«МТС Украина» не собирается уходить из Крыма

Один из крупнейших украинских операторов «МТС Украина» не планирует прекращать деятельность на территории оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба компании.

«Это против наших бизнес интересов. А то, что там (в Крыму - УНИАН) происходит в настоящее время, не зависит от нас», - сказала начальник отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан.

По её словам, на данный момент у оператора возникла проблема с предоставлением мобильной связи абонентам Симферополя, однако это связано тем, что компания лишилась технической возможности осуществлять контроль над одним из ключевых объектов связи в Крыму.

«По независящим от «МТС Украина» причинам в настоящее время компания лишена технической возможности осуществлять контроль над одним из ключевых объектов связи, находящимся на территории Крыма. В результате наблюдается отсутствие услуг связи у абонентов в городе Симферополь. Компания предпринимает все возможные меры по выяснению причин произошедшего и скорейшему восстановлению связи», - сообщила Рубан.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

Сегодня, 5 августа, в Симферополе прекращена работа украинского мобильного оператора «МТС-Украина». При этом самопровозглашенный вице-премьер оккупированного Россией Крыма Дмитрий Полонский заявил, что оператор в течение 48 часов прекратит работу на остальной части полуострова.

В то же время, связь мобильных операторов «Киевстар» и «Астелит» (ТМ life:)) в Крыму продолжает работать.