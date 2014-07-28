ТОП-10 (28 июля)

Сегодня РФ ограничивает ввоз молока и молочной продукции из Украины

Гривня возглавила рейтинг самых недооцененных валют мира - исследование

Яценюк собирает внеочередное заседание Верховной Рады

Яценюк предлагает ввести 1,5-процентный "военный" налог

Доллар на межбанке вырос до 12,20 грн

Россия запретила украинские плодоовощные и рыбные консервы

Ежегодно по НДС из бюджета крадут около 12 млрд гривень – Яценюк

Правительство хочет выделить армии дополнительно 9,1 млрд гривень

Яценюк хочет запретить все виды проверок, кроме фискальной службы

ФГИ: Одесским припортовым заводом заинтересовались французы и арабы

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Сегодня РФ ограничивает ввоз молока и молочной продукции из Украины

Россия с 28 июля ограничивает ввоз молока и молочной продукции из Украины.

Помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко уверял, что на протяжении уже нескольких лет Россельхознадзор якобы выявлял при лабораторном контроле проб украинской продукции различные нарушения.

Ранее Роспотребнадзор высказывал претензии к украинской молочной продукции.

За заявлением последовал ряд ограничений, в том числе в отношении таких производителей, как "Милкиленд-Украина" (входит в международную группу Milkiland) и "Лозовский молочный завод".

Между тем, с 28 июля также начинают действовать ограничения на ввоз РФ украинской растительной продукции в ручной клади, багаже и посылках. В настоящее время под запретом также поставки в Россию свиней и продовольственного картофеля из Украины.

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Гривня возглавила рейтинг самых недооцененных валют мира - исследование

Украинская гривня возглавила рейтинг стран мира с самой недооцененной национальной валютой, о чем свидетельствуют данные индекса «Биг Мак» (The Big Mac index) журнала The Economist за июль 2014 года.

В соответствии с индексом, национальная валюта Украины недооценена на 66,1% по отношению к доллару США и на 67,2% - по отношению к евро. Предполагаемая стоимость доллара к гривне, согласно данным исследования, должна составлять 3,96 грн/долл. при действующей стоимости 11,69 грн/долл., по отношению к евро – 5,16 грн/евро при действующей стоимости 15,73 грн/евро.

По результатам исследования, в группу стран, национальные валюты которых недооценены на 50% и выше, помимо Украины, вошли Индия, Южная Африка, Египет, Малайзия, Гонконг и Индонезия.

Российская валюта, по данным исследования, недооценена на 46,7% по отношению к доллару и на 48,4% - по отношению к евро.

Как сообщал УНИАН, согласно индексу «Биг Мак» (The Big Mac index) журнала The Economist за январь 2014 года, Украина попала в пятерку стран мира с самой недооцененной национальной валютой.

Big Mac Index рассчитывается журналом The Economist с 1986 года. Индекс основан на теории паритета покупательной способности и использует в качестве эталонной величины стоимость гамбургера в ресторанах сети быстрого питания McDonald's в разных странах мира. За основу берется цена "Биг Мака" в США, и если в какой-то стране он дешевле, то валюта этой страны считается недооцененной, соответственно, курс доллара в этой стране должен быть ниже.

Недооцененность национальных валют наиболее характерна для экспортно-ориентированных стран, к которым относится и Украина.

Напомним, что украинская гривня в первом полугодии обесценилась по отношению к доллару США почти на 50%, до 11,82 грн/долл. по официальному курсу на 30 июня, по сравнению с 7,9903 грн/долл. на начало года.

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Яценюк собирает внеочередное заседание Верховной Рады

Кабинет министров Украины собирает в четверг, 31 июля, внеочередное заседание Верховной Рады.

Премьер-министр Арсений Яценюк призывает депутатов поддержать на внеочередном заседании ВР законопроекты о повышении налогов и реформировании ГТС.

При этом глава правительства заявляет, что непринятие этих законов приведет к срыву программы сотрудничества с МВФ и ВБ.

Также Кабмин предлагает ввести временный военный сбор с физлиц в 1,5%.

Помимо этого, Яценюк предлагает выделить дополнительно на финансирование армии 9,1 млрд грн.

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Яценюк предлагает ввести 1,5-процентный "военный" налог

Кабинет министров Украины предлагает ввести временный "военный" сбор с доходов физических лиц в размере 1,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время брифинга.

"Относительно еще одного временного налога - это "военный" сбор в размере 1,5% как дополнительный к налогу на доходы физических лиц", - сказал он.

Яценюк уточнил, что такой сбор, в случае его введения, будет действовать до конца текущего года.

"Это только до конца текущего года. Эти полтора процента будут напрямую идти на финансирование Вооруженных сил", - сказал он.

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Доллар на межбанке вырос до 12,20 грн

В понедельник, 28 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/12,0000, к 12:00 цены выросли до 11,9900/12,1500. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 12,1000/12,2000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня сегодня открылся котировками 15,9215/16,1255, к 12:00 цены ушли вверх до 16,1090/16,3280. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 16,2580/16,3965.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3351/0,3393, к 12:00 цены поднялись до 0,3387/0,3436. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3418/0,3450.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,9000/11,9500. Рынок евро-гривня закрылся котировками 15,9985/16,0700. Рублевый рынок закрылся на уровне 0,3372/0,3396.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.

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Россия запретила украинские плодоовощные и рыбные консервы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запретила с 29 июля ввоз украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что при осуществлении государственного надзора за оборотом пищевой продукции при неоднократных исследованиях консервированной плодоовощной продукции, произведенной на украинских предприятиях: сельскохозяйственное ООО им. Шевченко («Верес»), ПО «Одесский консервный завод», ООО «Нежинский консервный завод» и рыбных консервов произведенных ПО «Одесский консервный завод», ООО "Винницкий завод упаковочных изделий "Винтар", ООО "Альфа-Этэкс" и ООО «Южный РКК» выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей (несоответствие требований, предъявляемых к маркировке, несоответствие по массовой доле основного продукта, несоответствие по содержанию белка, жира, углеводов и витамина С, магния, кальция, железа, несоответствие по показателю энергетическая ценность и органолептическим показателям, несоответствие по содержанию поваренной соли)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «учитывая изложенное, Роспотребнадзор приостановил с 29 июля ввоз на территорию Российской Федерации консервированной украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов.

Соответствующая информация направлена в Федеральную таможенную службу и управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

Напомним, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 28 июля вводит полный запрет на поставки в РФ молочной продукции из Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины опровергает информацию Россельхознадзора о содержании вредных веществ в отечественных продуктах питания, называя подобные заявления российского ведомства политически мотивированными.

Наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.

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Ежегодно по НДС из бюджета крадут около 12 млрд гривень – Яценюк

Кабинет министров Украины вносит в парламент законопроект о введении специальных НДС-счетов для борьбы с «налоговыми ямами», с использованием которых в течение года из госбюджета воруется НДС на сумму около 12 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на брифинге.

Он сообщил, что правительство принимает меры для борьбы с «налоговыми ямами».

«В парламент вносится законопроект о введении специальных НДС-счетов. Оценочно, в течение года воруется из госбюджета НДС на сумму около 12 млрд грн, и это по самым скромным подсчетам. Это та модель, которая даст возможность всем честным налогоплательщикам как платить НДС, так и получать возмещение НДС», - сказал Яценюк.

Напомним, что по оценкам Министерства финансов, госбюджет с марта текущего года получил 13,5 млрд грн в результате ликвидации «налоговых ям».

По оценкам Миндоходов, в 2013 году теневой оборот «налоговых ям» составил более 300 млрд грн, а объем недополученных бюджетом средств – порядка 50-70 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины повторно вносит в парламент законопроекты по реформированию газотранспортной системы Украины, изменениям в госбюджет и налоговое законодательство, и призывает депутатов поддержать эти проекты на внеочередном заседании парламента в четверг, 31 июля.

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Правительство хочет выделить армии дополнительно 9,1 млрд гривень

Кабинет министров Украины предлагает изменения в государственный бюджет на 2014 год, которыми предусматривается выделение 9,1 млрд грн на дополнительное финансирование армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время брифинга.

«Мы предлагаем дополнительное финансирование для Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии и всех задействованных в АТО 9,1 млрд грн», - сказал он.

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Яценюк хочет запретить все виды проверок, кроме фискальной службы

Кабинет министров Украины предлагает запретить проведение всех видов проверок, кроме проверок Государственной фискальной службы, и тех, которые нуждаются в непосредственном решении правительства.

"Что касается разного рода контролирующих органов, кроме Государственной фискальной службы, у нас есть около 80 разного рода инспекций, контролирующих инспекций, учреждений... которые никаким положительным образом не влияют на развитие украинской экономики. Правительство предлагает запретить проведение всех видов проверок, кроме проверок Государственной фискальной службы, и тех проверок, которые нуждаются в непосредственном решении правительства", - отметил он.

Яценюк также подчеркнул, что на 70% сокращаются расходы на содержание всех контролирующих органов и инспекций.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и проводить проверки предприятий контролирующими органами, кроме налоговой службы, только с разрешения правительства или по заявке самого предприятия.

Такая инициатива закреплена в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 21 июля (№4308).

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ФГИ: Одесским припортовым заводом заинтересовались французы и арабы

На Одесский припортовый завод есть потенциальные покупатели из Франции, а также из арабских стран, в частности, из Катара, сообщил в эфире программы Первого национального канала и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Парфененко.

Он также отметил, что Фонд госимущества рассчитывает получить за приватизированный госпакет ОПЗ 600 млн долларов и не исключил, что ФГИУ может поднять цену приватизируемого госпакета акций, чтобы не допустить покупки предприятии по демпинговой цене.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ включил ОПЗ в перечень на приватизацию в 2014 году.

Справка УНИАН. “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОПЗ в январе-марте 2014 года сократил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 14,5% - до 39,637 млн грн с 46,392 млн грн.

В 2013 году «Одесский припортовый завод» увеличил чистый убыток в 9,8 раза по сравнению с 2012 годом - до 1,144 млрд грн с 116,1 млн грн.

УНИАН