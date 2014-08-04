ТОП-10 (4 августа)

Очередные "опасные вещества" Россия нашла в американском виски

Нацбанк ожидает стабилизации на валютном рынке

Аналитик прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году до 6,5%

Дефицит госбюджета в июне составил 10,5 млрд гривень

Доллар вырос до 12,50 гривень

Лукашенко предложил Украине помощь нефтепродуктами

Эксперт рассказал, как украинским производителям искать выход на рынок России

Списки российских компаний для введения санкций Украиной еще не готовы - Билоус

Курченко считает санкции против него незаконными

Эксперт ожидает дальнейшего падения экономики Украины

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Очередные "опасные вещества" Россия нашла в американском виски

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнаружила несоответствия при обороте в РФ американского виски.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства в области защиты прав потребителей при обороте на территории Российской Федерации американского виски Бурбон", - сообщает Роспотребнадзор.

Так, согласно сообщению, виски Кентуки Стрэйт Бурбон "Кентуки Джентльмен" производства "Barton 1792 Distillery" (США) не проходил государственную регистрацию на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, при этом на его этикетке указан единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза – «ЕАС».

"Также в указанном спиртном напитке выявлены фталаты, которые способны вызывать функциональные, а в дальнейшем и органические изменения в центральной и периферической нервной системе, эндокринной системе, а также онкологические заболевания и проблемы с бесплодием у мужчин и женщин", - заявляет Роспотребнадзор.

По данному факту ведомство проводит контрольно-надзорные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийских террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление и на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничены поставки кондитерских изделий, мяса птиц, молочной продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков.

29 июля европейские лидеры договорились о введении экономических санкций против России. Они касаются ограничения доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введения эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничения доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции против нескольких физических лиц.

США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - «Банк Москвы», «Российский сельскохозяйственный банк» и «ВТБ-банк», а также «Объединенной судостроительной корпорации».

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Нацбанк ожидает стабилизации на валютном рынке

Национальный банк Украины объясняет колебания на валютном рынке публичными обсуждениями изменений в парламентском большинстве и составе правительства и ожидает минимизации курсовых колебаний.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НБУ.

Нацбанк напоминает, что динамика валютного рынка и обменного курса гривни определяется не только макроэкономическими условиями, но и ситуацией на востоке Украины, ходом политических консультаций по ее урегулированию, состоянием информационного пространства, развитием диалога с международными финансовыми организациями.

«В этих условиях публичные обсуждения возможных изменений в парламентском большинстве и составе Кабинета министров Украины были достаточно остро восприняты участниками валютного рынка. Следствием этого было усиление курсовой волатильности гривни, несмотря на то, что общее состояние валютного рынка оставалось уравновешенным», - отмечается в сообщении.

По оценкам НБУ, поступления иностранной валюты от нерезидентов в течение июня-июля на 1 млрд долл. превысили платежи в их пользу, предложение валюты со стороны банков и предприятий в этот период доминировало над спросом, а диапазон курсовых колебаний гривни до 25 июля в течение трех месяцев подряд демонстрировал тенденции к сужению.

«Эти данные дают объективные основания для будущей минимизации курсовых колебаний. Этому будет способствовать снижение политической напряженности после устранения неопределенностей относительно дальнейшей судьбы правительства, а также поддержка Верховной Радой ряда внесенных правительством важных экономических инициатив», - прогнозирует Нацбанк.

Также, по мнению регулятора, усилению устойчивости валютного рынка будет способствовать успешное продление сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

«Напомним, 28 июля в Вашингтоне состоялась встреча председателя Национального банка Валерии Гонтаревой и министра иностранных дел Павла Климкина с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, во время которой cтороны обсудили последние события в стране и усилия украинской власти в контексте реализации программы «стенд-бай». Ожидается, что решение о выделении второго транша кредитной поддержки со стороны МВФ в размере около 1,4 млрд долл. будет принято советом директоров в конце августа», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе гривня преодолела психологическую отметку в 12 грн/долл., и таким образом с начала года национальная валюта обесценилась по отношению к доллару более чем на 50%.

31 июля Верховная Рада не поддержала отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины и приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год.

По мнению экспертов, принятие этих законов необходимо для получения следующего транша кредита от Международного валютного фонда и должно постепенно снизить напряжение на валютном рынке, в результате чего в ближайшие несколько дней курс должен стабилизироваться на уровне около 12 грн/долл.

Пока валютный рынок не отреагировал на решения парламентариев, и в понедельник, 4 августа, к открытию торгов на межбанковском рынке котировки гривни к доллару установились на уровне 12,25/12,45 грн/долл.

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Аналитик прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году до 6,5%

Падение ВВП Украины по итогам 2014 года может составить 6,5%, сообщил в ходе пресс-конференции глава аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.

"Еще в апреле мы прогнозировали, что снижение ВВП Украины по итогам года составит 4,3% без учета аннексии Крыма. Однако в связи с ухудшением ситуации в экономике страны мы понизили свой прогноз до 6,5%",- сказал он.

По прогнозам эксперта, рецессия в экономике продолжится и в 2015 году.

"Если еще в апреле мы думали, что экономика в 2015 году будет расти, то сейчас мы прогнозируем падение ВВП по итогам 2015 года на уровне 1,9%. Восстановление экономики начнется лишь в 2016 году, рост составит 3,1%",-сказал Вальчишен.

Эксперт также считает, что дефицит госбюджета по итогам года будет больше, чем прогнозировало правительство.

«В апреле мы предполагали, что дефицит государственного бюджета по итогам 2014 года составит 89 млрд грн, но сейчас увеличили его до 100 млрд грн. Таким образом, соотношение дефицита госбюджета к ВВП составит 6,4%», - сказал он.

По словам Вальчишена, аналитики ICU также пересмотрели прогнозы по инфляции потребительских цен с 12,1% до 17,3% на конец декабря текущего года.

"Ключевым риском для макроэкономической ситуации является инфляция", - сказал эксперт.

По его словам, Украина на сегодняшний момент живет в инфляционном шоке, и инфляция в таких масштабах постепенно уничтожает внешнюю конкурентоспособность экономики, что, в свою очередь, увеличивает стоимость заимствований для Украины на внешних рынках.

Как сообщал УНИАН, правительство ожидает в 2014 году падения ВВП на 6-6,5%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на уровне 6,5%.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 5% и ожидает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% и ожидает признаков стагнации в экономике страны в 2015 году, при этом экономика выстоит.

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Дефицит госбюджета в июне составил 10,5 млрд гривень

Дефицит государственного бюджета Украины в июне 2014 года составил 10,482 млрд грн или вдвое больше дефицита предыдущего месяца, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, госбюджет Украины, без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя, в июне сведен с дефицитом 10,482 млрд грн, в то время как в мае дефицит составлял 5,294 млрд грн. С начала года, в январе-июне, дефицит госбюджета составил 22,706 млрд грн, что на 35 млн грн, или 0,15%, меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 22,741 млрд грн.

Доходы госбюджета в июне составили 25,281 млрд грн, что на 4,809 млрд грн, или 15,98%, меньше доходов в мае текущего года. В январе-июне доходы госбюджета составили 175,926 млрд грн, что на 13,269 млрд грн, или 8,16%, больше показателя за аналогичный период прошлого года в размере 162,657 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета в июне составили 35,763 млрд грн, что на 379 млрд грн, или 1,07%, больше расходов предыдущего месяца. В январе-июне кассовые расходы госбюджета составили 197,910 млрд грн, что на 12,463 млрд грн, или 6,72%, больше показателя за аналогичный период прошлого года в размере 185,447 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-мая 2014 года составил 12,224 млрд грн, что на 33,9% меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 18,488 млрд грн.

Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год. Согласно доработанному закону, доходы госбюджета в 2014 году составят 377,822 млрд грн, расходы - 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит – 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга - 806,962 млрд грн.

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Доллар вырос до 12,50 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 12,2500/12,4500, к 12:00 сузился спрэд 12,3400/12,4300. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 12,4000/12,5000, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,3432/0,3493, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3454/0,3483. К закрытию торгов цены установились на следующих значениях 0,3457/0,3480. В России курс доллар-рубль остался на том же уровне, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,7665 (-0.0085).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3415/1,3430. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 16,4340/16,7060, к 12:00 цены составили 16,5670/16,6920. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 16,6390/16,7770.

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Лукашенко предложил Украине помощь нефтепродуктами

Беларусь предложила помощь Украине нефтепродуктами. Об этом сообщается на официальном сайте президента РБ Александра Лукашенко. В сообщении отмечается, что заявление прозвучало в ходе телефонного разговора Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко.

Лукашенко подчеркнул, что "Беларусь понимает остроту этого вопроса с учетом уборочной кампании, и поэтому, несмотря на внутренние потребности, окажет содействие Украине в обеспечении ее экономики нефтепродуктами". Главы государств обсудили также торговые отношения между странами, иные актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках Таможенного Союза.

Напомним, Беларусь сняла ограничения на поставки украинского картофеля, которые действовали с 10 июля 2014 года.

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Эксперт рассказал, как украинским производителям искать выход на рынок России

Украинские производители, ввоз товаров которых ограничивает Россия, должны искать выход на рынок через третьи страны либо переориентироваться. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал председатель общественной организации «Комитет экономистов Украины» Андрей Новак. «Первое направление - продолжать продавать свою продукцию на российском рынке, но уже не как украинскую. То есть нужно искать производителей-партнеров не из Украины, которые будут реализовывать эту продукцию через любую другую страну в зависимости от категории товара. Например, через Беларусь», - заявил Новак.

По его словам, возможность использования белорусских партнеров есть, поскольку необходимые связи и кооперация уже существуют, но ее реализация будет зависеть от позиции властей страны. «Все, что продается в России, продается и в Беларуси», - отметил он. Производителям эксперт рекомендует интенсивнее искать также европейских партнеров, налаживать с ними совместное производство и добиваться того, чтобы украинская продукция выходила под знаком «сделано в ЕС», так как этот знак признается во всем мире и откроет для отечественных товаров в том числе и российский рынок. Эксперт отметил, что Украина сейчас во внешней торговле проходит путь, который уже прошла Грузия. «Перед Грузией Россия вообще закрыла свой рынок, а не просто ограничила. У грузинских производителей не было другого выхода, как искать другие рынки сбыта, расширять географию своего экспорта. В итоге это пошло на пользу Грузии», - сказал Новак.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация традиционно является крупнейшим потребителем украинских товаров, хотя ее доля в отечественном экспорте неуклонно снижается, что обусловлено введением административных ограничений российскими властями. Так, в мае текущего года поставки в эту страну сократились на 28,5% по сравнению с маем прошлого - до 960 млн долл., что составило 19% украинского экспорта.

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Списки российских компаний для введения санкций Украиной еще не готовы - Билоус

Глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус заявил, что списки российских компаний, которые могут попасть под санкции Украины, еще не готовы и находятся на стадии обсуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Билоус сообщил на пресс-конференции в понедельник. "Я бы хотел немного опровергнуть факты всего этого обсуждения. На сегодняшний день нет точных списков государственных или частных компаний. ... Нет никакого черного списка, о котором вы говорите. Сейчас продолжаются обсуждения и дискуссии о персональных санкциях и санкциях к юридическим лицам. На сегодняшний день, кроме дискуссии, ничего нет",- сказал Билоус.

При этом он добавил, что если и будут введены санкции против российских компаний, об этом можно будет заявлять только после принятия соответствующего закона о санкциях, которого в Украине пока нет. "Не о чем переживать. Если это будет сделано, будет сделано на высшем законодательном уровне и из Кабинета министров поступят определенные заявления, - сказал Билоус. - У нас даже закона нет о санкциях. Поэтому сначала нужен закон. Если будет принят закон, вы увидите законопроект, который подан на рассмотрение".

Как сообщал УНИАН, 1 августа Билоус заявил, что Государственная фискальная служба подготовила список компаний с российским капиталом свыше 50%, которые могут попасть под санкции Украины. При этом он не уточнил количество таких компаний, отметив, что список передан правительству, а ГФС только выполнила техническую работу по сбору информации. С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

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Курченко считает санкции против него незаконными

4 августа в Официальном журнале ЕС был обнародован иск в Суд Европейского Союза в Люксембурге Сергея Курченко - приближенного, как утверждают украинские СМИ, к Януковичу бизнесмена, которого Генеральная прокуратура Украины подозревает в отмывании средств на сотни миллионов гривен, пишет "Немецкая волна". Курченко заявляет, что санкции против него являются незаконными, поскольку на момент их введения против него "не было подано ни одного соответствующего иска в судах". Бизнесмен, который так же, как и Янукович, скрывается от следствия в России, критикует в своем иске, что основанием для санкций стал факт открытия на него уголовного дела в Украине, а не уже доказанные факты преступлений. Кроме того, истец выражает недовольство тем, что Европейский Совет в ответ на его запросы не предоставила детальной информации об обвинениях против него. Сергея Курченко также возмущает тот факт, что замораживание его активов не ограничен конкретным имуществом или деньгами, которые, как подозревают правоохранители, были незаконно присвоены и выведены из Украины, а касаются всего имущества истца в ЕС. Истец считает неправомерным то, что замороженные средства "не ограничены по крайней мере тем объемом средств, которые он якобы незаконно присвоил".

Кроме Сергея Курченко и семьи Януковича в Суде ЕС против замораживания счетов судятся также экс-премьер Николай Азаров и его сын-депутат Алексей, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын-депутат Артем, а также братья Клюевы, Андрей Портнов, бывший вице-премьер Сергей Арбузов и министр доходов и сборов Александр Клименко. Как сообщили DW в секретариате суда, подобные судебные иски рассматриваются обычно несколько лет. В Совете ЕС, которая выступает ответчиком по данным искам, отметили, что до сих пор подобные жалобы против санкций не были успешными.

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Эксперт ожидает дальнейшего падения экономики Украины

В связи с продолжением военных действий в восточных регионах Украины и ухудшением торговых отношений с Россией можно ожидать дальнейшего ухудшения динамики ВВП Украины, считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Эксперт напомнила, что ухудшение динамики ВВП во втором квартале было вызвано поздним сбором урожая зерновых, ослаблением потребительского спроса на фоне растущей инфляции и бюджетной экономии, а также резким снижением оборота оптовой торговли, причинами которого могли стать структурные изменения в секторе. «Военные действия в восточных регионах оказывали ограниченное влияние на экономическую активность во втором квартале, поскольку не затрагивали крупные предприятия, которые доминируют в экономике обеих областей. Однако в июле ситуация изменилась в худшую сторону, поскольку в результате военного конфликта была повреждена инфраструктура, что привело к временной остановке работы некоторых крупных предприятий», - отметила Белан.

Также, по ее мнению, на экономическую активность страны будет негативно влиять ухудшение торговых отношений с Россией. «Кроме того, возобновление импорта российского газа в этом году остается под вопросом, и при его отсутствии может понадобиться ограничение поставок промышленности, предприятиям ТКЭ и населению», - резюмировала она. Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%, по сравнению с предыдущим кварталом - до 2,3%. Спад ВВП Украины в первом полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 3%. 31 июля Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», в основе которого заложен прогноз падения ВВП в 2014 году на 6-6,5% при инфляции около 19%. Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 6,5%, Всемирный банк - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 7%.