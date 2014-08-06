ТОП-10 (6 августа)

Бизнес Ахметова не платит Украине за потребленные ресурсы - СМИ

Вокзалы в Донецке и Ясиноватой работают в штатном режиме

«МТС Украина» хочет восстановить связь в Крыму с помощью других операторов

Украина не будет тотально ограничивать импорт товаров из России – Пятницкий

Кабмин предлагает втрое сократить единый соцвзнос

В Украине могут сократить количество налогов с 22 до 9

Дефицит бюджета Украины за полгода снизился до 22,686 млрд гривень

Путин запретил в России продукты из стран, которые ввели санкции

Инфляция в Украине за месяц замедлилась до 0,4%

Яценюк объяснил, кого из аграриев переведут на общее налогообложение

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Бизнес Ахметова не платит Украине за потребленные ресурсы - СМИ

Теплогенерации Ахметова получают право не платить государству за потребленные ресурсы, пишет Экономическая правда. Между компанией "Захидэнерго" (находится под контролем ДТЭК Ахметова) и государственным "Углем Украины" есть договоренности о реструктуризации задолженности на сумму 397 млн грн за поставленный на предприятие уголь. По данным издания, возвращать долги компания Ахметова сможет на протяжении 10 лет по ставке до 10%. Однако в официальном ответе ДТЭК на запрос ЭП значится уже другой срок - 20 лет.

По сути дела, рассрочка на 10 или на 20 лет - это прощение долга. Процентная ставка существенно ниже ожидаемой инфляции. За десятилетие или два рост цен полностью "съест" не только проценты, но и саму сумму кредита. А если произойдет девальвация, ДТЭК "отобьет" долг в кратчайший срок. Подобные условия для бизнеса донецкого олигарха – явно не следствие военных действий на его малой родине. Запад Украины, где базируется "ДТЭК Захидэнерго", не охвачен вооруженными конфликтами. Очевидно, нет проблем у "ДТЭК Захидэнерго" и с платежной дисциплиной клиентов. Пятая по величине энергогенерирующая компания Украины с установленной мощностью 4707,5 МВт активно продает электроэнергию на экспорт в страны Европы. Налицо очевидный цинизм как госчиновников, так и самого Ахметова. В условиях огромного дефицита бюджета, который является главным аргументом для властей в процессе повышения тарифов на электро- и тепловую энергию для населения, государство фактически разрешает одной из крупнейших энергогенераций не рассчитываться по долгам.

Скорее, подобные условия реструктуризации долга перед госпредприятием – иллюстрация междусобойчика, который имеют между собой ДТЭК и "Уголь Украины". А еще они сигнализируют о сокращении влияния "семьи" на рынок угля после бегства из страны Виктора Януковича с сотоварищами.

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Вокзалы в Донецке и Ясиноватой работают в штатном режиме

Донецкая железная дорога (ДЖД) опровергает появившуюся в социальных сетях информацию о том, что железнодорожные вокзалы в Донецке и Ясиноватой приостановили работу, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги. «В социальных сетях появилась информация, что вокзалы Донецк и Ясиноватая якобы не работают.

Пресс-служба Донецкой железной дороги заявляет, что эти сведения не соответствуют действительности. Железнодорожные вокзалы станций Донецк и Ясиноватая работают в штатном режиме: пассажиры обслуживаются в кассах, прибывают и отправляются поезда», - сказано в сообщении. Согласно сообщению, Донецкая железная дорога отмечает, что как при отправлении, так и по прибытии некоторых поездов существуют задержки по времени, что объясняется необходимостью корректирования графика движения в оперативном порядке, а иногда и маршрута курсирования поездов в целях обеспечения безопасности пассажиров и железнодорожников. В пресс-службе подчеркнули, что при планировании поездки пассажирам необходимо обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Донецкая железная дорога отменила отправление пассажирских поездов из Луганска в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе, а с 27 июля – из Киева. Также с 30 июля ДЖД изменила маршруты пассажирских поездов, курсирующих до станции Донецк и Мариуполь и обратно. Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Ущерб «Укрзализныци» от действий террористов на востоке страны достигает 600 млн грн, при этом, в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, по прогнозам ведомства, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

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«МТС Украина» хочет восстановить связь в Крыму с помощью других операторов

Сотовый оператор «МТС Украина» обратился к другим украинским операторам, которые предоставляют услуги связи на территории аннексированного Крыма, с просьбой помочь организовать технический роуминг в их сетях для восстановления связи на полуострове. Об этом сообщила компания на официальной странице в социальной сети Facebook. «Мы обратились к другим украинским операторам, которые осуществляют деятельность на территории полуострова, с просьбой помочь организовать технический роуминг в их сетях в качестве временного решения для скорейшего восстановления связи. В настоящее время наши коллеги по рынку прорабатывают возможность оперативной реализации этого решения», - говорится в сообщении. При этом в «МТС Украина» в очередной раз опровергли информацию о причастности компании к умышленному отключению мобильной связи в Крыму. «МТС Украина» категорически заявляет о том, что действия, которые привели к остановке оборудования оператора в Крыму, находятся вне деятельности компании», - сказано в сообщении. В свою очередь в компании «Киевстар» подтвердили обращение «МТС Украина», однако пока не прокомментировали готовность предоставить технический роуминг оператору в Крыму. «Мы сейчас изучаем эту возможность и формируем нашу позицию относительно того, насколько это возможно сделать технически и организационно», - сообщил на пресс-конференции директор по корпоративным коммуникациям «Киевстар» Михаил Шуранов.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации. 4 августа власти России запустили в аннексированном Крыму работу нового российского сотового оператора «К-Телеком». По словам начальника управления Вадима Дворяненко, компания является правопреемником «МТС Украина». 5 августа «МТС Украина» заявила об отсутствии мобильной связи в городе Симферополь. По данным СМИ, сегодня, 6 августа, связь была отключена также в Севастополе и других городах полуострова.

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Украина не будет тотально ограничивать импорт товаров из России – Пятницкий

Украина не будет тотально ограничивать импорт российских товаров в случае аналогичных действий со стороны Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга сообщил правительственный уполномоченный по делам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

«Со своей стороны мы не собираемся действовать зеркально. Каких-то радикальных действий, чтобы играть в эмбарго, никоим образом не планируется», - сказал он. По словам Пятницкого, Украина будет действовать исключительно в рамках правил ВТО и будет выполнять все взятые на себя обязательства. Вопрос установления пошлин на российские товары будет отдельно рассматриваться в каждом случае. «Если мы говорим о санитарном и фитосанитарном контроле, то он у нас есть, и мы его будем использовать, чтобы обеспечивать доступ на украинский рынок исключительно безопасной и качественной продукции», - отметил он. Правительственный уполномоченный прогнозирует, что в случае отмены Россией режима беспошлинной торговли с Украиной, новые пошлины могут коснуться почти всех отечественных товаров, экспортируемых в эту страну. «Эти пошлины могут быть 5, 10 или 20%, а в некоторых случаях и до 80%», - сказал Пятницкий. По его мнению, платить за возможное введение Россией пошлин будут в первую очередь сами российские потребители, поскольку значительную часть украинской продукции на российском рынке на данный момент заместить невозможно.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Министерство экономического развития Российской Федерации разработало проект постановления правительства, которым вводятся пошлины на ввоз в Россию товаров украинского происхождения. Согласно проекту, пошлины вводятся «в размере ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза (ставок режима наиболее благоприятствуемой нации)". Режим наибольшего благоприятствования, который у России существует с теми странами, с которыми не заключены соглашения о свободной торговле, предполагает установление средневзвешенного тарифа на поставки товаров (сейчас около 7,8%).

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Кабмин предлагает втрое сократить единый соцвзнос

Кабинет министров в рамках налоговой реформы намерен существенно сократить налоговую нагрузку на фонд заработной платы и ввести дифференциальную систему налогообложения доходов граждан, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

В частности, правительство предлагает оставить действующую ставку единого социального взноса - порядка 41% - в отношении минимальной зарплаты. Все доходы выше минимальной зарплаты предлагается облагать налогом по ставке 15%. «Мы втрое снижаем нагрузку на фонд зарплаты. Меньше зарабатываешь – меньше платишь, больше зарабатываешь – больше платишь налоги», - сказал глава правительства.

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В Украине могут сократить количество налогов с 22 до 9

Кабинет министров Украины в рамках налоговой реформы предлагает сократить количество действующих налогов с 22 до 9.

Об этом заявил сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я не буду говорить о всей проблематике, которая есть в нашей налоговой системе. Об этом говорят наши позиции в рейтинге Doing Business, - сказал глава правительства. - В чем наши проблемы? Количество налогов, система администрирования налогов и ставки. Мы предлагаем комплексный план».

По словам Яценюка, правительство предлагает оптимизировать количество налогов до 9. «В стране существует 22 налога, которые платят украинцы. Правительство предлагает с 22 налогов сделать только 9», - отметил глава правительства.

Он пояснил, что под сокращение в первую очередь попадет плата за ведение некоторых видов предпринимательской деятельности. «У нас 123 тыс. плательщиков такого налога, - сказал Яценюк. - Мы упраздняем сбор в виде надбавки за целевое использование природного газа – это сотни плательщиков. Упраздняется рентная плата за транспортировку нефти и газа, упраздняется сбор за места для парковки, упраздняется сбор на виноградарство и садоводство». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯценюк собирается окончательно ликвидировать налоговую милицию

Глава правительства также подчеркнул, что ряд налогов будут оптимизированы. «Мы качественно меняем акцизный налог. Теперь в акцизный налог войдут собственно акциз и дополнительные платежи – классический налог на роскошь, налог на регистрацию первого транспортного средства, экологический сбор и сбор за целевую надбавку по тарифу на электроэнергию», - пояснил глава правительства.

Второй блок – экологический налог. Ликвидируется сбор за пользование лесными ресурсами, а сбор за пользование недрами переведен в единый рентный платеж.

«Что касается налога на недвижимость и налога на землю. Мы переходим на европейскую модель, которая предусматривает переход на единый налог на недвижимость и землю, где расположена эта недвижимость. Далее мы переводим фиксированный сельскохозяйственный налог в сферу единого налога, - отметил глава правительства. - Мы также передаем значительную часть ресурса в компетенцию местным органам. И такие два значительных налога, как налог на недвижимость и единый налог, переходят исключительно в компетенцию местных органов власти», - подчеркнул глава правительства.

Ранее Яценюк отмечал, что законопроект об экономическом росте Украины, предполагающий введение в Украине налоговой реформы, должен быть принят в парламенте уже в сентябре текущего года после обсуждения с бизнесом и профильными общественными организациями.

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Дефицит бюджета Украины за полгода снизился до 22,686 млрд гривень

Дефицит государственного бюджета Украины в первом полугодии 2014 года составил 22,686 млрд грн, что на 0,24%, или на 55 млн грн, меньше дефицита за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Дефицит государственного бюджета за первое полугодие 2014 года составил 22,686 млрд гривень, что соответствует 33,1% годового показателя, утвержденного Верховной Радой Украины в законе о бюджете с изменениями (годовой показатель – 68,564 млрд грн)», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, сводный бюджет за первое полугодие выполнен с дефицитом в 20,777 млрд гривень, что на 34,95%, или 7,262 млрд грн, меньше дефицита в первом полугодии 2013 года.

Доходы госбюджета в первом полугодии составили 175,931 млрд гривень, и на 13,273 млрд грн, или на 8,2%, превысили показатель за аналогичный период прошлого года. Сводный бюджет за этот период получил 224,528 млрд гривень, то есть, на 13,446 млрд грн, или на 6,4%, больше, чем годом ранее. В общий фонд госбюджета за январь-июнь поступило 152,867 млрд гривень, и таким образом против аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 10,510 млрд грн, или на 7,4%.

Кассовые расходы госбюджета в первом полугодии составили 197,559 млрд гривень, и на 12,113 млрд грн, или на 6,5%, превысили показатель за аналогичный период прошлого года. Расходы сводного бюджета за этот период составили 244,242 млрд грн, то есть, на 5,106 млрд грн, или на 2,1%, больше, чем годом ранее. Расходы общего фонда госбюджета в январе-июне составили 176,234 млрд гривенб, и таким образом против аналогичного периода прошлого года выросли на 8,938 млрд грн, или на 5,3%.

Также сообщается, что в первом полугодии погашение основной суммы долга госбюджета составило 47,979 млрд гривень, в том числе внутреннего долга – 31,513 млрд гривень, внешнего – 16,466 млрд гривень. Госзаимствования на финансирование бюджета проведены в объеме 87,372 млрд гривень, в том числе на внутреннем рынке – 32,752 млрд гривень, из внешних источников – 54,619 млрд гривень.

Поступления от приватизации государственного имущества в январе-июне составили 52,8 млн гривень.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-мая 2014 года составил 12,224 млрд грн, что на 33,9% меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 18,488 млрд грн.

Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год. Согласно доработанному закону, доходы госбюджета в 2014 году составят 377,822 млрд грн, расходы - 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит – 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга - 806,962 млрд грн.

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Путин запретил в России продукты из стран, которые ввели санкции

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», которым запрещается в течение года ввозить на территорию Российской Федерации отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствие из стран, которые ввели против РФ санкции.

Текст документа опубликован на сайте главы российского государства.

«В течение одного года со дня вступления в силу настоящего указа запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению», - сообщается в документе.

Как отмечается на сайте, документ принят «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

Как сообщал УНИАН, 29 июля европейские лидеры договорились о введении третьей, экономической, фазы санкций против России. Они касаются ограничения доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введения эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничение доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции против нескольких физических лиц.

Кроме того, США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - Банка Москвы, Российского сельскохозяйственного банка» и «ВТБ-банка», а также Объединенной судостроительной корпорации.

Позже к санкциям присоединились Япония, Швейцария и ряд других развитых стран мира.

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Инфляция в Украине за месяц замедлилась до 0,4%

Инфляция в Украине в июле по сравнению с июнем 2014 года замедлилась до 0,4% с 1%, зафиксированного в июне по сравнению с маем, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против июля 2013 года) инфляция ускорилась до 12,6% с 12%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала 2014 года, к декабрю 2013 года, инфляция в июле ускорилась до 12% с 11,6%, зафиксированных месяцем ранее.

По информации Госстата, в июле против июня больше всего подорожали яйца – на 12,8% (против июля 2013 года – на 20,6%), мясо и мясные продукты – на 4,1% (13,1%), жилье и коммунальные услуги – на 4% (20,6%), алкогольные напитки и табачные изделия – на 2,8% (14,9%), безалкогольные напитки – на 2,5% (13,9%), фрукты – на 2,4% (13,2%), макаронные изделия – на 2,4% (11,9%), подсолнечное масло – на 2,3% (1,2%).

Наибольшее снижение цен зафиксировано на овощи – на 30,7% (к июлю 2013 – снижение на 13%), одежду и обувь – на 3,2% (3%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне, без учета временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, по сравнению с маем 2014 года составила 1%, против июня 2013 года – 12%, против декабря 2013 года – 11,6%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.

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Яценюк объяснил, кого из аграриев переведут на общее налогообложение

Кабинет министров Украины в рамках проведения налоговой реформы намерен перевести на общую систему налогообложения, в том числе обложения налогом на добавленную стоимость, агропредприятия, годовой оборот которых составляет свыше 20 млн грн и земельный банк которых насчитывает свыше 3 тыс. га земель сельхозназначения, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы предлагаем на обсуждение две модели реформирования НДС в агросекторе. Первая модель – все те, у кого годовой объем выручки не более 20 млн грн и 3 тыс. га, остаются на действующей системе налогообложения. Все остальные переходят на общую систему. Это означает, что 90% работающих в агросекторе предприятий остаются на действующей системе налогообложения, и только 10% переходят на общую систему», - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что Кабмин готов обсуждать этот вопрос. «Мы знаем, что в Раде (Верховной Раде - УНИАН) есть серьезное аграрное лобби и мы готовы к дискуссии о том, какую систему налогообложения агросектора вы выбираете», - обратил внимание Яценюк.

В то же время он отметил, что изменения налогообложения в агросекторе потянут и изменения в системе поддержки предприятий со стороны государства. «В следующем году считаю необходимым восстановить систему компенсации процентных платежей по кредитам аграриям», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в Украине действует режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей, введенный в 1998 году. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.

В июле Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предполагает перевод с 1 января 2015 года крупных агропроизводителей (обрабатывающих более 1 тыс. га с ежегодным оборотом в 20 млн грн) на общую систему обложения налогом на добавленную стоимость (НДС), а также продление до 1 января следующего года режима освобождения от НДС операций по экспорту зерновых и технических культур.

Аграрии неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс относительно спецрежима налогообложения. Минагропрод в свою очередь обещал аграриям не менять систему налогообложения вплоть до января 2016 года.

УНИАН