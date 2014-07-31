"Укртелеком" в Крыму переименовали в "Наштелеком"

Новая крымская компания теперь называется «Наштелеком».

Об этом в среду вечером во время «прямой линии» в эфире ГТРК «Крым» сообщил самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, передает Крим.Реалії.

При этом он допускает "национализацию" крымского подразделения «Укртелекома».

Читайте такжеБренд "ОГО!" прекратил существование«Какая будет форма собственности, будет зависеть от поведения владельца. Если все процессы в компании будут происходить согласно законодательству Крыма и Российской Федерации, то, думаю, что компания сможет существовать в частном виде», - сказал Аксенов.

По оценке аналитиков iKS-Consulting, абонентская база фиксированной связи в Крыму и Севастополе - 532 тыс. абонентов. «Укртелеком» обслуживает более 80% абонентов, а также является лидером по предоставлению широкополосного доступа в интернет, занимая около 40% рынка в регионе.