ТОП-10 (29 июля)

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пересмотреть контракт на транзит газа

Нацбанк ограничил выдачу гривни со счетов до 150 тысяч в сутки

Нацбанк отменил ограничения на переводы валюты за рубеж

«Нафтогаз»: до зимы есть шансы только на промежуточное решение суда по спору с «Газпромом»

Минфин выпустил второй транш НДС-облигаций на 2,17 млрд гривень

Евросоюз вводит санкции третьего уровня против России

Россияне могут остаться без масла и семечек: властям не нравится украинский подсолнечник

Беларусь пообещала России ужесточить контроль за украинским молоком

Министр юстиции надеется на ускорение рассмотрения спора с «Газпромом»

России прогнозируют техническую рецессию по итогам второго квартала

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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пересмотреть контракт на транзит газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила газовому монополисту компании «Газпром» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет.

«На этой неделе мы направили письмо в ОАО "Газпром" с требованием сменить транзитный контракт. Этот процесс также начат», - сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Справка УНИАН. Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа, в противном случае, если российская компания не выполняет этого условия, вступает в силу положение «транзитируй или плати». «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают в течение последних четырех лет.

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Нацбанк ограничил выдачу гривни со счетов до 150 тысяч в сутки

Национальный банк Украины установил ограничение на выдачу банками наличной гривни через кассы и банкоматы до 150 тыс. гривень в сутки на одного клиента, с текущих и депозитных счетов клиентов.

Об этом говорится в постановлении регулятора от 28 июля №449, опубликованном на сайте регулятора, которым НБУ внес изменения в свое положение «Об урегулировании деятельности финансовых учреждений и проведение валютных операций».

Нацбанк оставил без изменений ограничения для банков по выдаче наличной гривни через кассы и банкоматы в пределах до 150 тыс. гривень в сутки на одного клиента.

В то же время, ранее действие этой нормы не распространялось на получение наличности по текущим и депозитным счетам при условии их внесения наличными и в пределах внесенной наличными суммы.

Согласно постановлению, теперь эти ограничения не распространяются только на выдачу наличности на выплату зарплаты, пенсий, стипендий и других социальных выплат (кроме материальной помощи), а также на выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Нацбанк отменил ограничения на переводы валюты за рубеж

Национальный банк Украины отменил ограничения на переводы иностранной валюты физических лиц за пределы Украины до 15 тыс. грн в месяц без подтверждающих документов и до 150 тыс. грн в месяц с подтверждающими документами.

Об этом говорится в постановлении от 28 июля №449, опубликованном на сайте НБУ, которым регулятор внес изменения в свое положение «Об урегулировании деятельности финансовых учреждений и проведение валютных операций».

Согласно постановлению, НБУ отменил норму, обязывающую банки осуществлять переводы валюты по поручению физлиц за пределы Украины без подтверждающих документов в пределах эквивалента 15 тыс. грн в месяц, а при наличии подтверждающих документов - в пределах 15 тыс. грн разово, но не более 150 тыс. грн в месяц.

Этим же постановлением Нацбанк исключил пункт, разрешающий банкам от своего имени покупать валюту на межбанковском валютном рынке для возврата средств по вкладам физлиц, если срок такого возврата наступил.

Также регулятор отменил временно установленную нулевую ставку обязательного резервирования средств для банков по договорам о привлечении средств в иностранной валюте от нерезидентов на срок не более 183 календарных дня.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, т.е., сегодня, 29 июля.

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«Нафтогаз»: до зимы есть шансы только на промежуточное решение суда по спору с «Газпромом»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не исключает принятие до зимы Стокгольмским арбитражем промежуточного решения по газовому спору с «Газпромом», по которому начало судебных слушаний украинская сторона ожидает уже в ближайшие недели.

«До зимы есть шансы только на промежуточное решение. Каким может быть промежуточное решение, будет зависеть от той тактики, которую мы изберем. Есть несколько вариантов, которые были детально проработаны и проанализированы как с нашими юристами, так и с Министерством юстиции Украины», - сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

«Надеюсь, что примерно в сентябре мы уже сможем официально говорить в новостях о том, какой прогресс, потому что сейчас мы ограничены в раскрытии информации относительно иска», - добавил Коболев.

Как ранее сообщал УНИАН, в середине июня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также 16 июня «Газпром» подал встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.

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Минфин выпустил второй транш НДС-облигаций на 2,17 млрд гривень

Министерство финансов Украины для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость субъектам предпринимательства осуществило выпуск второго транша пятилетних облигаций внутреннего государственного займа на сумму 2,171 млрд грн в рамках установленного правительством предельного объема в 7 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на его сайте.

«В утвержденный реестр вошли 199 плательщиков налога. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 2 171 200 тыс. гривень», - говорится в сообщении министерства.

По информации Минфина, облигации будут погашены 22 июля 2019 года, выплата процентного дохода и амортизации по ним осуществляется раз в полгода, начиная с 26 января 2015 года. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 грн.

Как сообщал УНИАН, Минфин выпустил первый транш НДС-облигаций на 3,5 млрд грн 8 июля.

21 мая Кабмин принял решение выпустить НДС-облигации с номинальной стоимостью 1 тыс. грн и сроком обращения 5 лет. Ставка купона определяется на уровне учетной ставки Нацбанка.

По заявлению руководства Кабмина, НДС-облигации являются полноценными «инвестиционными бумагами», под которые каждый субъект предпринимательства может прозрачно получить средства в банковской системе Украины.

Одной из первых заявку на получение НДС-облигаций оформила швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты. Компания ожидает получить государственные облигации в счет долга по возмещению налога на добавленную стоимость на сумму 117 млн долл.

20 июня Кабинет министров Украины определил предельный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа для возмещения задолженности по возмещению НДС - 7 млрд грн.

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Евросоюз вводит санкции третьего уровня против России

Послы 28 стран-членов Евросоюза на заседании в Брюсселе приняли решение о введении санкций третьего уровня против России.

Санкции будут касаться энергетического, финансового секторов и продукции военного и двойного назначения, то есть техники и аппаратуры, которую можно использовать как в мирных, так и в военный целях, рассказал в интервью службе новостей Yle премьер-министр Финляндии Александр Стубб . К тому же ограничения коснутся так называемых чувствительных технологий, добавил он.

В настоящее время известно, что финансовые санкции введут ограничения для российских государственных банков (включая имеющих долю госсобственности выше 50%) относительно их выхода на кредитный рынок и на использование финансовых инструментов, предусматривающих срок более 90 дней. Также запрещен выпуск госбанками евробондов и выпуск ими акций в пользу европейских владельцев.

Точно такие ограничения будут касаться государственных институтов России, корпораций и агентств с долей государственной собственности более 50%.

В сфере энергетики санкции коснутся нефтяного сектора - ЕС запретит экспорт и реэкспорт в Россию высокотехнологичного оборудования, прежде всего - оборудования для глубоководного бурения.

Ограничения в сфере товаров военного назначения не повлияют на те контракты, которые были заключены раньше - этого требовала Франция. Таким образом она гарантировала завершение контракта по поставке в Россию вертолетоносцев "Мистраль".

Решение о введении новых санкций было принято на "рабочем" уровне, поскольку страны ЕС отказались от идеи проведения экстренного саммита, хотя несколько европейских лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, заявили о готовности прервать отпуск для участия во встрече, передает "Украинская правда".

По словам Александра Стубба, санкции вступят в силу сразу же после утверждения и будут действовать год. В свою очередь Reuters сообщает, что срок действия данных санкций составляет 3 месяца, после чего они могут быть пересмотрены.

Официальный документ будет обнародован в вестнике ЕС и немедленно вступит в силу в четверг, 31 июля.

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Россияне могут остаться без масла и семечек: властям не нравится украинский подсолнечник

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) может ввести запрет на поставки в РФ подсолнечника, кукурузной крупы, соевых бобов и шрота из Украины в связи с нарушением украинскими поставщиками фитосанитарных требований.

«Россельхознадзор не исключает вероятного введения запрета на ввоз в Россию из Украины бобов соевых, подсолнечника, крупы кукурузной, соевого шрота», - сказано в сообщении российского ведомства.

В частности, в Россельхознадзоре отметили опасность ситуации с зараженностью украинской продукции карантинными для России сорняками.

«Только за первое полугодие текущего года эти карантинные объекты выявлены в 23 товарных партиях украинской продукции растительного происхождения», - сообщает ветеринарное и фитосанитарное ведомство РФ.

В сообщении также сказано, что Россельхознадзор обратился к Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины с предложением о незамедлительном проведении переговоров по сложившейся проблеме.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания.

На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.

С этой недели Россельхознадзор запретил ввоз в РФ молочной продукции, плодоовощных и рыбных консервов из Украины.

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Беларусь пообещала России ужесточить контроль за украинским молоком

Беларусь намерена усилить лабораторный контроль над молочной продукцией из Украины, после того как Россия полностью запретила поставки этих товаров на свой рынок.

Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора со ссылкой на главного ветеринарного инспектора Беларуси Юрия Пивоварчика.

«Юрий Пивоварчик уведомил Россельхознадзор о том, что Беларусь усилит лабораторный контроль за ввозимой на ее территорию украинской молочной продукцией», - сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, Беларусь рассмотрит возможность запрета импорта украинской говядины «в связи с существующей опасностью поставок в Россию бескостной говядины через Беларусь из Украины и Молдовы».

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания.

На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.

С этой недели Россельхознадзор запретил ввоз в РФ молочной продукции, плодоовощных и рыбных консервов из Украины.

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Министр юстиции надеется на ускорение рассмотрения спора с «Газпромом»

Объединение исков Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпром» в Стокгольмском арбитражном суде позволит ускорить рассмотрение этого дела.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил министр юстиции Украины Павел Петренко на брифинге в Кабинете министров.

«Есть два иска: украинского «Нафтогаза» против «Газпрома» и их иск относительно «Нафтогаза». Юридические последствия этого заключаются в том, что дело будет рассматриваться быстрее. Если бы было два разных дела, «Газпром» пробовал бы использовать определенные свои процедурные возможности для затягивания того дела, которое инициировано украинской стороной. Сейчас это дело будет рассматриваться быстрее. Поэтому я считаю, что это положительно для украинской стороны”, - сказал Петренко.

Он также выразил уверенность, что Украина это дело выиграет.

Как сообщал УНИАН, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал, что «Нафтогаз» не исключает принятия до зимы Стокгольмским арбитражем промежуточного решения по газовому спору с «Газпромом», по которому начало судебных слушаний украинская сторона ожидает уже в ближайшие недели.

«До зимы есть шансы только на промежуточное решение. Каким может быть промежуточное решение, будет зависеть от той тактики, которую мы изберем. Есть несколько вариантов, которые были детально проработаны и проанализированы как с нашими юристами, так и с Министерством юстиции Украины», - сказал он.

«Надеюсь, что примерно в сентябре мы уже сможем официально говорить в новостях о том, какой прогресс, потому что сейчас мы ограничены в раскрытии информации относительно иска», - добавил Коболев.

Справка УНИАН. В середине июня «Нафтогаз» подал иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также 16 июня «Газпром» подал иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.

***

России прогнозируют техническую рецессию по итогам второго квартала

Российская экономика может не избежать рецессии уже по итогам второго квартала 2014 года, а исследования указывают на риски дальнейшего замедления промпроизводства во втором полугодии, отмечают эксперты Высшей школы экономики, передает Рейтер.

"Макростатистика Росстата за июнь говорит о том, что по итогам второго квартала в России может быть зафиксирована рецессия. Сокращение потребления населения, усиливающийся спад в строительстве и оптовой торговле оказались значимее, чем временный рост в промышленности", - говорится в обзоре Центра развития Высшей школы экономики.

На прошлой неделе Минэкономразвития сообщило, что экономика России в июне 2014 года сократилась к маю на 0,2%, однако благодаря хорошим весенним месяцам годовой прирост ВВП во втором квартале составил 1,1% против 0,9% в первом квартале, а с исключением сезонности - 0,1% по сравнению со снижением в первом квартале на 0,5%. Росстат обещает опубликовать предварительную оценку динамики ВВП РФ за второй квартал 11-12 августа.

"Индекс базовых видов экономической деятельности, который, так же как и показатель ВВП, указывал на примерно 1,5-процентное сжатие экономики в первом квартале (относительно предшествующего квартала, сезонность устранена), во втором квартале также показывает снижение – на 0,3% к первому кварталу, или рост всего на 0,1% ко второму кварталу 2013 года... На этом фоне прогнозируемые МЭРом 1,1% роста ВВП год к году во втором квартале нам сейчас непонятны – сложно понять, за счёт чего такой рост возможен", - пишут эксперты Центра развития.

Минэкономики указывало на то, что слабая июньская динамика вызвана спадом в обрабатывающих отраслях, снижением темпов роста розничной торговли и замедлением экспорта нефти и экспортных поставок газа, прежде всего, в сторону Украины.

ВШЭ уверена, что "падать еще есть куда" с учетом неустойчивой динамики экспорта нефти и газа на фоне напряженной внешнеполитической обстановки, ухудшения ситуации на российском автомобильном рынке и эффекта базы прошлого года.

"Если предположить, что во втором полугодии объём промышленного производства будет оставаться на уровне июня (после сезонной корректировки), то на этом временном промежутке средний темп роста год к году должен составить примерно 0,5% против 1,5% в первом полугодии (1% в среднем за год). При этом мы не уверены, что промышленность сможет поддерживать даже июньский уровень выпуска – вернее, есть серьёзные риски того, что выпуск будет ниже", - говорится в обзоре.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов предполагал на прошлой неделе, что экономический рост до конца года останется на отметке около 1%.

Официальный прогноз Минэкономразвития на этот год - рост на 0,5% по сравнению с 1,3% в 2013 году.

УНИАН