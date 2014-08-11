ТОП-10 (11 августа)

Доллар на межбанке вырос до 13,20 грн

Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 15,107 млрд кубометров

НБУ сегодня на межбанке покупал и продавал доллары по 12,61/12,70 грн

В "Нафтогазе" рассказали, кто сможет транспортировать российский газ в Европу

Экс-заместитель главы Нацбанка незаконно вывел 2 млрд гривень в Европу

«Киевстар» временно прекратил работу в Крыму из-за захвата офиса

Цена валюты будет меняться постоянно - эксперт

"Нафтогаз" предлагает европейским клиентам "Газпрома" покупать газ на границе с РФ

В поездах «Интерсити+» введена новая система скидок

"Лукойл" ушел из Украины: проданы 240 АЗС и 6 нефтебаз

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Доллар на межбанке вырос до 13,20 грн

В понедельник, 11 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,6000/12,9000, к 12:00 цены выросли до 12,9000/13,1000. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 12,9200/13,2000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,8705/17,2765, к 12:00 цены ушли вверх до 17,2670/17,5390. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 17,2990/17,6780.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3495/0,3582, к 12:00 цены поднялись до 0,3568/0,3627. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3567/0,3654.

Национальный банк сегодня в третий раз с начала месяца вышел на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 12,61/12,70 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 12,6200/12,7000.

Нацбанк в пятницу вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня на уровне 12,458546/12,6000.

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Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 15,107 млрд кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах со 2 по 8 августа увеличились на 0,9% - до 15,107 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, суточная добыча природного газа в Украине составляет около 50 млн кубометров, при этом возможный дефицит углеводородов в отопительный сезон, без учета реверсных поставок, может составить около 7 млрд кубометров.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд кубометров. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

«Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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НБУ сегодня на межбанке покупал и продавал доллары по 12,61/12,70 грн

Национальный банк Украины в понедельник, 11 августа, в третий раз с начала месяца вышел на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 12,61/12,70 грн/долл., о чем УНИАН сообщил казначей одного из крупных банков.

Напомним, что на прошлой неделе регулятор впервые после 3-месячного перерыва дважды выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями, чтобы укрепить гривню. В том числе 5 августа НБУ выходил с котировками 11,93/12,26 грн/долл. и продал 69 млн долл., 8 августа – с котировками 12,45/12,60 грн/долл.

«Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк покупал и продавал доллары США по курсу – 12,6068/12,7000 грн/долл.», - сказал собеседник агентства.

8 августа глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что регулятор обладает необходимым запасом прочности в виде резервов, чтобы успокоить валютный рынок, но в случае необходимости может применить административные меры его регулирования.

В настоящее время действует ряд административных ограничений НБУ на валютном рынке, в том числе обязательная продажа 50% валютной выручки, контроль сроков экспортно-импортных расчетов, а также ряд ограничений по валютным переводам и выдаче наличной валюты.

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В "Нафтогазе" рассказали, кто сможет транспортировать российский газ в Европу

В случае введения ограничений на транзит ресурсов по территории Украины российский газ в Европу смогут транспортировать компании, которые не попали под действие санкций.

«Введение санкций, ограничивающих транзит ресурсов, может ограничить или исключить дальнейшее предоставление газотранспортных услуг определенным контрагентам со стороны НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укртрансгаз», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

«В таком случае услуги по транспортировке природного газа по территории Украины в страны ЕС, Турцию и Молдову могут предоставляться контрагентам, которые не подпадают под действие санкций», - подчеркивается в сообщении НАК.

Согласно сообщению, для этого компаниям необходимо заключить соответствующие прямые договоры с оператором украинской газотранспортной системы.

Как отметили в «Нафтогазе», принятие проекта закона Украины «О санкциях», который был подан в Верховную Раду Кабинетом министров Украины 8 августа 2014 года, не будет означать автоматический ввод специальных экономических и ограничительных мер, о которых говорится в документе.

«Закон создает правовую основу для введения ограничений в отношении определенных видов экономической деятельности, в том числе предоставления услуг по транспортировке ресурсов. Такое ограничение может быть введено СНБО по представлению Верховной Рады, президента, Кабинета министров, Национального банка или Службы безопасности», - говорится в сообщении.

«Нафтогаз» подтверждает свою готовность и в дальнейшем так же безупречно обеспечивать транспортировку природного газа для европейских потребителей», - цитирует пресс-служба главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Справка УНИАН. Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа, в противном случае, если российская компания не выполняет этого условия, вступает в силу положение «транзитируй или плати». «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают в течение последних четырех лет.

В июле Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила газовому монополисту компании «Газпром» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет.

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Экс-заместитель главы Нацбанка незаконно вывел 2 млрд гривень в Европу

Генеральная прокуратура Украины устанавливает счета, на которые экс-заместитель председателя Национального банка Украины Борис Приходько незаконно вывел 2 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Виталий Ярема сообщил в интервью журналистам после подписания соглашения о сотрудничестве между Генпрокуратурой и Международным центром по возврату активов Базельского института управления.

“Заместителем председателя Национального банка Приходько через “Брокбизнесбанк” и соответствующие схемы было выведено 2 млрд грн, и нам нужно сейчас установить, на какие счета ушли деньги. В том числе мы имеем информацию, что они выведены в один из европейских банков”, - сказал Ярема.

По его словам, по решению суда Приходько взят под стражу и находится в следственном изоляторе.

Как сообщал УНИАН, 1 августа стало известно о задержании Приходько. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По результатам проведенного расследования установлено, что в феврале 2014 года Приходько по предварительному сговору с председателем правления Аграрного фонда Кирюком и должностными лицами "Брокбизнесбанка", в частности председателем наблюдательного совета Денисом Бугаем, незаконно завладели средствами Аграрного фонда в размере 2,069 млрд грн.

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«Киевстар» временно прекратил работу в Крыму из-за захвата офиса

Крупнейший украинский оператор «Киевстар» сообщает о временном прекращении предоставления услуг связи на территории аннексированного Крыма из-за захвата неизвестными вооруженными лицами офиса в Симферополе и несанкционированной установки ими аппаратуры на телеком-оборудовании компании. «Сегодня в офис «Киевстар» в городе Симферополь вошла группа вооруженных людей, они попросили работников «Киевстар» оставаться в помещении, и, по словам нашего персонала, начали устанавливать собственную аппаратуру на телеком-оборудовании компании.

Поэтому «Киевстар», действуя в интересах информационной безопасности своих абонентов, физической безопасности персонала и целостности работы сети, вынужден временно прекратить предоставление услуг связи в Крыму, исключая таким образом любые противоправные действия, которые могут повлиять на сеть и ее безопасность», - сказано в сообщении пресс-службы. Оператор сообщил об этом инциденте в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), для получения инструкций относительно дальнейших действий компании.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии. 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

С 5 августа в Симферополе, Севастополе и других городах Крыма началось отключение мобильной связи оператора «МТС Украина». В компании отметили, что из-за отсутствия возможности управлять всеми важными элементами сети работа оператора в Крыму была «полностью парализована». После этого компания обратилась к другим операторам, которые предоставляют услуги связи на территории аннексированного Россией Крыма, с просьбой помочь организовать технический роуминг в их сетях для восстановления связи на полуострове. В дальнейшем связь в сети «МТС Украина» была возобновлена за счет организации технического роуминга в сети новообразованной в Крыму российской компании «К-Телеком».

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Цена валюты будет меняться постоянно - эксперт

Ключевая проблема валютного рынка не в ослаблении гривни, а в отсутствии понимания рынка, чего ждать от Национального банка Украины, считает исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Дмитрий Боярчук. «НБУ вышел с интервенциями - и на этом спасибо. Но нужно не выскакивать время от времени, как «черт из табакерки», а ввести четкое правило, когда эти интервенции будут автоматически включаться, и сделать инструменты хеджирования валютных рисков. Нужна прозрачность и предсказуемость поведения регулятора, иначе дела не будет», - сказал Боярчук.

Эксперт напомнил, что с переходом к гибкому обменному курсу цена валюты будет меняться постоянно, и к этому нужно привыкнуть, но это не значит, что курс постоянно будет расти. «Валютный курс сейчас определяется временными факторами. В нормальных экономических условиях, а война когда-то закончится, объемы экспорта и приток капитала будут на совершенно другом уровне. А это значит, что как только стабилизируется ситуация, есть все предпосылки ожидать укрепления гривни», - пояснил он. По словам эксперта, на предстоящее укрепление гривни указывает и стремительное падение импорта. «Цена гривни занижена, это временно, но эта временная девальвация, однако, неплохо «убивает» потребления импорта, что является еще одним фактором позитивных перспектив национальной валюты», - добавил он. Боярчук подчеркнул, что плавающий курс - это механизм саморегулирования. «Чем больше гривня будет падать, тем быстрее будут «умирать» причины этой девальвации», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 августа, к 12:00 котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины понизилась до 12,90/13,10 грн/долл. Нацбанк в понедельник 11 августа в третий раз с начала месяца вышел на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 12,61/12,70 грн/долл. Напомним, что на прошлой неделе регулятор впервые после 3-месячного перерыва дважды выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями, чтобы укрепить гривню. В том числе 5 августа НБУ выходил с котировками 11,93/12,26 грн/долл. и продал 69 млн долл., 8 августа – с котировками 12,45/12,60 грн/долл., продав 31,450 млн долл. и купив 35 млн долл.

Как заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, регулятор обладает необходимым запасом прочности в виде резервов, чтобы успокоить валютный рынок, но в случае необходимости может применить административные меры его регулирования. В настоящее время действует ряд административных ограничений НБУ на валютном рынке, в том числе обязательная продажа 50% валютной выручки, контроль сроков экспортно-импортных расчетов, а также ряд ограничений по валютным переводам и выдаче наличной валюты.

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"Нафтогаз" предлагает европейским клиентам "Газпрома" покупать газ на границе с РФ

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» советует европейским компаниям пересмотреть свои договоры с «Газпромом» на транзит российского газа через территорию Украины в случае одобрения Верховной Радой санкций в отношении Российской Федерации, которые могут затронуть и транзит энергоресурсов. «Если мы не можем транспортировать газ для «Газпрома», то мы можем транспортировать его для других компаний, например, европейских», - сказали УНИАН в пресс-службе «Нафтогаза».

Ранее в «Нафтогазе» отмечали, что введение санкций, ограничивающих транзит ресурсов, может ограничить или исключить дальнейшее предоставление газотранспортных услуг определенным контрагентам со стороны НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укртрансгаз». Однако, как позже пояснили УНИАН в компании, «Нафтогаз» предлагает европейским клиентам «Газпрома» покупать газ на восточной границе Украины с Россией, что, скорее всего, потребует изменений в соответствующих транзитных договорах. Украина уже неоднократно предлагала Европе покупать природный газ на украинско-российской границе и подписать новые соответствующие договоры с компанией «Газпром». Премьер-министр Арсений Яценюк ранее заявлял, что закон о санкциях должен быть проголосован парламентом во вторник, 12 августа.

Справка УНИАН. Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают в течение последних четырех лет. Кроме этого, поставки российского газа в ЕС осуществляются через «Газпром экспорт», который торгует им непосредственно на западной границе Украины. В июле Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила газовому монополисту компании «Газпром» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет.

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В поездах «Интерсити+» введена новая система скидок

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, с 8 августа ввела новую систему тарифообразования на проезд в скоростных поездах категории «Интерсити+» в вагонах первого класса, что позволит пассажиру экономить на стоимости билета на данные поезда до 15% при заблаговременном приобретении проездного документа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»). «Благодаря новой системе пассажиры могут сэкономить на стоимости проезда в вагонах 1-го класса поездов категории «Интерсити+» при заблаговременном приобретении билетов. Наибольшую скидку можно получить, купив билет за 30 суток до даты отправления поезда. Чем ближе к дате отправления, тем стоимость выше. При покупке билетов за 1-4 суток стоимость билета в вагон 1-го класса поезда «Интерсити+» будет самой дорогой»,- сказано в сообщении. В частности, за 30 суток до предполагаемой даты отправления поезда действует коэффициент индексации 0,85 от стоимости плацкарты, то есть снижение стоимости билета на 15%; за 29-25 суток до даты отправления - коэффициент индексации 0,90 от стоимости плацкарты, то есть снижение стоимости билета на 10%; за 24-15 суток до даты отправления - коэффициент индексации 0,95 от стоимости плацкарты, то есть снижение стоимости билета на 5%; за 14-5 суток до даты отправления - коэффициент индексации 1,00 от стоимости плацкарты, при этом стоимость билета остается без изменений. За 4-2 суток до даты отправления - коэффициент индексации составит 1,10 от стоимости плацкарты, то есть повышение стоимости билета на 10%; за сутки до даты отправления - коэффициент индексации 1,15 от стоимости плацкарты, то есть повышение стоимости билета будет на 15%. Кроме того, УЖСК ввела новые коэффициенты гибкого регулирования тарифов по дням недели на проезд в поездах категории «Интерсити+» в вагонах как первого, так и второго классов. «Пассажиры поездов «Интерсити+» могут ездить дешевле в понедельник и субботу, дороже - в пятницу и воскресенье. Кроме того, пассажиры 1-го класса могут еще и экономить, если заранее будут покупать билеты», - отметили в пресс-службе. В частности, по понедельникам и вторникам применяется коэффициент индексации 0,90 от стоимости плацкарты, то есть снижение стоимости билета на 10%; по пятницам и воскресеньям - коэффициент индексации 1,10 от стоимости плацкарты, то есть повышение стоимости билета на 10%. Кроме того, при покупке билетов в обе стороны на вышеуказанные поезда пассажиру предоставляется скидка 10%.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Укрзализныця" провела запланированную индексацию тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+". Второй этап повышения на 10% ожидается с 1 октября 2014 года. Ранее Верховная Рада отменила льготную нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) услуг по перевозке пассажиров скоростными поездами категории "Интерсити+", что привело к удорожанию стоимости проездных документов на такие поезда на 20%.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена. Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.

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"Лукойл" ушел из Украины: проданы 240 АЗС и 6 нефтебаз

Российская компания «Лукойл» 11 августа подписала с малоизвестной австрийской компанией AMIC Energy Management GmbH (AMIC) договор о продаже 100% акций «Лукойл-Украина», владеющей около 240 АЗС и 6 нефтебазами на территории Украины. «Ожидается, что сделка будет завершена после получения необходимой разрешительной документации от компетентных органов Украины», - говорится в сообщении AMIC.

Как сообщал УНИАН, в конце июля «Лукойл» сообщил о достижении договоренности с AMIC Energy Management GmbH (AMIC) о продаже своей «дочки» в Украине. Опрошенные УНИАН эксперты и участники нефтяного рынка склоняются к мнению, что «Лукойл», стремясь защитить свои активы от санкций, заключает сделки, подобные этой. Однако фактический контроль над предприятиями все-равно остается за «Лукойлом».

Справка УНИАН. Компании «Лукойл» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.