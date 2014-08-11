«Киевстар» временно прекратил работу в Крыму из-за захвата офиса

Крупнейший украинский оператор «Киевстар» сообщает о временном прекращении предоставления услуг связи на территории аннексированного Крыма из-за захвата неизвестными вооруженными лицами офиса в Симферополе и несанкционированной установки ими аппаратуры на телеком-оборудовании компании.

«Сегодня в офис «Киевстар» в городе Симферополь вошла группа вооруженных людей, они попросили работников «Киевстар» оставаться в помещении, и, по словам нашего персонала, начали устанавливать собственную аппаратуру на телеком-оборудовании компании. Поэтому «Киевстар», действуя в интересах информационной безопасности своих абонентов, физической безопасности персонала и целостности работы сети, вынужден временно прекратить предоставление услуг связи в Крыму, исключая таким образом любые противоправные действия, которые могут повлиять на сеть и ее безопасность», - сказано в сообщении пресс-службы.

Оператор сообщил об этом инциденте в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), для получения инструкций относительно дальнейших действий компании.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

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С 5 августа в Симферополе, Севастополе и других городах Крыма началось отключение мобильной связи оператора «МТС Украина». В компании отметили, что из-за отсутствия возможности управлять всеми важными элементами сети работа оператора в Крыму была «полностью парализована».

После этого компания обратилась к другим операторам, которые предоставляют услуги связи на территории аннексированного Россией Крыма, с просьбой помочь организовать технический роуминг в их сетях для восстановления связи на полуострове.

В дальнейшем связь в сети «МТС Украина» была возобновлена за счет организации технического роуминга в сети новообразованной в Крыму российской компании «К-Телеком».