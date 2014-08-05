ТОП-10 (5 августа)

Правительство Японии одобрило введение новых санкций против России

«МТС Украина» не собирается уходить из Крыма

В России согласились на "газовую" встречу с Еврокомиссией 29 августа в Москве

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 1,5% в 2015 году

НБУ решил выйти на межбанк

"Южный поток" в Болгарии заморозят до решения Европейской комиссии

В Украине сократят 30-50% госслужащих

Террористы на Донбассе взорвали 17 мостов

Минфин отказался от размещения ОВГЗ на плановом аукционе

Кабмин докапитализирует «Нафтогаз» на 63 млрд гривень

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Правительство Японии одобрило введение новых санкций против России

Правительство Японии одобрило введение дополнительных санкций против России за ее политику в отношении Украины, сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство «Киодо».

Санкции предусматривают замораживание банковских счетов физических и юридических лиц, которые, по мнению Токио, причастны к дестабилизации ситуации в Украине и аннексии Россией Крыма.

Кроме того, Япония вводит запрет на импорт серии товаров из Крыма. Фамилии конкретных лиц, названия организаций или товаров, которые попали под действие санкций пока не объявлено.

Япония уже дважды объявляла о санкциях в отношении России - в марте, после аннексии Крыма, и в конце апреля - из-за напряженной ситуации уже на материковой части Украины. Последние ограничительные меры предусматривали временное прекращение выдачи виз 23 высокопоставленным лицам России.

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«МТС Украина» не собирается уходить из Крыма

Один из крупнейших украинских операторов «МТС Украина» не планирует прекращать деятельность на территории оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба компании.

«Это против наших бизнес интересов. А то, что там (в Крыму - УНИАН) происходит в настоящее время, не зависит от нас», - сказала начальник отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан.

По её словам, на данный момент у оператора возникла проблема с предоставлением мобильной связи абонентам Симферополя, однако это связано тем, что компания лишилась технической возможности осуществлять контроль над одним из ключевых объектов связи в Крыму.

«По независящим от «МТС Украина» причинам в настоящее время компания лишена технической возможности осуществлять контроль над одним из ключевых объектов связи, находящимся на территории Крыма. В результате наблюдается отсутствие услуг связи у абонентов в городе Симферополь. Компания предпринимает все возможные меры по выяснению причин произошедшего и скорейшему восстановлению связи», - сообщила Рубан.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

Сегодня, 5 августа, в Симферополе прекращена работа украинского мобильного оператора «МТС-Украина». При этом самопровозглашенный вице-премьер оккупированного Россией Крыма Дмитрий Полонский заявил, что оператор в течение 48 часов прекратит работу на остальной части полуострова.

В то же время, связь мобильных операторов «Киевстар» и «Астелит» (ТМ life:)) в Крыму продолжает работать.

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В России согласились на "газовую" встречу с Еврокомиссией 29 августа в Москве

Вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Эттингер встретится с министром энергетики России Александром Новаком в Москве 29 августа, чтобы продолжить поиск в решении спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой, и для проведения следующей трехсторонней встречи в формате Украина-Россия-ЕС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили во вторник в офисе Эттингера.

"Европейская комиссия предложила 29 августа как возможную дату для следующей двусторонней встречи между вице-президентом ЕК Эттингером и российским министром по вопросам энергетики Новаком. Российская сторона подтвердила эту дату", - отметили в ЕК.

В офисе Эттингера напомнили, что 24 июля он встретился с украинским министром энергетики Юрием Проданом, чтобы обсудить вопрос относительно безопасности поставок газа. "Центральную роль в обсуждении занял реверс газа из стран - членов ЕС в Украину. Вице-президент Эттингер предложил свою поддержку с целью изучения возможности усилить такие поставки из государств-членов и заинтересованных компаний для того, чтобы украинские газовые хранилища были заполнены в достаточном объеме накануне зимы", - отметили в ЕК.

По состоянию на сегодняшний день Украина получает газ из Польши и Венгрии. Реверс из Польши, начиная с апреля, был стабильным (около 4 млн куб. м в сутки). Реверсивные поставки из Венгрии начались с конца мая и колеблются в диапазоне 5-10 млн куб. м в сутки.

Относительно поставок газа из Словакии, то, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Eustream и "Укртрансгазом" 28 апреля 2014 года, Eustream продолжает строительные работы на трубопроводе Вожаны (Vojany), который должен быть готов до 1 сентября 2014 г. Пусковые испытания запланированы на конец августа.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов даст возможность Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективный маршрут поставок газа в Украину - словацкий.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ за сохранение действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. как переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 1,5% в 2015 году

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2015 году на 1,5%, если вооруженный конфликт на Донбассе будет завершен до конца 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе украинско-японского бизнес форума заявил министр экономразвития Павел Шеремета.

«Мы сейчас прогнозируем «плюс» по росту ВВП, небольшой, к сожалению, но плюс», - сказал Шеремета.

По его словам, Минэкономразвития имеет два сценария, которые будут зависеть от того, как экономика отреагирует на меры правительства по облегчению ведения бизнеса.

На уточняющий вопрос о возможном темпе роста ВВП, Шеремета сообщил, что речь идет о 1,5%, отметив, что оба сценария предусматривают завершение конфликта на Донбассе в текущем году.

«Иначе это будут другие прогнозы», - сказал он.

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НБУ решил выйти на межбанк

Национальный банк Украины во вторник принял решение выйти на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 11,93 / 12,26 грн/долл. Об этом сообщается на официальной странице регулятора в Facebook.

"НБУ решительно настроен на реализацию гибкого курсообразования и переход к инфляционному таргетированию. Одновременно являясь регулятором, вправе на сглаживание всплесков обменного курса гривни при избыточной волатильности рынка", - говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что сейчас валютный рынок находится практически в равновесном состоянии, а повышение спроса на наличную иностранную валюту имеет инерционный характер, обусловленный политическими событиями на прошлой неделе.

«Текущее сужение межбанковского рынка не позволяет полностью реализоваться механизму рыночного курсообразования, и в свою очередь, направляет рынку неправильные сигналы о реальной стоимости гривни», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Нацбанк намерен пополнить резервы до конца текущего года за счет покупки валюты, ее источниками в частности станут поступления от экспорта продукции АПК и средств иностранных инвесторов, заинтересованных в покупке НДС-облигаций.

Кроме того, регулятор отметил, что в течение последних 3-х месяцев крупный импортер Украины НАК «Нафтогаз Украины» покупает на рынке иностранную валюту для оплаты реверса газа из Европы.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе гривня преодолела психологическую отметку в 12 грн/долл., и таким образом с начала года национальная валюта обесценилась по отношению к доллару более чем на 50%.

31 июля Верховная Рада не поддержала отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины и приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год.

По мнению экспертов, принятие этих законов необходимо для получения следующего транша кредита от Международного валютного фонда и должно постепенно снизить напряжение на валютном рынке, в результате чего в ближайшие несколько дней курс должен стабилизироваться на уровне около 12 грн/долл.

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"Южный поток" в Болгарии заморозят до решения Европейской комиссии

"Южный поток" в Болгарии заморозят до решения Европейской комиссии. Об этом президент сообщил во вторник, говоря о задачах, которые стоят перед техническим правительством страны на ближайшие два месяца, пишет ИТАР-ТАСС.

"Поддерживаю проект строительства газопровода по европейским правилам. Однако до решения Европейской комиссии "Южный поток" в Болгарии будет заморожен", - заявил глава государства. В начале июня 2014 года после визита в Болгарию американских конгрессменов правительство страны заморозило реализацию проекта "Южный поток". Тогда на встрече с премьер-министром Болгарии Пламеном Орешарски сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что в проекте "Южный поток" должно быть меньше российского участия.

Еврокомиссия 2 июня объявила о намерении приостановить реализацию проекта "Южный поток" в странах ЕС, в первую очередь - в Болгарии. Как сообщала официальный представитель еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера - Сабина Бергер, Еврокомиссия привела два "юридических обоснования" такого шага. По ее словам, у Еврокомиссии имеются претензии на предмет соответствия этого проекта нормам "третьего энергопакета" ЕС. Кроме того, Брюссель заподозрил Болгарию в "нарушении европейских правил проведения тендеров на строительство инфраструктурных проектов" и предоставлении "привилегированных возможностей российским и болгарским компаниям".

Как сообщал УНИАН, Болгария демонтировала на своей территории трубы нефтепровода "Южный поток" с первым сварным швом. "Это произошло после того, как Европарламент решил, что проект "Южный поток" не должен реализовываться", - отмечает издание и выкладывает фотографии, как было до и стало после демонтажа труб.

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В Украине сократят 30-50% госслужащих

В Украине будет сокращено 30-50% государственных служащих, в то же время фонд заработной платы чиновников будет сохранен. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре сказал министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба Минюста.

Он отметил, что «госслужащие получат конкурентные зарплаты». «В государственном аппарате в настоящее время работают более 250 тысяч чиновников. Эффективность их работы, по сравнению с отечественным частным сектором, крайне низкая. Поэтому мы планируем значительное сокращение штата работников государственного аппарата, которое достигнет 30-50%», - сказал Петренко. При этом министр напомнил, что соответствующие инициативы были поданы правительством в парламент Украины в законопроекте "Об упрощении предоставления админуслуг и обновлении государственного аппарата" и приняты в первом чтении. Петренко отметил, что низкие зарплаты – одна из главных причин возникновения бытовой коррупции. «Поэтому во время сокращения количества работников будет полностью сохранен фонд заработной платы. И те лица, которые придут на должности, получат реальную конкурентную заработную плату», - подчеркнул он. При этом Петренко заметил, что "государственный служащий, который получает зарплату 1200 грн, не может быть эффективным. В таких условиях он вынужден зарабатывать на жизнь теми полномочиями, которые имеет, чтобы прокормить себя и свою семью". Петренко сообщил, что будет проведена «полная очистка и переаттестация работников государственного аппарата. В первую очередь это касается представителей судебных и контрольных органов». При этом он добавил, что «важной составляющей при отборе новых чиновников, представителей судебных органов и органов прокуратуры должна быть проверка их имущественного состояния». «Это нонсенс, когда эти лица, по официальным данным, бедны, как церковные мыши, а их родственники смогли стать настолько успешными бизнесменами, что им бы и Рокфеллер позавидовал», - отметил министр.

Петренко подчеркнул необходимость реформирования регуляторных органов, «количество которых значительно сократится». По его словам, в настоящее время в Украине действует более 80 разных структур, которые осуществляют проверки, и «при наличии желания, совместными усилиями они могут организовать по несколько проверок одного и того же юридического лица ежедневно». При этом министр напомнил, что правительство уже приняло ряд решений в этом направлении, в частности, предусмотрен до конца года мораторий на проведение проверок представителей бизнеса разными инспекциями. Петренко считает, что государство должно передать значительную часть полномочий местным органам власти. «Однако для этого нужно сменить не только представителей центральной власти. Новые люди должны появиться и на местах», - добавил он.

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Террористы на Донбассе взорвали 17 мостов

Силами боевиков на Донбассе были взорваны 17 мостов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко. «В общей сложности на Донбассе террористами повреждено 17 мостов с разными степенями разрушения. Значительная часть из них еще не восстановлена из-за постоянных обстрелов», - сказал Лысенко.

В то же время он заметил, что инженерные подразделения сил АТО в кратчайшие сроки пытаются навести понтонные переправы, которые выдерживают десятки тонн нагрузки. В частности, из Днепропетровска в Донецкую и Луганскую области переправлено около 100 секций понтонов, которые будут сооружены вместо поврежденных мостов.

Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, которые финансируются Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В июле украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской области. При этом военные продолжают вести операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

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Минфин отказался от размещения ОВГЗ на плановом аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 5 августа не привлекло средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства. Минфин планировал размещение гривневых облигаций сроком обращения 2 года, 5 и 7 лет и отклонил единственную полученную в ходе аукциона заявку инвестора на приобретение двухлетних ОВГЗ.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле восемь ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 4,564 млрд грн и 200,086 млн долл. В августе Минфин планирует провести еще семь ОВГЗ-аукционов - 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 августа. По оперативным данным Госказначейства на 28 июля, с начала года в госбюджет поступило 112,203 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 55,104 млрд грн, на обслуживание госдолга – 24,437 млрд грн.

По состоянию на 4 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 306,763 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 192,021 млрд грн, в собственности банков – 82,638 млрд грн, нерезидентов – 16,634 млрд грн. Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.

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Кабмин докапитализирует «Нафтогаз» на 63 млрд гривень

Кабинет министров принял решение увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 63,272 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 4 августа 2014 года. Согласно документу, большая часть вырученных денег пойдет на покупку и резервирование на счетах «Нафтогаза» 3,1 млрд долл. Ценные бумаги выпускаются со сроком обращения до 10 лет и ставкой до 14,3% годовых.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и увеличить предельный объем выпуска облигаций внутреннего госзайма для капитализации Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» до 103,927 млрд грн, что втрое превышает нынешний показатель. Ранее, в конце мая текущего года, Кабмин принял решение увеличить уставный капитал «Нафтогаза» на 22,27 млрд грн путем дополнительной эмиссии акций компании при сохранении 100% бумаг в собственности государства.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.