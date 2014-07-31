ТОП-10 (31 июля)

Депутаты поддержали план Яценюка по наполнению бюджета

Парламент снова провалил законопроект о реформировании ГТС

Кабмин дополнительно выделил армии 9,5 млрд гривень

Украина с 1 января вводит новое электронное администрирование НДС

Украина тратит 70 млн гривень в день на проведение АТО - Порошенко

Рада ввела для украинцев 1,5% "военный налог" с зарплат

Доллар на межбанке опустился до 12,30 грн

Посол Украины в ЕС предлагает отдать Украине замороженные инвестиции в Россию

ЕС обнародовал экономические санкции против России

Под санкции Евросоюза попали пять крупнейших российских банков

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Депутаты поддержали план Яценюка по наполнению бюджета

Верховная Рада Украины приняла изменения в государственный бюджет и Налоговый кодекс. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Леонид Емец.

«Законы приняты. Армия получит деньги», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание ВР проходит в закрытом режиме.

На рассмотрение парламента был вынесен проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (об усовершенствовании отдельных положений) (№4309а), проект закона о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (о корректировании показателей) (№4308а), проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины (второе чтение).

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Парламент снова провалил законопроект о реформировании ГТС

Верховная Рада Украины поддержала внесение изменений в бюджет и в Налоговый кодекс, но не поддержала законопроект, который касается ГТС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на брифинге народный депутат Украины Юрий Сиротюк (фракция ВО “Свобода”).

Он отметил, что из законопроектов были исключены нормы, которые предлагал Кабинет министров Украины, относительно возможности отправлять в бессрочные отпуска госслужащих.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание ВР проходит в закрытом режиме.

На рассмотрение парламента был вынесен проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные актов Украины (о совершенствовании отдельных положений) (№4309а), проект закона о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (о корректировании показателей) (№4308а), проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины (второе чтение).

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Кабмин дополнительно выделил армии 9,5 млрд гривень

Кабинет министров распорядился дополнительно выделить из резервного фонда государственного бюджета 9,5 млрд грн для выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил и материально-технического обеспечения армии.

Соответствующее распоряжение Кабмина № 678-р опубликовано на сайте правительства.

Из этих средств около 9 млрд грн получит министерство обороны, еще 500 млн грн получит Главное управление разведки Минобороны.

В частности, средства будут направлены на приобретение жилья и выплату единовременной денежной помощи членам семей погибших военнослужащих, а также материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил в осенне-зимний период, в частности питание, вещевое и медицинское имущество, горюче-смазочные материалы.

Кроме того, часть средств будет направлена на создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной и разведывательной техники и другого военного имущества, обеспечение проведения специальных мероприятий, восстановление неприкосновенных запасов и подготовки казарменно-жилищного фонда военных городков в стационарных и полевых условиях к эксплуатации в осенне-зимний период.

Как сообщал УНИАН, министерство финансов по состоянию на 11 июля перечислило на финансирование армии из резервного фонда государственного бюджета 7,616 млрд грн, что составляет 100% от планового показателя за март-июль.

Среди распределенной суммы на денежное обеспечение военнослужащих направляется 1,246 млрд грн, на обеспечение питанием – 180,6 млн грн, обеспечение предметами индивидуальной защиты - 399,7 млн грн, закупку горюче-смазочных материалов и обслуживание техники – 1,739 млрд грн, закупку, модернизацию и ремонт вооружения – 3,924 млрд грн, проведение учебных сборов, закупку медикаментов и медицинского оборудования – 83,6 млн грн, выплату единоразовой помощи семьям погибших – 40 млн грн.

По данным министерства финансов, антитеррористическая операция обходится украинскому бюджету в 1,5 млрд грн в месяц, и до конца года на эти цели нужно 9,1 млрд грн.

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Украина с 1 января вводит новое электронное администрирование НДС

Украина с 1 января 2015 года вводит новую систему электронного администрирования налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 31 июля в Киеве заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

«Правительством внесена, а парламентом поддержана новая система электронного администрирования налога на добавленную стоимость», - сказал он.

«Данная система вступает в силу с 1 января 2015 года. Она означает только одно – тот, кто честный плательщик налога, тот выплачивает НДС и получает возмещение, не дожидаясь месяцами, а иногда и годами», - добавил Яценюк.

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Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2014 года Государственная фискальная служба Украины совместно с технической миссией Международного валютного фонда разработала альтернативный метод администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).

При этом детали нового метода пока не раскрываются.

В целом возмещения получили более 1300 предприятий и организаций.

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Украина тратит 70 млн гривень в день на проведение АТО - Порошенко

Украина сегодня тратит 70 млн грн в день на проведение антитеррористической операции, сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной Раде.

«Украина сегодня тратит 70 млн грн в день на проведение антитеррористической операции», - сказал Порошенко и еще раз подчеркнул важность принятых сегодня законов об изменениях в госбюджет и налоговое законодательство, позволяющих обеспечить финансирование украинской армии и восстановление востока Украины.

Президент назвал очевидной готовность правительства и парламента продолжать совместную работу.

Напомним, что сегодня Верховная Рада не поддержала отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины и приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год. Проект о реформировании газотранспортной системы Украины направлен на повторное второе чтение.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагало внести изменения в госбюджет на 2014 год и увеличить на 11,938 млрд грн расходы на проведение антитеррористической операции, размещение беженцев и восстановление разрушенных в результате военных действий городов.

Изменения к госбюджету предполагают увеличить доходы госбюджета на 4,889 млрд грн, расходы - на 4,825 млрд грн, при неизменном уровне бюджетного дефицита и повышении госдолга на 21,53% - до 806,962 млрд грн.

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Рада ввела для украинцев 1,5% "военный налог" с зарплат

Верховная Рада приняла изменения в закон «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» и изменения в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, которыми до конца года введен новый общегосударственный сбор - военный, который будет взиматься по ставке 1,5% с доходов физических лиц в форме заработной платы.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как ранее отмечал министр финансов Александр Шлапак, изменения в бюджет связаны с настоятельной необходимостью в средствах на проведение военных операций, а также на восстановление инфраструктуры освобожденных от террористов территорий Донецкой и Луганской областей.

Так, увеличены были доходная и расходная части госбюджета Украины на 2014 год, а также одновременно увеличен предельный объем государственного долга. Дополнительные бюджетные доходы предложено получить за счет поступлений, в частности, от: налога на доходы физических лиц; платы за пользование недрами; программ помощи Европейского Союза; акцизного сбора; неналоговых поступлений и др.

Вместе с тем, предложено уменьшить расходы на финансирование органов власти и ряда бюджетных программ.

Законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины» отменяется: льготное налогообложение налогом на прибыль предприятий прибыли субъектов гостиничной деятельности и предприятий электроэнергетики, производящих электрическую энергию исключительно из возобновляемых источников энергии; налогообложение по сниженной ставке (10%) прибыли, полученной от операций с ценными бумагами и деривативами; освобождение от налогообложения НДС операций по поставке лесоматериалов, топливной древесины, отходов лесоперерабатывающей промышленности; отменить налогообложение по нулевой ставке НДС услуг по перевозке пассажиров скоростными поездами Интерсити + и др.

Кроме того, продлен до 31 декабря 2014 года включительно режим освобождения от обложения НДС операций по экспорту зерновых и технических культур.

Законом временно, до 1 января 2015 года увеличены ставки платы за пользование недрами для природного газа, который реализуется не для нужд населения: для газа из залежей до 5 км - с 28% до 55%, для газа из залежей более 5 км - с 15% до 28%. На этот же период установлены ставки платы в размере 45% для нефти и конденсата из залежей до 5 км и 21% - более 5 км и плата за пользование недрами для железной руды в размере 8% от ее стоимости с учетом содержания химически чистого металла.

До конца года введен новый общегосударственный сбор - военный. Он будет взиматься по ставке 1,5% с доходов физических лиц в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений.

Также в целях обеспечения сбалансированности и финансовой стабильности бюджетов социальных фондов предложено внести изменения в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении права Правительству устанавливать пропорции распределения ЕСВ между фондами социального страхования и закрепить законодательно норму об утверждении Кабинетом Министров Украины бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Отмечается, что все эти и другие изменения, инициированные правительством, призваны создать условия для увеличения поступлений в бюджет.

В сообщении также напоминается, что парламент отправил на доработку законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления Единой газотранспортной системой Украины».

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Доллар на межбанке опустился до 12,30 грн

В четверг, 31 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,1500/12,3500, к 12:00 цены выросли до 12,3500/12,6500. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 12,1500/12,3000, сообщает ИнтерБизнеcКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,2615/16,5315, к 12:00 цены ушли вверх до 16,5345/16,9405. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 16,2500/16,4545.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3428/0,3485, к 12:00 цены поднялись до 0,3473/0,3562. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3479/0,3539.

Как сообщал УНИАН, 30 июля на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,1000/12,2000, к 12:00 цены поднялись до 12,1700/12,2500. К закрытию торгов ценовые уровни достигли сзначений 12,1900/12,2900.

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Посол Украины в ЕС предлагает отдать Украине замороженные инвестиции в Россию

Представитель Украины в Европейском Союзе, посол Константин Елисеев убежден, что замороженные вследствие применения санкций по отношению к России финансы должны быть переадресованы Украине.

Об этом Елисеев заявил в комментарии УНИАН.

«Это был бы логичный шаг, как с политической, так и с экономической точек зрения. Это также было бы справедливо с учетом объемов и характера преступления, который Россия уже совершила против Украины. Эти средства, например, могли бы наполнить специальную программу ЕС по реабилитации Донбасса», - пояснил посол.

Комментируя принятые санкции в отношении России, украинский дипломат отметил, что это решение „стало поворотным моментом в восприятии Европейским Союзом дерзкого и недопустимого поведения России в отношении Украины”.

РФ через три месяца„Такой шаг стал также важным политическим сигналом - сила и агрессия являются неприемлемыми категориями для международных отношений ХХІ века. Это решение вселяет уверенность, что Европейский Союз и в дальнейшем будет предпринимать решительные шаги, если Россия не остановится и продолжит дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. Сегодня мы четко увидели, что экономические интересы не могут доминировать над нашими общими ценностями”, - подчеркнул Елисеев.

Говоря о том, что санкции в сфере военно-технического сотрудничества не будут касаться существующих контрактов, включая продажу России вертолетоносцев «Мистраль», посол считает, что этот контракт нарушает базовые правила Европейского Союза и в принципе не может рассматриваться в контексте экономических санкций. „Такой контракт необходимо пересматривать, исходя из требований законодательства Европейского Союза”, - убежден он.

Напомним, РФ в марте 2014 года, нарушая все международные договоры, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ оказывает военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

16 июля в Брюсселе состоялось заседание Европейского Совета, на котором был рассмотрен вопрос о ситуации в Украине.

Как результат, Европейский Совет попросила ЕИБ приостановить подписание новых финансовых операций в Российской Федерации при участии бенефициаров в государственном секторе.

«Государства-члены Европейского Союза будут координировать свои позиции в Совете директоров ЕБРР», - сказано в выводах.

Кроме того, Европейский Совет просит Еврокомиссию „по-новому оценить программы в рамках сотрудничества Россия-ЕС с целью принять решение, в каждом случае отдельно, приостановить реализацию программ двустороннего и регионального сотрудничества”.

Россия является крупнейшим получателем проектного финансирования от ЕБРР - 1,8 млрд евро в 2013 году, тогда как в целом инвестиции ЕБРР во всем мире составляют 9 млрд евро в год. Кредиты РФ от ЕИБ в 2013 году составили 1,4 млрд долларов.

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ЕС обнародовал экономические санкции против России

Официальный журнал Европейского Союза обнародовал решение ЕС ввести в отношении России из-за ее дестабилизирующей роли на востоке Украины экономические санкции.

Ввиду того, что публикация решения появилась в четверг, пакет действий экономического характера вступит в силу в пятницу, 1 августа.

В частности, ЕС вводит запрет на доступ к рынкам капиталов, которым будет ограничена возможность для крупнейших российских банков, 50% которых принадлежат российскому правительству, к европейскому финансированию. Только в период с 2004 и 2013 российские компании получили капитала на сумму 48 млрд долларов, из них около четверти – 16,4 млрд были предоставлены государственными и финансовыми институтами, 47% всех облигаций, которые были выпущены Россией в 2013, были на европейском рынке (7,5 млрд евро).

ЕС также ввел эмбарго на оружие. Эмбарго вводится на все товары, имеющиеся в так называемом „военном списке ЕС”. Запрет будет введен с момента вступления решения в силу с двумя исключениями - эмбарго не будет применено к контрактам, которые были подписаны до даты вступления в силу этого решения, и к категории специфических контрактов, которые необходимы для поддержки существующего военного оборудования (сервис, поставки запасных частей).

К товарам двойного назначения будет применен разрешительный режим, предусматривающий предоставление в каждом частном случае разрешения властей на национальном уровне в случае подписания контракта на экспорт товаров, указанных в списке.

Аналогичная лицензионная схема будет введена и к чувствительным технологиям для добычи нефти в особых проектах – поиске нефти в Арктике, глубинном бурении и шельфовой нефти.

Полностью с пакетом мер, которые будут применены с 1 августа к России, можно ознакомиться здесь: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0001&from=EN

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Под санкции Евросоюза попали пять крупнейших российских банков

Европейский Союз применил санкции к пяти крупнейшим банкам России - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Внешэкономбанку и Россельхозбанку.

Соответствующее решение обнародовано в Официальном журнале ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя.

Как сообщал УНИАН, Официальный журнал Европейского Союза обнародовал решение ЕС ввести в отношении России из-за ее дестабилизирующей роли на востоке Украины экономические санкции. Пакет действий экономического характера Евросоюза в отношении РФ вступит в силу в пятницу, 1 августа.

Полностью с пакетом санкций ЕС в отношении России, которые вступят в силу 1 августа, можно ознакомиться здесь.

УНИАН