ТОП-10 (7 августа)

Меткомбинаты Таруты на грани остановки из-за нехватки кокса

Госдолг Украины в июне снизился на $589 млн

Глава Нацбанка рассказала, когда укрепится гривня

Россия запрещает транзитные рейсы украинских авиакомпаний

РФ запретила поставки мяса, овощей, рыбы и молочки из стран, которые ввели санкции

Доллар вырос до 12,60 гривень

НБУ приостановил работу банков в пока неподконтрольных Украине населенных пунктах

Всемирный банк выделил $500 млн финсектору Украины

Украина готова покупать российский газ только на рыночных условиях

Украина приостанавливает спецпошлины для Беларуси с 19 августа

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Меткомбинаты Таруты на грани остановки из-за нехватки кокса

Днепровский меткомбинат им. Дзержинского и Алчевский меткомбинат, входящие в корпорацию «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), находятся на грани остановки из-за нехватки кокса на складах предприятий.

Об этом сообщается на сайте ДМК им. Дзержинского со ссылкой на генерального директора Максима Завгороднего. «Ситуация по коксу настолько тяжелая, что мы должны были бы приостановить производство вообще как таковое. Алчевск остановился, у нас из трех доменных печей работает одна – на 75% мощности», - цитирует пресс-служба Завгороднего. Он отметил, что на ж/д станции Дебальцево все заминировано боевиками и рабочих нет. Алчевский комбинат, чтобы не остановить коксовую батарею, сделал себе одну железнодорожную ветку и тепловозной тягой доставляет уголь.

«Если батарея остынет – Алчевский металлургический комбинат потеряет основные фонды. Как итог - будет решаться вопрос с Алчевским меткомбинатом, затем – с нашим», - сказал гендиректор ДМК. По его словам, в таких условиях российская горно-металлургическая компания «ЕВРАЗ» передала Алчевскому меткомбинату 20 тыс. тонн кокса, который позволяет в таком режиме одной доменной печью «дожить» до того момента, когда доедет покупной кокс из России. Кроме того он сообщил, что компании «Алтайкокс» и «Кокс» (Кемерово, Россия) грузят по 30 тыс. тонн кокса, который поступит на комбинат 14 августа, и с этой даты комбинат до конца месяца сможет работать на полную мощность. Гендиректор ДМК подчеркнул, что в настоящее время с "Баглейкокса" на ДМК им. Дзержинского поставляется около 850 тонн кокса, с другого коксохимзавода "ЕВРАЗА" - около 320 тонн кокса в сутки, однако этого не достаточно. «Сейчас комбинат ведет переговоры с коллегами из группы «Метинвест» относительно сотрудничества с «ЕВРАЗ «Днепродзержинский коксохимический завод», который поставлял кокс в Мариуполь. Проблема такая же – кокс невозможно туда доставить. Поэтому, скорее всего, мы достигнем каких-то договоренностей в ближайшие дни, и кокс, который у них есть, они будут отдавать нам», - добавил Завгородний.

Он отметил, что перебои с поставками кокса – это временное явление. Но даже в таких условиях рабочие будут получать зарплату, однако премии будут отменены, поскольку план производства не выполняется.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля на Донбассе проводится антитеррористическая операция против террористов, вооружаемых и финансируемых Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики освободили от террористов несколько городов региона, при этом военные продолжают вести операцию до полной очистки Донбасса от террористов.

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» принадлежит главе Донецкой ОГА Сергею Таруте, бизнесмену Олегу Мкртчану, а также группе неизвестных российских инвесторов. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат им. Дзержинского и Днепропетровский трубный завод.

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Госдолг Украины в июне снизился на $589 млн

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 июня 2014 года составила 69,510 млрд долл., что на 589 млн долл., или на 0,84%, меньше показателя на начало месяца.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины. По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в июне снизилась на 3,576 млрд грн, или на 0,43%. С начала года, за январь-июнь, государственный и гарантированный государством долг снизился на 3,600 млрд долл., или на 4,92%, в то время как в гривневом эквиваленте – вырос на 237,467 млрд грн, или на 40,64%. Государственный и гарантированный государством внешний долг в июне снизился на 285 млн долл., или на 0,69%, – до 41,143 млрд долл. и составил 59,19% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг снизился на 303 млн долл., или на 1,06%, – до 28,367 млрд долл.

Прямой госдолг правительства Украины в июне снизился на 554 млн долл., или на 0,97%, – до 56,844 млрд долл., что составляет 81,78% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В частности, внешний долг снизился на 260 млн долл., или на 0,83%, – до 31,158 млрд долл., внутренний – на 293 млн долл., или на 1,13%, – до 25,686 млрд долл. Гарантированный государством долг Украины на 30 июня составил 12,666 млрд долл., в том числе внешний – 9,985 млрд долл., внутренний – 2,681 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 1 апреля составила 65,894 млрд долл. (721,837 млрд в гривневом эквиваленте), что на 7,216 млрд долл., или на 9,87%, меньше показателя на начало текущего года в 73,110 млрд долл. Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.

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Глава Нацбанка рассказала, когда укрепится гривня

Национальный банк Украины оптимистично оценивает перспективы гривни, ожидая позитивных тенденций для национальной валюты при восстановлении мирной обстановки в стране. Об этом заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева в эфире телеканала «Украина». По словам главы НБУ, обесценивания гривни до уровня 15-20 грн за доллар в осенние месяцы, как это традиционно прогнозируют участники рынка, ожидать не стоит. «О таких цифрах… мы их даже не обсуждаем. Наши ожидания таковы, что с гривней не только ничего не должно случиться, но и должны происходить какие-то позитивные моменты. Смотреть с оптимизмом в будущее – это то, что нам надо. Для этого нужен мир в стране, это я вам скажу точно», – отметила Гонтарева.

Напомним, 5 августа Нацбанк впервые после 3-месячного перерыва вышел на валютный рынок с интервенциями и продал 69 млн долл., чтобы укрепить гривню, которая за две недели обесценилась почти на 70 копеек на фоне новостей о возможной отставке правительства. Как пояснила Гонтарева, регулятор выходил на рынок с курсом 11,93 – 12,26 грн/долл., тем самым показывая рынку свое видение стоимости гривни. «Никаких коридоров Национальный банк больше не дает. НБУ занимается тем, что следит за инфляцией и тормозит эти процессы», – добавила она. Глава Нацбанка подчеркнула, что регулятор постоянно отслеживает развитие ситуации на межбанковском валютном рынке и намерен в дальнейшем контролировать ситуацию в усиленном режиме.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк во вторник принял решение выйти на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 11,93 – 12,26 грн/долл. для сглаживания всплеска обменного курса и избыточной волатильности рынка. По оценкам регулятора, валютный рынок находится практически в равновесном состоянии, и повышение спроса на наличную иностранную валюту имеет инерционный характер, обусловленный политическими событиями на прошлой неделе. Напомним, что 24 июля после распада парламентской коалиции Верховная Рада провалила голосование за правительственные законопроекты об изменениях в налоговое законодательство, и премьер-министр Арсений Яценюк заявил об отставке. В результате гривня после относительной стабильности в предыдущие три месяца преодолела психологическую отметку в 12 грн/долл. и, таким образом, с начала года обесценилась по отношению к доллару более чем на 50%. 31 июля Верховная Рада не поддержала отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины и приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год.

По мнению экспертов, принятие этих законов необходимо для получения следующего транша кредита от Международного валютного фонда и должно постепенно снизить напряжение на валютном рынке, в результате чего в ближайшие несколько дней курс должен стабилизироваться на уровне около 12 грн/долл. Пока валютный рынок не отреагировал на решения парламентариев, и в среду, 6 августа, к закрытию торгов на межбанковском рынке котировки гривни к доллару установились на уровне 12,38/12,50 грн/долл.

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Россия запрещает транзитные рейсы украинских авиакомпаний

Россия приняла решение прекратить транзитные рейсы украинских авиакомпаний через свою территорию в ряды стран, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

"Россия прекращает транзитные рейсы украинских авиакомпаний через воздушное пространство РФ в Грузию, Азербайджан, Армению и Турцию", - сказал он в четверг на заседании правительства. Как сообщал УНИАН, обыкновенные акции ОАО "Аэрофлот" рухнули почти на 6% на фоне обсуждения российскими властями введения ограничений или запрета транзитных полетов европейских авиакомпаний из Европы в Азию через территорию России.

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РФ запретила поставки мяса, овощей, рыбы и молочки из стран, которые ввели санкции

Россия полностью запретила поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, овощей, фруктов, молочной продукции из стран, которые ввели против нее санкции. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал на заседании российского правительства.

«Я подписал постановление правительства. Россия вводит полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции – овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Королевства Норвегия», - сказал Медведев. По его словам, все эти меры не коснутся детского питания и продуктов, которые люди сами покупают в этих странах. «Ограничения вводятся с сегодняшнего дня на один год, но если наши партнеры продемонстрируют конструктивный подход по вопросам сотрудничества, правительство готово пересмотреть сроки действия этих мер», - сказал Медведев.

Он отметил, что Россия долгое время не отвечала на санкции Запада. «Мы до последнего надеялись, что наши зарубежные коллеги поймут, что санкции – это тупиковый путь, они никому не нужны, но они не поняли. Ситуация сложилась так, что мы вынуждены пойти на ответные меры», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, в течение прошлой недели и начале нынешней Евросоюз, а также США и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России на дестабилизацию положения в Украине, в частности вмешательства на востоке Украины и аннексии Крыма.

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Доллар вырос до 12,60 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,4000/12,5500, к 12:00 цены выросли 12,5000/12,5800. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 12,5000/12,6000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3418/0,3460, к 12:00 цены поднялись 0,3448/0,3474. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3460/0,3506. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,2635 (+0.0385).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3365/1,3390. Рынок евро-гривня открылся котировками – 16,5875/16,7905, к 12:00 цены ушли вверх 16,7155/16,8265. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 16,7070/16,8445.

Как сообщал УНИАН, в четверг на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 12,4000/12,5500 грн/долл. против 12,3800/12,5000 грн/долл. на закрытии торгов в среду, 6 августа.

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НБУ приостановил работу банков в пока неподконтрольных Украине населенных пунктах

Национальный банк Украины обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

«Банкам Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями», - говорится в постановлении регулятора от 6 августа №466, текстом которого располагает УНИАН.

Одновременно Нацбанк обязал «Укрпочту» и небанковские учреждения приостановить финансовые операции на этой территории и с нее, в том числе прием и выплату переводов средств.

Регулятор обязал свой гендепартамент регулирования денежного обращения ежедневно информировать банки о районах и городах областного значения Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинскими властями.

Нацбанк рекомендовал банкам до полного восстановления деятельности предоставлять клиентам услуги с помощью средств мобильного обслуживания.

Регулятор объясняет свое решение необходимостью предупредить угрозу жизни и здоровью клиентов и работников банков и финучреждений на территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, поскольку сложившаяся ситуация не позволяет работать и обеспечивать финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения в обычном режиме.

В рамках чрезвычайного режима работы НБУ разрешил банкам по отдельным направлениям действовать по упрощенной процедуре, при этом обязав банки принимать меры для обеспечения сохранности жизни и здоровья работников. Чрезвычайный режим работы банковской системы может вводиться на отдельных территориях и на определенный срок.

Во время чрезвычайного режима работы правление Нацбанка может принять решение о приостановлении или полном запрете деятельности банков или проведении отдельных операций, а также требовать любую дополнительную информацию от банков.

Напомним, что согласно Закону о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы, действующему с 11 июля, нормативно-правовые акты НБУ вступают в силу после их официального опубликования без регистрации в Министерстве юстиции. В настоящее время постановление НБУ пока нигде не опубликовано.

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Всемирный банк выделил $500 млн финсектору Украины

Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня утвердил новую сделку на 500 млн долл. в рамках первого займа на политику развития финансового сектора Украины и реформирование банковской системы, говорится в заявлении банка, переданном агентству УНИАН.

«Мы оказываем помощь органам государственной власти Украины для внедрения безотлагательного комплекса мероприятий, направленных на восстановление устойчивого роста. Вопрос обеспечения эффективного и стабильного функционирования банковской системы остро стоит на повестке дня реформ, реализацию которых Всемирный банк будет поддерживать и в дальнейшем через этот займ и другие инструменты», - говорится в заявлении.

По информации банка, займ будет направлен на поддержку Фонда гарантирования вкладов физических лиц для решения проблем неплатежеспособных банков, независимое стресс-тестирование 35 крупнейших банков страны, а также на укрепление системы банковского надзора.

Банк напоминает, что займ является частью общей помощи по преодолению кризиса в Украине, о которой группа Всемирного банка объявила в марте текущего года, и объем которой до конца 2014 года составит 3,5 млрд долл. С учетом этого займа, текущий кредитный портфель Всемирного банка составит 4,19 млрд долл. в рамках 12 операций, реализуемых в стране.

По информации на сайте Министерства финансов, кредитные средства будут привлечены в госбюджет на 16 лет с 7-летним льготным периодом по переменной процентной ставке на 6 месяцев «LIBOR + переменный спред» и с одноразовой комиссией 0,25%.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала кредитный договор со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов общей стоимостью 1,48 млрд долл. в рамках общего объема финпомощи Украине, которая в текущем году может составить 3,5 млрд долл.

В составе пакета кредит на 750 млн долл. на политику развития, кредит на 382 млн долл. по проекту повышения энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения и кредит на 350 млн долл. по проекту развития инфраструктуры. Кредитные средства предоставляются на 15 лет, льготный период составляет 5 лет, ставка 0,9% годовых. Финансирование будет сопровождаться технической помощью и проведением диалога с властями Украины для ускорения структурных и макроэкономических реформ.

Правительство Украины планировало до конца июля подписать со Всемирным банком договор по еще одному кредиту на 500 млн долл. для стабилизации банковского сектора, о чем в конце мая сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак.

Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году общий объем обязательств банка в стране достиг более 9 млрд. Долл. США в рамках 45 проектов и программ.

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Украина готова покупать российский газ только на рыночных условиях

Украина, отключенная «Газпромом» с середины июня от поставок природного газа, готова покупать российское «голубое топливо» по рыночным ценам, которые формируются на европейских биржах.

Об этом заместитель министра энергетики и угольной промышленности Вадим Улида сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Мы готовы покупать газ. Нам не нужно никаких исключительных, эксклюзивных условий. Мы готовы покупать газ на рыночных принципах», - сказал он.

Также Улида уточнил, что приемлемая для Украины цена на природный газ находится в пределах от 300 до 350 долл. за тыс. кубометров, в зависимости от транспортировки и места, где эти объемы покупаются.

«К сожалению, те условия, которые выдвигаются со стороны Российской Федерации, они не являются рыночными. Там опять есть привязка к какой-то формуле, опять есть привязка к решению российского правительства. То есть опять может быть одностороннее изменение цены, как это было. Когда сначала нам давали по 268 долл. за тыс. кубометров, потом без всяких причин сказали, что газ будет стоить 500 долл.», - отметил замминистра.

«Для того, чтобы не наступать на одни и те же грабли дважды, мы говорим - обычный европейский контракт по какому Россия продает газ в Европу», - добавил он.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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Украина приостанавливает спецпошлины для Беларуси с 19 августа

Украина с 19 августа приостанавливает действие специальных пошлин на ввоз белорусских товаров, введенных ранее в ответ на дискриминационные меры Беларуси по отношению к отечественному экспорту.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Соответствующее решение Межведомственной комиссии по международной торговле будет опубликовано в газете «Урядовый курьер» 8 августа.

Согласно сообщению, Минэкономразвития Украины рассчитывает, что Республика Беларусь в ближайшее время не будет осуществлять лицензирование украинских кондитерских изделий и сырья для их производства, отдельных видов макаронных изделий, пива солодового, цемента, стекла полированного и стеклотары.

Белорусская сторона должна обеспечить отмену соглашений о поставках товаров, которыми определяются ценовые и количественные ограничения, заключенные между украинскими экспортерами и государственными органами Республики Беларусь.

Вместе с тем, в решении комиссии предусмотрено, что специальная пошлина может быть возобновлена до 31 декабря 2016 года по заявлению украинских производителей-экспортеров в случае наличия факта дискриминационных действий со стороны Республики Беларусь.

Как сообщалось ранее, постановлениями Совета министров Республики Беларусь был введен режим лицензирования импорта пива солодового, кондитерских изделий и сырья для их производства, отдельных видов макаронных изделий, цемента, стекла полированного и стеклотары в Республику Беларусь из стран, которые не являются членами Таможенного союза.

Выдача лицензий осуществлялась при наличии соглашений об условиях поставок между белорусским государственным органом и украинским экспортером, в которых устанавливались ценовые и количественные ограничения, что противоречит международным обязательствам.

По мнению украинских властей, такие действия Республики Беларусь создали искусственные преграды по доступу на белорусский рынок и нанесли значительный ущерб украинским производителям.

С целью защиты отечественных экспортеров Межведомственная комиссия по международной торговле 1 июля 2014 года приняла решение о применении мер в виде введения специальной пошлины на некоторые белорусские товары. Специальная пошлина вступила в силу 27 июля 2014 года.

УНИАН