Оккупанты Крыма заявляют, что "МТС Украина" в течение 48 часов покинет полуостров

Оператор сотовой связи "МТС Украина" отключил свою сеть в Симферополе и в течение 48 часов прекратит работу в остальных оккупированных Россией регионах Крыма. Об этом сообщил нелегетимный вице-премьер–министр внутренней политики, информации и связи РК Дмитрий Полонский, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеРоссия создает искусственный дефицит продуктов в Крыму - фискальная служба«Отключение идет поэтапно, пока только Симферополь. В течение двух суток, исходя из технических возможностей, "МТС Украина" выключит свою сеть», – сказал он. Полонский отметил, что точной информации по действиям других операторов пока нет.

Читайте такжеПорошенко: Украина не откажется от Крыма за любые деньги«Информация была разная, от внутренних источников в самих компаниях, и по понятным причинам она может не совпадать с официальной», – отметил он.

Полонский напомнил, что еще в субботу, 2 августа, он предупредил крымчан о предстоящем отключении и призвал приобрести карту любого российского оператора сотовой связи.

Он снова призвал жителей оккупированного Крыма перейти на российскую сотовую связь.