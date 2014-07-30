ТОП-10 (30 июля)

Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 4,7%

Россия готовится ввести пошлины на украинские товары

Минфин продал облигаций на 97 миллионов гривень

Доллар на межбанке вырос до 12,29 грн

Россия хочет превратить оккупированный Крым в «цивилизованный офшор»

У Яценюка хотят увеличить расходы на АТО и восстановление Донбасса уже на 11,9 млрд

Правительство хочет поднять потолок госдолга на 21,5%

ВР может разрешить отправлять бюджетников в неоплачиваемые отпуска без их согласия

Правительство обнародовало перечень госкомпаний для продажи в этом году

Минфин привлек в госбюджет 837 млн гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе

***

Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 4,7%

Падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные данные.

Напомним, что спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

По информации Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению с предыдущим, первым кварталом, с учетом сезонного фактора, также ускорилось - до 2,3%.

По оценкам правительства, спад ВВП Украины в первом полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 3%.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом 2013 года составило 1,1%, по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2013 года, - 2%.

Действующий госбюджет на 2014 год предполагает снижение ВВП на 3% при инфляции 12-14%. В основе изменений к госбюджету будет использован более пессимистичный прогноз, в частности, падение ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 6,5%, Всемирный банк - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 7%.

**

Россия готовится ввести пошлины на украинские товары

Министерство экономического развития Российской Федерации разработало проект постановления правительства, которым вводятся пошлины на ввоз в Россию товаров украинского происхождения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий документ размещен на официальном портале подготовки нормативных правовых актов.

Согласно проекту, пошлины вводятся «в размере ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза (ставок режима наиболее благоприятствуемой нации)".

Режим наибольшего благоприятствования, который у России существует с теми странами, с которыми не заключены соглашения о свободной торговле, предполагает установление средневзвешенного тарифа на поставки товаров (сейчас около 7,8%).

Как сообщал УНИАН, 27 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев вновь заявил о возможности внедрения защитных мер при поставках на российский рынок продукции из Украины и Молдовы после подписания этими странами соглашений об ассоциации с Евросоюзом.

Медведев напомнил, что были подписаны соглашения ЕС об ассоциации с Молдовой и Украиной - странами, являющимися одновременно участниками договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ. «Мы объективно оцениваем негативные последствия таких решений для нашей экономики, считаем эти риски достаточно серьезными, особенно в том, что касается технического регулирования, стандартов, санитарного и фитосанитарного контроля, именно поэтому мы ведем консультации с ЕС, с партнерами по Таможенному союзу и по СНГ и будем вынуждены при определенной ситуации вводить защитные меры», - пояснил Медведев.

***

Минфин продал облигаций на 97 миллионов гривень

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, 29 июля, привлекло в госбюджет 97,177 млн долл., сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте.

Минфин привлек в госбюджет 65,726 млн грн в результате продажи 2-летних облигаций под 16,75% годовых по единственной поданной заявке, а также 31,451 млн грн в результате продажи облигаций под 15,90% годовых сроком обращения 9 месяцев по двум поданным заявкам.

Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение облигаций сроком обращения 1 и 5 лет.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле семь ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 4,467 млрд грн и 200,086 млн долл.

По оперативным данным Госказначейства на 28 июля, с начала года в госбюджет поступило 112,203 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 55,104 млрд грн, на обслуживание госдолга – 24,437 млрд грн.

По состоянию на 28 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 304,233 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 192,175 млрд грн, в собственности банков – 82,481 млрд грн, нерезидентов – 16,389 млрд грн.

Госбюджет Украины устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

***

Доллар на межбанке вырос до 12,29 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,1000/12,2000 грн/долл., к 12:00 цены поднялись – 12,1700/12,2500 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 12,1900/12,2900 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 16,2175/16,3540 грн/евро, к 12:00 цены ушли вверх – 16,3060/16,4170 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 16,3325/16,4705 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3390/0,3418 грн/рубль, к 12:00 цены повысились 0,3409/0,3435 грн/рубль. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3419/0,3440 грнрубль.

В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,6445 (-0.0095).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3395/1,3415.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,0500/12,2500, к 12:00 сузился спрэд до 12,1900/12,2200. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 12,1000/12,2000.

***

Россия хочет превратить оккупированный Крым в «цивилизованный офшор»

Министерство РФ по делам оккупированного Крыма (Минкрым) разрабатывает план по превращению полуострова в «цивилизованный офшор», чтобы стимулировать развитие экономики региона. Условия для бизнеса в Крыму будут такими же, как на Кипре, обещает министр по делам Крыма Олег Савельев, сообщают «Ведомости».

Сообщается, что для создания офшора необходимы два элемента — налоговые льготы и возможность применять иностранное право. Параметры льгот уже разработаны, а каким образом в отдельно взятом регионе применять нероссийское право, оставалось неясным, признавали чиновники Минэкономразвития. Минкрым нашел решение проблемы.

В издании отмечают, что были предложения реализовать в Крыму концепцию Гонконга — создать в регионе отдельное право по образу и подобию, например, британского, но это нецелесообразно, считает Савельев. Он предлагает более простой вариант. Сейчас Гражданский кодекс (ГК) позволяет российским компаниям пользоваться иностранным правом, если контрагент по сделке или его мажоритарный акционер — иностранная компания либо продается зарубежный актив.

Минкрым будет предлагать внести поправки в ГК, распространяющие эту норму не только на иностранных резидентов, но и на компании, зарегистрированные в Крыму, объясняет Савельев. В результате законодательство для резидентов Крыма будет максимально комфортным, обещает он.

«Такие поправки противоречили бы и самому ГК, и Конституции, которая предусматривает единое правовое пространство для всей страны», — указывает председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.

Если позволять в полностью российских сделках применять международное частное право, это может развалить правовую систему страны, опасается депутат. Он советует авторам идеи сфокусироваться на определенном виде сделок и придумать специальные механизмы для этих случаев.

***

У Яценюка хотят увеличить расходы на АТО и восстановление Донбасса уже на 11,9 млрд

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и увеличить на 11,938 млрд грн расходы на проведение антитеррористической операции, размещение беженцев и восстановление разрушенных в результате военных действий городов.

Об этом говорится в доработанном законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 30 июля (№4308а).

«Предлагается увеличить расходы на проведение антитеррористической операции, ликвидацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций, размещение граждан Украины, перемещающихся с временно оккупированной территории и районов проведения АТО, а также восстановление объектов социальной сферы, разрушенных в ходе военных действий, на 11 937 800 000 грн», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что в первоначальном варианте корректировок к госбюджету правительство предлагало увеличить расходы резервного фонда госбюджета на 16,9 млрд грн для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены пророссийскими боевиками в середине апреля. В то же время часть боевиков из освобожденных городов прорвались к Донецку и Луганску, и операция по освобождению городов на востоке Украины продолжается.

В начале июля правительство Украины обнародовало свои оценки предварительного объема восстановительных работ в Донецкой и Луганской областях, которые достигают 8 млрд грн.

Одновременно растут потребности в финансировании украинской армии. Минфин в конце мая сообщил, что на основании полученных запросов, потребности армии оцениваются в 12 млрд грн. По состоянию на 11 июля Минфин перечислил на нужды армии из резервного фонда госбюджета 7,616 млрд грн.

Также правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн для физических лиц, размещение которых продолжается.

Посильную помощь украинской армии оказывают предприятия, объединения граждан и благотворительные организации, собирая средства и покупая необходимое оснащение и продукты питания для военнослужащих сил АТО на востоке Украины.

***

Правительство хочет поднять потолок госдолга на 21,5%

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и повысить предельный уровень госдолга до 806,962 млрд грн, что на 21,53% или на 142,953 млрд грн больше действующего показателя.

Об этом говорится в доработанном законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 30 июля (№4308а).

«Определить на 31 декабря 2014 года предельный объем государственного долга в сумме 806 962 160,6 тыс. гривень», - говорится в законопроекте.

Напомним, что в первоначальном варианте корректировок госбюджета правительство предлагало повысить предельный объем госдолга до 814,280 млрд грн, что на 22,63% или 150,271 млрд грн больше действующего показателя.

Согласно пояснительной записке к проекту, увеличение потолка госдолга обусловлено существенной девальвацией национальной валюты и увеличением объема госзаимствований посредством выпуска ОВГЗ для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины» на 63,272 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2014 года снизилась на 676 млн долл., или на 1,03% - до 65,217 млрд долл., в то время как в гривневом – выросла на 3,01%, или на 21,74 млрд грн, до 743,577 млрд грн.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл. в конце апреля. Украина получила первый транш в объеме более 3 млрд долл. в начале мая.

Возобновление сотрудничества с МВФ «разморозило» ряд программ для Украины с международными финансовыми организациями, и, по оценкам экспертов, общий объем кредитов от международных кредиторов и доноров в 2014 году составит около 13 млрд долл.

Действующий госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины в 2014 году до 11% ВВП, в то время как государственный долг Украины достигнет 60,1% ВВП.

***

ВР может разрешить отправлять бюджетников в неоплачиваемые отпуска без их согласия

Об этом говорится в доработанном законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 30 июля (№4308а).

«Предоставить право руководителям бюджетных учреждений в пределах бюджетных назначений без согласия и предупреждения работников устанавливать для них режим работы на условиях неполного рабочего времени и предоставлять отпуска без сохранения заработной платы на определенный этими руководителями срок», - говорится в законопроекте.

Помимо этого, предлагается обязать руководителей контролирующих и надзорных органов власти в рамках экономии бюджетных средств принять меры для оптимизации штатной численности работников. В том числе путем предоставления работникам неоплачиваемых отпусков и перевода на сокращенный режим работы, отмены повышения окладов, снижения надбавок и доплат. Также предлагается пересмотреть заключенные договоры на приобретение товаров, работ, услуг.

Кроме того, проект предусматривает, что в данных случаях не применяются требования трудового законодательства в части ограничения срока отпуска без сохранения заработной платы, необходимости уведомления работника за два месяца и согласования с работником перевода на неполный режим работы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины повторно вносит в парламент законопроекты по реформированию газотранспортной системы Украины, изменениям в госбюджет и налоговое законодательство, и призывает депутатов поддержать эти проекты на внеочередном заседании парламента в четверг, 31 июля.

Согласно проекту, правительство предлагает увеличить объем доходной части госбюджета на 2014 год на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн и расходной части - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн при сохранении неизменного уровня бюджетного дефицита.

Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, непринятие этих законов приведет к неспособности финансировать украинскую армию и восстановление востока Украины, а также к срыву программы с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

***

Правительство обнародовало перечень госкомпаний для продажи в этом году

Кабинет министров Украины обнародовал на правительственном сайте свое распоряжение № 667-р от 17 июля т.г., в котором содержится перечень предприятий, чьи акции планируется выставить на приватизацию в 2014 году.

В соответствии с утвержденным перечнем, планируется выставить на продажу 99,567% Одесского припортового завода, а также целостный имущественный комплекс Ильичевского судоремонтного завода, 25,1% “Торговый флот Донбасса”, 99,5% “Киевтехсервис”, 100% “Донбассшахтострой”, 100% “Днепрометрострой”, 100% “Укруглепромтранс”.

На продажу также планируется выставить ряд объектов энергетики - 78,29% “Центрэнерго”, блокирующие пакеты по 25% “ДТЭК Днепроэнерго”, “Киевэнерго”, “ДТЭК Днепрооблэнерго”, “ДТЭК Западэнерго”, “ДТЭК Донецкоблэнерго”, “Винницаоблэнерго”, “Черновцыоблэнерго”, “Закарпатьеоблэнерго”, а также 25% «Донбассэнерго», 60,248 % “Запорожьеоблэнерго”, 70% “Николаевоблэнерго”, 25,006%“Одессаоблэнерго”, 25% “Сумыоблэнерго”, 50,999% “Тернопольоблэнерго”, 65,001% «Харьковоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», 70,009% «Хмельницкоблэнерго».

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) также планирует выставить на продажу в этом году 38 блокирующих госпакетов акций газопоставляющих и распределяющих компаний (облгазов).

В 2014 году на приватизацию также планируется выставить 99,833% Херсонской ТЭЦ, 99,99% Одесской ТЭЦ, 100% Николаевской ТЭЦ, 99,928% Днепродзержинской ТЭЦ.

ФГИУ также планирует выставить ряд госпакетов акций научно-исследовательских институтов, сельхозпредприятий, машиностроительных предприятий.

Как сообщал УНИАН, по словам исполняющего обязанности председателя Фонда госимущества Украины Дмитрия Парфененко, номинальная стоимость утвержденных к приватизации объектов составляет около 3 млрд грн, их рыночная стоимость - 15 млрд грн. Всего в перечень входит 164 объекта.

***

Минфин привлек в госбюджет 837 млн гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 30 июля, проведение которого было анонсировано сегодня, привлекло в госбюджет 837,381 млн грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте. Минфин привлек в госбюджет 449,305 млн грн в результате продажи облигаций сроком обращения 9 месяцев под 15,90% годовых по единственной поданной заявке, а также 388,076 млн грн в результате продажи годовых облигаций под 16% годовых также по единственной поданной заявке.

Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение облигаций сроком обращения 2 года и 5 лет.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле восемь ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 4,564 млрд грн и 200,086 млн долл.

По оперативным данным Госказначейства на 28 июля, с начала года в госбюджет поступило 112,203 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 55,104 млрд грн, на обслуживание госдолга – 24,437 млрд грн.

По состоянию на 28 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 304,233 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 192,175 млрд грн, в собственности банков – 82,481 млрд грн, нерезидентов – 16,389 млрд грн.

Госбюджет Украины устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

УНІАН