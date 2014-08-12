ТОП-10 (12 августа)

Беларусь и Казахстан отказались поддержать запрет России на импорт из ЕС

Экономисты назвали причины обесценивания гривни

Цена импортного газа для Украины в июле составила $358,9

Гривня обвалилась еще сильнее - 13.60 грн/долл.

Нацбанк официально обвалил гривню до 13,13 за доллар

Порошенко в письме к Яценюку требует срочно помочь украинскому бизнесу

Словакия готова к поставкам газа в Украину

НБУ готов внедрить жесткие административные меры на валютном рынке на время АТО

Глава Нацбанка объяснила падение гривни военными действиями и паникой

Рада приняла закон о создании свободной экономической зоны Крыма

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Беларусь и Казахстан отказались поддержать запрет России на импорт из ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался поддержать российский запрет на импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции против России, пишут "Ведомости". «Нужны нам польские яблоки - мы покупаем, но не для России, а для внутреннего рынка, - заявил Лукашенко. - Нужны какие-то немецкие деликатесы - также приобретаем для внутреннего потребления. Надо нам что-то перерабатывать - мы покупаем и перерабатываем».

Транзитом в Россию импортные продукты через Беларусь пройти не смогут, заверил Лукашенко: это он обещал президенту России Владимиру Путину. Правда, по данным Белстата, за пять месяцев 2014 г., белорусских лимонов в Россию поставлено на $1,7 млн, белорусских бананов — на $183 000, белорусских ананасов — на $37 000, белорусских орехов (кокосовых, бразильских, кешью и миндаля) — на $1,8 млн, белорусских мидий — на $792 000, белорусских осьминогов — на $449 000.

Второй партнер России по Таможенному союзу — Казахстан придерживается той же позиции, что и Беларусь. Пресс-служба президента страны Нурсултана Назарбаева после его телефонного разговора с Путиным сообщила: «Это (запрет на импорт сельхозпродукции) односторонняя мера России, она не предполагает вовлечения других стран — членов Таможенного союза и единого экономического пространства (ЕЭП)».

С 2015 г. должен заработать Евразийский экономический союз (ЕАЭС), следующая стадия интеграции после Таможенного союза и ЕЭП. Но у России, Беларуси и Казахстана по-прежнему нет единой торговой политики, а одностороннее решение России отдаляет возможность создания действительно единой таможенной территории, считают эксперты. Беларусь и Казахстан однажды уже отказались поддержать российские защитные меры — тогда они касались украинских товаров.

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Экономисты назвали причины обесценивания гривни

На августовское снижение курса гривни влияет целый ряд объективных и субъективных причин, считают опрошенные экономисты. На этот раз к сугубо объективным факторам добавились действия валютных спекулянтов на межбанковском валютном рынке, считает управляющий партнер инвестиционной фирмы Capital Times Эрик Найман.

Он напомнил, что предоставление Украине кредита Международного валютного фонда (МВФ) затягивается минимум на месяц. А в условиях огромного дефицита бюджета Нацбанк вынужден рисковать стабильностью денежной единицы и просто печатать деньги. "Спекулянты в этой ситуации почувствовали, что у них развязаны руки и решили сыграть на понижение курса гривни. Очевидно, кто-то из банкиров получил избыточную гривну и пустил ее на валютный рынок", - рассказал "Немецкой волне" эксперт. В отличие от Наймана, бывший представитель правительства в Евразийской экономической комиссии и экс-министр экономики Украины Виктор Суслов утверждает, что для нынешнего снижения курса гривны есть слишком много и чисто экономических и политических причин. Несмотря на то, что состояние платежного баланса сейчас несколько улучшилось, ожидать притока валюты в Украину не стоит, считает экономист. По его словам, в ближайшее время ожидается снижение объемов украинского экспорта. А инвесторы продолжают выводить капиталы за пределы государства. Негативное влияние на курс гривны, как считает Суслов, производят торговые войны. В частности, санкции России в отношении Украины и санкции против России со стороны Киева, которые вступают в силу 12 августа. "Вся эта торговая война и боевые действия на Донбассе создают очень плохие перспективы платежного баланса Украины и влекут за собой рост спроса на валюту", - отметил Суслов.

По его мнению, свой вклад в раскручивание спирали падения курса гривны сделал Национальный банк Украины. 10 августа в украинской прессе было опубликовано интервью с председателем Нацбанка Валерией Гонтаревою. В нем она заявила, что НБУ не намерен тратить золотовалютные резервы для поддержания курса гривны. Он уверен, что в экономике и политике сейчас нет факторов, которые бы порождали ожидания относительно стабильности курса гривны. Валерия Гонтарева в упомянутом интервью назвала причиной падения курса гривны реакцию на военный конфликт на Донбассе. Но она считает, что это временное явление. "Внешняя позиция страны за последние месяцы значительно улучшилась, макроэкономические основания для существенных курсовых колебаний - отсутствуют. Мы будем идти в русле рынка. Наша задача - стабилизировать рынок", - заявила глава Нацбанка.

Биржевые аналитики отметили, что 11 августа НБУ в третий раз за последние дни осуществил валютную интервенцию на торгах Межбанковской валютной биржи. Пресс-служба НБУ сообщила, что этот шаг был осуществлен "для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса на рынке". В то же время НБУ понизил курс гривны 11 августа еще на 22 копейки - до 12,826 гривны за доллар. Такая корректировка официального курса валют в связи с ситуацией на рынке соответствует одной из ключевых требований получения кредитов от Международного валютного фонда.

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Цена импортного газа для Украины в июле составила $358,9

Средняя цена газа, который Украина импортировала в июле 2014 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), составила 358,94 долл. за тыс. кубометров, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли. Согласно сообщению, показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций.

Как сообщал УНИАН, средняя цена газа, который Украина импортировала в июне 2014 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), составила 281,63 долл. за тыс. кубометров, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли. «Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за июнь 2014 года, которая составляет 281,63 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. С 16 июня 2014 года «Газпром» прекратил подачу топлива для украинских потребителей. Украина почти два месяца импортирует газ исключительно из Европы по польскому и венгерскому маршрутам. Ожидает с сентября открытие словацкого маршрута.

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Гривня обвалилась еще сильнее - 13.60 грн/долл.

Во вторник, 12 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до уровня 13,4500/13,6000 грн/долл. против 13,2000/13,5000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 17,9455/18,1500 грн/евро против 17,6160/18,0205 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3340/1,3385.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3677/0,3819 грн/рубль против 0,3654/0,3741 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1135 (+0,0660).

Напомним, председатель Верховной Рады Александр Турчинов пригласил на 16.00 в парламент главу Национального банка Валерию Гонтареву для доклада о ситуации на финансовом рынке Украины.

Национальный банк в понедельник, 11 августа, в третий раз с начала месяца вышел на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 12,61/12,70 грн/долл. На прошлой неделе регулятор впервые после 3-месячного перерыва дважды выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями, чтобы укрепить гривню. В том числе, 5 августа НБУ выходил с котировками 11,93/12,26 грн/долл. и продал 69 млн долл., 8 августа – с котировками 12,45/12,60 грн/долл., продав 31,450 млн долл. и купив 35 млн долл.

По информации на сайте НБУ, регулятор не собирается отходить от политики гибкого курсообразования и объясняет давление на обменный курс реакцией рынка на военный конфликт на востоке Украины, в то время как макроэкономические основания для существенных курсовых колебаний отсутствуют.

Как заявила глава НБУ Валерия Гонтарева на встрече с журналистами 8 августа, регулятор обладает необходимым запасом прочности в виде резервов, чтобы успокоить валютный рынок, но в случае необходимости может применить административные меры его регулирования.

В настоящее время действует ряд административных ограничений НБУ на валютном рынке, в том числе обязательная продажа 50% валютной выручки, контроль сроков экспортно-импортных расчетов, а также ряд ограничений по валютным переводам и выдаче наличной валюты с банковских счетов.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 12,9200/13,2000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 17,2990/17,6780 грн/евро, к российскому рублю - 0,3567/0,3654 грн/рубль.

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Нацбанк официально обвалил гривню до 13,13 за доллар

Национальный банк Украины 12 августа с 14:00 понизил официальный курс гривни до 13.13 за доллар. Как сообщает сайт НБУ, 100 USD сейчас стоят 1313.9331 (11 августа – 1282.5978). 100 EUR – 1758.8308 (11 августа – 1717.1419). 10 RUR – 3.6450 (11 августа – 3.5192).

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,0000/13,3000, к 12:00 цены выросли до 13,2000/13,5000.

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Порошенко в письме к Яценюку требует срочно помочь украинскому бизнесу

Президент Украины Петр Порошенко призывает правительство к активизации реформирования регуляторной политики и принятию безотлагательных мер для этого.

«Обращаю Ваше внимание на необходимость скорейшего начала Правительством реальных процессов дерегуляции в государстве», - отметил глава государства в письме к премьер-министру Украины Арсению Яценюку, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

«Учитывая важность формирования и реализации согласованной государственной дерегуляционной политики в Украине, затягивание с началом реформ в этой сфере недопустимо. Настоятельно прошу в пределах компетенции принять безотлагательные комплексные меры, направленные на существенное упрощение условий для ведения бизнеса в Украине», - отметил президент.

"В частности, Кабинет министров должен существенно уменьшить количество регуляторных органов, сократить количество проверок субъектов хозяйственной деятельности, упразднить разрешительные, лицензионные и другие документы, которые создают излишние регуляторные барьеры для ведения бизнеса в Украине", - заявил Порошенко.

Особое внимание глава государства обратил на вопрос создания благоприятной инвестиционной среды и надлежащих условий для субъектов малого и среднего бизнеса.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках подготовки реформы налогового законодательства предложило правительству в качестве базовой концепции реформ сокращение количества налогов до восьми, а также снижение ставок ряда налогов, в том числе налога на добавленную стоимость – до 17%.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил разработать новую редакцию Налогового кодекса и внедрить в Украине к 2016 году новую упрощенную систему налогообложения, которая в первую очередь будет предполагать сокращение базовых налогов до восьми. По словам главы правительства, выполнение этой задачи даст возможность упростить процедуру администрирования сбора налогов, искоренить коррупцию в налоговой сфере и дать возможность предпринимателям работать в прозрачных и понятных условиях.

Концепцию налоговой реформы также разрабатывает Министерство финансов Украины. Для этого в Минфине в апреле текущего года были созданы 9 рабочих групп, которые в дальнейшем должны внести свои предложения относительно новой редакции Налогового кодекса.

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Словакия готова к поставкам газа в Украину

Специалисты оператора газотранспортной системы Словакии - компании Eustream завершили подготовительные работы к реверсным поставкам топлива в Украину.

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель компании Eustream Ваграм Чугурян.

"Мы готовы начать с 1 сентября этого года реверсные поставки газа в Украину из стран Центральной Европы в контрольном режиме, который предусматривает поставку около трех миллиардов кубометров в год, - заявил Чугурян. - С 1 марта 2015 года газопровод сможет осуществлять поставки на максимальной мощности 10 миллиардов кубометров в год".

Представитель компании Eustream напомнил, что в ходе процедуры Open Season несколько европейских фирм предоставили обязывающие заявки на прокачку газа по этой трубе.

Специалисты Eustream провели в течение последних трех месяцев комплексную проверку технического состояния газопровода Ужгород-Вояны, построенного 15 лет назад, а также работы по сооружению дополнительного 400-метрового трубопровода до украинской границы. Большую часть транзитных мощностей нового газопровода до 2019 года выкупила украинская госкомпания "Нафтогаз".

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НБУ готов внедрить жесткие административные меры на валютном рынке на время АТО

Национальный банк Украины готов внедрить жесткие административные меры к участникам валютного рынка на время проведения антитеррористической операции на востоке страны.

Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, выступая в парламенте.

«Национальный банк будет делать все возможное, чтобы стабилизировать курс на его сбалансированном уровне. Поэтому, если рыночные механизмы, которыми сегодня оперирует Национальный банк, не сработают, то Национальный банк предложит рынку довольно жесткие административные меры на время ведения антитеррористической операции. Но я как глава Национального банка искренне поддерживаю рыночные методы», - сказал Гонтарева.

Глава НБУ отметила, что если бы она была свободна от всех обязательств по программе с МВФ, то возможно, что такие меры уже были бы введены. «Возможно, это было бы необходимо сделать еще в конце минувшей недели. Но мы направили их МВФ, и нам нужно время для обсуждения», – пояснила она.

Среди таких мер, по словам Гонтаревой, повышение нормы обязательно продажи валютной выручки экспортерами до 100% с 50%, установленных в настоящее время.

«Могу вас уверить, что экспортеры продают от 70 до 100% выручки. Я даже обсуждала с банкирами, зачем нам обязательная продажа 50% валютной выручки, если наши экспортёры продают 100%. Но сегодня, когда мы обсуждаем с Международным валютным фондом вопрос улучшения ситуации, мы и этот вопрос рассматриваем», - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до уровня 13,4500/13,6000.

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Глава Нацбанка объяснила падение гривни военными действиями и паникой

Военные действия на востоке Украины, а также паника, в том числе среди банкиров, существенно ухудшает ситуацию на валютном рынке и разбалансирует ситуацию.

Такое мнение высказала глава Национального банка Валерия Гонтарева, выступая в парламенте.

Она также отметила, что дополнительными негативным фактором для гривни в настоящее время является разбалансированность макропоказателей экономики Украины и ожидание эффекта введения санкций в отношении российских компаний.

«Вчера вечером несколько ведущих банкиров мне звонили и заявляли, что война с Россией уже началась, и российский конвой уже на территории Украины. Но вы знаете, что это была гуманитарная миссия, которая еще не состоялась, все это провоцирует дополнительную нагрузку на курс гривни», - рассказала глава НБУ.

В то же время, Гонтарева считает, что экономических предпосылок для нынешнего курса гривни на уровне 13 грн за доллар нет. Сбалансированным курсом на сегодня, заявила она, является 11,50-11,90 грн за доллар. Однако Нацбанк не готов тратить валютные резервы на поддержку такого курса, добавила Гонтарева.

«Никаких экономических факторов для курса 13-13,5 не существует, это только панические настроения. Курс очень отошел от своего сбалансированного уровня. Даже принимая во внимание военные действия, сбалансированный курс на сегодня остается на уровне 11,5-11,9 грн за доллар», - подчеркнула она.

По словам Гонтаревой, Нацбанк за последние 7 дней уже продал на межбанковском валютном рынке 150 млн долл.

«Национальный банк за последние 7 дней уже трижды выходил на валютный рынок с продажей валюты для поддержки стабильности валютного рынка. Национальный банк проводил интервенции не по фиксированному курсу, а по рыночному, и сглаживал паническое поведение участников рынка. Национальный банк продал на рынке 150 млн долл. за последние 7 дней и планирует принимать активное участие в валютном рынке и в дальнейшем», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, НБУ во вторник, 12 августа, понизил официальный курс гривни к доллару до 13,13.

Кроме того, сегодня к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни по отношению к доллару понизились до уровня 13,45/13,60.

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Рада приняла закон о создании свободной экономической зоны Крыма

Верховная Рада Украины приняла закон о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины (№ 4032а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 227 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале.

Это специальный закон, которым определяются особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной части территории Украины. Согласно статье 13 Закона “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины”, создается свободная экономическая зона Крыма (СЭЗ), а также регулируются другие аспекты правовых отношений между физическими и юридическими лицами с местонахождением на временно оккупированной территории и за ее границами.

СЭЗ Крыма вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Граница СЭЗ Крыма совпадает с сухопутной административной границей между Крымом и остальной территорией Украины.

Территория СЭЗ Крыма не распространяется на исключительную морскую экономическую зону Украины, определенную таковой в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву и Дополнительного соглашения об осуществлении части XI такой конвенции, которые, соответственно, вступили в действие 16 ноября 1996 года и 28 июля 1998 года, а именно на: территориальное море Украины и прилегающие зоны; проливы, которые используются для международного судоходства; континентальный шельф; открытое море; режим островов и международный район морского дна, а также на воздушное пространство над Крымом, определенное таковым в соответствии с Конвенцией гражданской авиации (Чикагской конвенцией) от 7 декабря 1944 года.

На территорию СЭЗ Крыма распространяются нормы Договора по открытому небу, ратифицированного законом Украины № 1509–14 от 2 марта 2000 года.

СЭЗ Крыма вводится на 10 полных календарных лет, начиная с даты вступления в силу данного закона.

Таможенные формальности, связанные с перемещением товаров, транспортных средств коммерческого назначения и граждан через административную границу СЭЗ Крыма осуществляется в зонах таможенного контроля, расположенных в местах, определенных в статье 329 Таможенного кодекса Украины.

На территории СЭЗ Крыма не взимаются общегосударственные налоги и сборы, определенные в статье 9 раздела I “Общие положения” Налогового кодекса Украины, и сборы на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций, предусмотренных Законом «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование».

Физические лица, которые пересекают административную границу СЭЗ Крыма, подпадают под нормы раздела XII “Особенности пропуска и налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины гражданами” Таможенного кодекса Украины с учетом положений статьи 9 данного закона относительно перемещения валютных ценностей.

Граждане Украины при пересечении административной границы СЭЗ Крыма, руководствуясь нормами Закона “О свободе перемещения и свободном выборе местожительства в Украине”, имеют право:

а) пересечь административную границу при условии предъявления любого документа, определенного в статье 5 Закона “О гражданстве Украины” или в статье 2 Закона “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины”;

б) пересечь административную границу из-за пределов (за пределы) государственной границы Украины при условии предъявления любого из документов, определенных в статье 2 Закона “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины”.

Украина гарантирует защиту имущественных и неимущественных прав физических и юридических лиц на территории СЭЗ Крыма по закону Украины, в том числе относительно защиты иностранных инвестиций.

Государственные гарантии по внутренним и внешним местным заимствованиям (ссудам) Автономной Республики Крым и Севастополя, а также лиц, которые имеют местонахождение (проживание, пребывание) на их территории, не предоставляются.

На физических лиц, которые проживают (находятся) на территории СЭЗ Крыма и имеют гражданство иностранного государства или являются лицами без гражданства, не распространяются государственные гарантии (льготы, пособия), установленные законами “О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины”, “О государственной помощи семьям с детьми” и другими законами Украины.

На территории СЭЗ Крыма может применяться мультивалютный режим, по которому в оплату стоимости товара (услуги, работы), продаваемых (предоставляемых) в пределах СЭЗ Крыма, принимается как гривня, так и валюты иностранных стран, включенные Национальным банком Украины в 1–2 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

Любые безналичные платежи (переводы) с территории СЭЗ Крыма на другую территорию Украины или с другой территории Украины на территорию СЭЗ Крыма осуществляются исключительно в гривне или в свободно-конвертируемой валюте. Особенности режима таких платежей (переводов) устанавливаются Нацбанком.

Физические лица имеют право ввезти на территорию СЭЗ Крыма или вывезти из нее на другую территорию Украины наличные средства или банковские металлы на сумму, установленную НБУ согласно декрету Кабинета министров “О системе валютного регулирования и валютного контроля” и в соответствии с требованиями Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

На граждан Украины, которые постоянно или временно проживают на территории СЭЗ Крыма и/или находятся в трудовых отношениях с работодателем, имеющим местонахождение на территории СЭЗ Крыма, распространяются положения конвенций Международной организации труда (МОТ ООН), ратифицированных Украиной, принципы трехсторонней декларации МОТ ООН о многонациональных предприятиях и социальной политике, а также другого законодательства Украины о труде.

На территории СЭЗ Крыма:

а) гарантируется свободная деятельность профсоюзов и право на забастовку по закону “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности”. Профсоюз, который распространяет свою деятельность на территорию СЭЗ Крыма, может быть созданным (его руководящие органы размещены) также за пределами территории СЭЗ Крыма;

б) действуют нормы законов “О порядке решения коллективных трудовых споров (конфликтов)”; “Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности” (с учетом того, что организация работодателей (объединение работодателей) может быть созданной (руководящие органы размещены) за пределами территории СЭЗ Крыма); “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

Объекты права частной, государственной и коммунальной собственности, расположенные (находящиеся) на временно оккупированной территории Украины, остаются в собственности лиц, которые имели такие объекты в собственности (пользовании) на начало временной оккупации.

Любой гражданин считается принудительно перемещенным лицом, если на начало временной оккупации он имел зарегистрированное место проживания на территории Крыма или Севастополя, и депортируется (принудительно направляется, вывозится) за пределы временной оккупированной территории или не может вернуться в местожительство таковой по решению соответствующих органов страны-оккупанта.

Принудительно перемещенное лицо:

а) получает одноразовую субсидию, которая состоит из компенсации фактически понесенных расходов на эвакуацию с временно оккупированной территории и средств на начальное обустройство. Порядок расчета такой субсидии, ее состав и сроки предоставления определяются Кабинетом министров Украины;

б) имеет право на бесплатное размещение (обучение) в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях на другой территории Украины. Порядок такого размещения (обучения) определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере образования;

в) освобождается от платы за общежитие в случае вступления в высшие учебные заведения, а также в аспирантуру или докторантуру на другой территории Украины;

г) закрепляется за соответствующими заведениями здравоохранения и получает безвозмездно медицинскую помощь и медицинское обслуживание;

г) подпадает под действие норм законодательства Украины относительно правового статуса лиц, которые вынужденно покинули местожительства в результате временной оккупации Крыма и Севастополя.

В заключительных положениях отмечается, что Закон “О специальном режиме инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития и специальной экономической зоне “Порт Крым” в Автономной Республике Крым” теряет действие.

Закон “О запрещении игорного бизнеса в Украине” не распространяется на территорию СЭЗ Крыма.

УНИАН