доходной части из этой суммы по оценкам Минфина равен 13 млрд грн. Кроме того, выступая в Раде, министр финансов акцентировал внимание парламентариев на необходимости найти ресурсы для увеличения военных расходов.

«В марте, когда выделялись средства из бюджета для резервного фонда для Минобороны и других силовиков, мы рассчитывали, что (антитеррористическая – УНИАН) операция продолжится до 1 июля. На продолжение операции нужны новые средства. Военные просят минимально выделить сумму более 9 млрд грн», - сказал тогда Шлапак.

От дальнейшего поведения депутатов зависит и получение второго транша от Международного валютного фонда, ведь отсутствие сбалансированного бюджета может осложнить переговоры между Украиной и ее основным кредитором.

Цена трубы

Но не захотели на этой неделе голосовать депутаты не только за указанные законопроекты, которые должны возыметь скорее реанимационный, чем стратегический эффект. Осталось без поддержки и правительственное предложение о реформировании газотранспортной системы страны. Несмотря на увещевания Яценюка о том, что модернизация ГТС даст Украине возможность выбраться из российской газовой петли, принятия необходимых для этого законодательных изменений во втором чтении не состоялось. Нардепы все еще усматривают угрозу нацбезопасности в том, что 49% акций оператора, которого предлагается создать на базе ГТС, попадут в нечистые руки. Демарш Яценюка вместе с разбродом и шатанием, устроенным в Раде после развала коалиции, вряд ли будут способствовать скорейшему решению судьбы украинской трубы.

Тем не менее, на этой недели наконец-то была озвучена цена вопроса. По словам главы «Нафтогаза» Андрей Коболева, стоимость газотранспортной системы Украины колеблется в диапазоне 25-35 млрд долл.

«Оценка украинской ГТС колеблется в пределах 25-35 млрд долл. Большое расхождение, поскольку в таких оценках есть вопрос, сколько этот актив зарабатывает. Именно этот вопрос будет определять, к какому пределу – верхнему или нижнему, будет ближе окончательная цифра», - сказал Коболев.

Для повышения же доходности отечественной трубы, по мнению Коболева, не мешало бы, среди прочего, повысить ренту за пользование газпроводами для облгазов.

«Если есть государственное имущество, которое управляется частным субъектом, государство должно получать некоторую справедливую ренту за это имущество, как это есть во всем мире»», - отметил глава «Нафтогаза».

Пока же в стране все еще безуспешно решается вопрос о будущем ГТС, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан отправился в Брюссель разбираться с сокращением реверсных поставок газа, благодаря которым Украина может справиться с отсутствием российского голубого топлива. По мнению главы Минэнергоугля, объемы реверса падают, в первую очередь, благодаря «стараниям» «Газпрома».

«Мы сокращаем объемы газа по реверсу. Это связано с некоторыми действиями «Газпрома». Вы слышали те заявления и угрозы, которые звучали в адрес европейских компаний», - сказал Продан.

По его словам, Украина может получать до 18 млн кубометров газа в сутки из ЕС, а закачивает всего 6 млн.

Торговый фронт

Пока же внутри страны продолжались политические прения, Россия, кроме уже привычного снабжения террористов на востоке Украины оружием, продолжала усиливать давление на украинских экспортеров. К примеру, доблестный Россельхознадзор не уставал обнаруживать в украинских продуктах питания антибиотики, кишечную палочку и т.д. В результате, со следующей недели Россия полностью ограничивает поставки молочной продукции из Украины, а также запрещает ввоз украинских овощей и фруктов в ручной клади.

И это только начало. Еще до скандала в Раде Яценюк призвал отечественный бизнес быть готовым к полному ограничению торговли с Россией в двустороннем формате. Обойдется такое ограничение украинским компаниям, по словам Арсения Петровича, примерно в 5 млрд долл.

Может ли Украина, призывающая весь мир ввести санкции против России, сама наказать агрессора в экономическом плане? По крайней мере, должна попробовать. С этой целью Кабмин создал Комитет по введению санкций против РФ.

«Украина введет санкции по отношению к каждому физическому лицу, которое имеет паспорт гражданина РФ и которое поддерживает террористов и сепаратистов в Украине - прямо или опосредованно», - заявил «еще премьер» Яценюк.

Комитет, по поручению главы правительства, уже в первых числах августа должен определиться с санкциями и теми лицами, на которых они будут распространяться. По словам Арсения Петровича, речь идет как о физических лицах - чиновниках России, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины и финансированию терроризма, так и о перечне секторальных санкций, а именно – против конкретных компаний и субъектов публичного права, которые прямо или косвенно поддерживали бандитов и террористов.

Какой будет реакция России, которая напоказ не печалится из-за санкций ЕС и США, на список «наказанных» от Украины, можно догадаться. Но даже этот демонстративный шаг показывает, что наша страна наконец-то сама показывает зубы, а не только упрашивает сильных мира сего вступиться за нее в неравной борьбе с империей зла.

Яна Брензей (УНИАН)