ТОП-10 (1 августа)

Россия запретила ввоз подсолнечника и сои из Украины

Россия из-за санкций может отложить масштабные проекты по добыче нефти - Fitch

Фискальная служба ищет среди российских компаний в Украине спонсоров сепаратистов

Украина подготовила список компаний с российским капиталом для возможных санкций

Межбанк закрылся долларом по 12,40 гривень

Госавиаслужба наложила 24,5 млн грн штрафов на российские авиакомпании за полеты в Крым

Доходы госбюджета Украины за полгода выросли на 13 млрд гривень

Шеремета рассказал, как Украина готовится к вводу Россией пошлин на наши товары

Украина готовится создать зоны свободной торговли с Канадой и Узбекистаном

Украина в июле сократила импорт газа из Венгрии в 2 раза

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Россия запретила ввоз подсолнечника и сои из Украины

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 1 августа запретил ввоз та территорию Российской Федерации кукурузной крупы, подсолнечника, соевых бобов и шрота из Украины в связи с нарушением украинскими поставщиками фитосанитарных требований.«Россельхознадзор полагает необходимым в качестве экстренной меры…ввести с 1 августа 2014 года временные ограничения на ввоз с Украины в Россию бобов соевых, подсолнечника, крупы кукурузной и соевого шрота», - сказано в сообщении ведомства.

В частности, Россельхознадзор заявляет об обнаружении в украинской растениеводческой продукции карантинных для России сорняков, ценхруса малоцветкового, амброзии полыннолистной и череды волосистой.

При этом ведомство утверждает, что Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины проигнорировала предложение Россельхознадзора о переговорах по сложившейся проблеме.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания.

На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз молочной продукции, плодоовощных и рыбных консервов, соков из Украины, а также украинской свинины и продуктов из нее, картофеля. Существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.

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Россия из-за санкций может отложить масштабные проекты по добыче нефти - Fitch

Экономические санкции США и Европейского Союза на экспорт в Россию технологий для нефтегазовой отрасли могут осложнить поддержание уровня добычи на истощающихся зрелых месторождениях в Западной Сибири, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

«Это объясняется тем, что методы повышения нефтеотдачи пластов, которые используются на таких месторождениях, аналогичны технологиям для добычи сланцевой нефти, а эта область является одной из основных целей санкций»,- говорится в сообщении.

Также Fitch отмечает, что в среднесрочной перспективе такие меры также, вероятно, приведут к откладыванию ряда более масштабных российских проектов, в частности на арктическом шельфе.

«Если санкции сохранятся в течение очень длительного времени, это может негативно сказаться даже на экономической целесообразности этих проектов, если Россия не сможет найти альтернативные источники технологий или разработать собственные», - подчеркивается в сообщении агентства.

Вместе с тем отмечается, что влияние санкций в значительной степени будет зависеть от их конкретных формулировок и применения.

Заявление ЕС от 29 июля касается экспорта нефтегазового оборудования в Россию, для которого теперь будет требоваться предварительное одобрение, и в поставках будет отказано, если продукция предназначена для глубоководного бурения, добычи на арктическом шельфе или добычи сланцевой нефти. США ввели аналогичные санкции. «Влияние таких шагов на зрелые месторождения в Западной Сибири, как следствие, будет зависеть от того, подпадут ли они под определение «сланцевой нефти» и сколько времени будет уходить на процесс получения разрешений на поставку оборудования», - отмечает Fitch.

По мере истощения месторождений в Западной Сибири и других зрелых месторождений, крупные российские нефтегазовые компании переходят на разработку более сложных пластов месторождений. Например, «Газпромнефть», дочерняя компания «Газпрома», разрабатывает все больше месторождений с горизонтальным бурением стволов, на которые пришлось 42% от всех пробуренных скважин в 2013 г., а добыча методом многозонного гидроразрыва пласта использовалась на 57% высокотехнологичных скважин, пробуренных в 2013 г.

Таким образом, санкции, из-за которых российским компаниям будет сложнее получить доступ к последним технологиям, могут негативно сказаться на их способности успешно разрабатывать трудноизвлекаемые запасы, фактически уменьшая экономически рентабельный срок разработки зрелых месторождений.

«При этом месторождения нетрадиционной «сланцевой» нефти и месторождения в Арктике имеют значительный потенциал. С учетом этого крупные российские нефтяные компании поставили перед собой амбициозные, долгосрочные задачи на период до 2020 г. и далее», - говорится в сообщении агентства.

Российские компании имеют ограниченный опыт работы с нетрадиционными месторождениями, которые требуют специального оборудования и знания технологий, и все больше полагаются на совместные предприятия с западными компаниями для получения технологий и оборудования.

Среди компаний, участвующих в совместных предприятиях, международные Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и BP, нефтесервисные компании Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes, а также российские компании «Роснефть», «Газпром нефть» и, в меньшей степени, «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК» и «Татнефть».

«Мы полагаем, что новые санкции и потенциал дальнейших мер снизят готовность западных компаний участвовать в новых проектах», - отмечается в сообщении агентства Fitch.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз принял решение о введении третьей, экономической фазы санкций против России, которые начнут действовать с пятницы, 1 августа. Санкции предполагают ограничение доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введение эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничение доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции против нескольких физических лиц.

США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - Банка Москвы, Российского сельскохозяйственного банка и «ВТБ-банка», а также Объединенной судостроительной корпорации.

Кроме того, 29 июля о введении новых санкций против РФ объявила Канада.

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Фискальная служба ищет среди российских компаний в Украине спонсоров сепаратистов

Государственная фискальная служба провела проверки всех компаний, в структуре которых есть часть российского капитала и которые работают на территории Украины с целью выявления спонсоров сепаратистов на востоке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы ГФС Анатолий Макаренко на антикоррупционном форуме в пятницу.

"Ведомством проработано все, что возможно и связано с функционированием российских компаний, российских корпораций и компаний с российским, и не только российским капиталом, офшорным капиталом, который, возможно, может быть использован как капитал для спонсирования сепаратизма или сепаратистов на востоке страны", - сказал Макаренко.

Он добавил, что соответствующие наработки переданы в профильные министерства и ведомства.

Кроме того, глава ГФС Игорь Билоус в ходе форума сообщил, что правительство поручило службе создать списки компаний с российским капиталом, действующих на территории Украины, с целью введения санкций против них.

"Мы получили инициативу от премьер-министра, мы уже составили списки всех компаний с российским капиталом в Украине. Это касается как крупных, так и средних и малых компаний. Соответственно, сейчас будет принято решение в правительстве или в Совете национальной безопасности относительно применения определенных санкций", - сказал Билоус.

Как сообщал УНИАН, 23 июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство Украины создало комитет по введению санкций против РФ.

"Правительством Украины создан комитет по введению санкций против Российской Федерации. В него войдут представители МИД, Министерства юстиции, экономический и финансовый блок, силовые и правоохранительные структуры", - сказал он.

Яценюк поручил Комитету по введению санкций против РФ на протяжении 10 дней предложить список лиц и санкций.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

Ранее Россия ввела санкции против ряда украинских товаров. В ответ Украина пока не ввела никаких существенных ограничений на российский товар.

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Украина подготовила список компаний с российским капиталом для возможных санкций

Государственная фискальная служба (ГФС) подготовила для правительства список компаний с долей российского капитала свыше 50%, которые могут попасть под санкции со стороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в пятницу сообщил глава ГФС Игорь Билоус.

«Мы сделали такой список (компаний, в отношении которых могут быть применены украинские санкции – УНИАН) и передали его правительству… Туда вошли компании с капиталом свыше 50%», - сказал Билоус.

Он также сообщил, что в этом списке оказалось «очень много» компаний, однако не уточнил их количества.

«Их очень много. Вообще все компании с русским капиталом вошли в список, их много, их сотни, если не тысячи», - сказал глава ГФС.

При этом Билоус подчеркнул, что ГФС только создала этот список, и больше никакой работы с ним она проводить не уполномочена.

«Просто не впутывайте нас в политику», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, ГФС провела проверки всех компаний, в структуре которых есть часть российского капитала и которые работают на территории Украины, с целью выявления спонсоров сепаратистов на востоке страны. В результате проверки служба составила список предприятий, в отношении которых Украина может применить санкции.

23 июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство Украины создало комитет по введению санкций против РФ.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

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Межбанк закрылся долларом по 12,40 гривень

В пятницу, 1 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,0500/12,3500 грн/долл., к 12:00 цены поднялись 12,3000/12,3900 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 12,3200/12,4000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривня открылся индикативными котировками – 16,1250/16,5305 грн/евро, к 12:00 цены ушли вверх 16,4640/16,5885 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,5055/16,6170 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3375/0,3456 грн/рубль, к 12:00 цены выросли 0,3438/0,3467 грн/рубль. К закрытию торгов цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль поднялись, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,7355 (+0.0910).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3380/1,3400.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,1500/12,3500, к 12:00 цены выросли до 12,3500/12,6500. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 12,1500/12,3000.

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Госавиаслужба наложила 24,5 млн грн штрафов на российские авиакомпании за незаконное использование воздушного пространства

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) по состоянию на 1 августа наложила на российские авиакомпании 24,48 млн грн штрафов согласно украинскому законодательству за незаконное использование воздушного пространства, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, на компанию «Аэрофлот - российские авиалинии» составлено 107 постановлений на общую сумму 14,552 млн грн, на «Глобус» - 45 постановлений на 6,120 млн грн, а на авиакомпанию «ВИМ-авиа» - 8 постановлений на 1,088 млн грн.

На государственную авиакомпанию «224-й летный отряд» и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специальный летный отряд «Россия» составлено по одному постановлению на 136 тыс. грн на каждого перевозчика, на компании «Ак Барс Аэро» и «Рус Джет» - по три постановления на 408 тыс. грн на каждую.

Кроме того, Госавиаслужба составила по два постановления по 272 тыс. грн на компании "ПМА «Шар инк Лтд», «Ред Вингс», «Газпромавиа», «Атран», «Центр-Юг» и «Уральские авиалинии».

В пресс-службе отметили, что эти постановления уже направлены в Государственную исполнительную службу Украины для их принудительного исполнения в порядке, установленном Законом Украины «Об исполнительном производстве».

При этом в пресс-службе не уточнили механизма взыскания средств с указанных авиакомпаний.

Как сообщал УНИАН, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.

Ранее в июне министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что российские авиакомпании должны заплатить Украине более 200 млн грн штрафа за незаконное нарушение воздушного пространства Украины над Крымским полуостровом.

Российская Федерация с 3 апреля предприняла попытки в одностороннем порядке взять на себя функции по обеспечению аэронавигационного обслуживания в части Симферопольского района.

После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

Справка УНИАН. Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) является центральным органом исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации. Основные задачи Госавиаслужбы: осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, лицензирование авиационных перевозок.

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Доходы госбюджета Украины за полгода выросли на 13 млрд гривень

В общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-июль, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 229,6 млрд грн, что на 21,03%, или на 13,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Госказначейства.

По данным ведомства, бюджет за этот период выполнен на 93,4% к плановому показателю за этот период, и недополучения составили 16,2 млрд грн.

Согласно оперативным данным Госказначейства, в январе-июле 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 202,2 млрд грн (96,1% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период), что на 35,9 млрд грн, или на 21,5%, превышает показатель января-июля 2013 года.

Недопоступления в общий фонд госбюджета за отчетный период составили 8,3 млрд грн. Государственной фискальной службой Украины не обеспечен сбор в общий фонд государственного бюджета на сумму 8,5 млрд грн (при плане 180,6 млрд грн в бюджет поступило 172,0 млрд грн или 95%), в том числе налоговыми органами не обеспечен сбор на сумму 4,0 млрд грн, таможенными органами не обеспечено поступление на сумму 4,5 млрд грн.

В специальный фонд госбюджета в январе-июле 2014 года поступило 27,4 млрд грн. (77,6% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период), что выше прошлогоднего показателя на 4 млрд грн, или на 17%. Недопоступления в специальный фонд за январь-июль составили 7,9 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-июле т.г. возмещено 25,4 млрд грн НДС (89,2% плана), что на 8,1 млрд грн, или на 24,2%, меньше соответствующего показателя за январь-июль 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-июнь 2014 года, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 175,8 млрд грн, что на 8,1%, или на 13,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

31 июля Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающие увеличение объема доходной части государственного бюджета на 2014 год на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн и расходной части - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.

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Шеремета рассказал, как Украина готовится к вводу Россией пошлин на наши товары

Украина готовилась к возможному вводу российскими властями пошлин на ввоз на территорию страны украинских товаров, и разрабатывает пути переориентации на другие рынки.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

«Мы очевидно давно готовимся к этому. Уже проведен ряд исследований, ряд совещаний, идут постоянные беседы с предпринимателями о возможности переориентации на другие рынки», - заявил Шеремета.

По его словам, от введения Россией пошлин пострадают не столько определенные отрасли экономики, сколько отдельные предприятия, которые были полностью ориентированы на этот рынок.

«Это те предприятия, которые были слишком сильно завязаны на один рынок, очевидно, это не является хорошей стратегией. Они более уязвимы и не важно, какая это область», - сказал Шеремета.

В то же время, министр выразил уверенность, что большинство украинских предприятий смогут переориентироваться на другие рынки, а правительство окажет им в этом полное содействие.

«Мы думаем об экспортно-кредитном агентстве, об информационных линиях, о торговых миссиях, которые смогут продвигать украинские товары и услуги», - отметил он.

«Это (переориентация экспорта – УНИАН) является более легкой задача, чем военные действия и удержание нашей территории от сами знаете кого. Мы сможем это сделать», - подчеркнул Шеремета.

Как сообщал УНИАН, 30 июля министерство экономического развития Российской Федерации разработало проект постановления правительства, которым вводятся пошлины на ввоз в Россию товаров украинского происхождения.

Согласно проекту, пошлины вводятся «в размере ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза (ставок режима наиболее благоприятствуемой нации)".

Режим наибольшего благоприятствования, который у России существует с теми странами, с которыми не заключены соглашения о свободной торговле, предполагает установление средневзвешенного тарифа на поставки товаров (сейчас около 7,8%).

Справка УНИАН. Российская Федерация традиционно является крупнейшим потребителем украинских товаров, хотя ее доля в отечественном экспорте неуклонно снижается, что обусловлено введением административных ограничений российскими властями. Так, в мае текущего года поставки в эту страну сократились на 28,5% по сравнению с маем прошлого - до 960 млн долл, что составило 19% украинского экспорта.

Поставки украинских товаров в Польшу за этот период выросли на 36,4% - до 248,6 млн долл, в Германию – на 17% до 149,3 млн, в Италию – на 41% до 229,2 млн, в Венгрию – на 11,7% до 134 млн долл. В целом, по итогам первых 5 месяцев года объем поставок отечественных товаров в ЕС вырос по сравнению с 2013 годом на 15,3% и составил треть от общего экспорта.

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Украина готовится создать зоны свободной торговли с Канадой и Узбекистаном

Министерство экономического развития и торговли Украины ведет подготовку к созданию зон свободной торговли нашей страны с Канадой и Узбекистаном, что станет очередным шагом на пути к диверсификации рынков сбыта отечественной продукции.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр экономразвития Павел Шеремета.

«Идут переговоры с разными странами о создании зоны свободной торговли. Это то, что мы можем сделать, и должны сделать. Это Северная Америка, вчера был разговор об одной из стран Центральной Азии», - сказал Шеремета.

На уточняющий вопрос, о каких именно странах идет речь, он уточнил, что это Канада и Узбекистан, с делегатами которых министр вел переговоры в июле.

По словам Шереметы, зоны свободной торговли с этими странами могут быть созданы уже в течении года, так как расширение сбыта отечественных товаров за рубежом в условиях сокращения товарооборота с Россией является приоритетной задачей.

«Мы говорим об ускоренном режиме, об ускоренной дорожной карте, то есть это меньше года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме, которое предусматривает создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли и снижение тарифных барьеров между сторонами.

Украина обязана постепенно снижать импортные пошлины в течение 5, а по некоторым товарам 10 лет, в то время как ЕС открыл свой рынок для Украины в режиме автономных торговых преференций еще до подписания соглашения.

30 июля министерство экономического развития Российской Федерации разработало проект постановления правительства, которым вводятся пошлины на ввоз в Россию товаров украинского происхождения.

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Украина в июле сократила импорт газа из Венгрии в 2 раза

Украина в июле 2014 года сократила импорт природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим месяцем в 2 раза – до 101,2 млн кубометров с 210,7 млн кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

Согласно данным FGSZ Ltd, среднесуточный импорт газа из Венгрии в июле сократился по сравнению с предыдущим месяцем до 3,3 млн с 7 млн кубометров.

Суточные объемы поставок газа из Венгрии уже на протяжении трех месяцев не достигают максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, падение объемов реверса газа из Европейского Союза в Украину является временным и не повлечет критичных последствий.

Российский «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. Вместе с тем, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

В то же время в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины признали, что в течение последних двух недель объем реверса значительно снизился из-за «некоторых действий и заявлений «Газпрома».

УНИАН