Ахметов не будет закрывать филиалы "Укртелекома" в Крыму

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком», входящий в холдинг СКМ Рината Ахметова, не планирует продавать свои активы и закрывать бизнес в аннексированном Россией Крыму, сообщает пресс-служба оператора.

«Несмотря на отсутствие специального правового регулирования работы украинских компаний на территории АР Крым, «Укртелеком» и далее будет обеспечивать бесперебойную связь в Крыму до тех пор, пока будут позволять сложившиеся обстоятельства, технические и операционные возможности компании», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, Крымский и Севастопольский филиалы компании «Укртелеком» продолжают оказывать услуги связи на территории полуострова.

Читайте такжеАхметов и Новинский спустя 7 лет объединили свои горно-металлургические активы«Вместе с тем, отсутствие возможности осуществлять полноценное и оперативное техническое обслуживание объектов связи, производить какие-либо расчеты на территории полуострова в соответствии с украинским законодательством, растущая в связи с этим социальная напряженность среди пользователей услуг связи и сотрудников Крымского и Севастопольского филиалов, заставляют нас искать решения и рассматривать все возможные законные способы для сохранения связи в Крыму и защиты активов «Укртелеком», - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба оператора не прокомментировала заявление самопровозглашенного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова относительно перерегистрации своего подразделения в Крыму согласно российскому законодательству и переименования его в «Наштелеком».

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.