ТОП-10 (8 августа)

«МТС Украина» возобновила мобильную связь в Крыму

Доллар снова растет - 12,70 гривень

«Укрзализныця» повысила цены на билеты на 10%

Нацбанк отключил свои системы от Донецка и Луганска и вывез деньги из хранилища

Кабмин одобрил законопроект о санкциях против России

Беларусь с 19 августа отменит лицензирование украинских товаров

Украина в качестве санкций против РФ может остановить транзит газа в Европу

Нацбанк надеется перейти к инфляционному таргетированию через год-полтора

Суд арестовал активы компании Новинского на 4,6 млрд гривень

Всемирный банк может увеличить до $1 млрд помощь финсектору Украины

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«МТС Украина» возобновила мобильную связь в Крыму

Один из крупнейших украинских сотовых операторов «МТС Украина» сообщает о возобновлении 7 августа в 19.30 предоставления услуг связи на территории оккупированного Крыма. «Обслуживание абонентов «МТС Украина» организовано на основе одностороннего технического роуминга и осуществляется в соответствии с универсальным тарифом, условия которого максимально приближены к условиям тарифов, которыми крымские абоненты пользовались ранее», - сообщается в пресс-релизе компании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе оператора, услугу роуминга для «МТС Украина» предоставила новообразованная российская компания «К-Телеком».

«У нас двое суток не было связи в Крыму. Возникла экстраординарная ситуация, поэтому мы обращались ко всем операторам и просили их помочь в срочном порядке организовать обслуживание абонентов на их сетях. К сожалению, украинские операторы оказались в большей степени конкурентами и по каким-то причинам не особо торопились нам предоставить каналы связи. Поэтому мы обратились к компании «К-Телеком», которая через швейцарский хаб предоставила нам возможность использовать их сеть», - сообщила начальник отдела по связям с общественностью «МТС Украина» Виктория Рубан. При этом она отметила, что компания продолжает рассматривать возможность организации технического роуминга в сетях других украинских операторов. Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации. 4 августа власти России запустили в аннексированном Крыму работу нового российского сотового оператора «К-Телеком». По словам начальника управления Вадима Дворяненко, компания является правопреемником «МТС Украина». С 5 августа в Симферополе, Севастополе и других городах Крыма началось отключение мобильной связи оператора «МТС Украина».

В компании отметили, что из-за отсутствия возможности управлять всеми важными элементами сети работа оператора в Крыму была «полностью парализована». После этого компания обратилась к другим операторам, которые предоставляют услуги связи на территории аннексированного Россией Крыма, с просьбой помочь организовать технический роуминг в их сетях для восстановления связи на полуострове.

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Доллар снова растет - 12,70 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 12,5500/12,7000. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую поднялись – 0,3438/0,3479.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,8070/17,0105. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3394/96 (четверг - 1,3377/79).

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«Укрзализныця» повысила цены на билеты на 10%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") провела запланированную индексацию тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства. "Тарифы на проезд в пассажирских поездах будут проиндексированы с 8 августа и 1 октября этого года. Стоимость проезда увеличится дважды по 10% во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов "Интерсити+". Однако тарифы на пассажирские перевозки и после индексации останутся ниже их экономически обоснованного уровня, поскольку проезд по украинской железной дороге является самым дешевым среди стран СНГ", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, индексация тарифов происходит на основании приказа Министерства инфраструктуры Украины №332 от 21 июля "Об утверждении изменений к тарифам на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении".

«Тарифы на перевозки багажа и грузобагажа не изменятся. Повышение тарифов в декабре 2014 года к декабрю предыдущего года составит 21%»,- подчеркнули в пресс-службе. В частности, на данный момент стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда по маршруту Киев - Харьков (489 км) при действии коэффициента по дням недели 1,0 и периода года 1,07 (с учетом комиссионного сбора, стоимости постельного белья) составляет 115,4 грн, в купейном вагоне - 207,94 грн. После первого этапа повышения тарифов стоимость проезда в плацкартном вагоне увеличится на 8,84 грн – до 124,24 грн, в купейном - на 18,1 грн – до 226,04 грн. После второго этапа повышения тарифов с 1 октября стоимость проезда уменьшится, так как будет действовать более низкий коэффициент периода года - 0,93. В частности, в октябре в плацкартном вагоне по вышеуказанному маршруту стоимость проезда уменьшится на 4,27 грн – до 119,97 грн, в купейном - на 8,75 грн, до 217,29 грн.

На данный момент стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда по маршруту Киев - Одесса (655 км) при действии коэффициента по дням недели 1,0 составляет 123,56 грн, в купейном вагоне - 220,53 грн. После первого этапа повышения тарифов стоимость проезда в плацкартном вагоне вырастет на 9,66 грн – до 133,22 грн, в купейном - на 19,36 грн – до 239,89 грн. После второго этапа индексации стоимость проезда в плацкартном вагоне уменьшится на 4,67 грн и составит 128,55 грн, в купейном - на 9,36 грн - до 230,53 грн. Также сообщается, что в течение прошлого и текущего годов подорожала продукция, закупаемая для нужд железнодорожной отрасли. В частности, увеличились цены на дизельное топливо на 54%, электроэнергию - на 20,3%, локомотивные бандажи - на 21,3%, пассажирские колеса - на 11,7%. «Укрзализныця» подчеркивает, что повышение стоимости проезда обусловлено необходимостью постепенного снижения перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет прибыли от грузовых, приближения их к экономически обоснованному уроню. «Это позволит частично покрыть расходы, вызванные увеличением цен на продукцию, закупаемую для нужд пассажирских перевозок и обеспечения безопасности движения», - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2014 года "Укрзализныця" провела индексацию тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 12,5% по отношению к 2013 году. Министерство инфраструктуры Украины намерено создать специальную комиссию по регулированию железнодорожных тарифов в рамках реформирования "Укрзализныци". Правительство 25 июня приняло решение преобразовать Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года.

Справка УНИАН. Стоимость проезда по украинским железным дорогам является самой низкой среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении в плацкартных вагонах Российских железных дорог в 4,5-5,36 раза превышает действующий в Украине тариф, а в купейных вагонах - в 4,3 раза. Проезд в плацкартных вагонах поездов Казахстана дороже в 2,7-2,9 раза, а в купейных - в 2,25-2,42 раза.

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Нацбанк отключил свои системы от Донецка и Луганска и вывез деньги из хранилища

Национальный банк Украины отключил все свои системы от Донецка и Луганска и вывез деньги из хранилища, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева. «В Луганске света нет месяц, к чему подключить аппарат, как делать платеж? Мы однозначно все останавливаем. Нацбанк отключил все свои системы от Донецка и Луганска, вывезли деньги из хранилища, там оккупировано все», - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос о вчерашнем запрете на проведение финансовых операций на территориях Донецкой и Луганской областей, не подконтрольных украинским властям. Гонтарева пояснила, что это решение является формальным подтверждением уже состоявшегося факта.

«Как можно людей выводить на работу, завозить наличные? У нас очень долго банки пытались, особенно государственные, подвозить туда наличные. Нацбанк уже не обеспечивал ни инкассацию, ни подвоз денег. Банки уже не могут это физически делать. Все деньги отбирают бандформирования, там идет война. Я думаю, что там нужна гуманитарная помощь. Денежная уже не поможет», - добавила она. Глава Нацбанка напомнила, что два месяца назад террористы захватили региональное управление Национального банка и разместили в нем так называемый «Донецкий народный банк». «Мы всех наших сотрудников отпустили домой и платим им зарплату. Но слышали, что наши сотрудники каким-то образом, получая нашу зарплату, ходили на работу в этот «Донецкий народный банк». То же самое стало происходить с банками», - рассказала она. Гонтарева также напомнила, что в Крыму после аннексии осталось 3,2 млрд грн наличности, в то время как в Донецкой и Луганской областях ее уже практически нет, в Луганске уже не работают магазины, там пустые полки. «В Донецке и Луганске ничего не осталось, там Нацбанк предпринял шаги. Понятно, что никто не уничтожал деньги и документы, пока с Нацбанком было не согласовано. Иначе они уходили в руки террористов. Вы же знаете – захватывались инкассаторские машины, расстреливались люди», – сказала глава Нацбанка и подчеркнула, что уничтожить наличность и документы – это лучший вариант, чем передать все в руки бандформирований.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обязал банки Украины, «Укрпочту» и небанковские финансовые учреждения приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями, о чем говорится в постановлении регулятора от 6 августа. Одновременно регулятор обязал свой Генеральный департамент регулирования денежного обращения ежедневно информировать банки о районах и городах областного значения Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинскими властями. В 24 июля Нацбанк ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и в Крыму, поскольку сложившаяся ситуация не позволяет работать и обеспечивать финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения в обычном режиме.

В рамках чрезвычайного режима работы НБУ разрешил банкам по отдельным направлениям действовать по упрощенной процедуре, при этом обязав банки принимать меры для обеспечения сохранности жизни и здоровья работников. Чрезвычайный режим работы банковской системы может вводиться на отдельных территориях и на определенный срок. Во время чрезвычайного режима работы правление Нацбанка может принять решение о приостановлении или полном запрете деятельности банков или проведении отдельных операций, а также требовать любую дополнительную информацию от банков.

Согласно Закону о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы, действующему с 11 июля, нормативно-правовые акты НБУ вступают в силу после их официального опубликования без регистрации в Министерстве юстиции. В настоящее время постановление НБУ пока нигде не опубликовано.

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Кабмин одобрил законопроект о санкциях против России

Кабинет министров Украины разработал и утвердил проект закона о введении санкций против юридических и физических лиц, подозреваемых в преступлениях против территориальной целостности Украины и ее граждан, заявил на брифинге в пятницу премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «В рамках нашей координации с западными партнерами правительство приняло ряд решений. Для введения санкций Кабинет министров Украины утвердил проект закона о санкциях. Это впервые в истории в Украине, мы, как государство, применяем санкции против субъектов, которые совершают преступления против нашей страны и наших граждан», - сказал глава правительства.

По словам премьера, в соответствие с законом Украина имеет право ввести 26 видов санкций, включая замораживание активов, запрет на ведение хозяйственной деятельности на территории Украины, запрет на пользование радиочастотными ресурсами, интернетом и другими средствами связи, запрет на участие в приватизации объектов государственной собственности, запрет на пользование лицензиями, полный или частичный запрет транзита всех видов ресурсов. «Кроме того, закон предусматривает процедуру лицензирования и квотирования, проведение специальных видов проверок финансовых операций и приостановка финансовых операций», - сказал глава правительства, добавив, что сюда же подпадает запрет на въезд и перемещение.

Яценюк также отметил, что Кабмин передал на рассмотрение СНБО фамилии 172 физических лиц, граждан Российской Федерации и граждан других стран, которые финансируют терроризм, поддерживали аннексию Крыма и посягают на территориальную целостность украинского государства. «Также к внедрению санкций передаются 65 юридических лиц, преимущественно российские резиденты, которые поддерживают и финансируют терроризм и имеют прямое отношение к совершению преступлений на территории Украины», - сказал Яценюк. Он подчеркнул, что закон о санкций должен быть проголосован парламентом во вторник, 12 августа.

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Беларусь с 19 августа отменит лицензирование украинских товаров

Беларусь отменит обязательное лицензирование украинских товаров с 19 августа согласно с договоренностями, достигнутыми 5 августа Межведомственной комиссией по международной торговле.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Отмена лицензирования украинских товаров должна произойти синхронно с отменой украинской стороной специальных импортных пошлин на белорусские товары. Таким образом, ограничения, введенные во взаимной торговле, с указанной даты будут полностью устранены.

«Рассчитываем, что в дальнейшем любые проблемные вопросы в двусторонних торгово-экономических отношениях между нашими странами будут разрешаться путем консультаций, в конструктивном ключе и на взаимовыгодной основе», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина с 19 августа приостанавливает действие специальных пошлин на ввоз белорусских товаров, введенных ранее в ответ на дискриминационные меры Беларуси по отношению к отечественному экспорту.

Ранее, постановлениями Совета министров Республики Беларусь был введен режим лицензирования импорта пива солодового, кондитерских изделий и сырья для их производства, отдельных видов макаронных изделий, цемента, стекла полированного и стеклотары в Республику Беларусь из стран, которые не являются членами Таможенного союза.

С целью защиты отечественных экспортеров Межведомственная комиссия по международной торговле 1 июля 2014 года приняла решение о применении мер в виде введения специальной пошлины на некоторые белорусские товары. Специальная пошлина вступила в силу 27 июля 2014 года.

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Украина в качестве санкций против РФ может остановить транзит газа в Европу

Введение Украиной санкций против страны-агрессора Российской Федерации может коснуться транзита российского природного газа в Европу по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Я сказал про все инструменты, которые выписаны в законе, в том числе и возможность приостановки любого вида транзита, как авиаперелетов, так и транзита ресурсов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа, в противном случае, если российская компания не выполняет этого условия, вступает в силу положение «транзитируй или плати». «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают в течение последних четырех лет.

В июле Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила газовому монополисту компании «Газпром» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет.

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Нацбанк надеется перейти к инфляционному таргетированию через год-полтора

Национальный банк Украины ожидает перехода к инфляционному таргетированию в течение 12-18 месяцев, об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе брифинга.

«Мы с МВФ надеемся, что пройдем этот путь от 12 до 18 месяцев», - сказала Гонтарева и пояснила, что переход к инфляционному таргетированию позволит «обуздать» инфляцию и одновременно установить на рынке адекватные ставки.

В то же время, она подчеркнула, что переход к нормальным ставкам невозможен без очистки банковского рынка от проблемных банков, которые во избежание оттока депозитов завышают ставки их привлечения и вынуждают следовать своему примеру весь рынок.

«Мы будем продолжать заниматься неплатежеспособными банками, в наших приоритетах – здоровая банковская система», - добавила Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года МВФ по итогам миссии в Украине заявил, что не видит адекватной монетарной политики в Украине, и рекомендовал Нацбанку перейти к инфляционному таргетированию.

Инфляционное таргетирование представляет собой комплекс мер для контроля над уровнем инфляции, основным инструментом которого является манипулирование учетной ставкой.

Напомним, Нацбанк с 17 июля повысил учетную ставку на 3 п.п. – до 12,5%. До этого регулятор пересматривал уровень учетной ставки в апреле, повысив ее на 3 п.п. – до 9,5%.

В 2013 году Нацбанк заявлял о намерениях постепенно снижать учетную ставку и в течение года проводил такое снижение дважды: до 6,5% с 13 августа и до 7% с 10 июня, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ.

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Суд арестовал активы компании Новинского на 4,6 млрд гривень

Печерский суд Киева арестовал активы подконтрольной «Смарт-Холдингу» Вадима Новинского компании Yernamio Consulting Limited (Кипр) в размере 4,6 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении суда по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц по отношению к владельцам ликвидируемого банка «Форум».

«Наложить арест, в пределах материальных претензий истца в сумме 4466730365,30 (четыре миллиарда четыреста шестьдесят шесть миллионов семьсот тридцать тысяч триста шестьдесят пять) гривень 30 копеек», - сказано в постановлении.

Напомним, что ранее Хозяйственный суд города Киева арестовал средства подконтрольной «Смарт-Холдингу» Вадима Новинского компании Yernamio Consulting Limited (Кипр) в размере 50 млн долл., ранее перечисленные ею на счет в Национальном банке Украины для оздоровления банка «Форум».

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Форум» с 14 марта и в течение этого периода осуществлял поиск инвестора для выведения банка с рынка.

В мае дочерняя компания «Смарт-Холдинга» Вадима Новинского, основного владельца банка «Форум», перечислила на спецсчет НБУ 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка и, по информации банка, планировала перечислить второй транш в таком же размере, после чего должен был состояться аудит и рекапитализация банка собственниками и инвесторами.

В июне «Альфа-Банк» (Украина) сообщил о проведении оценки в проблемном банке «Форум» и готовности принять на себя обязательства перед вкладчиками финучреждения в случае принятия решения о покупке части его активов и пассивов, но впоследствии отказался от покупки.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Форум» 16 июня, и Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру выведения банка с рынка. В ответ основной собственник банка, «Смарт-Холдинг», сообщил о подаче иска в суд с требованием отменить решение о ликвидации банка «Форум».

Банк «Форум» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.

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Всемирный банк может увеличить до $1 млрд помощь финсектору Украины

Всемирный банк, уже предоставивший банковскому сектору Украины кредит в размере 500 млн долл., рассмотрит возможность увеличения этой кредитной линии еще на 500 млн долл. - до 1 млрд долларов, заявил журналистам глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан.

По его словам, решение ожидается в начале 2015 года. «Таким образом, общий объем будет составлять один млрд долл. Часть - 500 млн долл. (сейчас - УНИАН) и займ, который будем готовить с начала следующего года, тоже составит 500 млн долл.», - сказал Фан.

Он также отметил, что средства, в случае их предоставления, будут направлены в бюджет, использованы на стабилизацию банковской системы Украины и усиление банковского надзора.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 августа, министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета и директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан подписали кредитный договор о предоставлении первого займа на политику развития в финансовом секторе Украины на сумму 500 млн долл. Займ является частью общей помощи по преодолению кризиса в Украине, о которой группа Всемирного банка объявила в марте текущего года, и объем которой до конца 2014 года составит 3,5 млрд долл.

УНИАН