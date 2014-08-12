В «Киевстаре» рассказали, как обеспечивают связь на востоке Украины

Крупнейший украинский оператор «Киевстар» принял дополнительные меры для обеспечения мобильной связи в Донецкой и Луганской областях путем перевода 300 базовых станций на востоке Украины на коммутационное оборудование за пределами данных регионов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«Сотрудники «Киевстар» в течение нескольких дней изменили маршрутизацию трафика для более 300 базовых станций, расположенных в Луганской области. Благодаря принятым техническим мерам, компания сможет обеспечить мобильной связью абонентов, даже если коммутационное оборудование, расположенное на Донбассе, не сможет работать», - говорится в сообщении.

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По данным оператора, необходимость в изменении маршрутизации трафика возникла в связи с постоянными обрывами кабельных сетей и полного обесточивания ряда городов на востоке страны.

«Это могло привести к исчезновению мобильной связи в 130 населенных пунктах Донбасса», - отмечает пресс-служба.

В компании также отмечают, что нагрузка на сеть «Киевстар» в Донецкой и Луганской областях постоянно растет. Так, голосовой трафик в Донецкой области в июле 2014 года вырос на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Луганской области в сети «Киевстар» наблюдается рост мобильного интернета в июле в 2,3 раза.

«Также наблюдается огромный спрос в этих областях на стартовые пакеты «Киевстар». Запросы дилеров на стартовые пакеты выросли в 8 раз», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года «Киевстар» заявлял о проблемах в предоставлении телекоммуникационных услуг на востоке Украины из-за повреждения пророссийскими террористами магистрального волоконно-оптического кабеля и узловых базовых станций.

Справка УНИАН. «Киевстар» - крупнейший украинский оператор мобильной связи, основанный в 1994 году. Компания предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет.

Объединенная база клиентов «Киевстара» составляет более 25 млн человек.

Акционером оператора является международный холдинг VimpelCom.