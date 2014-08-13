ТОП-10 (13 августа)

Россия исчерпала все возможности торгового давления на Украину - аналитик

«Укртрансгаз» завершил подготовку к реверсу газа из Словакии

Минсельхоз США улучшил прогноз урожая зерновых в Украине

Украина попробует прокачать газ через Словакию 15 августа

Доллар на межбанке вернулся к росту - до 13,50 грн

Украина усиливает контроль за импортом продуктов из России

В Енакиево приостановили работу метзавода Ахметова

В «Газпроме» заговорили о «неденежных формах расчетов за газ» со стороны Украины

Международным финорганизациям разрешили работать на фондовом рынке Украины

Россия приостановила ввоз алкоголя из Украины

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Россия исчерпала все возможности торгового давления на Украину - аналитик

Россия своими действиями исчерпала все возможные методы торгового давления на Украину, поэтому введение санкций с украинской стороны не приведет к ощутимым встречным шагам.Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Олег Устенко.

«Те санкции, которые мы вводим, они должны были быть сделаны давно, но не стоит думать, что может быть дополнительный негативный эффект с той стороны границы. Если вы посмотрите на наш экспорт, который был в Россию первые 5 месяцев года – он и так уже снизился на 25%», - заявил Устенко.

«Я думаю, что самый сильный удар, если говорить в деньгах, - он и так уже был нанесен - это минус 25% нашего экспорта туда, при том, что они занимали четверть нашего экспорта. Удар с их стороны был по нам нанесен», - добавил он.

Эксперт отметил, что такое падение экспорта обусловлено противоправными действиями России, которая нарушила нормы свободной торговли в рамках Всемирной торговой организации.

«Их меры по отношению к нам неправильные, противоречащие нормам ВТО, совершенно странные, они и так уже были введены. Ожидать, что может быть еще больший удар? Да, я думаю, что наверное может. Но в самом плохом сценарии говорили, что Украина может лишиться около 25% экспорта в РФ. Мы его уже лишились», - сказал Устенко.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Кабмин передал на рассмотрение СНБО фамилии 172 физических лиц, граждан Российской Федерации и граждан других стран, которые финансируют терроризм, поддерживали аннексию Крыма и покушаются на территориальную целостность украинского государства. Также для введения санкций передаются 65 юридических лиц, преимущественно российские резиденты, которые поддерживают и финансируют терроризм и имеют прямое отношение к совершению преступлений на территории Украины.

Справка УНИАН. Российская Федерация традиционно является крупнейшим потребителем украинских товаров, хотя ее доля в отечественном экспорте неуклонно снижается, что обусловлено введением административных ограничений российскими властями. Так, в мае текущего года поставки в эту страну сократились на 28,5% по сравнению с маем прошлого - до 960 млн долл, что составило 19% украинского экспорта.

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«Укртрансгаз» завершил подготовку к реверсу газа из Словакии

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» 7 августа на компрессорной станции «Ужгород» завершил полный комплекс работ по обеспечению технической возможности приема природного газа со стороны Словакии, говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

«Работы проведены согласно графику собственными силами и за собственные средства компании», - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, по результатам последних переговоров между операторами газотранспортных систем Украины (ПАО «Укртрансгаз») и Словакии («Eustream a.s.») окончательно были согласованы технические аспекты, связанные с пограничным сотрудничеством, взаимодействием при эксплуатации объектов и учетом газа.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2014 между «Укртрансгазом» и «Eustream a.s.» был подписан меморандум о взаимопонимании по обеспечению реверсных поставок газа в Украину.

К поставкам газа в Украину через Словакию проявили интерес около двух десятков европейских поставщиков. Поставки газа из Словакии начнутся уже с 1 сентября этого года.

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Минсельхоз США улучшил прогноз урожая зерновых в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в прогнозе в августе улучшило свою оценку урожая зерновых в Украине в 2014 году на 2,5% по сравнению с июлем – до 58,5 млн тонн.

Согласно отчету ведомства, урожай пшеницы в Украине в этом году прогнозируется на уровне 22 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем по июльскому прогнозу. Оценка урожая фуражных зерновых в стране повышена на 405 тыс. тонн – до 36,5 млн тонн.

Объем экспорта зерна из Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015 года) ведомство в августе оценило на уровне 27,46 млн тонн, что превышает прогноз июля на 0,4%. Что касается экспорта пшеницы, прогноз сохранился на уровне 9 млн тонн, а фуражных культур - вырос на 100 тыс. тонн – до 18,46 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее. Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что урожай зерна этого года останется на уровне прошлого.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

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Украина попробует прокачать газ через Словакию 15 августа

Тестовая прокачка природного газа в реверсном режиме по самому перспективному для Украины словацкому маршруту может начаться 15 августа текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 13 августа, сообщил журналистам министр энергетики и угольном промышленности Юрий Продан.

«С 15 августа должны начаться тестовые испытания. После проведения теста мы будем определяться с возможными объемами прокачки газа», - сказал Продан.

Как ранее сообщал УНИАН, оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» 7 августа на компрессорной станции «Ужгород» завершил полный комплекс работ по обеспечению технической возможности приема природного газа со стороны Словакии.

В апреле 2014 между «Укртрансгазом» и компанией Eustream a.s. был подписан меморандум о взаимопонимании по обеспечению реверсных поставок газа в Украину.

По данным «Нафтогаза», к поставкам газа в Украину через Словакию проявили интерес около двух десятков европейских поставщиков. Планируется, что поставки газа из Словакии начнутся уже с 1 сентября этого года.

По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, ежегодный объем поставок может составить порядка 8 млрд кубометров с дальнейшей возможностью увеличения.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

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Доллар на межбанке вернулся к росту - до 13,50 грн

В среду, 13 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 13,0000/13,6500, к 12:00 цены резко снизились до 12,9000/13,1500. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 13,0000/13,5000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 17,3675/18,2400, к 12:00 цены ушли вниз до 17,2145/17,5520. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 17,3675/18,0395.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3589/0,3773, к 12:00 цены упали до 0,3554/0,3627. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3554/0,3668.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк во вторник, 12 августа, понизил официальный курс гривни к доллару до 13,13.

Кроме того, вчера к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни по отношению к доллару понизились до уровня 13,45/13,60.

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Украина усиливает контроль за импортом продуктов из России

Украина усиливает ветеринарный и фитосанитарный контроль в отношении продуктов питания, которые импортируются из Российской Федерации, заявил на брифинге в Киеве министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

«Относительно санкций. По нашей отрасли они сформулированы следующим образом. Мы выступаем за усиление контроля с целью обеспечения поставки в Украину со стороны РФ продуктов соответвующего уровня качества», - сказал Швайка.

При этом он отметил, что Россия со своей стороны уже применяет расширенный контроль к украинскому экспорту, фактически блокируя поставки украинских товаров на российский рынок.

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В Енакиево приостановили работу метзавода Ахметова

Горно-металлургическая группа «Метинвест» приостанавливает основное производство на входящем в группу Енакиевском металлургическом заводе, цеха которого 13 августа были подвержены артобстрелу вследствие военных действий на востоке Украины, говорится в сообщении «Метинвеста».

Согласно сообщению, с целью предотвращения техногенной катастрофы и сохранения жизни горожан в «Метинвесте» было принято решение осуществить временную остановку основного производства ЕМЗ. В связи с этим большинство сотрудников отправлено домой. На заводе в настоящее время находится только необходимый персонал, осуществляющий в штатном технологическом режиме остановку оборудования доменного, конвертерного и других цехов. Возобновление деятельности ЕМЗ будет зависеть от дальнейшего развития событий в регионе.

На территории предприятия открыт свободный доступ в имеющиеся бомбоубежища, где заводчане и члены их семей могут переждать активные боевые действия.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля на Донбассе проводится антитеррористическая операция против террористов, вооружаемых и финансируемых Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики освободили от террористов несколько городов региона, при этом военные продолжают вести операцию до полной очистки Донбасса от боевиков. В начале августа группа «Метинвест» приняла решение снизить объемы производства на своих меткомбинатах, а также приостановила прием новых заказов на металлопродукцию в связи с боевыми действиями на Донбассе. В то же время в компании сообщили о достаточном количестве заказов на материал августовского и сентябрьского производства.

Справка УНИАН. «Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%). В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские: меткомбинат «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод. В состав горнодобывающего дивизиона входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Южный, Ингулецкий, Центральный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия: «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).

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В «Газпроме» заговорили о «неденежных формах расчетов за газ» со стороны Украины

Российский газовый монополист «Газпром» не исключает, что могут появиться «неденежные формы расчетов за газ» со стороны Украины. Об этом говорится в отчете компании за 2-й квартал в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. «Политический и экономический кризис в Украине привел к увеличению задолженности за газ и нарушению контрактных обязательств по оплате со стороны Украины. Задолженность Украины за газ, поставленный ОАО «Газпром» в 2013 году, не погашена. В условиях, когда Украина не исполняет договоренности, ОАО «Газпром» в полном соответствии с действующим контрактом с 16 июня 2014 года перевело НАК «Нафтогаз Украины» на предоплату поставок газа. Таким образом, невозможно гарантировать, что в будущем, в силу не зависящих от ОАО «Газпром» причин, не появятся неденежные формы расчетов за газ», - говорится в документе.

Отмечается, что осуществление расчетов по сделкам в неденежной форме уже оказывало в прошлом и может оказывать в будущем неблагоприятное воздействие на способность «Газпрома» финансировать операционные или капитальные затраты, которые должны производиться в денежной форме, а также на способность своевременно выплачивать налоги и проводить прочие обязательные отчисления.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию. 16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать

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Международным финорганизациям разрешили работать на фондовом рынке Украины

Кабинет министров Украины разрешил международным финансовым организациям осуществлять операции на фондовом рынке Украины, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр Кабинета министров Остап Семерак.

«Кабмин поддержал предложение Минфина разрешить международным финансовым организациям осуществлять операции на фондовом рынке Украине. Перечень таких организаций будет сформирован в ближайшее время», - сказал он. Ранее аналогичное разрешение выдал Национальный банк Украины. Он регулировал вопрос открытия в банках текущих счетов в иностранной валюте и в гривне для международных финансовых организаций. В частности, режим текущих счетов предусматривает возможность их использования для операций, связанных с эмиссией облигаций на территории Украины, а также для операций с резидентами по кредитным договорам, договорам займа, договорам гарантии/поручительства в гривне.

Также Нацбанк своим постановлением разрешил Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) кредитовать украинские предприятия в гривне. В 2013 году ЕБРР заявил о намерении предоставить Украине 25-30% от общего объема финансирования в гривне. Для финансирования инвестиционных проектов в Украине ЕБРР планировал привлекать ресурсы в национальной валюте посредством публичного размещения облигаций, и эксперты банка разработали соответствующий законопроект. Также в 2013 году вступили в силу изменения в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно эмиссии облигаций международных финансовых организаций», позволяющие международным финансовым организациям выпускать облигации в гривне.

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Россия приостановила ввоз алкоголя из Украины

Россия решила приостановить ввоз алкоголя из Украины, сообщается на сайте Роспотребнадзора в среду.

Сообщается, что Роспотребнадзор приостанавливает с 15 августа 2014 г. ввоз на территорию Российской Федерации спиртных напитков, пива и пивных напитков нескольких производителей.

В частности, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что «при осуществлении государственного надзора за оборотом пищевой продукции при исследовании водки, пива и пивных напитков производства Украины выявлены неоднократные нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей (несоответствие требований, предъявляемых к маркировке продукции): пиво производства ПАО «Оболонь» (Украина) не соответствовало требованиям по энергетической ценности и органолептическим показателям, у пивного напитка производства ПАО «Сан ИнбевУкраина» (Украина) выявлено несоответствие нормативным требованиям, предъявляемым к маркировке продукции, спиртные напитки производства ООО «Украинская дистрибуционная компания» (Украина) не соответствовали по объемной доли спирта и органолептическим показателям».