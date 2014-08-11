Анонсы на 12 августа

* Заседание Верховной Рады.

* Подписание договора о сотрудничестве между Минрегионом и Международной финансовой корпорацией ІFС при участии заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Д.Исаенко и руководителя департамента Европы и Центральной Азии ІFС Лизы A.Кестнер. После подписания договора пройдет брифинг для СМИ.

* Пресс-конференция на тему: «На какие уступки пойдет Украина для получения второго транша кредита МВФ?». Участники: Олег Устенко – директор Международного фонда Блейзера; Елена Слезко – ведущий научный сотрудник отдела валютно-финансовых отношений Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины; Ильдар Газизулин - эксперт Института публичной политики.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Григория Семчука.

* Состоится пресс-конференция министра экологии и природных ресурсов Украины Андрея Мохника на тему: «Роль Минприроды в подготовке к утверждению Национальной программы имплементации Соглашения об ассоциации».

* Состоится круглый стол на тему: «Правительственный пакет комплексных изменений в налоговой системе Украины (Концепция реформирования налоговой системы Украины)», в котором примет участие председатель Государственной фискальной службы Украины Игорь Белоус. В заседании примут участие специалисты Государственной фискальной службы Украины, представители бизнеса, общественности и ведущие эксперты.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63