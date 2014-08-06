Российские хакеры украли более 1 млрд паролей интернет-пользователей

Эксперты американской компании Hold Security, специализирующейся в области обеспечения информационной безопасности, утверждают, что группе хакеров из России удалось составить крупнейшую в мире базу данных паролей интернет-пользователей, передает ПРАЙМ со ссылкой на The New York Times.

Всего сообщается о 1,2 млрд похищенных паролей и имен пользователей и более чем о 500 млн электронных адресов. Для получения этой информации хакерам пришлось взломать 420 тыс. интернет-сайтов.

В группу предполагаемых злоумышленников входят десять человек в возрасте около 20 лет, чьи сервера базируются в России.

"Хакеры не пытались сосредоточиться на американских компаниях, они нацеливались на любые сайты, которые попадали в их поле зрения, в том числе страницы компаний, входящих в список Fortune 500, - утверждает основатель Hold Security Алекс Холд. - Большая часть этих сайтов по-прежнему уязвима".