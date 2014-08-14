ТОП-10 (14 августа)

Рада приняла закон о реформе управления ГТС

Верховная Рада приняла закон о санкциях

В Словакии допускают прекращение поставок газа из России через Украину

Суд арестовал имущество ВЕТЭК и ФК "Металлист" Курченко

Доллар к закрытию межбанка снизился до 13,15 грн

Эксперты рассказали, почему успокоился валютный рынок

Экспорт товаров и услуг из Украины за полгода превысил импорт на $3 млрд

Россияне скупают продукты в Польше после введения властями эмбарго - СМИ

Рада приняла в целом закон о создании свободной экономической зоны Крыма

Украина вводит спецрежим для полетов российских авиакомпаний

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Рада приняла закон о реформе управления ГТС

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины (№ 4116а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 228 народных депутатов из 301, зарегистрированного в сессионном зале.

При этом от фракции Партии регионов «за» проголосовал 1 депутат, от группы “За мир и стабильность” - 0.

Представляя законопроект, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что правительство согласилось с правками от фракций.

«Фракция «Свобода» настаивала на том, чтобы окончательное решение относительно инвестора принималось исключительно в стенах Верховной Рады. Несмотря на то, что действующая Конституция не дает расширенного толкования такого решения, но я считаю, что это логическое решение. Правительства меняются, президенты меняются, и для баланса властей необходим контроль со стороны Верховной Рады», - сказал Яценюк.

По его словам, в правительстве также согласились добавить два пункта. «При проведении конкурса компания, которая является резидентом ЕС или США, обязана раскрыть всю информацию о структуре собственности и показать всех бенефициаров. Это существенное условие. И второе: если компания, которая выиграла конкурс, решит внести изменения в собственность, то такое решение может приниматься исключительно в случае, если украинская сторона дала на это согласие. Мотивация понятна: выигрывает компания-резидент ЕС, а через некоторое время изменится структура собственности и под лейбой ЕС может быть собственность страны-агрессора», - сказал Яценюк, добавив, что компания, которая выиграла конкурс, должна каждые 5 лет отчитываться перед парламентом Украины.

Яценюк напомнил, что основные положения закона в том, что ГТС и хранилища останутся на 100% в государственной собственности, конкурс на привлечение инвесторов является публичным, а инвесторами могут быть только сертифицированные компании ЕС или США. Операторская компания контролируется исключительно государством – 51% принадлежит государству, 49% принадлежит ЕС или США.

По словам Яценюка, законопроект - это инвестиции, а также инструмент заинтересованности ЕС в увеличении транзита газа и поддержке Украины, в том числе в вопросе реализации проекта «Южный поток», который, по словам Яценюка, «строится исключительно против Украины». «Непросто будет привлечь инвестора, но это повод начать переговоры», - добавил глава правительства.

Законом предлагается внести изменения в законы «О трубопроводном транспорте», «О нефти и газе», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «Об основах функционирования рынка природного газа», которые направлены на реформирование Единой газотранспортной системы в соответствии с взятыми Украиной обязательствами согласно Договору об основании Энергетического содружества, в частности относительно требований Директивы 2009/73/ЕС Европейского парламента и Совета об общих правилах для внутреннего рынка природного газа, и регламенту 715/2009 Европейского парламента и Совета об условиях доступа к сетям передачи природного газа.

По мнению субъекта права законодательной инициативы, принятие закона «позволит обеспечить реформирование публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», направленное на выполнение обязательств Украины, взятых по протоколу о присоединении Украины к договору об основании Энергетического содружества».

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Верховная Рада приняла закон о санкциях

Верховная Рада приняла правительственный закон о санкциях (№ 4453а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 244 народных депутата из 290, зарегистрированных в сессионном зале.

После голосования премьер-министр Украины Арсений Яценюк поблагодарил депутатов от имени правительства и отметил, что сегодня парламент сделал два исторических шага к энергетической независимости государства, а также показал, что “Украина умеет себя защищать”.

Представляя законопроект, Яценюк сообщил, что во второе чтение был внесен ряд правок.

«Это рамочный законопроект, который дает государству право защищать свои интересы, - отметил Яценюк. – Глава Украинского государства через Совет национальной безопасности и обороны будет иметь право ввести ряд санкций наподобие тех, которые вводятся нашими западными партнерами – странами ЕС, США и «Большой семерки».

По словам Яценюка, правительство согласилось изъять из перечня санкций ограничения и прекращение предоставления услуг почтовой связи, запрещение и ограничение теле- и радиотрансляции, ограничение или прекращение деятельности СМИ и ограничение и прекращение производства печатных СМИ и иной информационной продукции.

«Мы считаем, что такие решения могут приниматься исключительно судами Украины в соответствии с законами и Конституцией. Также мы считаем уместно изменить редакцию второй статьи о круге субъектов, в отношении которых могут быть введены санкции. Санкции могут применяться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, юридическим и физическим лицам-нерезидентам, находящимся под контролем указанных лиц», - сказал Яценюк.

Также, по его словам, поддержана инициатива относительно полномочий парламента на одобрение указа президента Украины о введении санкций в том случае, если такой указ принимается по отношению к стране или к неопределенному кругу субъектов.

«Но если речь идет об указе о применении санкций против конкретных физических и юридических лиц, а правительство подготовило список из 172 граждан России и других государств, которые подрывают территориальную целостность и независимость Украины, и 65 преимущественно российских компаний, которые финансируют терроризм и поддерживают аннексию Крыма, то такой указ принимается на основании решения Совета национальной безопасности и обороны», - сказал Яценюк.

В ходе обсуждения документа он добавил, что учтена поправка к редакции закона относительно запрещения и ограничения широкого круга торговых операций и всех видов финансовых расчетов.

Кроме того, Яценюк отметил, что санкции применяется против иностранных государств, иностранных компаний и «другой гадости, которая не дает Украине жить».

Как сообщал УНИАН, 12 августа Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о санкциях. Он был одобрен Кабинетом министров 8 августа.

Правовую основу применения санкций, согласно документом, составляют Конституция Украины, международные договоры Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой, законы Украины, нормативные акты президента Украины, Кабинета министров, решения СНБО, соответствующие принципы и нормы международного права.

Основаниями для применения санкций являются:

1) действия иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, других субъектов, которые создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, ее экономической самостоятельности и/или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводят к оккупации территории, экспроприации или ограничению права собственности, причинение имущественных потерь, создание препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины надлежащих им прав и свобод;

2) резолюции Генеральной ассамблеи и Совета безопасности Организации Объединенных Наций;

3) решение и регламенты Совета Европейского Союза;

4) факты нарушений Всеобщей декларации прав человека, Устава ООН;

Применение санкций основывается на принципах законности, прозрачности, объективности, соответствия цели и эффективности применения.

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В Словакии допускают прекращение поставок газа из России через Украину

Словакия, являющаяся одной из стран-транзитеров российского газа в ЕС, должна быть готовой к прекращению Россией поставок «голубого топлива» через Украину, заявил в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого приводит агентство Reuters.

«Мы должны быть готовы, что такая ситуация действительно может наступить», - сказал Фицо во время встречи с представителями главной газовой компании Словакии SPP, после того как его спросили о возможных перебоях в поставках российского газа.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 июня 2014 года «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Около 40% от экспорта российского газа в ЕС транспортируется через Украину, а далее через Словакию.

В то же время, Словакия является самым мощным газовым коридором для Украины в организации реверсных поставок топлива. Тестовый режим словацкого маршрута должен заработать уже 15 августа.

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Суд арестовал имущество ВЕТЭК и ФК "Металлист" Курченко

Хозяйственный суд Киева по требованию «Интертрансгруп» арестовал денежные средства и имущество компании ВЕТЭК, подконтрольной скандально известному бизнесмену Сергею Курченко.

Соответствующее решение суд принял 15 июля 2014 года.

Согласно постановлению суда, компания «Интертрансгруп» владеет правом на взыскание с «Брокбизнесбанка» 1,233 млрд грн.

Также в судебных материалах отмечается, что банк был признан Нацбанком Украины неплатежеспособным, а собственником его 80% акций является как и сама ВЕТЭК, так и десяток связанных с ней фиктивных компаний.

Кроме этого, суд постановил наложить арест на имущество футбольного клуба «Металлист», которым также владеет Курченко.

Также суд потребовал от главного управления Миндоходов в Киеве предоставить информацию об открытых счетах и имуществе ВЕТЭК и 7 связанных с ней компаний.

Как сообщал УНИАН, в мае министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за последние два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн.

Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.

Ранее СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК медиаресурса «UMH group», футбольного клуба «Металлист», Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина», которую СМИ связывали с махинациями на рынке нефтепродуктов. Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ (конец февраля 2013 года) группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

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Доллар к закрытию межбанка снизился до 13,15 грн

В четверг, 14 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9500/13,4000, к 12:00 сузился спрэд 13,0500/13,2500. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 13,0000/13,1500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 17,3005/17,9055, к 12:00 цены составили 17,4395/17,7105. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 17,3830/17,5875.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3590/0,3719, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3618/0,3678. К закрытию торгов цены понизились до 0,3615/0,3675.

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Эксперты рассказали, почему успокоился валютный рынок

Валютный рынок немного успокоился после заявления главы Национального банка Украины о возможном введении административных ограничений в отношении банков на время проведения АТО, в связи с чем гривня продолжает укрепляться, считают опрошенные УНИАН эксперты.

По информации участников рынка, по состоянию на 13:00 курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке установился на уровне 12,96/13,08 грн/долл., а спрэд по сравнению с началом торгов сузился почти в 4 раза, до 12 коп., что говорит о существенном снижении спекулятивной составляющей в валютных торгах.

Глава правления «Украинской межбанковской валютной биржи», экс-глава правления «Ощадбанка» Анатолий Гулей объясняет происходящее укрепление гривни ожиданиями решения Национального банка Украины по вопросу введения административных ограничений на рынке. «Стоим как поезд на перроне. Ждем постановления НБУ, в котором все угрозы станут официальными», - сказал эксперт.

Директор финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг» Павел Бакланов отметил, что нервозность на рынке, вызванная завышенным курсом на фоне политических рисков и попыток спекулянтов «подогреть» спрос на валюту, снижается. «Банкиры услышали Гонтареву и прекрасно понимают, что в конечном итоге ажиотаж им не выгоден. Но пока ситуация еще напряженная», - сказал эксперт. Напомним, Нацбанк готов внедрить жесткие административные меры по отношению к участникам валютного рынка на время проведения антитеррористической операции, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, выступая в парламенте 12 августа.

По ее словам, в настоящее время пакет таких мер обсуждается с Международным валютным фондом, перед которым есть определенные обязательства относительно регулирования валютного рынка. Гонтарева подчеркнула, что непрекращающиеся военные действия и вызванная этим паника на рынке существенно ухудшают ситуацию на валютном рынке, в то время как экономических предпосылок для нынешнего курса гривни нет, и сбалансированный курс на сегодня составляет 11,5-11,9 грн за доллар.

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Экспорт товаров и услуг из Украины за полгода превысил импорт на $3 млрд

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого полугодия 2014 года составил 3,039 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 1,555 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. В первом полугодии 2014 года зафиксирован профицит внешней торговли товарами в 568,4 млн долл. против дефицита за аналогичный период прошлого года в 3,982 млрд долл. Профицит внешней торговли услугами по итогам первого полугодия 2014 года составил 3,173 млрд долл., что на 64 млн долл., или на 1,98%, меньше профицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 3,237 млрд долл. За отчетный период импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, снизился на 6,762 млрд долл., или на 17,99%, - до 30,833 млрд долл., экспорт товаров и услуг из Украины снизился на 2,167 млрд долл., или на 6,01%, - до 33,872 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого квартала 2014 года составил 1,307 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 1,197 млрд долл. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2013 году составил 8,476 млрд долл., что на 5,67%, или на 509,5 млн долл., меньше дефицита по итогам 2012 года в 8,985 млрд долл. Последний раз положительное сальдо внешней торговли в Украине в размере 1,3 млрд долл. было зафиксировано по итогам 2005 года, после чего внешнеторговый баланс по итогам года оставался дефицитным.

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Россияне скупают продукты в Польше после введения властями эмбарго - СМИ

Жители европейского анклава России, Калининградской области, увеличили объемы покупок продуктов питания во время поездок в Польшу после веденного неделю назад Россией запрета на их импорт на российский рынок. Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.

На прошлой неделе Россия объявила о запрете поставок практически всех продуктов питания из западных стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции за действия российской власти в Украине. Эксперты отмечали, что из-за эмбарго россиян ожидает рост цен и дефицит ряда продуктов.

"На границе уже видно активизацию. Россияне покупают в принципе все, чего касается эмбарго, то есть мясо, рыбу, сыр, масло, овощи и фрукты. Эксперты говорят, что это только начало", - отмечает издания. По данным польских таможенников, за последнюю неделю количество автомобилей, которые пересекли границу российской Калининградской области с Польшей, выросло на 10% - до 19 тыс. По прогнозам, что в конце августа - начале сентября польские магазины на границе с Россией может ожидать настоящий бум со стороны российских покупателей. GW замечает, что жители Калининградской области традиционно покупают в Польше много продуктов питания, которые стоят почти на 40% дешевле, чем у них, а также покупают другие товары и пользуются другими услугами по той же причине.

Газета замечает, что россияне могут посещать Польшу в рамках введенного в 2011 году малого пограничного движения, которое, однако, устанавливает ряд ограничений и запрещает ездить по специальному разрешению с торговыми целями чаще, чем 10 раз в месяц. "Однако никто не сомневается, что россияне найдут способ, чтобы обойти российское эмбарго на продукты питания, потому что не раз уже доказывали свою креативность. Пример - постоянные перевозки из Польши запрещенной в России польской свинины (из-за выявления вируса африканской чумы). Наши и российские таможенники постоянно находят мясо, спрятанное, например, под платформой автомобиля", - пишет газета и добавляет, что недавно был задержан автобус, которым пытались перевезти тонну мяса. Газета добавила, что объем торгов между Польшей и Калининградской областью, где проживают около 950 тыс жителей, составляет около 1 млрд долл., 10% из которых составляли расходы россиян на польской территории.

Как сообщал УНИАН, Польша стала первой страной, против которой Россия ввела экономические санкции, запретив с 1 августа этого года продавать на российском рынке овощи и фрукты. Польские власти назвали эту меру местью за активную поддержку поляками более суровой политики Евросоюза против России за ее действия в Украине. Сами поляки инициировали акцию в поддержку польских производителей "Съешь яблоко на зло Путину", благодаря которой, по оценкам СМИ, продажи этого фрукта в Польше, являющегося главным экспортным продуктом в Россию, в 2014 году могут увеличиться на 30%.

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Рада приняла в целом закон о создании свободной экономической зоны Крыма

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины (№ 4032а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 238 народных депутатов из 284, зарегистрированных в сессионном зале. От фракции “УДАР” и группы «За мир и стабильность» «за» проголосовали 0 народных депутатов. Как сказал народный депутат от “Батькивщины” Сергей Терехин, в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики состоялись консультации с фракциями и группами относительно замечаний к данному законопроекту. “Все вопросы сняты, согласованы с Министерством финансов, визы 5 депутатских фракций и групп есть, и народных депутатов, которые не входят в них, есть на окончательном документе, поданном председателю парламента”, - сказал он. Говоря о замечании депутатов к положению о лотереях в законе, Терехин отметил, что там речь шла о запрещении проводить на оккупированной территории любые лотереи, в частности, касающиеся введенных санкций.

Как сообщал УНИАН, сегодня на утреннем заседании ВР отправила на повторное второе чтение законопроект о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины. За это решение проголосовали 259 народных депутатов из 323, зарегистрированных на заседании.

В начале пленарного заседания председатель ВР Александр Турчинов предложил переголосовать данный закон, который уже был принят 12 августа, поскольку к нему обратились депутаты с заявлением о нарушении при его принятии, поскольку не было обеспечено персональное голосование за данный закон. Однако повторное принятие поддержали лишь 160 депутатов. После этого Турчинов предложил отправить этот законопроект на повторное второе чтение. Эту инициативу поддержали 259 депутатов.

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Украина вводит спецрежим для полетов российских авиакомпаний

Государственная авиационная служба Украины с 20.00 четверга, 14 августа, вводит для некоторых российских авиакомпаний специальный режим выполнения транзитных полетов через территорию Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины. В частности, специальный режим будет применен к авиакомпаниям «Трансаэро» и «Аэрофлот-российские авиалинии», которые выполняют полеты из России в Болгарию, Израиль, Турцию, Египет и Грецию через воздушное пространство Украины.

«Указанные авиакомпании смогут пересекать воздушное пространство Украины, но лишь при условии получения разрешения Госавиаслужбы отдельно для каждого рейса», - пояснили в ведомстве. Как подчеркнули в Мининфраструктуры, такие меры позволят обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и упорядочить транзит через Украину тех авиакомпаний, «которые пренебрегают правилами выполнения международных полетов в закрытом воздушном пространстве Автономной Республики Крым на закрытый аэродром Симферополь".

При этом в министерстве напомнили, что воздушное пространство над зоной АТО закрыто полностью, а безопасность транзитных перелетов над территорией Украины полностью контролирует предприятие «Украэрорух». Ранее Госавиаслужба наложила на российские авиакомпании 24,48 млн грн штрафов согласно украинскому законодательству за незаконное использование воздушного пространства нашей страны.